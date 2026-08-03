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Румъния отклони вода от Дунав към атомната централа "Черна вода" чрез контролиран взрив

Румъния отклони вода от Дунав към атомната централа "Черна вода" чрез контролиран взрив

3 Август, 2026 12:02 2 729 31

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В петък Румъния обяви състояние на повишена готовност на национално ниво в енергийния сектор за целия месец август

Румъния отклони вода от Дунав към атомната централа "Черна вода" чрез контролиран взрив - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Военните в Румъния възобновиха операцията по контролирана детонация на скалното образувание Пържоая, за да отклонят повече вода от Дунав към атомната електроцентрала "Черна вода", предават местните медии, цитирани от БТА.

След като първоначалният опит за пълно унищожаване на скалното образувание, направено в неделя, не беше успешен, сега екипи на Министерството на националната отбрана използваха двоен взривен заряд от 100 килограма и успяха да разрушат скалата, намираща се близо до ръкава Бала.

Целта е да се създаде преграда – своеобразна тапа – на ръкава Бала, като по този начин се принуди по-голям обем вода да тече през канала Стария Дунав. На място са разположени две шлепа и тежкотоварен кран за отстраняване и преместване на скалните отломки.

Операцията се провежда в момент, когато дебитът на Дунав на входната точка на страната може да падне до 1400 кубически метра в секунда – ниво, близко до историческия минимум, регистриран през 1985 г.

При сегашните условия атомната електроцентрала "Черна вода" може да работи на лимита си още четири до пет дни, предупреди в неделя генералният директор на Националната водна администрация „Румънски води“ Сорин Риндасу, цитиран от Аджерпрес.

В 12:00 местно (и българско) време днес представители на Министерството на енергетиката и големите индустриални потребители ще се срещат извънредно, за да обсъдят доброволното намаляване на потреблението на електроенергия. Компаниите ще бъдат помолени да прехвърлят част от производството си в извънпикови часове, за да намалят натиска върху мрежата и да избегнат потенциални прекъсвания на електрозахранването.

В петък Румъния обяви състояние на повишена готовност на национално ниво в енергийния сектор за целия месец август. Тогава премиерът в оставка Илие Боложан съобщи, че заради усложнената ситуация Румъния ще внася електроенергия от Украйна и води подобни дискусии и с България и Гърция за вечерните часове. Той призова гражданите и компаниите доброволно да намалят консумацията във вечерните часове.


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Румънците ни

    15 2 Отговор
    прецакаха яко !

    Коментиран от #3, #17

    12:04 03.08.2026

  • 2 Директора👨‍✈️

    14 0 Отговор
    Какво пише в статията, каква снимка е сложена. Марийкееееее, Марийке, зле та зле!

    12:04 03.08.2026

  • 3 🐧Орела🐧

    3 7 Отговор

    До коментар #1 от "Румънците ни":

    Тебе с кое точно те прецакаха?!? Нали тази вода охлажда и се връща в реката?

    Коментиран от #5, #22

    12:12 03.08.2026

  • 4 Ние пък

    13 0 Отговор
    Ще взриви Стара планина, за да може в Южна България да е по-ладно

    12:15 03.08.2026

  • 5 БЕЗ ДУМИ

    11 1 Отговор

    До коментар #3 от "🐧Орела🐧":

    още повече намаля дебита на Дунав!!!!!!!!!!! Отелно ЧАСТ от водата се връща затолена!!!!!!!!!!!!!

    Коментиран от #10

    12:15 03.08.2026

  • 6 СЗО

    10 1 Отговор
    Това законно ли е?

    Коментиран от #14

    12:16 03.08.2026

  • 7 жалки

    7 0 Отговор
    Резерватите ни отекоха...всичко пресъхна.... гадост....

    12:17 03.08.2026

  • 8 ай поливай сега

    7 2 Отговор
    Бързо действат ромънесковците...ние докато стоплим...докато се наканим...докато се намотаме....

    Коментиран от #18

    12:18 03.08.2026

  • 9 руманяските

    7 1 Отговор
    Крадци, както обикновено. Скоро ги виждам и с легени да събират вода и да си я носят у централата, жалкари.

    12:19 03.08.2026

  • 10 🐧Орела🐧

    2 4 Отговор

    До коментар #5 от "БЕЗ ДУМИ":

    И докато дойде при нас е все така топла, нали? Нормални ли сте тука всички?!? Тя охлажда и се връща в реката, кое намаля???

    Коментиран от #13, #16

    12:19 03.08.2026

  • 11 ВОДА НЯМА

    6 0 Отговор
    Нещата отиват на зле. Всяка година по-зле. Северна България и вода за пиене няма да имат скоро.

