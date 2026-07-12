Линдзи Греъм издъхнал малко след разговор с Тръмп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не е споделял позицията на републиканския сенатор Линдзи Греъм, който почина днес, относно конфликта в Украйна и, за разлика от законодателя, иска бързо разрешаване на кризата.
„Имахме малко несъгласие“, каза Тръмп по CNN. „Исках войната с Украйна да приключи много бързо. Мисля, че той беше по-скоро за това тя да продължи. Честно казано, той беше много войнствен по този въпрос.“
Тръмп добави, че е разговарял с Греъм на 11 юли, малко преди смъртта му. По време на разговора законодателят се оплакал от умора след скорошно пътуване до Украйна. „Той току-що се върна от Украйна... Каза, че е уморен, защото е било дълго пътуване, но иначе е добре. Мисля, че разговорът ни се състоя само мигове преди смъртта му, тъй като ми се обади около 18:30 ч., а парамедиците пристигнали малко по-късно, веднага след това“, каза държавният глава.
Греъм почина на 11 юли на 71-годишна възраст. Той беше един от основните двигатели на законопроекта за затягане на санкциите срещу Русия. Документът беше внесен в началото на април от двупартийна група американски сенатори. Ключовите автори на законопроекта бяха Греъм и Ричард Блументал (демократ от Кънектикът). Тази инициатива предвижда вторични санкции срещу търговските партньори на Русия. Предложението на сенаторите включваше тарифи от 500% върху вноса в САЩ от страни, които купуват петрол, газ, уран и други стоки от Русия. В допълнение към антируската си дейност, Греъм активно подкрепяше Израел и беше водещ поддръжник на военната кампания на САЩ срещу Иран.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 По- точно
Коментиран от #14
18:37 12.07.2026
2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ДА ПРАВЯТ ПЛАНОВЕ С ХИТЛЕР, КАРЛ 12-ТИ, ЧИНГИЗ ХАН, ТЕВТОНЦИТЕ, НАПОЛЕОН , ТРОЦКИ И СТЕПАН БАНДЕРА
ЗА УНИЩОЖАВАНЕТО НА РУСИЯ
Коментиран от #65
18:37 12.07.2026
3 Елементарно , бе Уотсън !
18:37 12.07.2026
4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
МИСТЪР БИЙН - ЧЕРНАТА УКРАИНСКА УСОЙНИЦА
....
И Е ТРУП - НЯКОИ БУКВАЛНО
....
ЧЕРНА , ЧЕРНА КАРМА
18:38 12.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Много е важно
18:39 12.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Хе хе...
Света вече е едно малко по добро място.
18:40 12.07.2026
9 Лошо Седларов...лошо
А после.. китки, венци и у..ека рисажо
Ееееедехееее
Коментиран от #18
18:40 12.07.2026
10 Просто човек
18:41 12.07.2026
11 Следва
18:41 12.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Тома
18:42 12.07.2026
14 УжасТ
До коментар #1 от "По- точно":Зеленото джудже е натикало мъртвото тяло на спонсора си в самолета към Сащ . Знаем защо : Началникът на укрохунтата не обича да плаща на семействата на починалите .
18:43 12.07.2026
15 Нема вечно
18:43 12.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Хе хе...
Коментиран от #28, #33
18:43 12.07.2026
18 Сяяя
До коментар #9 от "Лошо Седларов...лошо":ЗеленияПор след разговора соранжевата пееука ще фърли топа :))
18:44 12.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Механик
В крайна сметка за мен и за голяма част от нормалните хора, смъртта на този нежен войнолюбец е повод за задоволство и веселие. И изобщо не ни пука от какво е пцекясал. Важното е да не е последния и примерът му да повлече крак. Днес един, а утре много!
Амин!
18:45 12.07.2026
21 жиктак
До коментар #5 от "Абе":За Линдзи Лоуън ли говориш ?
18:45 12.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Тези, които желаят зло
Коментиран от #34
18:46 12.07.2026
24 Абсурдистан
18:46 12.07.2026
25 Без име
Коментиран от #74
18:47 12.07.2026
26 Лев Толстой
Коментиран от #38, #54
18:48 12.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Всъщност
До коментар #17 от "Хе хе...":Дойче веле и Ройтерс почиваха , та нямаше кой да измисли сценарий със замесени руски шпиони .
18:48 12.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 3.14К
Коментиран от #44, #46
18:49 12.07.2026
33 Без име
До коментар #17 от "Хе хе...":Ами не е пукнал в петък, защото вчера е разглеждал завод за дронове в Украйна. Днес умрял в Америка.
