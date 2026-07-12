Иран отправи остро предупреждение към САЩ: Спазете думата си или платете цената

Главният ирански преговарящ и председател на парламента Мохамад Багер Галибаф отправи остро предупреждение към Съединените щати чрез публикация в социалната мрежа X, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
„Казахме ви: Спазете думата си или платете цената. Ерата на едностранните сделки приключи. Реалността чука на вратата“, написа Галибаф.
Изявлението идва дни след като САЩ отмениха лиценза, позволяващ продажбата на ирански петрол. Решението беше взето, след като три танкера от Катар и Саудитска Арабия бяха подложени на обстрел, за който Вашингтон обвинява Иран.
По-рано в петък иранският външен министър Абас Арагчи също отправи критики към американската страна, като заяви, че САЩ са нарушили подписания Меморандум за разбирателство.
„Примирие може да има само ако то се спазва и от двете страни“, написа Арагчи в публикация в X.
Напрежението между Вашингтон и Техеран отново се засилва на фона на взаимните обвинения за неспазване на договореностите и инцидентите в района на Персийския залив.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин многоходовия
Коментиран от #10, #11, #17
09:23 12.07.2026
2 няма и да има
Коментиран от #6
09:24 12.07.2026
3 1111
Умер американский сенатор Линдси Грэм
09:27 12.07.2026
4 111111
Умер американский сенатор Линдси Грэм
09:28 12.07.2026
5 Дудов
Коментиран от #13
09:28 12.07.2026
6 Маюка ти
До коментар #2 от "няма и да има":Има , сине- Ти.
09:29 12.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Фейк - либераст
09:37 12.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Тизе
До коментар #1 от "Путин многоходовия":Сорос на ти е крив дека си таков тъ пунгер! Ма кя ти така те е родила!
09:40 12.07.2026
12 Без име
Коментиран от #14, #19
09:42 12.07.2026
13 Тоя
До коментар #5 от "Дудов":Дудук стани от килимчето да ти мине, че пишеш глупости.
09:43 12.07.2026
14 ФАКТ
До коментар #12 от "Без име":пукна май ка ти на магистал ата.
09:43 12.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Динко Харсъзина
09:46 12.07.2026
17 ФАКТ
До коментар #1 от "Путин многоходовия":Това е истината за слабия Путлер и 3 дневната СВО.
09:48 12.07.2026
18 Васил
09:48 12.07.2026
19 Гожи
До коментар #12 от "Без име":Обеднен германски и английски уран. Всичко рано или късно се връща
09:49 12.07.2026