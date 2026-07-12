Иран пое отговорност за удари по американски военни обекти в Оман, Катар и Йордания

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) пое отговорност за серия от удари срещу американски военни обекти в Оман, Катар и Йордания, предадоха Ройтерс и ДПА, цитирани от БТА.

Според официалното изявление на КГИР е бил нанесен "тежък удар" по депо за поддръжка и презареждане на американски самолетоносач в пристанищния град Дукм в Оман. От Техеран посочват, че операцията е част от третия етап на ответните действия срещу американската военна "агресия".

По данни на иранската страна цел на атаката са били логистични центрове, обслужващи американски военни кораби. В изявлението се твърди още, че САЩ се опитват да "наложат волята си" в Оман.

"На продължаващата коварна американска агресия ще бъде отговорено още по-твърдо", заявиха от Революционната гвардия.

КГИР съобщи още, че с балистични ракети е атакувана стратегическата американска военновъздушна база "Ал Удейд" в Катар. Според Техеран при удара са били унищожени център за техническа поддръжка, както и командни и контролни пунктове.

Иран твърди, че е нанесъл удари и по "важни военни инфраструктурни обекти" във военновъздушната база "Принц Хасан" в Йордания. В публикация на свързаната с КГИР агенция "Сепах" в Telegram се посочва, че с няколко балистични ракети е унищожен команден център за управление на безпилотни летателни апарати MQ-9 Reaper.

От Корпуса на гвардейците на Ислямската революция заявиха още, че са поразили втори кораб в Ормузкия проток.

По-рано през деня Централното командване на въоръжените сили на САЩ (CENTCOM) съобщи, че контейнеровозът "Galaxy", плаващ под кипърски флаг, е бил обстрелван от иранските сили, припомня Ройтерс.

Към момента няма независимо потвърждение на твърденията на Иран за нанесените щети по американските военни обекти.