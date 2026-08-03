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Диана Дамянова: Останалото е мълчание

Диана Дамянова: Останалото е мълчание

3 Август, 2026 13:00 1 689 19

  • петрохан-
  • убийство-
  • самоубийство-
  • педофилия-
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  • разследване-
  • крими-
  • диана дамянова

Това, което обаче има истинско значение, е какво направи българската държава по този случай

Диана Дамянова: Останалото е мълчание - 1
Снимка: бТВ
Диана Дамянова Диана Дамянова пиар анализатор
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Срещнах тези дни във Фейсбук платено (спонсорирано) съобщение от едната от майките на убитите в кемпера на Околчица деца – т.нар. майки в жълто.

Не се наемам да гарантирам за достоверността на това „рекламирано“ съобщение, но ако приемем, че социалната мрежа има някакъв контрол върху рекламите си и гарантира тяхната достоверност, то в съобщението се казваше, че сега, когато семействата на „загиналите“ са добили правото да стигнат до имота, някъде в подножието му са видели самотна безпризорна животинка, взели са я със себе си, направили са ѝ удобно легълце пред запалената хижа и явно изразяват желание да се грижат за тази животинка и в бъдеще.

И така трябва.

Защото техните близки и деца запалиха хижата и оставиха да изгорят живи, както и да се задушат от огъня (не се разбра кое е настъпило първо), двете им верни кучета. Никога не се разбра какво е станало с котките.

Така че сълзливата, достигнала чрез платено съобщение до мен история за това как близките на убиеца и убитите се канят да спасят живота на една бедна животинка, ме трогна до разплакване.

Също до разплакване по-рано ме трогна и фактът, че майката на убития се кланя пред божеството на убиеца, който е убил нейното детенце.

Но това са си лични, частноправни отношения между родителите на убийците и тези на убитите. И аз няма да ги съдя, макар и да не ги разбирам.

Това, което обаче има истинско значение, е какво направи българската държава по този случай.

По този въпрос е широко известна следната информация.

1. Правителството на Кирил Петков, с широката подкрепа на псевдозелените си съдружници, подкрепено също от новоизбрания софийски кмет и цяла плеяда от неправителствени агенти, е създало отлични условия за съществуването и функционирането на тази псевдозелена и, според автора, със сериозни данни да е била педофилска организация.

По същество целият държавен апарат е бил мобилизиран да подпомага „святата“ дейност на тази „свята“ организация, в това число и финансово, така че тя да постигне своите свети цели, между които и „доброволно сексуално насилване на деца“ за продължителен период от време.

Ползването на хипнотични вещества и въвеждането на висши държавници под хипноза е било само малка „екстра“ в живота на тази организация.

2. Служебното правителство на Андрей Гюров, за което аз искрено вярвах, че ще направи именно обратното, сложи тази тема под дълбок похлупак.

Вътрешният министър на това правителство, за когото през последните дни научаваме, че законите не са важали особено, когато се отнасят лично до него, не намери време, желание и необходимост да разплете тази криминална история с политически подтекст.

Тогава се чудех как така Гюров, когото познавах и уважавах, е станал „петрохански“ пленник и какво точно трябва да са му дали (или обещали), за да продължава да бъде такъв, в пълен разрез със служебните си задължения и правомощия.

Сега започвам да разбирам какво са му дали и обещали, защото явно президентската кандидатура се е „пекла“ още тогава, а „добрите“ от ПП–ДБ са особено чувствителни (по разбираеми причини) към темата Петрохан.

Сега, когато президентската кандидатура е вече опечена, остава да разберем как, чрез какъв тип флигфлаг, подобен на сглобката, тази кандидатура ще се окаже подкрепена и от ГЕРБ, без което тя няма никакви шансове. Но за това – следващия път.

3. Редовното правителство и най-приказливият (или може би все пак равноприказлив с Цветанов) министър на вътрешните работи не намират за свой приоритет разплитането на този криминално-политически трилър.

Защото, докато от трибуната на Народното събрание министърът четеше „данни“, че Десислава Атанасова е пътувала с Пеевски до Дубай – данни, които още не са се превърнали във факт, – би могъл през това време да ни запознае с фактите около този криминално-политически сюжет. Би могъл, ама не пожела.

Остава да гадаем дали тази скромност на министъра по този въпрос е предизвикана от политически „приказ“ да се съхранят отношенията с ПП–ДБ за по-сетнешни нужди, дали министърът е по-увлечен по Атанасова, отколкото по Калушев, или, не дай Боже, този вътрешен министър също някак си си пада по затаяването на истината по темата Петрохан.

На това затаяване на истината ние, в цивилния живот, му викаме лъжа, но правото работи с по-специална терминология.

А иначе едната от майките на убитото на Околчица дете ще приюти изоставена животинка в същата изгоряла къща, където са били зверски изгорени верните домашни „любимци“ на сектата.

Няма как това да не е трогателно...


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    41 12 Отговор
    Никой не би си изгорил живи домашните любимци.Точно това показва че са убити.

