Сватбата на Кристиано Роналдо и Джорджина ще се състои до дни в Мадейра

Португалският футболист Кристиано Роналдо и годеницата му Джорджина Родригес може да сключат брак на 8 август на остров Мадейра, съобщават британски медии. Двамата не са потвърдили официално датата, но подготовката във Фуншал засили предположенията, че дългоочакваната церемония предстои.

Според в. „Сън“ катедралата „Се“ в центъра на Фуншал е запазена за голяма сватба на 8 август. Източници на изданието твърдят, че венчавката трябва да започне около 15:00 часа местно време.

Допълнителен интерес предизвиква подготовката в петзвездния хотел Savoy Palace. Съобщава се, че два от етажите му няма да бъдат достъпни за останалите гости на 7 и 8 август, а част от ресторантите и баровете също ще бъдат затворени. Хотелът е сочен като вероятно място за сватбеното тържество.

Нито представители на Кристиано Роналдо и Джорджина Родригес, нито управата на катедралата са обявили публично, че резервациите са свързани с двойката. Поради това датата и мястото остават непотвърдени.

Изборът на Мадейра би имал силна лична символика за футболиста. Кристиано Роналдо е роден във Фуншал през 1985 г. и прекарва детството си на португалския остров, преди да замине за Лисабон и да започне пътя си към световния футбол.

В Мадейра се намират музей, хотел и международно летище, носещи името на звездата. Евентуална сватба във Фуншал би върнала Роналдо на мястото, от което започва професионалната му история.

В социалните мрежи се разпространяват предположения, че сред поканените може да има футболни звезди и световноизвестни музиканти. Имена като Килиан Мбапе, Винисиус Жуниор, Дженифър Лопес, Риана и Травис Скот обаче не са потвърдени от надеждни източници.

Кристиано Роналдо и Джорджина Родригес са известни с внимателно поддържания си публичен образ и рядко разкриват предварително подробности за лични събития. Затова повече информация за евентуалната сватба вероятно ще стане известна едва непосредствено преди церемонията или след нея.

Кристиано Роналдо и Джорджина Родригес се запознават през 2016 г. в магазин на Gucci в Мадрид, където тя работи като продавач-консултант. Връзката им става публична през следващата година.

През август 2025 г. аржентинско-испанският модел потвърди годежа със снимка на голям диамантен пръстен и посланието: „Да. В този и във всички мои животи“.

Двойката, която е давана за пример от мнозина, отглеждат пет деца. Кристиано Роналдо е баща на Кристиано-младши и близнаците Ева Мария и Матео, а с Джорджина Родригес имат две дъщери – Алана Мартина, родена през 2017 г., и Бела Есмералда, родена през 2022 г. Братът близнак на Бела, Анхел, почина при раждането.

Джорджина Родригес неведнъж е говорила за ролята си в голямото семейство. Личният и професионалният ѝ живот е представен и в документалната поредица на Netflix „Аз съм Джорджина“, която проследява ежедневието ѝ между модните събития, пътуванията и грижите за децата.