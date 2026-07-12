Иран пое отговорност за удари по американски военни обекти в Оман, Катар и Йордания

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) пое отговорност за серия от удари срещу американски военни обекти в Оман, Катар и Йордания, предадоха Ройтерс и ДПА, цитирани от БТА.
Според официалното изявление на КГИР е бил нанесен "тежък удар" по депо за поддръжка и презареждане на американски самолетоносач в пристанищния град Дукм в Оман. От Техеран посочват, че операцията е част от третия етап на ответните действия срещу американската военна "агресия".
По данни на иранската страна цел на атаката са били логистични центрове, обслужващи американски военни кораби. В изявлението се твърди още, че САЩ се опитват да "наложат волята си" в Оман.
"На продължаващата коварна американска агресия ще бъде отговорено още по-твърдо", заявиха от Революционната гвардия.
КГИР съобщи още, че с балистични ракети е атакувана стратегическата американска военновъздушна база "Ал Удейд" в Катар. Според Техеран при удара са били унищожени център за техническа поддръжка, както и командни и контролни пунктове.
Иран твърди, че е нанесъл удари и по "важни военни инфраструктурни обекти" във военновъздушната база "Принц Хасан" в Йордания. В публикация на свързаната с КГИР агенция "Сепах" в Telegram се посочва, че с няколко балистични ракети е унищожен команден център за управление на безпилотни летателни апарати MQ-9 Reaper.
От Корпуса на гвардейците на Ислямската революция заявиха още, че са поразили втори кораб в Ормузкия проток.
По-рано през деня Централното командване на въоръжените сили на САЩ (CENTCOM) съобщи, че контейнеровозът "Galaxy", плаващ под кипърски флаг, е бил обстрелван от иранските сили, припомня Ройтерс.
Към момента няма независимо потвърждение на твърденията на Иран за нанесените щети по американските военни обекти.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Без име
Коментиран от #7, #14
09:51 12.07.2026
2 Иран
09:53 12.07.2026
3 ФАКТ
Коментиран от #5, #8
09:53 12.07.2026
4 Kaлпазанин
09:53 12.07.2026
5 Путин
До коментар #3 от "ФАКТ":Сорос ни заповяда се евг.
09:54 12.07.2026
6 Сега САЩ ще поемат отговорност за
09:54 12.07.2026
7 Ужасс
До коментар #1 от "Без име":Пукна ма ка ти горката между 5 тираджии
Коментиран от #11
09:55 12.07.2026
8 Путин
До коментар #3 от "ФАКТ":Децата ни са на запад, там са ни имотите и яхтите.
Коментиран от #12
09:55 12.07.2026
9 Презвитер Козма
Коментиран от #13
09:57 12.07.2026
10 Поправка
Иран отговори с удари по американски военни обекти в Оман, Катар и Йордания
09:57 12.07.2026
11 Паветник!
До коментар #7 от "Ужасс":Това да ти не е както когато огладнееш на паветата, та смучеш протеини?
10:05 12.07.2026
12 Механик
До коментар #8 от "Путин":Искаш да кажеш, че хората на Путин са изкупили запада ли? Ми много хубаво. Само дето не знам какво ви радва, че руските купуват най-апетитните парчета от вашия свят. Нали не мислиш, че руснака ще стане западняк и ще заживее по вашите закони.
Казано инак, тази новина за вас е тъжна, а не повод за тържествуване.
10:07 12.07.2026
13 Тизе
До коментар #9 от "Презвитер Козма":По немаш акъл от мойо овен, оти он на говеда не верва, а ти верваш!
Дека е разрушениот Иран, къде немал с какво да пуца?!
10:07 12.07.2026
14 ВЕСЕЛЯК
До коментар #1 от "Без име":Ихааа! Верно ли е пцекясал тоя вампир? Браво, браво!
Айде сега и останалите давосаджийски дедици да идат на среща със рогатия си създател.
Амин!!!!
10:09 12.07.2026