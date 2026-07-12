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Линдзи Греъм издъхнал малко след разговор с Тръмп

Линдзи Греъм издъхнал малко след разговор с Тръмп

12 Юли, 2026 18:28, обновена 12 Юли, 2026 18:34 2 771 76

  • линдзи греъм-
  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • смърт

Американският президент призна, че двамата са имали известни разногласия относно войната в Украйна

Линдзи Греъм издъхнал малко след разговор с Тръмп - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не е споделял позицията на републиканския сенатор Линдзи Греъм, който почина днес, относно конфликта в Украйна и, за разлика от законодателя, иска бързо разрешаване на кризата.

„Имахме малко несъгласие“, каза Тръмп по CNN. „Исках войната с Украйна да приключи много бързо. Мисля, че той беше по-скоро за това тя да продължи. Честно казано, той беше много войнствен по този въпрос.“

Тръмп добави, че е разговарял с Греъм на 11 юли, малко преди смъртта му. По време на разговора законодателят се оплакал от умора след скорошно пътуване до Украйна. „Той току-що се върна от Украйна... Каза, че е уморен, защото е било дълго пътуване, но иначе е добре. Мисля, че разговорът ни се състоя само мигове преди смъртта му, тъй като ми се обади около 18:30 ч., а парамедиците пристигнали малко по-късно, веднага след това“, каза държавният глава.

Греъм почина на 11 юли на 71-годишна възраст. Той беше един от основните двигатели на законопроекта за затягане на санкциите срещу Русия. Документът беше внесен в началото на април от двупартийна група американски сенатори. Ключовите автори на законопроекта бяха Греъм и Ричард Блументал (демократ от Кънектикът). Тази инициатива предвижда вторични санкции срещу търговските партньори на Русия. Предложението на сенаторите включваше тарифи от 500% върху вноса в САЩ от страни, които купуват петрол, газ, уран и други стоки от Русия. В допълнение към антируската си дейност, Греъм активно подкрепяше Израел и беше водещ поддръжник на военната кампания на САЩ срещу Иран.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 По- точно

    86 5 Отговор
    след разговор със Зеленски. Не си кривете душата.

    Коментиран от #14

    18:37 12.07.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    72 7 Отговор
    СЕГА ЩЕ ИМА 100 000 ГОДИНИ ВРЕМЕ В АДА
    ДА ПРАВЯТ ПЛАНОВЕ С ХИТЛЕР, КАРЛ 12-ТИ, ЧИНГИЗ ХАН, ТЕВТОНЦИТЕ, НАПОЛЕОН , ТРОЦКИ И СТЕПАН БАНДЕРА
    ЗА УНИЩОЖАВАНЕТО НА РУСИЯ

    Коментиран от #65

    18:37 12.07.2026

  • 3 Елементарно , бе Уотсън !

    65 4 Отговор
    От снимката личи , че Тъмпи е убил войнолюбивия евреин с поглед .

    18:37 12.07.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    64 6 Отговор
    КОЙТО СЕ ДОКОСНЕ ДО
    МИСТЪР БИЙН - ЧЕРНАТА УКРАИНСКА УСОЙНИЦА
    ....
    И Е ТРУП - НЯКОИ БУКВАЛНО
    ....
    ЧЕРНА , ЧЕРНА КАРМА

    18:38 12.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Много е важно

    36 8 Отговор
    Да се разследва. Само разговор ли е имало или интимни ласки. Кой е бил активната страна.

    18:39 12.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Хе хе...

    69 6 Отговор
    Един отпaдък по малко. А най якото е, че не се е размножил, тоя нямаше ни дете ни коте. Надявам се да се пържи в ада.
    Света вече е едно малко по добро място.

    18:40 12.07.2026

  • 9 Лошо Седларов...лошо

    17 19 Отговор
    Пиздоглазото и него го очаква Такъв разговор със бай Доньо!
    А после.. китки, венци и у..ека рисажо
    Ееееедехееее

    Коментиран от #18

    18:40 12.07.2026

  • 10 Просто човек

    38 11 Отговор
    Горкия😢. Не е издържал на простотията на фалшивия бизнесмен и тотален лъжец избран от неумният народ какъвто се е превърнал за съжаление САЩ.

