Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не е споделял позицията на републиканския сенатор Линдзи Греъм, който почина днес, относно конфликта в Украйна и, за разлика от законодателя, иска бързо разрешаване на кризата.

„Имахме малко несъгласие“, каза Тръмп по CNN. „Исках войната с Украйна да приключи много бързо. Мисля, че той беше по-скоро за това тя да продължи. Честно казано, той беше много войнствен по този въпрос.“

Тръмп добави, че е разговарял с Греъм на 11 юли, малко преди смъртта му. По време на разговора законодателят се оплакал от умора след скорошно пътуване до Украйна. „Той току-що се върна от Украйна... Каза, че е уморен, защото е било дълго пътуване, но иначе е добре. Мисля, че разговорът ни се състоя само мигове преди смъртта му, тъй като ми се обади около 18:30 ч., а парамедиците пристигнали малко по-късно, веднага след това“, каза държавният глава.

Греъм почина на 11 юли на 71-годишна възраст. Той беше един от основните двигатели на законопроекта за затягане на санкциите срещу Русия. Документът беше внесен в началото на април от двупартийна група американски сенатори. Ключовите автори на законопроекта бяха Греъм и Ричард Блументал (демократ от Кънектикът). Тази инициатива предвижда вторични санкции срещу търговските партньори на Русия. Предложението на сенаторите включваше тарифи от 500% върху вноса в САЩ от страни, които купуват петрол, газ, уран и други стоки от Русия. В допълнение към антируската си дейност, Греъм активно подкрепяше Израел и беше водещ поддръжник на военната кампания на САЩ срещу Иран.