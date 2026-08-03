В ХДС обсъждат възможността Фридрих Мерц да се оттегли след изборите през септември

Фридрих Мерц може да се оттегли от поста канцлер на Германия още след регионалните избори през септември, на които управляващата партия ХДС е изправена пред риск от поражение, пише германският таблоид Bild, предава Фокус.
Според изданието в ръководството на ХДС почти никой не вярва, че Мерц ще остане на поста си до Коледа. Един от влиятелните членове на партията е заявил пред списание Der Spiegel, че канцлерът ще трябва да се оттегли не по-късно от 21 септември - ден след изборите в Берлин и Мекленбург-Предна Померания.
По информация на Bild се обсъжда сценарий, при който няколко регионални министър-председатели от ХДС едновременно ще призоват Мерц да се оттегли „в интерес на страната и партията“.
Като най-вероятен негов наследник се посочва министър-председателят на Северен Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст. Според публикацията кандидатурите на Маркус Зедер и Александър Добриндт не се разглеждат като реалистичен вариант.
Изданието твърди още, че в ръководството на ХДС загубата на авторитета на Мерц се смята за необратима. На неотдавнашно заседание на парламентарната група той е бил критикуван от около 20 депутати, без никой публично да застане в негова защита.
Като причини за недоволството се посочват спадащите рейтинги на правителството, неблагоприятните социологически проучвания за ХДС, както и хаотичните кадрови промени в правителството и парламентарната група.
Според цитирани от Bild проучвания в Саксония-Анхалт партията „Алтернатива за Германия“ (AfD) получава 41% подкрепа срещу 24% за ХДС, сочат данни на MDR и Welt. В Мекленбург-Предна Померания AfD събира 36%, Германската социалдемократическа партия (SPD) - 29%, а ХДС - едва 9%, според проучване на Infratest dimap, публикувано от NDR.
Ройтерс също съобщава, че AfD изпреварва блока ХДС/ХСС в националните рейтинги с 27% срещу 21%. Според агенцията едва 15% от германците са доволни от работата на канцлера Фридрих Мерц.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
Коментиран от #3
12:34 03.08.2026
2 Българин
Масова практика в много държави в последно време.
Коментиран от #4
12:36 03.08.2026
3 Европеец
До коментар #1 от "Овчар":Така е ,прав си..... Когато и да махнат мерца, все ще е късно.... Шолца и мерца са агенти на Владимир Путин, толкова спешно разрушават Германия....
12:36 03.08.2026
4 Харвардските
До коментар #2 от "Българин":За целта сме си резервирали острови, точно до тези на Дилян, Бойко и други български юнаци.
12:37 03.08.2026
5 ?????
Кво се е случило?
12:39 03.08.2026
6 Укротрола да хване скоротечен рак!
12:43 03.08.2026
7 Орк
12:50 03.08.2026
8 Мерц
Коментиран от #11, #14
12:54 03.08.2026
9 Нациста Фридрих Мерц
12:56 03.08.2026
10 Само Урсулата ще стои
Коментиран от #16
12:57 03.08.2026
11 Ще е интерсно
До коментар #8 от "Мерц":обаче, колко късопаметни са немците и как ше гласуват. Според последните трендове, зелните пак бележат ръст, което е много странно, защото те са част от управлението ое от Меркел насаам и доголяма степен са виновни за текущото положение. Отдено явно и сред немците има много баламурници, които си мислят, че с вятър се прави бизнес. Е прави се, ама не и икономика...
12:59 03.08.2026
12 Не риск а е абсолютно сигурно че
13:00 03.08.2026
13 Олееееее....
13:01 03.08.2026
14 не може да бъде
До коментар #8 от "Мерц":За мен е потресаващо това което става в Германия !?Германия беше една образцова държава знам го от личен опит - от периода 1981 -1991 г!!?Даже бай Тошо им го призна в прочутата си реч пред акредитираните във ФРГ дипломати през 1988 г при посещението си във ФРГ!?Една фраза ми е оставала в паметта - според мен знакова ...Дами и господа благодаря на канцлера Кол че ме даде възможност да видя всичко и всички неща във ФРГ..И искам да Ви кажа -на Вас социализъм не ви требе...!?..Цялата му реч е такава че съпругата на Ханс -Дитрих Геншер буквално реве от смях и казва на съпруга си -Ханс никога не съм предполагала че г-н Живков е толкова приятен човек!?...А аз искам да ви кажа че ако ФРГ беше такава каквато е сега Германия у нас нямаше да има 1989г. и ние щяхме да сме верен съюзник на СССР!?..И бай Тошо се оказа прав за направеното през социализма /или каквото и да е било тогава/ -това което сме го построили няма да можете даже да го боядисате!?
Коментиран от #17
13:31 03.08.2026
15 Хаген Дас
13:49 03.08.2026
16 Хаген Дас
До коментар #10 от "Само Урсулата ще стои":Няма страшно има вероятност скоро да им бъдат избити!
13:51 03.08.2026
17 Времето
До коментар #14 от "не може да бъде":след Меркел е разрушително за Германия. 2 правителства, за няма и 2 мандата, разсипаха, това, което Вили Бранд и канцлерите след него направиха от Германия. Дори Кол и Меркел може да запишат имета си там, колкото и да я винят за бежанците (а тя виня няма, медиите и законодателството в Германия са главните виновници + "приятелите" от САЩ).
14:14 03.08.2026