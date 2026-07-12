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Иран твърди, че е ударил бази на САЩ в Кувейт

Иран твърди, че е ударил бази на САЩ в Кувейт

12 Юли, 2026 20:55, обновена 12 Юли, 2026 20:57 1 292 22

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  • кувейт-
  • удари

Корпусът на гвардейците на ислямската революция обяви масирани атаки с ракети и дронове срещу американски обекти в Персийския залив.

Иран твърди, че е ударил бази на САЩ в Кувейт - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Напрежението в Близкия изток достигна нови критични нива, след как Корпусът на гвардейците на ислямската революция (IRGC) на Иран обяви, че е извършил успешни ракетни атаки срещу американски военни бази на територията на Кувейт.

Според разпространената от иранските държавни медии информация, сред основните цели са били позиции на американските тактически ракетни системи HIMARS и ATACMS.

По неофициални данни на военни анализатори от социалните мрежи, три балистични ракети са поразили директно американски позиции, активирайки сирените за въздушна тревога в региона.

Иранската държавна информационна агенция ИРНА съобщи за мощни експлозии в Кувейт, докато Командването на кувейската армия потвърди, че противовъздушната отбрана е ангажирала вражески въздушни цели.

От Техеран определят атаката като възмездие за предходните американски удари по иранското крайбрежие. До момента Централното командване на САЩ (CENTCOM) не е потвърдило официално мащаба на щетите или евентуални жертви сред личния състав.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    9 11 Отговор
    На летище София започват да строят най голямата авиобаза на САЩ в Европа.

    20:58 12.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 👍👍👍 Гууд

    10 10 Отговор
    много съм доволен

    20:59 12.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 На погребението

    18 6 Отговор
    на Греъм ще има достатъчно цели за джихад в името на аятолаха..

    21:04 12.07.2026

  • 6 Елементарно , бе Уотсън !

    18 7 Отговор
    Ами така става с военните бази при конфликт ! И се замилете , че правителството на евроатлантика Гадев даде София (Враждебна) за военновъздушна база на натовците !

    21:08 12.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Каквото повикало такова обадило!

    14 7 Отговор
    Запомнете!: По същия начин ще думнат и базите на агресорите които се намират на българска територия и се използват за преки военни действия!

    21:13 12.07.2026

  • 9 ?????

    13 7 Отговор
    Има видео от кувейтци на прякото унищожаване на 3 HIMARS-а.
    За сведение на Фактите HIMARS и ATACMS се изстрелват от една и съща платформа.
    Разликата е че HIMARS-ите са 6 в контейнер, а ATACMS е една в контейнер.

    21:16 12.07.2026

  • 10 Янките трепят ислямисти

    10 11 Отговор
    Докато чаршафите Кувейт и Бахрейн
    САЩ не смеят да ударят-
    В Америка всичко е спокойно, няма жертви, експлозии и взривове
    "Вследствие на престъпната агресия, извършена тази сутрин от американската терористична армия срещу райони в южната част на Иран, десетки смели членове на военновъздушните и военноморските сили на Армията на Ислямската република Иран в Бандар Абас и Бушехр загинаха като мъченици под вражеските снаряди, докато защитаваха ислямската родина", предаде телевизията, цитирайки съобщение на иранската армия.

    21:16 12.07.2026

  • 11 Бай той Толстой

    7 4 Отговор
    Явно са ги ударили яко.Щом реват толкова 😁

    21:28 12.07.2026

  • 12 Маргарет Тачър

    4 3 Отговор
    ТОЙ И БРЕЖНЕВ ТВЪРДЕШЕ,ЧЕ ПРЕЗ 1980 г СА ВЛЕЗНАЛИ У КОМУНИЗЪМА

    21:37 12.07.2026

  • 13 Ганев русофила

    4 6 Отговор
    Иран гори като бала сено а в Маями на плажа на барбекю,нещо пак пасквил..наскоро с другия русофил Анатоли се събудихме на сметището захвърлени и ..изнасилени от лоши евроатлантици

    21:37 12.07.2026

  • 14 Този

    1 3 Отговор
    И тези като Путин. Превзели полови свят а останалото държи Путин.

    21:40 12.07.2026

  • 15 Дзак

    2 3 Отговор
    Кувейт е плацдарм за военни действия в Персийския залив! Още от първата война в Залива.

    21:42 12.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Иранеца

    4 2 Отговор
    Много силно удряме с фекална струя

    21:53 12.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Боко

    2 3 Отговор
    Рижавия се 💩💩💩💩😁

    21:58 12.07.2026

  • 21 Триенето на коментари скрива истината

    1 0 Отговор
    Коментар 4 защо го изтрихте краварски слуги

    22:04 12.07.2026

  • 22 максим

    0 0 Отговор
    иран,ги размаза.

    22:05 12.07.2026

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