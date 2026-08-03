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В ХДС обсъждат възможността Фридрих Мерц да се оттегли след изборите през септември

В ХДС обсъждат възможността Фридрих Мерц да се оттегли след изборите през септември

3 Август, 2026 12:33 958 17

  • фридрих мерц-
  • избори-
  • септември-
  • германия

Според публикацията в германския таблоид ръководството на партията все по-малко вярва, че канцлерът ще запази поста си до края на годината.

В ХДС обсъждат възможността Фридрих Мерц да се оттегли след изборите през септември - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Фридрих Мерц може да се оттегли от поста канцлер на Германия още след регионалните избори през септември, на които управляващата партия ХДС е изправена пред риск от поражение, пише германският таблоид Bild, предава Фокус.

Според изданието в ръководството на ХДС почти никой не вярва, че Мерц ще остане на поста си до Коледа. Един от влиятелните членове на партията е заявил пред списание Der Spiegel, че канцлерът ще трябва да се оттегли не по-късно от 21 септември - ден след изборите в Берлин и Мекленбург-Предна Померания.

По информация на Bild се обсъжда сценарий, при който няколко регионални министър-председатели от ХДС едновременно ще призоват Мерц да се оттегли „в интерес на страната и партията“.

Като най-вероятен негов наследник се посочва министър-председателят на Северен Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст. Според публикацията кандидатурите на Маркус Зедер и Александър Добриндт не се разглеждат като реалистичен вариант.

Изданието твърди още, че в ръководството на ХДС загубата на авторитета на Мерц се смята за необратима. На неотдавнашно заседание на парламентарната група той е бил критикуван от около 20 депутати, без никой публично да застане в негова защита.

Като причини за недоволството се посочват спадащите рейтинги на правителството, неблагоприятните социологически проучвания за ХДС, както и хаотичните кадрови промени в правителството и парламентарната група.

Според цитирани от Bild проучвания в Саксония-Анхалт партията „Алтернатива за Германия“ (AfD) получава 41% подкрепа срещу 24% за ХДС, сочат данни на MDR и Welt. В Мекленбург-Предна Померания AfD събира 36%, Германската социалдемократическа партия (SPD) - 29%, а ХДС - едва 9%, според проучване на Infratest dimap, публикувано от NDR.

Ройтерс също съобщава, че AfD изпреварва блока ХДС/ХСС в националните рейтинги с 27% срещу 21%. Според агенцията едва 15% от германците са доволни от работата на канцлера Фридрих Мерц.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    15 1 Отговор
    Само като му видиш сурата и е ясен..!

    Коментиран от #3

    12:34 03.08.2026

  • 2 Българин

    27 1 Отговор
    Първо ще банкрутират държавата и после ще се оттеглят да гледат другите правителства как ще се оправят без пари и с огромни дългове.
    Масова практика в много държави в последно време.

    Коментиран от #4

    12:36 03.08.2026

  • 3 Европеец

    7 11 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Така е ,прав си..... Когато и да махнат мерца, все ще е късно.... Шолца и мерца са агенти на Владимир Путин, толкова спешно разрушават Германия....

    12:36 03.08.2026

  • 4 Харвардските

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    За целта сме си резервирали острови, точно до тези на Дилян, Бойко и други български юнаци.

    12:37 03.08.2026

  • 5 ?????

    5 0 Отговор
    Що така бре?
    Кво се е случило?

    12:39 03.08.2026

  • 6 Укротрола да хване скоротечен рак!

    6 0 Отговор
    Укротрола да хване скоротечен рак!

    12:43 03.08.2026

  • 7 Орк

    0 1 Отговор
    Another one bites the dust!!!! Велики Фредди Меркури

    12:50 03.08.2026

  • 8 Мерц

    11 0 Отговор
    няма полезен ход освен да си ходи. Живеещите в Германия знаят защо, за останалите, е прекалено дълго за обяснение, но се свежда до обещания, реформи и .. политика.

    Коментиран от #11, #14

    12:54 03.08.2026

  • 9 Нациста Фридрих Мерц

    8 0 Отговор
    С камъни ще го гонят

    12:56 03.08.2026

  • 10 Само Урсулата ще стои

    7 0 Отговор
    Докато и окапят зъбите

    Коментиран от #16

    12:57 03.08.2026

  • 11 Ще е интерсно

    10 0 Отговор

    До коментар #8 от "Мерц":

    обаче, колко късопаметни са немците и как ше гласуват. Според последните трендове, зелните пак бележат ръст, което е много странно, защото те са част от управлението ое от Меркел насаам и доголяма степен са виновни за текущото положение. Отдено явно и сред немците има много баламурници, които си мислят, че с вятър се прави бизнес. Е прави се, ама не и икономика...

    12:59 03.08.2026

  • 12 Не риск а е абсолютно сигурно че

    10 0 Отговор
    управляващата партия ХДС ще претърпи грандиозно поражение ! На 100%

    13:00 03.08.2026

  • 13 Олееееее....

    7 0 Отговор
    и сега кой ще мобилизирва германчетата . А?

    13:01 03.08.2026

  • 14 не може да бъде

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Мерц":

    За мен е потресаващо това което става в Германия !?Германия беше една образцова държава знам го от личен опит - от периода 1981 -1991 г!!?Даже бай Тошо им го призна в прочутата си реч пред акредитираните във ФРГ дипломати през 1988 г при посещението си във ФРГ!?Една фраза ми е оставала в паметта - според мен знакова ...Дами и господа благодаря на канцлера Кол че ме даде възможност да видя всичко и всички неща във ФРГ..И искам да Ви кажа -на Вас социализъм не ви требе...!?..Цялата му реч е такава че съпругата на Ханс -Дитрих Геншер буквално реве от смях и казва на съпруга си -Ханс никога не съм предполагала че г-н Живков е толкова приятен човек!?...А аз искам да ви кажа че ако ФРГ беше такава каквато е сега Германия у нас нямаше да има 1989г. и ние щяхме да сме верен съюзник на СССР!?..И бай Тошо се оказа прав за направеното през социализма /или каквото и да е било тогава/ -това което сме го построили няма да можете даже да го боядисате!?

    Коментиран от #17

    13:31 03.08.2026

  • 15 Хаген Дас

    0 0 Отговор
    Година управление му е достатъчна! Всички от Урула и Ко се зсдържат толкова, резултат от политиката! Явно не проумяват че санкциите им пречат!

    13:49 03.08.2026

  • 16 Хаген Дас

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Само Урсулата ще стои":

    Няма страшно има вероятност скоро да им бъдат избити!

    13:51 03.08.2026

  • 17 Времето

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "не може да бъде":

    след Меркел е разрушително за Германия. 2 правителства, за няма и 2 мандата, разсипаха, това, което Вили Бранд и канцлерите след него направиха от Германия. Дори Кол и Меркел може да запишат имета си там, колкото и да я винят за бежанците (а тя виня няма, медиите и законодателството в Германия са главните виновници + "приятелите" от САЩ).

    14:14 03.08.2026

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