    18:41 12.07.2026

  • 11 Следва

    40 6 Отговор
    Путин го е убил и трябва да се готвим за война

    18:41 12.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Тома

    51 2 Отговор
    Един от другия бряг предаде богу дух

    18:42 12.07.2026

  • 14 УжасТ

    52 3 Отговор

    До коментар #1 от "По- точно":

    Зеленото джудже е натикало мъртвото тяло на спонсора си в самолета към Сащ . Знаем защо : Началникът на укрохунтата не обича да плаща на семействата на починалите .

    18:43 12.07.2026

  • 15 Нема вечно

    38 2 Отговор
    те първа фира ще дават.

    18:43 12.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Хе хе...

    40 2 Отговор
    Между другото, тоя пукна в петък. Що чак днес го обявявате бе, ф@Tkи?

    Коментиран от #28, #33

    18:43 12.07.2026

  • 18 Сяяя

    33 2 Отговор

    До коментар #9 от "Лошо Седларов...лошо":

    ЗеленияПор след разговора соранжевата пееука ще фърли топа :))

    18:44 12.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Механик

    46 2 Отговор
    Тоя не умря от смъртта си. Нещо му направиха. Кой, защо и кога, е друга тема, но е очевадно, че нещо не е наред.
    В крайна сметка за мен и за голяма част от нормалните хора, смъртта на този нежен войнолюбец е повод за задоволство и веселие. И изобщо не ни пука от какво е пцекясал. Важното е да не е последния и примерът му да повлече крак. Днес един, а утре много!
    Амин!

    18:45 12.07.2026

  • 21 жиктак

    15 2 Отговор

    До коментар #5 от "Абе":

    За Линдзи Лоуън ли говориш ?

    18:45 12.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Тези, които желаят зло

    38 5 Отговор
    от зло умират. Един отпадъk по-малко! Света ще стане по-хубаво място за живеене, след като отπадъците хванат пътя за ада!

    Коментиран от #34

    18:46 12.07.2026

  • 24 Абсурдистан

    30 2 Отговор
    Клоунът пак лъже, но по-важно е друго: той обеща да я приключи за 24 часа и излъга американското стадо.

    18:46 12.07.2026

  • 25 Без име

    42 1 Отговор
    В Иран съобщиха по всички телевизии за смъртта му с голяма радост. Тази вечер в Иран ще има всенародни тържества.

    Коментиран от #74

    18:47 12.07.2026

  • 26 Лев Толстой

    1 39 Отговор
    Руснаците са го очистили с някоя долна отрива, докато е бил в Киев са го обработили за да издъхне в САЩ. Типично по руски.

    Коментиран от #38, #54

    18:48 12.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Всъщност

    40 0 Отговор

    До коментар #17 от "Хе хе...":

    Дойче веле и Ройтерс почиваха , та нямаше кой да измисли сценарий със замесени руски шпиони .

    18:48 12.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 3.14К

    33 2 Отговор
    Като те почерпя с някоя от труженичките на Кличко, удариш някоя линия и хапче виагра, след като си получиш комисионната, е логично на тази възраст да ти дойде вповече.

    Коментиран от #44, #46

    18:49 12.07.2026

  • 33 Без име

    28 0 Отговор

    До коментар #17 от "Хе хе...":

    Ами не е пукнал в петък, защото вчера е разглеждал завод за дронове в Украйна. Днес умрял в Америка.

    18:50 12.07.2026

  • 34 ГрантаЖия

    30 0 Отговор

    До коментар #23 от "Тези, които желаят зло":

    тоя дъртофелник въпреки налапаните пари, акумулираната злоба, и угодничеството накрая умре като статистически показател.

    18:52 12.07.2026

  • 35 гочето

    28 2 Отговор
    Разгеле, пукна тоя русофоб
    Айде и Нюланд да отива при него, да не се стиска.
    Абе.....
    тоя да не се е возил с Пеевски и да не е удържал на питона?
    Кака Деса не я гледайте, тя е професионалист с големи смоци!

