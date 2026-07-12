Иран твърди, че е ударил бази на САЩ в Кувейт

Напрежението в Близкия изток достигна нови критични нива, след как Корпусът на гвардейците на ислямската революция (IRGC) на Иран обяви, че е извършил успешни ракетни атаки срещу американски военни бази на територията на Кувейт.

Според разпространената от иранските държавни медии информация, сред основните цели са били позиции на американските тактически ракетни системи HIMARS и ATACMS.

По неофициални данни на военни анализатори от социалните мрежи, три балистични ракети са поразили директно американски позиции, активирайки сирените за въздушна тревога в региона.

Иранската държавна информационна агенция ИРНА съобщи за мощни експлозии в Кувейт, докато Командването на кувейската армия потвърди, че противовъздушната отбрана е ангажирала вражески въздушни цели.

От Техеран определят атаката като възмездие за предходните американски удари по иранското крайбрежие. До момента Централното командване на САЩ (CENTCOM) не е потвърдило официално мащаба на щетите или евентуални жертви сред личния състав.