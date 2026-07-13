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Съветът на ЕС не одобри нови санкции срещу Русия

Съветът на ЕС не одобри нови санкции срещу Русия

13 Юли, 2026 19:07 1 051 33

  • съвет на ес-
  • санкции-
  • русия

Единодушие все още липсва, но се очаква решение в сряда

Съветът на ЕС не одобри нови санкции срещу Русия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Съветът на ЕС не одобри днес предложението за допълнително разширяване на санкциите срещу Русия заради военното нападение срещу Украйна. Това потвърди върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас на пресконференция след края на заседанието на европейските външни министри. По нейните думи решение може да се очаква в сряда, предава БТА.

„Съжалявам, че още не сме постигнали единодушие, но сме доста близо“, каза Калас. Тя посочи, че държавите от ЕС имат различни причини да настояват за промени в първоначалните предложения на Европейската комисия, включително икономически доводи. „Най-добрият ефект за икономиката на всички страни от ЕС е войната в Украйна да приключи“, заяви Калас. Затова са необходими краткосрочни усилия за приключване на войната с оказване на допълнителен натиск над Русия, добави тя.

Калас отбеляза, че ЕК винаги се старае да представи силни предложения и очаква, че част от тях по-нататък ще отпаднат. Тя уточни, че продължава работата по предложението за налагане на забрана за влизане в ЕС на руските военнослужещи, били се срещу Украйна. „Това е свързано с нашата сигурност, не трябва да допускаме тези хора в Европа, те са опасни“, каза тя и отбеляза, че Русия няма програма за реинтеграция в обществото на своите бивши бойци.

Европейската комисия предложи в началото на юни следващите санкции срещу Русия да включват още икономически мерки и забрана за влизане в ЕС на всички, служили в руските въоръжени сили от началото на руското военно нападение срещу Украйна. Калас днес съобщи, че ЕС има план „Б“, ако новото разширяване на санкциите не получи подкрепа навреме.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Помак

    20 1 Отговор
    ...до ...ми са от кая тъжната..

    19:08 13.07.2026

  • 2 Без име

    17 1 Отговор
    Пътник е.

    19:09 13.07.2026

  • 3 ПОЛОЖИТЕЛНИТЕ НОВИНИ СА ЗА УРСУЛА

    19 1 Отговор
    Провалите са за Кая Калас.

    Коментиран от #27

    19:10 13.07.2026

  • 4 Сатана Z

    7 16 Отговор
    Летеца се изхвърли като семе на мокър пясък,че няма да подкрепи санкциите,но после омекна като изпразнен юуй на сборището на НАТО в Турция,където дори обеща пари за Украйна

    19:14 13.07.2026

  • 5 хахаха

    10 3 Отговор
    ха ха ха - е колко му е на някой руснак да си купи чужд паспорт като се затича да влиза в европа

    19:15 13.07.2026

  • 6 Механик

    16 1 Отговор
    ох, почвам пак да плача. До сега плаках за Шашко на мама Катето евро, сега ша плача за Кая и Урсула. Няма да спирам да плача цяла нощ. Утре сутринта пак ще плача.
    А на бас, че не можете да познаете утре вечер кво ша правя.

    19:16 13.07.2026

  • 7 Данчо

    13 4 Отговор
    Радев победи Урсулите !

    19:17 13.07.2026

  • 8 На Кая ездача

    13 0 Отговор
    Много е нахална Кая! Плаща си стандарт, и винаги иска допълнителен натиск! На другото място! Ама и аз не съм вчерашен, като го набия и не вадя, докато не плати тройно!

    19:17 13.07.2026

  • 9 ОТ ТОЛКОВА ВРЕМЕ СЕ ПИТАМ

    11 0 Отговор
    А ГДЕ Кая Калас?

    19:18 13.07.2026

  • 10 Нено

    15 1 Отговор
    След кой пакет санкции да очакваме Русия да капитулира 1000-2000? То ще стане като "Дързост и красота" сериал без финал хаха

    19:19 13.07.2026

  • 11 ЩЕ СЕ ОСЕТИТЕ.

    6 1 Отговор
    Но както е казал народа ПО ДОБРЕ КЪСНО ОТ КОЛКОТО НИКОГА. И ТАЯ И УРСУЛА МЕРЦ МАКРОН ВЕЧЕ СЕ ЗАСИТИХА ЯКО. И както винаги и преди малко по тв и по сайтовете само новини неприятни стресиращи негативност. Нищо позитивно.

