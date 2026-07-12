Иран отправи остро предупреждение към САЩ: Спазете думата си или платете цената

Главният ирански преговарящ и председател на парламента Мохамад Багер Галибаф отправи остро предупреждение към Съединените щати чрез публикация в социалната мрежа X, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Казахме ви: Спазете думата си или платете цената. Ерата на едностранните сделки приключи. Реалността чука на вратата“, написа Галибаф.

Изявлението идва дни след като САЩ отмениха лиценза, позволяващ продажбата на ирански петрол. Решението беше взето, след като три танкера от Катар и Саудитска Арабия бяха подложени на обстрел, за който Вашингтон обвинява Иран.

По-рано в петък иранският външен министър Абас Арагчи също отправи критики към американската страна, като заяви, че САЩ са нарушили подписания Меморандум за разбирателство.

„Примирие може да има само ако то се спазва и от двете страни“, написа Арагчи в публикация в X.

Напрежението между Вашингтон и Техеран отново се засилва на фона на взаимните обвинения за неспазване на договореностите и инцидентите в района на Персийския залив.