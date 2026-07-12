Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Иран отправи остро предупреждение към САЩ: Спазете думата си или платете цената

Иран отправи остро предупреждение към САЩ: Спазете думата си или платете цената

12 Юли, 2026 09:22, обновена 12 Юли, 2026 09:21 1 119 19

  • иран-
  • предупреждение-
  • сащ

Техеран обвинява Вашингтон, че е нарушил постигнатите договорености след отнемането на лиценза за продажба на ирански петрол

Иран отправи остро предупреждение към САЩ: Спазете думата си или платете цената - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Главният ирански преговарящ и председател на парламента Мохамад Багер Галибаф отправи остро предупреждение към Съединените щати чрез публикация в социалната мрежа X, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Казахме ви: Спазете думата си или платете цената. Ерата на едностранните сделки приключи. Реалността чука на вратата“, написа Галибаф.

Изявлението идва дни след като САЩ отмениха лиценза, позволяващ продажбата на ирански петрол. Решението беше взето, след като три танкера от Катар и Саудитска Арабия бяха подложени на обстрел, за който Вашингтон обвинява Иран.

По-рано в петък иранският външен министър Абас Арагчи също отправи критики към американската страна, като заяви, че САЩ са нарушили подписания Меморандум за разбирателство.

„Примирие може да има само ако то се спазва и от двете страни“, написа Арагчи в публикация в X.

Напрежението между Вашингтон и Техеран отново се засилва на фона на взаимните обвинения за неспазване на договореностите и инцидентите в района на Персийския залив.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 4 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин многоходовия

    7 14 Отговор
    Ние не сме като Иран. Сорос ми нареди да се евг и ние го полсушахме

    Коментиран от #10, #11, #17

    09:23 12.07.2026

  • 2 няма и да има

    4 24 Отговор
    Няма по-голям срам на планетата от Путин

    Коментиран от #6

    09:24 12.07.2026

  • 3 1111

    11 0 Отговор
    Политика12 июля, 09:12
    Умер американский сенатор Линдси Грэм

    09:27 12.07.2026

  • 4 111111

    7 0 Отговор
    Политика12 июля, 09:12
    Умер американский сенатор Линдси Грэм

    09:28 12.07.2026

  • 5 Дудов

    18 2 Отговор
    Как да вярваш на американци? Те са същята паплач като евреите и англичаните- нагли и лъжливи

    Коментиран от #13

    09:28 12.07.2026

  • 6 Маюка ти

    10 1 Отговор

    До коментар #2 от "няма и да има":

    Има , сине- Ти.

    09:29 12.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Фейк - либераст

    4 0 Отговор
    Тръмпоча е стажувал дълго време при циганите на нашите автогари и пазари усвоявайки до съвършенство играта ТУКА ИМА - ТУКА НЯМА !

    09:37 12.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Тизе

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Путин многоходовия":

    Сорос на ти е крив дека си таков тъ пунгер! Ма кя ти така те е родила!

    09:40 12.07.2026

  • 12 Без име

    8 0 Отговор
    Два дни след посещението си в Киев, пукна един от най-върлите врагове на Русия - сенатор Линдзи Греъм.

    Коментиран от #14, #19

    09:42 12.07.2026

  • 13 Тоя

    1 3 Отговор

    До коментар #5 от "Дудов":

    Дудук стани от килимчето да ти мине, че пишеш глупости.

    09:43 12.07.2026

  • 14 ФАКТ

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "Без име":

    пукна май ка ти на магистал ата.

    09:43 12.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Динко Харсъзина

    0 0 Отговор
    без коментар

    09:46 12.07.2026

  • 17 ФАКТ

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Путин многоходовия":

    Това е истината за слабия Путлер и 3 дневната СВО.

    09:48 12.07.2026

  • 18 Васил

    2 3 Отговор
    Явно Иранците си мислят да шикалкавят като рашистите ама много бързо им надуха шушоните. Крайно време е Бай Дончо да им врътне кранчето за газа и нефт и ще заквичат като заклани свине.

    09:48 12.07.2026

  • 19 Гожи

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "Без име":

    Обеднен германски и английски уран. Всичко рано или късно се връща

    09:49 12.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания