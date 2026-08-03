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Социалният министър не вижда проблеми в текстовете от държавния бюджет, свързани с МРЗ и трудовия стаж

Социалният министър не вижда проблеми в текстовете от държавния бюджет, свързани с МРЗ и трудовия стаж

3 Август, 2026 12:51 716 15

  • социален министър-
  • притеснения-
  • текстове-
  • държавен бюджет

Очакванията са за допълнителен приход от около 130 млн. евро до края на годината от повишаването на минималните и максималните осигурителни прагове, което за следващата година означава по-голям ресурс, коментира още Наталия Ефремова

Социалният министър не вижда проблеми в текстовете от държавния бюджет, свързани с МРЗ и трудовия стаж - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Според социалния министър Наталия Ефремова няма проблеми с текстовете от държавния бюджет, свързани с минималната работна заплата и трудовия стаж, и внесените конституционни жалби от политическите сили- ГЕРБ-СДС и „Продължаваме промяната“, както и намерението за такава на омбудсмана., предават от БТА.

Наталия Ефремова присъства в Симитли на тържественото отбелязване на 15 г. от създаването на Центровете за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания и за пълнолетни лица с деменция.

По думите ѝ всеки, който има правомощието, може да сезира Конституционния съд (КС). "Аз лично не виждам проблеми в текстовете на закона за държавния бюджет и считам, че КС, в рамките на своите правомощия, ще отсъди по най-правилния начин и съответно новите текстове ще могат да бъдат приложени", посочи министърът в отговор на журналистически въпрос. Ефремова добави, че тяхното изпълнение започва още от днешния ден. Тя посочи, че най-трудно ѝ е било да устои на замразяването на някои от социалните разходи, но вярва, че следващата година ще има повече възможности, за да се повишат доходите на хората.

Нямам притеснение за стабилността на Държавното обществено осигуряване, има трансфери, отговори още тя на въпрос за стабилността на държавното осигуряване. От държавния бюджет има трансфери – и това е решение отпреди години, за да поддържаме сравнително ниски нива на осигурителните вноски, обясни Ефремова. С паралелни мерки, които повишават приходите, ще се опитаме да поддържаме доверие в системата и в стабилността ѝ, добави тя.

По думите ѝ очакванията са за допълнителен приход от около 130 млн. евро до края на годината от повишаването на минималните и максималните осигурителни прагове, което за следващата година означава по-голям ресурс.

В момента това, което ще започне със средства по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), е строителство на множество нови социални услуги - много голяма част ще са за хора с деменция и други заболявания, които изискват грижа извън домашната среда, посочи министърът.

Над 380 млн. евро обезпечи ПВУ, с които общините успяха да обновят и ремонтират домове за стари хора, изтъкна още тя. Почти 200-230 нови социални услуги са завършени – в дневни центрове и резидентни услуги.

Осигурено е и финансирането на работещите в тази сфера, посочи министърът. На въпрос за дали държавата ще осигури финансиране на тези услуги, Ефремова отговори, че ма две опции за всички общини - или през Програмата за развитие на човешките ресурси с проектно финансиране, докато се създаде услугата, или директно като държавно делегирана дейност. Ще използваме и двете форми на финансиране, за да обезпечим безпроблемното предоставяне на самите услуги, подчерта Наталия Ефремова.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    12 1 Отговор
    За пенсионерите и майки с деца все няма пари.А 600 млн за газопровода за Украйна има.

    12:53 03.08.2026

  • 2 честен ционис

    6 1 Отговор
    И аз не виждам проблем при положение, че скоро всички ще сте на безусловен минимален базов доход.

    13:00 03.08.2026

  • 3 Аман От Неграмотни !

    9 3 Отговор
    Министри !

    Проблема е Комплексен !

    И Не се изчерпва !

    С МРЗ и Трудовия Стаж !

    Цялата Ви Дейност !

    Противоречи На постановеното !

    От Конституцията и Закона на !

    Република България !

    Вземи !

    И Чети !

    Коментиран от #12

    13:03 03.08.2026

  • 4 бушприт

    1 3 Отговор
    Социалната министърка не вижда проблеми в текстовете от държавния бюджет,

    13:04 03.08.2026

  • 5 Мюмю

    0 0 Отговор
    и аз с mp3 нямам проблем. ся слуша Азис

    13:05 03.08.2026

  • 6 За тая

    5 0 Отговор
    служба , щом е нужно - не чува и не вижда! Пази Боже от такива плъзнали в политиката и на ключови позиции !

    13:19 03.08.2026

  • 7 ДрайвингПлежър

    3 0 Отговор
    Беше достатъчно да кажете: Социалният министър не вижда!
    Толкоз, и ще разберем...

    130 млн приходи ЗА ВАС за какво? Те също са 130 млн разходи ЗА НАС!

    13:23 03.08.2026

  • 8 Соц лелка

    4 0 Отговор
    Тая соц лелка е готова за вънкашна министърка, може и такава на енергетиката или образованието. Никъде няма да вижда проблеми, всичко ще е чудесно.

    13:26 03.08.2026

  • 9 Мара

    6 0 Отговор
    Правителството на Радев води анти социална политика и нуждата от социален министър и министерство отпада, могат да се спестят разходите на заплатите им. Няма нужда от безделниците с големи заплати

    Коментиран от #10

    13:32 03.08.2026

  • 10 Ти да видиш

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Мара":

    То няма нужда от цялото правителство в този му състав и с тоз "премиер", ама на - Ганьо реши да си причини и това безобразие.

    13:37 03.08.2026

  • 11 В сайта правилно е написано но в ТВ

    3 0 Отговор
    Неправилно наричат министрите без да им казват министерствата напр. Министър Иванов ми министър не е титла че да се слага пред името както например професор или доцент. Винаги е правилно да се казва кое е въпросното Министерство в което е министър дадено лице.

    13:42 03.08.2026

  • 12 Ти като си много грамотен

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Аман От Неграмотни !":

    Защо пишеш "разкрачено" ?!?
    Искаш да получиш внимание да те забележат да ти сложат лайкове такива неща. А защо не пишеш в общоприетия ред и ако си прав хората ще те оценят по достойнство.

    13:47 03.08.2026

  • 13 Луди жени

    0 0 Отговор
    Социално Министерство е сбирщина от проститутки на полицаи,въобще не работят никъде в държавата и мразят Българи! Социалните са луди фашисти!

    14:00 03.08.2026

  • 14 Счетоводител 20 год. стаж

    1 0 Отговор
    Време е черното счетоводство да изчезне.Кво се правите че не знаете.Плащането под масата да го няма.Нали знаете в САЩ как е.Плащат ти и минутата. При нас работиш 8 плащат 4.Законодателя Работодателя спрете това

    14:07 03.08.2026

  • 15 Даа!

    0 0 Отговор
    Хайде,ще ви изчакаме с новия бюджет.Тогава ще проличи, социалната ви политика.Но защо не промените кардинално, системата за заплащане.Имате всички лостове за промяна през парламента.Най- вярното и ефективно решение е: както се вижда в развитите страни: Предлагате и гласувате почасова ставка: Няма минимална,няма средна.Най- коректната система е тази- почасовата.Залагате един минимум,- праг,под който никой работодател няма право да плаща.Но паралелно,заедно с профсъюзите,залагате в отделни браншове, по висока,часова ставка.Бизнеса е ясен: няма да бъде съгласен.Той ако може,да му се работи и десетилетия за 500-600 евро.Но вие не сте избрани от бизнеса,а от милион бачкатори.Направете го,и гарантирано ще спечелите президентски избори ,а през пролетта и местните избори.А ако имате смелостта да промените закона за ЧСИ,и то- кардинално,а не да си развяват байряка безнаказано,ще получите благословията на над 2 милиона български избиратели.Защото за 20 г,от тяхните действия,са се опарили над половин милион души.А всеки от тях е член на семейство.Умножете ги по три гласа( това е в цяла България) ,над милион и половина гласували.ще имате над 95% ваши общински и градски кметове и администрация.Но се съмнявам,честно!

    14:09 03.08.2026

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