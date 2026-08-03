В ХДС обсъждат възможността Фридрих Мерц да се оттегли след изборите през септември

Фридрих Мерц може да се оттегли от поста канцлер на Германия още след регионалните избори през септември, на които управляващата партия ХДС е изправена пред риск от поражение, пише германският таблоид Bild, предава Фокус.

Според изданието в ръководството на ХДС почти никой не вярва, че Мерц ще остане на поста си до Коледа. Един от влиятелните членове на партията е заявил пред списание Der Spiegel, че канцлерът ще трябва да се оттегли не по-късно от 21 септември - ден след изборите в Берлин и Мекленбург-Предна Померания.

По информация на Bild се обсъжда сценарий, при който няколко регионални министър-председатели от ХДС едновременно ще призоват Мерц да се оттегли „в интерес на страната и партията“.

Като най-вероятен негов наследник се посочва министър-председателят на Северен Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст. Според публикацията кандидатурите на Маркус Зедер и Александър Добриндт не се разглеждат като реалистичен вариант.

Изданието твърди още, че в ръководството на ХДС загубата на авторитета на Мерц се смята за необратима. На неотдавнашно заседание на парламентарната група той е бил критикуван от около 20 депутати, без никой публично да застане в негова защита.

Като причини за недоволството се посочват спадащите рейтинги на правителството, неблагоприятните социологически проучвания за ХДС, както и хаотичните кадрови промени в правителството и парламентарната група.

Според цитирани от Bild проучвания в Саксония-Анхалт партията „Алтернатива за Германия“ (AfD) получава 41% подкрепа срещу 24% за ХДС, сочат данни на MDR и Welt. В Мекленбург-Предна Померания AfD събира 36%, Германската социалдемократическа партия (SPD) - 29%, а ХДС - едва 9%, според проучване на Infratest dimap, публикувано от NDR.

Ройтерс също съобщава, че AfD изпреварва блока ХДС/ХСС в националните рейтинги с 27% срещу 21%. Според агенцията едва 15% от германците са доволни от работата на канцлера Фридрих Мерц.