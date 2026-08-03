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Сватбата на Кристиано Роналдо и Джорджина ще се състои до дни в Мадейра

Сватбата на Кристиано Роналдо и Джорджина ще се състои до дни в Мадейра

3 Август, 2026 12:58 758 9

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  • мадейра-
  • португалия

Двойката е избрала именно родното място на Роналдо, за да си каже "Да"

Сватбата на Кристиано Роналдо и Джорджина ще се състои до дни в Мадейра - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Португалският футболист Кристиано Роналдо и годеницата му Джорджина Родригес може да сключат брак на 8 август на остров Мадейра, съобщават британски медии. Двамата не са потвърдили официално датата, но подготовката във Фуншал засили предположенията, че дългоочакваната церемония предстои.

Според в. „Сън“ катедралата „Се“ в центъра на Фуншал е запазена за голяма сватба на 8 август. Източници на изданието твърдят, че венчавката трябва да започне около 15:00 часа местно време.

Допълнителен интерес предизвиква подготовката в петзвездния хотел Savoy Palace. Съобщава се, че два от етажите му няма да бъдат достъпни за останалите гости на 7 и 8 август, а част от ресторантите и баровете също ще бъдат затворени. Хотелът е сочен като вероятно място за сватбеното тържество.

Нито представители на Кристиано Роналдо и Джорджина Родригес, нито управата на катедралата са обявили публично, че резервациите са свързани с двойката. Поради това датата и мястото остават непотвърдени.

Изборът на Мадейра би имал силна лична символика за футболиста. Кристиано Роналдо е роден във Фуншал през 1985 г. и прекарва детството си на португалския остров, преди да замине за Лисабон и да започне пътя си към световния футбол.

В Мадейра се намират музей, хотел и международно летище, носещи името на звездата. Евентуална сватба във Фуншал би върнала Роналдо на мястото, от което започва професионалната му история.

В социалните мрежи се разпространяват предположения, че сред поканените може да има футболни звезди и световноизвестни музиканти. Имена като Килиан Мбапе, Винисиус Жуниор, Дженифър Лопес, Риана и Травис Скот обаче не са потвърдени от надеждни източници.

Кристиано Роналдо и Джорджина Родригес са известни с внимателно поддържания си публичен образ и рядко разкриват предварително подробности за лични събития. Затова повече информация за евентуалната сватба вероятно ще стане известна едва непосредствено преди церемонията или след нея.

Кристиано Роналдо и Джорджина Родригес се запознават през 2016 г. в магазин на Gucci в Мадрид, където тя работи като продавач-консултант. Връзката им става публична през следващата година.

През август 2025 г. аржентинско-испанският модел потвърди годежа със снимка на голям диамантен пръстен и посланието: „Да. В този и във всички мои животи“.

Двойката, която е давана за пример от мнозина, отглеждат пет деца. Кристиано Роналдо е баща на Кристиано-младши и близнаците Ева Мария и Матео, а с Джорджина Родригес имат две дъщери – Алана Мартина, родена през 2017 г., и Бела Есмералда, родена през 2022 г. Братът близнак на Бела, Анхел, почина при раждането.

Джорджина Родригес неведнъж е говорила за ролята си в голямото семейство. Личният и професионалният ѝ живот е представен и в документалната поредица на Netflix „Аз съм Джорджина“, която проследява ежедневието ѝ между модните събития, пътуванията и грижите за децата.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 дедо Флашко

    1 0 Отговор
    Ура,другари!

    12:59 03.08.2026

  • 2 На връх маде,

    1 0 Отговор
    там да отидат

    13:00 03.08.2026

  • 3 в кратце

    4 1 Отговор
    Желаем им много щастие!

    13:03 03.08.2026

  • 4 КирякСтефчу

    2 1 Отговор
    Да видим Джорджина с колко милиона ще го звлече след някоя друга година.

    13:13 03.08.2026

  • 5 Герги

    4 0 Отговор
    Можем и без тази новина...да си гледат живота,оставете ги на мира...

    13:13 03.08.2026

  • 6 алина

    0 1 Отговор
    Майка му няма да позволи, пак ще се лепне за него (:(:

    13:23 03.08.2026

  • 7 тренер

    0 0 Отговор
    Горкият, най - накрая се предаде на тази златка😐

    13:54 03.08.2026

  • 8 Лионел Андерс Меси 🇦🇷

    0 0 Отговор
    Уж показват пръстените си за брака, а всъщност позират със колата Бугати. Кристиано си остана симулант и позьор!

    Коментиран от #9

    14:10 03.08.2026

  • 9 Лионел Андерс Меси 🇦🇷

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Лионел Андерс Меси 🇦🇷":

    Не съм поканен на сватбата и нямам желание да ходя ☝️в Маями съм

    14:11 03.08.2026