    19:19 13.07.2026

  • 12 Съдията

    14 1 Отговор
    Спирате да наливате безумни пари в пропадналата Украйна и войната свършва моментално. Но западна(лите) политици го е страх от този момент, защото знаят, че ще им бъде потърсена сметка заради тъпата им упоритост да нанесат някакво имагинерно "стратегическо поражение на Русия". Мъка, мъка либерастка.😂

    19:23 13.07.2026

  • 13 Питам

    8 0 Отговор
    От проскубани дърти урсули какво вече може да се очаква освен .........-пенсиониране?

    19:27 13.07.2026

  • 14 Либераст

    8 0 Отговор
    Какъв е този tpaвepc на снимката, ивайло мирчев да не се е изрусил?

    Коментиран от #29

    19:27 13.07.2026

  • 15 Шуробаджанак

    8 0 Отговор
    Кая се е на сраалла от яд

    19:29 13.07.2026

  • 16 ПЕЕВ

    3 1 Отговор
    Аз служих като наемник 9 месеца по договор с РФ! Това означава ли, че аз в качеството си на български гражданин няма да имам право да пребивавам в собствената си Родина??? Тия тотално превъртяха!

    19:31 13.07.2026

  • 17 Ямиито

    5 0 Отговор
    Ами то и врабчетата разбраха, че с тия санкции само ЕС и европейците страдат...Ама Урсула и лакеите само санкции знаят- а страдаме ние.

    19:31 13.07.2026

  • 18 Ганя Путинофила

    0 5 Отговор
    Нема такъв смех!
    След като руският поп от КГБ, лично унижи Чорапа насред София, Чорапа поиска отмяна на санкциите към попа и полезните идиоти от Брюксел я приеха!

    Коментиран от #20, #30

    19:32 13.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Софиянец

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Ганя Путинофила":

    Хихихи, леко нервничко ми изглеждаш 😅😅😅 укро просяците получиха ритник в дзурлите

    19:34 13.07.2026

  • 21 Новини

    1 0 Отговор
    Лавров им каза още преди години: няма как да фалира една държава на която хората от едната и страна лягат да спят а от другата и страна тръгват на работа .

    19:34 13.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 КАЯ КАЛАС

    5 0 Отговор
    Символа на съвременната европейска мисъл.

    19:35 13.07.2026

  • 24 стоян георгиев

    4 0 Отговор
    Айде приемайте ги тия санкции, бе! VW имат още няколко завода за затваряне 😂

    19:35 13.07.2026

  • 25 БЪЛГАРИТЕ НИКОГА НЯМА ДА ВОЮВАТ

    2 0 Отговор
    Срещу Русия.

    19:36 13.07.2026

  • 26 Шуробаджанак

    3 0 Отговор
    Кая пи кае права

    19:38 13.07.2026

  • 27 Иванов

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "ПОЛОЖИТЕЛНИТЕ НОВИНИ СА ЗА УРСУЛА":

    Кая Калас на млади години се снима в филми за възрасни

    19:39 13.07.2026

  • 28 Артилерист

    3 0 Отговор
    ЕС се ръководи от избрани от г7 делитанти, които го водят към пропастта. Първата крачка вече е направена-ЕС стана колония на САЩ и енергийната зависимост, недостатъчност и скъпотия го тласка към сиромашия...

    19:39 13.07.2026

  • 29 ППДБ/ЛГБТ

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Либераст":

    Това не е мирчев, той е с два пръста чело, на снимката е Грозев negaла, най-после се показа в истинската си същност.

    19:39 13.07.2026

  • 30 бей хазаров

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Ганя Путинофила":

    Кажи нещо и за украинския поп от синагогата.

    Коментиран от #31

    19:41 13.07.2026

  • 31 Топчията

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "бей хазаров":

    Бей Хазаров !

    19:42 13.07.2026

  • 32 Василеску

    0 0 Отговор
    Информацията е много слаба. Какво, защо, кой? Френските канали, италиянските и даже немските дават изобилна информация по позиции и въпроси. Слаба работа на Факти.

    19:43 13.07.2026

  • 33 А ГДЕ

    0 0 Отговор
    Кая Калната ?

    19:44 13.07.2026