    Коментиран от #5, #6, #7

    13:04 03.08.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    32 6 Отговор
    таА още малко и ще ме просълзи❗
    А нещо за изчезналата по време на Еврейската охрана техника, за разбитите сейфове.....🤔

    Коментиран от #3

    13:07 03.08.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    20 4 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    таА още малко и ще ме просълзи❗
    А нещо за изчезналата по време на МВРейската охрана техника, за разбитите сейфове.....🤔

    13:08 03.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Хмм

    5 9 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    в Индия горят живи на клада с починалия жена му и животните му, тибетски монаси се самозапалват по политически причини, а будизмът е "живот без страдание", такъв го е създал Сидхарта - да нямаш желания, защото ако не се сбъднат това води до страдания, много се пишат будисти, но никой не го изповядва така, както ни го е завещал Буда (Сидхарта)

    13:12 03.08.2026

  • 6 А знаеш ли

    24 8 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    колко грозно и спаружено е това бабе?!

    13:12 03.08.2026

  • 7 гешев

    8 21 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Не би, ако е нормален човек. Тия не са били нормални, не е било позволено на момчетата да имат интимни отношения с момичета. Момчета на 15 и 22 години!!!

    13:14 03.08.2026

  • 8 Цървул

    24 7 Отговор
    Куха лейка

    13:14 03.08.2026

  • 9 пожелание

    23 8 Отговор
    А тази Баба Яга да се качва на метлата и никога да не се връща от гората ,защото плаши децата !!

    13:15 03.08.2026

  • 10 Мария

    24 4 Отговор
    Кога ще успее тази жена да изчерпи злобата си!? Когато наричаш някой убиец и педофил, той трябва да е с окончателна присъда или да си в състояние да докажеш ти самия пред съда тези квалификации. В случая за нея няма значение смъртта на когото и да било. Важното е тази смърт да обслужва неистовата омраза към хората, разбрали слугинската същност на това същество!

    13:16 03.08.2026

  • 11 ?????

    13 4 Отговор
    Тва не е вярно.
    Извънземните от пещерата със златото на Вълчан войвода заедно с убийците на Путин са ги разстреляли поетапно.
    Най-напред в хижата, а избягалите са ги догонили на Околчица.

    13:16 03.08.2026

  • 12 Цеко

    7 5 Отговор
    Тази измислена пиарка за повечето неща е права, но в едно бърка много. Няма как ГЕРБ да подкрепи слугата на Мафията Гюро и това е ФАКТ, който явно и убягва.

    13:24 03.08.2026

  • 13 Илиев

    5 11 Отговор
    Каза ви истината, ама вие си я плюйте бабата....

    13:25 03.08.2026

  • 14 хихи

    2 3 Отговор
    ПП Петрохан има шанс на президентските избори само ако издигне двойката Емили Тротинетката-Леля Асеня...
    освен, ако
    Кафланд не издигната Христо Стоичков-ДАРА.

    13:34 03.08.2026

  • 15 Фют

    1 1 Отговор
    А аз от кога го чаках мълчанието!
    Радвам се, че всички вече са се наговорили, договорили и си гледат работата 😀

    13:36 03.08.2026

  • 16 Зеления

    4 5 Отговор
    Тъй като темата за Петрохан изключително много разделя обществото, не ка не се концентрираме върху въпроси, за които половината хора ще кажат едно, а другата половина друго, като:
    -били ли са убити или са се самоубили
    -имало ли е педофилия или не /защото тези, които смятат петроханци за момина сълза, веднага дават доводи как на Валери не можело да се вярва, че бил експлоатиран сексуално на 15г./
    -или пък за кучетата - едни смятат че са ги изгорили петроханци, а други че са ги изгорили убийците на петроханци.

    Има обаче няколко факта, които са безспорни /а те са безспорни, защото 6 400 000 българи ги видяха нагледно от кадрите по телевизиите/
    1. Факт е че тази група редовно бие чело в асфалта пред своя Лама в знак на подчинение /тези които пишат за нискочелия политик, може вече да разберат от къде има тази форма челото му/
    2. Факт е че видяхме всички табели "преминаването забранено" както и разкази на хората от Гинци, че не са ги допускали в планината. Това е същото някой да ти сложи табела и бариера на пътя за плажа и да ти каже "няма да ходиш на плаж, понеже така съм решил аз". И факт е че видяхме снимка, пусната от самия Сандов да плющи боровинки на Петрохан /а боровинките са забранени за бране на хората от Гинци/
    3. Факт е че Терзиев и Сандов при многократните си визити виждат едни момчета без родители, не може да е лагер или екскурзия защото нито има учители нито треньори /ако е спортен лагер/. Един път да видиш децата, да не ти направи впечатл

    Коментиран от #18

    13:43 03.08.2026

  • 17 Майка

    4 0 Отговор
    Само една женица, която не е познала майчинството може да пише така злобно против една МАЙКА!

    13:43 03.08.2026

  • 18 Зеления

    4 4 Отговор

    До коментар #16 от "Зеления":

    3. Факт е че Терзиев и Сандов при многократните си визити виждат едни момчета без родители, не може да е лагер или екскурзия защото нито има учители нито треньори /ако е спортен лагер/. Един път да видиш децата, да не ти направи впечатление, но това са десетки пъти. Самия Терзиев казва, че децата са чели книги и са били любознателни /тоест видял ги е тези деца/ И тези двамата политици казват че в хижата всичко било нормално - "Айде бе, наистина ли?/

    13:43 03.08.2026

  • 19 Анонимен

    1 0 Отговор
    "...във Фейсбук платено (спонсорирано) съобщение от... " - от намибския принц ли? Прати ми 100 евро за таксата за трансфера и ще получиш 1 милион!

    13:52 03.08.2026

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