    12:20 03.08.2026

  • 12 Мимч

    6 0 Отговор
    ЗВУЧИ,като невероятно да внася от укрите ток.Ами те нали нямат за тях с унищожена инфраструктураи ел.централи,а ще дават на Румъния.Каква е тая далавера такава.....

    12:20 03.08.2026

  • 13 ти си най-нормалния

    9 1 Отговор

    До коментар #10 от "🐧Орела🐧":

    Водата естесвено, че има загуби, докато стигне до там... за да върти и охлажда реакторите - изпарява се.... отделно Тази, която остава влиза затоплена в Дунав, в ниските води на реката....пак се изпарява... да не говорим че променя флора и фауна... заблатява...

    Коментиран от #23

    12:24 03.08.2026

  • 14 колю надървения

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "СЗО":

    к@пут това е изцяло в Ромъния е следва вливане в Черно море.....учете я тази география бе....учете я

    12:24 03.08.2026

  • 15 ЯСНО Е

    4 0 Отговор
    СКОРО ВСИЧКИ ЩЕ РЕВЕМ. БЕЗВОДИЕТО ИДВА.

    12:25 03.08.2026

  • 16 колю надървения

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "🐧Орела🐧":

    к@пут това е изцяло в Ромъния е следва вливане в Черно море.....учете я тази география бе....учете я

    12:26 03.08.2026

  • 17 колю надървения

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Румънците ни":

    к@пут това е изцяло в Ромъния е следва вливане в Черно море.....учете я тази география бе....учете я

    12:26 03.08.2026

  • 18 колю надървения

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "ай поливай сега":

    к@пут това е изцяло в Ромъния е следва вливане в Черно море.....учете я тази география бе....учете я

    Коментиран от #26

    12:27 03.08.2026

  • 19 по отделно

    4 1 Отговор
    Всеки се спасява кой как намери за добре! От тяхната централа водата отива в морето. Резерват Сребърна угасна...

    12:28 03.08.2026

  • 20 Саде да попитам!

    4 1 Отговор
    А това разрешено ли е от световните закони,правила и екологични разпоредби...?!
    Все ми се струва,че е противозаконно...!

    Коментиран от #28

    12:28 03.08.2026

  • 21 Да обясня

    1 0 Отговор
    Румънците просто си правят залив чето по дълбоко...

    12:29 03.08.2026

  • 22 А ако?!

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "🐧Орела🐧":

    Тази вода,се връща в реката,вече радиоактивна ...?!
    Ко праЙм...?!

    Коментиран от #29

    12:29 03.08.2026

  • 23 Ти хубаво му обясняваш!

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "ти си най-нормалния":

    Ама дали стопля изобщо,за какво иде реч,или трябва да го поливаш с топлата ,,отработена" вода,та белким стопли...?!

    12:32 03.08.2026

  • 24 Румънците ни

    2 0 Отговор
    прецакаха яко !

    12:32 03.08.2026

  • 25 Ще затоплят водата

    3 0 Отговор
    и ще можете да се къпите в топличка вода

    12:34 03.08.2026

  • 26 Не става ясно?!

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "колю надървения":

    Щото си изял букви...!
    ,,Следва",или ,,не следва",че влиза в Черно-море...?!

    12:34 03.08.2026

  • 27 И после ще я пращат

    0 0 Отговор
    в Плевен за пиене

    12:36 03.08.2026

  • 28 гост

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "Саде да попитам!":

    С какво е по-различно от това да построиш язовирна стена ????? И вземете погледнете една карта барем , това е РЪКАВ на Дунав ИЗЦЯЛО на румънска територия , реката се разклонява и после пак се ВРЪЩА в основната !! Тоест количеството остава същото , просто сега в основния ръкав нивото ще е по-висок !!! Ако има щети , те ще са изцяло за румънците , защото покрай този ръкав е имало най-вероятно поливни площи , които ще останат без вода или със силно намалени количества !

    12:46 03.08.2026

  • 29 гост

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "А ако?!":

    Със същия успех можеш да решиш , че става радиоактивна след като мине през Козлодуй , а оттам ще мине покрай цяла Румъния и през делтата ИЗЦЯЛО в румънска територия и дори покрай Украйна !! Кво праим ???

    12:50 03.08.2026

  • 30 Мюмюн

    0 0 Отговор
    па другата година напролет ще се издавите. тези работи са ясни, сега да се оправяме, после ще му мислим като дойде

    13:10 03.08.2026

  • 31 Ясно е

    1 0 Отговор
    Важно е че помагаме на Бандерите в Украйна тук при нас не е важно какво става.

    14:08 03.08.2026

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