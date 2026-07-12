Иран твърди, че е ударил бази на САЩ в Кувейт

Напрежението в Близкия изток достигна нови критични нива, след как Корпусът на гвардейците на ислямската революция (IRGC) на Иран обяви, че е извършил успешни ракетни атаки срещу американски военни бази на територията на Кувейт.
Според разпространената от иранските държавни медии информация, сред основните цели са били позиции на американските тактически ракетни системи HIMARS и ATACMS.
По неофициални данни на военни анализатори от социалните мрежи, три балистични ракети са поразили директно американски позиции, активирайки сирените за въздушна тревога в региона.
Иранската държавна информационна агенция ИРНА съобщи за мощни експлозии в Кувейт, докато Командването на кувейската армия потвърди, че противовъздушната отбрана е ангажирала вражески въздушни цели.
От Техеран определят атаката като възмездие за предходните американски удари по иранското крайбрежие. До момента Централното командване на САЩ (CENTCOM) не е потвърдило официално мащаба на щетите или евентуални жертви сред личния състав.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
20:58 12.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 👍👍👍 Гууд
20:59 12.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 На погребението
21:04 12.07.2026
6 Елементарно , бе Уотсън !
21:08 12.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Каквото повикало такова обадило!
21:13 12.07.2026
9 ?????
За сведение на Фактите HIMARS и ATACMS се изстрелват от една и съща платформа.
Разликата е че HIMARS-ите са 6 в контейнер, а ATACMS е една в контейнер.
21:16 12.07.2026
10 Янките трепят ислямисти
САЩ не смеят да ударят-
В Америка всичко е спокойно, няма жертви, експлозии и взривове
"Вследствие на престъпната агресия, извършена тази сутрин от американската терористична армия срещу райони в южната част на Иран, десетки смели членове на военновъздушните и военноморските сили на Армията на Ислямската република Иран в Бандар Абас и Бушехр загинаха като мъченици под вражеските снаряди, докато защитаваха ислямската родина", предаде телевизията, цитирайки съобщение на иранската армия.
21:16 12.07.2026
11 Бай той Толстой
21:28 12.07.2026
12 Маргарет Тачър
21:37 12.07.2026
13 Ганев русофила
21:37 12.07.2026
14 Този
21:40 12.07.2026
15 Дзак
21:42 12.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Иранеца
21:53 12.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Боко
21:58 12.07.2026
21 Триенето на коментари скрива истината
22:04 12.07.2026
22 максим
22:05 12.07.2026