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Мощно земетресение от 7.3 по Рихтер разтърси Мексико: Задействана е тревога за цунами

Мощно земетресение от 7.3 по Рихтер разтърси Мексико: Задействана е тревога за цунами

17 Юли, 2026 19:14, обновена 18 Юли, 2026 04:42 1 695 4

  • земетресение-
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  • мексико

Силен трус в Южно Мексико предизвика евакуация и уплаха в Централна Америка, властите следят нивата на океана

Мощно земетресение от 7.3 по Рихтер разтърси Мексико: Задействана е тревога за цунами - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA, архив
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мощно земетресение с магнитуд 7.3 по скалата на Рихтер разтърси Южно Мексико и граничния регион с Гватемала в ранните часове на деня. Трусът е регистриран точно в 4:06 ч. българско време, съобщават световните агенции. Епицентърът е локализиран в Тихия океан, на около 48 километра югозападно от населеното място Акилес Сердан в мексиканския щат Чиапас, на дълбочина от 15.2 километра.

Поради силата на труса и неговата офшорна локация, властите незабавно активираха предупреждения за вълни цунами по тихоокеанското крайбрежие.

Евакуация и паника в няколко държави

Трусът е усетен изключително силно по цялото протежение на Южно Мексико, Гватемала и Салвадор. Според информация на Reuters, в Гватемала Сити и пограничния мексикански град Тапачула хиляди жители са напуснали домовете си и са прекарали часове на улицата в паника.

В мексиканската столица Мексико Сити, намираща се на повече от 800 километра от епицентъра, високите сгради са се люлели осезаемо, но автоматизираната система за сеизмична тревога не се е задействала, тъй като освободената енергия в първите секунди не е преминала критичния праг за града.

Заплаха от цунами и щети

Американската система за предупреждение при цунами (U.S. Tsunami Warning System) първоначално обяви опасност от опасни вълни в радиус от 300 километра от епицентъра, засягащи бреговете на Мексико и Гватемала. По данни на BBC, прогнозите бяха за покачване на океанското ниво между 30 сантиметра и 1 метър.

Секретарят на мексиканския военноморски флот Реймундо Моралес призова гражданите да избягват плажовете и пристанищата в следващите часове като превантивна мярка, въпреки че успокои, че не се очаква пагубно морско въздействие. Към този час заплахата постепенно отминава, като най-високите регистрирани вълни са достигнали около 33 сантиметра в района на Чиапас.

Сеизмолозите от Геологическата топографска служба на САЩ (USGS) вече са отчели над 10 вторични труса с магнитуд между 4.9 и 6.0 по Рихтер. Към 4:40 ч. българско време няма официални данни за загинали хора. Докладва се за четирима ранени в Чиапас и един хоспитализиран в Гватемала, както и за локални материални щети:

  • Пукнатини по сгради и паднали таванни панели в Южно Мексико.
  • Свличания на земни маси, които са блокирали три основни пътни артерии в Западна Гватемала.
  • Прекъснати учебни занятия – министерството на образованието в Гватемала превантивно отмени присъствените часове в четири гранични департамента.

Мексиканският президент Клаудия Шейнбаум потвърди в социалните мрежи, че аварийните протоколи са задействани и екипи на Гражданска защита извършват обследване на критичната инфраструктура. Регионът остава в повишена готовност поради опасността от силни вторични трусове.


Мексико
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