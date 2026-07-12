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Иран пое отговорност за удари по американски военни обекти в Оман, Катар и Йордания

Иран пое отговорност за удари по американски военни обекти в Оман, Катар и Йордания

12 Юли, 2026 09:51 546 14

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  • удари

Революционната гвардия твърди, че е поразила логистични центрове, командни пунктове и кораб в Ормузкия проток

Иран пое отговорност за удари по американски военни обекти в Оман, Катар и Йордания - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) пое отговорност за серия от удари срещу американски военни обекти в Оман, Катар и Йордания, предадоха Ройтерс и ДПА, цитирани от БТА.

Според официалното изявление на КГИР е бил нанесен "тежък удар" по депо за поддръжка и презареждане на американски самолетоносач в пристанищния град Дукм в Оман. От Техеран посочват, че операцията е част от третия етап на ответните действия срещу американската военна "агресия".

По данни на иранската страна цел на атаката са били логистични центрове, обслужващи американски военни кораби. В изявлението се твърди още, че САЩ се опитват да "наложат волята си" в Оман.

"На продължаващата коварна американска агресия ще бъде отговорено още по-твърдо", заявиха от Революционната гвардия.

КГИР съобщи още, че с балистични ракети е атакувана стратегическата американска военновъздушна база "Ал Удейд" в Катар. Според Техеран при удара са били унищожени център за техническа поддръжка, както и командни и контролни пунктове.

Иран твърди, че е нанесъл удари и по "важни военни инфраструктурни обекти" във военновъздушната база "Принц Хасан" в Йордания. В публикация на свързаната с КГИР агенция "Сепах" в Telegram се посочва, че с няколко балистични ракети е унищожен команден център за управление на безпилотни летателни апарати MQ-9 Reaper.

От Корпуса на гвардейците на Ислямската революция заявиха още, че са поразили втори кораб в Ормузкия проток.

По-рано през деня Централното командване на въоръжените сили на САЩ (CENTCOM) съобщи, че контейнеровозът "Galaxy", плаващ под кипърски флаг, е бил обстрелван от иранските сили, припомня Ройтерс.

Към момента няма независимо потвърждение на твърденията на Иран за нанесените щети по американските военни обекти.


Оман
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без име

    7 1 Отговор
    Два дни след посещението си в Киев, пукна един от най-върлите врагове на Русия - сенатор Линдзи Греъм.

    Коментиран от #7, #14

    09:51 12.07.2026

  • 2 Иран

    2 2 Отговор
    още къв има да го поеме.

    09:53 12.07.2026

  • 3 ФАКТ

    2 0 Отговор
    Иранските лидери не са "многоходови" като Хаяско.

    Коментиран от #5, #8

    09:53 12.07.2026

  • 4 Kaлпазанин

    2 1 Отговор
    Да не поема ,а да продължава ,да вземе да поразчисти и в Европа

    09:53 12.07.2026

  • 5 Путин

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "ФАКТ":

    Сорос ни заповяда се евг.

    09:54 12.07.2026

  • 6 Сега САЩ ще поемат отговорност за

    1 0 Отговор
    1500 удара Във Иран

    09:54 12.07.2026

  • 7 Ужасс

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Без име":

    Пукна ма ка ти горката между 5 тираджии

    Коментиран от #11

    09:55 12.07.2026

  • 8 Путин

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "ФАКТ":

    Децата ни са на запад, там са ни имотите и яхтите.

    Коментиран от #12

    09:55 12.07.2026

  • 9 Презвитер Козма

    3 2 Отговор
    Ама според нашите копеи, след всяко пускане на ирански дръндолети, всички база на САЩ в региона биват унищожени. За два месеца ги унищожиха поне 20 пъти. Въпроса ми е какво вече остана за унищожение от тия база че още да стрелят по тях?

    Коментиран от #13

    09:57 12.07.2026

  • 10 Поправка

    5 1 Отговор
    Сащ наруши споразумението и пак нападна Иран

    Иран отговори с удари по американски военни обекти в Оман, Катар и Йордания

    09:57 12.07.2026

  • 11 Паветник!

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ужасс":

    Това да ти не е както когато огладнееш на паветата, та смучеш протеини?

    10:05 12.07.2026

  • 12 Механик

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Путин":

    Искаш да кажеш, че хората на Путин са изкупили запада ли? Ми много хубаво. Само дето не знам какво ви радва, че руските купуват най-апетитните парчета от вашия свят. Нали не мислиш, че руснака ще стане западняк и ще заживее по вашите закони.
    Казано инак, тази новина за вас е тъжна, а не повод за тържествуване.

    10:07 12.07.2026

  • 13 Тизе

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Презвитер Козма":

    По немаш акъл от мойо овен, оти он на говеда не верва, а ти верваш!
    Дека е разрушениот Иран, къде немал с какво да пуца?!

    10:07 12.07.2026

  • 14 ВЕСЕЛЯК

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Без име":

    Ихааа! Верно ли е пцекясал тоя вампир? Браво, браво!
    Айде сега и останалите давосаджийски дедици да идат на среща със рогатия си създател.
    Амин!!!!

    10:09 12.07.2026