    18:53 12.07.2026

  • 36 Без име

    25 0 Отговор
    Сенатор Линдзи Греъм може да е починал в резултат на руски удар с балистична ракета по военен завод в Киев.

    На 10 юли Греъм пристигна в Киев, срещна се със Зеленски и посети завода за безпилотни летателни апарати SkyFall, където му беше показан дронът-прехващач P1-SUN.

    В нощта на 11 юли руските въоръжени сили започнаха удари по военни цели в Киев. Новината за посещението на Греъм в завода се появи същия ден, а вечерта пресслужбата му обяви смъртта на сенатора след „кратко и внезапно заболяване“.

    18:53 12.07.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Мухахаха

    12 7 Отговор
    Ред е на Тръмпата

    18:55 12.07.2026

  • 40 56788

    6 11 Отговор
    Новичок

    18:55 12.07.2026

  • 41 Име

    30 1 Отговор
    За такъв като него няма никакво значение кога е издъхнал - все е късно!

    18:55 12.07.2026

  • 42 Един

    28 0 Отговор
    Ционист по малко . Щом израел го жалят значи не е бил читав .

    18:56 12.07.2026

  • 43 Перо

    29 1 Отговор
    Един от сатаната даде фира! Не беше чувал за ивицата Газа, подкрепяше ционистките режими по света!

    18:57 12.07.2026

  • 44 Крак

    18 2 Отговор

    До коментар #32 от "3.14К":

    Тия укро-шантонерките са с риск - поне 1 месец на антибиотици трябва да предвидиш в сметката.

    18:58 12.07.2026

  • 45 Ами

    29 1 Отговор
    Отиде си още един русофоб и мизантроп,
    който не можа да дочака разпада на Русия
    и господството на корпорациите над човечеството.

    18:59 12.07.2026

  • 46 АмснДа

    11 1 Отговор

    До коментар #32 от "3.14К":

    Добро предположение. Споделям.

    19:01 12.07.2026

  • 47 Кочо простия чизмар

    21 1 Отговор
    Господ забавя но не забравя. Една от най-простите гниди в американсикя кнесет, долно военнолюбиво подло напудрено антируско сенаторче. Пуснали са му капки специална напитка в Киев. Не вярвам от хора на хуната...

    19:04 12.07.2026

  • 48 ДрайвингПлежър

    21 2 Отговор
    Днес света стана малко по-добро място! Но има още много!

    19:05 12.07.2026

  • 49 оня с коня

    19 1 Отговор
    Що цял ден ни занимавате с кончината на един боkkk.Лук ,да ви го кажа и на амер.английски - лоулайф скъмбаег.

    19:06 12.07.2026

  • 50 Айдиота тръмп го е

    11 1 Отговор
    нападнал вербално и малко след това сенатора почива...
    Да видим, кармата върху кой от наследниците ще падне.

    Коментиран от #51

    19:08 12.07.2026

  • 51 Наследниците на тръмп

    6 1 Отговор

    До коментар #50 от "Айдиота тръмп го е":

    имам предвид.

    19:08 12.07.2026

  • 52 ВВП

    17 2 Отговор
    Да гние в пъкъла ..!!. Амин!

    19:09 12.07.2026

  • 53 ВВП

    13 1 Отговор
    Нека дяволите сегаврят с хомофобската му душа .Ахаха ...Ахаха

    19:10 12.07.2026

  • 54 Стотиците тайни лаборатории в Украйна

    16 2 Отговор

    До коментар #26 от "Лев Толстой":

    не са мит.
    Ако Тръмп го пратил в Киев с мисия и е раздразнил британците и бандерите всичко се обяснява.
    Изглежда ми по-скоро като предупреждение към Тръмп.

    19:11 12.07.2026

  • 55 Д-р Антон Петев

    20 0 Отговор
    Сенаторът се е гътнал вследствие на новата бързоразвища се форма на летен грип тип Искандер 1.

