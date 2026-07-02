Турска радарна система спасява затрупани хора след земетресението във Венецуела

Разработената в Турция радарна система „DAR“, проникваща зад стени, помага за спасяването на затрупани хора под развалините след разрушителното земетресение във Венецуела, съобщава Анадолската агенция, цитирана от БТА.

Турските военни спасителни екипи, пристигнали в страната непосредствено след бедствието, използват ефективно системата, добавя агенцията, позовавайки се на съобщение от компанията STM, производител на системата, която развива дейност в областта на отбранителната промишленост.

По данни на компанията, до момента въпросният високотехнологичен уред, тежащ само 6,5 килограма, е помогнал за успешното локализиране и спасяване на живота на над 50 души след земетресението.

DAR използва ултрашироколентови сигнали за получаване на данни за местоположението на неподвижни или движещи се обекти в затворени пространства, до които няма визуален достъп, допълва цитираният източник.

Агенцията припомня, че DAR вече е използвана в операции по търсене и спасяване след земетресенията от 6 февруари 2023 г. в района на град Кахраманмараш, Турция, които отнеха живота на десетки хиляди хора.

Според кампанията производител, DAR служи и за граждански цели като спасителни операции след земетресения, лавини, а така също и в борбата срещу трафика на хора и контрабандата на мигранти. За военни цели системата се използва за спасяване на заложници, борба с тероризма и операции по вътрешна сигурност, допълват от компанията.