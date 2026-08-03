Румъния отклони вода от Дунав към атомната централа "Черна вода" чрез контролиран взрив

Военните в Румъния възобновиха операцията по контролирана детонация на скалното образувание Пържоая, за да отклонят повече вода от Дунав към атомната електроцентрала "Черна вода", предават местните медии, цитирани от БТА.
След като първоначалният опит за пълно унищожаване на скалното образувание, направено в неделя, не беше успешен, сега екипи на Министерството на националната отбрана използваха двоен взривен заряд от 100 килограма и успяха да разрушат скалата, намираща се близо до ръкава Бала.
Целта е да се създаде преграда – своеобразна тапа – на ръкава Бала, като по този начин се принуди по-голям обем вода да тече през канала Стария Дунав. На място са разположени две шлепа и тежкотоварен кран за отстраняване и преместване на скалните отломки.
Операцията се провежда в момент, когато дебитът на Дунав на входната точка на страната може да падне до 1400 кубически метра в секунда – ниво, близко до историческия минимум, регистриран през 1985 г.
При сегашните условия атомната електроцентрала "Черна вода" може да работи на лимита си още четири до пет дни, предупреди в неделя генералният директор на Националната водна администрация „Румънски води“ Сорин Риндасу, цитиран от Аджерпрес.
В 12:00 местно (и българско) време днес представители на Министерството на енергетиката и големите индустриални потребители ще се срещат извънредно, за да обсъдят доброволното намаляване на потреблението на електроенергия. Компаниите ще бъдат помолени да прехвърлят част от производството си в извънпикови часове, за да намалят натиска върху мрежата и да избегнат потенциални прекъсвания на електрозахранването.
В петък Румъния обяви състояние на повишена готовност на национално ниво в енергийния сектор за целия месец август. Тогава премиерът в оставка Илие Боложан съобщи, че заради усложнената ситуация Румъния ще внася електроенергия от Украйна и води подобни дискусии и с България и Гърция за вечерните часове. Той призова гражданите и компаниите доброволно да намалят консумацията във вечерните часове.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Румънците ни
Коментиран от #3, #17
12:04 03.08.2026
2 Директора👨✈️
12:04 03.08.2026
3 🐧Орела🐧
До коментар #1 от "Румънците ни":Тебе с кое точно те прецакаха?!? Нали тази вода охлажда и се връща в реката?
Коментиран от #5, #22
12:12 03.08.2026
4 Ние пък
12:15 03.08.2026
5 БЕЗ ДУМИ
До коментар #3 от "🐧Орела🐧":още повече намаля дебита на Дунав!!!!!!!!!!! Отелно ЧАСТ от водата се връща затолена!!!!!!!!!!!!!
Коментиран от #10
12:15 03.08.2026
6 СЗО
Коментиран от #14
12:16 03.08.2026
7 жалки
12:17 03.08.2026
8 ай поливай сега
Коментиран от #18
12:18 03.08.2026
9 руманяските
12:19 03.08.2026
10 🐧Орела🐧
До коментар #5 от "БЕЗ ДУМИ":И докато дойде при нас е все така топла, нали? Нормални ли сте тука всички?!? Тя охлажда и се връща в реката, кое намаля???
Коментиран от #13, #16
12:19 03.08.2026
11 ВОДА НЯМА
12:20 03.08.2026
12 Мимч
12:20 03.08.2026
13 ти си най-нормалния
До коментар #10 от "🐧Орела🐧":Водата естесвено, че има загуби, докато стигне до там... за да върти и охлажда реакторите - изпарява се.... отделно Тази, която остава влиза затоплена в Дунав, в ниските води на реката....пак се изпарява... да не говорим че променя флора и фауна... заблатява...
Коментиран от #23
12:24 03.08.2026
14 колю надървения
До коментар #6 от "СЗО":к@пут това е изцяло в Ромъния е следва вливане в Черно море.....учете я тази география бе....учете я
12:24 03.08.2026
15 ЯСНО Е
12:25 03.08.2026
16 колю надървения
До коментар #10 от "🐧Орела🐧":к@пут това е изцяло в Ромъния е следва вливане в Черно море.....учете я тази география бе....учете я
12:26 03.08.2026
17 колю надървения
До коментар #1 от "Румънците ни":к@пут това е изцяло в Ромъния е следва вливане в Черно море.....учете я тази география бе....учете я
12:26 03.08.2026
18 колю надървения
До коментар #8 от "ай поливай сега":к@пут това е изцяло в Ромъния е следва вливане в Черно море.....учете я тази география бе....учете я
Коментиран от #26
12:27 03.08.2026
19 по отделно
12:28 03.08.2026
20 Саде да попитам!
Все ми се струва,че е противозаконно...!
Коментиран от #28
12:28 03.08.2026
21 Да обясня
12:29 03.08.2026
22 А ако?!
До коментар #3 от "🐧Орела🐧":Тази вода,се връща в реката,вече радиоактивна ...?!
Ко праЙм...?!
Коментиран от #29
12:29 03.08.2026
23 Ти хубаво му обясняваш!
До коментар #13 от "ти си най-нормалния":Ама дали стопля изобщо,за какво иде реч,или трябва да го поливаш с топлата ,,отработена" вода,та белким стопли...?!
12:32 03.08.2026
24 Румънците ни
12:32 03.08.2026
25 Ще затоплят водата
12:34 03.08.2026
26 Не става ясно?!
До коментар #18 от "колю надървения":Щото си изял букви...!
,,Следва",или ,,не следва",че влиза в Черно-море...?!
12:34 03.08.2026
27 И после ще я пращат
12:36 03.08.2026
28 гост
До коментар #20 от "Саде да попитам!":С какво е по-различно от това да построиш язовирна стена ????? И вземете погледнете една карта барем , това е РЪКАВ на Дунав ИЗЦЯЛО на румънска територия , реката се разклонява и после пак се ВРЪЩА в основната !! Тоест количеството остава същото , просто сега в основния ръкав нивото ще е по-висок !!! Ако има щети , те ще са изцяло за румънците , защото покрай този ръкав е имало най-вероятно поливни площи , които ще останат без вода или със силно намалени количества !
12:46 03.08.2026
29 гост
До коментар #22 от "А ако?!":Със същия успех можеш да решиш , че става радиоактивна след като мине през Козлодуй , а оттам ще мине покрай цяла Румъния и през делтата ИЗЦЯЛО в румънска територия и дори покрай Украйна !! Кво праим ???
12:50 03.08.2026
30 Мюмюн
13:10 03.08.2026
31 Ясно е
14:08 03.08.2026