18:50 12.07.2026
34 ГрантаЖия
До коментар #23 от "Тези, които желаят зло":тоя дъртофелник въпреки налапаните пари, акумулираната злоба, и угодничеството накрая умре като статистически показател.
18:52 12.07.2026
35 гочето
Айде и Нюланд да отива при него, да не се стиска.
Абе.....
тоя да не се е возил с Пеевски и да не е удържал на питона?
Кака Деса не я гледайте, тя е професионалист с големи смоци!
18:53 12.07.2026
36 Без име
На 10 юли Греъм пристигна в Киев, срещна се със Зеленски и посети завода за безпилотни летателни апарати SkyFall, където му беше показан дронът-прехващач P1-SUN.
В нощта на 11 юли руските въоръжени сили започнаха удари по военни цели в Киев. Новината за посещението на Греъм в завода се появи същия ден, а вечерта пресслужбата му обяви смъртта на сенатора след „кратко и внезапно заболяване“.
18:53 12.07.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Мухахаха
18:55 12.07.2026
40 56788
18:55 12.07.2026
41 Име
18:55 12.07.2026
42 Един
18:56 12.07.2026
43 Перо
18:57 12.07.2026
44 Крак
До коментар #32 от "3.14К":Тия укро-шантонерките са с риск - поне 1 месец на антибиотици трябва да предвидиш в сметката.
18:58 12.07.2026
45 Ами
който не можа да дочака разпада на Русия
и господството на корпорациите над човечеството.
18:59 12.07.2026
46 АмснДа
До коментар #32 от "3.14К":Добро предположение. Споделям.
19:01 12.07.2026
47 Кочо простия чизмар
19:04 12.07.2026
48 ДрайвингПлежър
19:05 12.07.2026
49 оня с коня
19:06 12.07.2026
50 Айдиота тръмп го е
Да видим, кармата върху кой от наследниците ще падне.
Коментиран от #51
19:08 12.07.2026
51 Наследниците на тръмп
До коментар #50 от "Айдиота тръмп го е":имам предвид.
19:08 12.07.2026
52 ВВП
19:09 12.07.2026
53 ВВП
19:10 12.07.2026
54 Стотиците тайни лаборатории в Украйна
До коментар #26 от "Лев Толстой":не са мит.
Ако Тръмп го пратил в Киев с мисия и е раздразнил британците и бандерите всичко се обяснява.
Изглежда ми по-скоро като предупреждение към Тръмп.
19:11 12.07.2026
55 Д-р Антон Петев
19:14 12.07.2026
56 НИКОЙ НЯМА ДА СКЪРБИ
19:18 12.07.2026
57 Феникс
19:21 12.07.2026
58 Боа
19:21 12.07.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 господ бави
за починалите или хубаво или нищо
значи нищо
19:25 12.07.2026
61 На кой му пука
19:26 12.07.2026
62 ЦИРК
Въпреки че изцяло допирните точки в политиката провеждана от Греъм през последните 34 години (от 1992 до днес), с демократическата партия, са продиктувани изцяло от собствения му личен интерес (дори не толкова за щата Южна каролина), той си е типичен консервативен републиканец последовател на политиките на Рейгън. Също така Греъм бе отявлен поддържник на Израел, както и на политиката че военната доминация на САЩ над всички на планетата (дори с цената на ползване на ядренно оръжие) е единствения начин да се поддържа световен ред без войни (на Буш простотиите - "Война срещу терора").
Дали всички не го жалите толкова много щото най-върлия поддръжник на Украйна в сената си отиде или щото много ви е харесвал с политическите си възгледи ? Като цяло един неуравновесен политик с доста счупени възгледи и странни идеи (сигурно от престоят му във ФРГ на берлинската стена през 80-те)....
19:27 12.07.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Ха ха
До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":И защо Хитлер ще е в Ада?
19:31 12.07.2026
66 Гейм овър
19:35 12.07.2026
67 Шехерезад от 1001 нощи
19:37 12.07.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Жалко е само едно
19:43 12.07.2026
70 Зеленски
19:49 12.07.2026
71 А ЧЕСТИТО....
19:50 12.07.2026
72 Чепат нигър
19:53 12.07.2026
73 ООООО БО ЖЕЕЕЕ
19:55 12.07.2026
74 Не само в Иран
До коментар #25 от "Без име":Това е добра новина за нормалните хора по света.
20:00 12.07.2026
75 ВЕСЕЛЯК
А ние сме се събрали 3 семейства и празнуваме неговата кончина.
Бангарангаааааааа
Днес един а утре двама
мръсни евреи- ваща ммммммамммммммаааа!
20:15 12.07.2026
76 Ако може всеки ден
20:23 12.07.2026