    19:14 12.07.2026

  • 56 НИКОЙ НЯМА ДА СКЪРБИ

    20 0 Отговор
    За този дърт търговец на американското военно лоби.

    19:18 12.07.2026

  • 57 Феникс

    17 0 Отговор
    Както се казва русофобията убива! :)

    19:21 12.07.2026

  • 58 Боа

    14 0 Отговор
    Каква то и де причина,-важно че Греъм не сред живите!

    19:21 12.07.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 господ бави

    15 2 Отговор
    Но незабравя

    за починалите или хубаво или нищо


    значи нищо

    19:25 12.07.2026

  • 61 На кой му пука

    12 1 Отговор
    На кой му пука

    19:26 12.07.2026

  • 62 ЦИРК

    13 1 Отговор
    Ей "факти" много жалите Греъм бе... Странен пристрастрен новинарски сайт сте .. Греъм е най-върлия противник розовата общност да заема държа държавни постове и интегрирането им във военни структури. Да не говорим че беше и един от най-големите лобисти на оръжейните корпорации в САЩ. Нещо много ама много обратно на демократите към които е очеизвадно че "медията" ви има силни симпатии...

    Въпреки че изцяло допирните точки в политиката провеждана от Греъм през последните 34 години (от 1992 до днес), с демократическата партия, са продиктувани изцяло от собствения му личен интерес (дори не толкова за щата Южна каролина), той си е типичен консервативен републиканец последовател на политиките на Рейгън. Също така Греъм бе отявлен поддържник на Израел, както и на политиката че военната доминация на САЩ над всички на планетата (дори с цената на ползване на ядренно оръжие) е единствения начин да се поддържа световен ред без войни (на Буш простотиите - "Война срещу терора").

    Дали всички не го жалите толкова много щото най-върлия поддръжник на Украйна в сената си отиде или щото много ви е харесвал с политическите си възгледи ? Като цяло един неуравновесен политик с доста счупени възгледи и странни идеи (сигурно от престоят му във ФРГ на берлинската стена през 80-те)....

    19:27 12.07.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Ха ха

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    И защо Хитлер ще е в Ада?

    19:31 12.07.2026

  • 66 Гейм овър

    14 0 Отговор
    Един геймър по-малко. Да се готви следващия.

    19:35 12.07.2026

  • 67 Шехерезад от 1001 нощи

    14 0 Отговор
    Линдзи То -типично английско женско име е отишъл пак да си вземе обратно за него 30% от американската военна помощ от джуджето СториПакост-Белоноско ,но на джуджето му са се досвидили и решил да го черпи яки надарени укро момци ,които като са го тъпкали са ползвали лични предпазни средства напоени отвън с новичок .

    19:37 12.07.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Жалко е само едно

    13 1 Отговор
    Че си е отишъл бързо, а не както заслужава.

    19:43 12.07.2026

  • 70 Зеленски

    2 7 Отговор
    Срещнахме се като приятели в Киев преди 2 дена ! Слава на Героя !

    19:49 12.07.2026

  • 71 А ЧЕСТИТО....

    12 1 Отговор
    ОНЯ ОТ ГОРЕ СИ ЗНАЕ РАБОТАТА............

    19:50 12.07.2026

  • 72 Чепат нигър

    8 1 Отговор
    Ще липсва на тайфата лейди греъм, добре плащаше

    19:53 12.07.2026

  • 73 ООООО БО ЖЕЕЕЕ

    5 1 Отговор
    ...........МНОГО ГО ЗАБАВИ...........!!!

    19:55 12.07.2026

  • 74 Не само в Иран

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от "Без име":

    Това е добра новина за нормалните хора по света.

    20:00 12.07.2026

  • 75 ВЕСЕЛЯК

    0 0 Отговор
    Греъм ще го греят в най-големия казан.
    А ние сме се събрали 3 семейства и празнуваме неговата кончина.
    Бангарангаааааааа
    Днес един а утре двама
    мръсни евреи- ваща ммммммамммммммаааа!

    20:15 12.07.2026

  • 76 Ако може всеки ден

    0 0 Отговор
    По една такава новина

    20:23 12.07.2026