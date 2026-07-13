Съветът на ЕС не одобри нови санкции срещу Русия

Съветът на ЕС не одобри днес предложението за допълнително разширяване на санкциите срещу Русия заради военното нападение срещу Украйна. Това потвърди върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас на пресконференция след края на заседанието на европейските външни министри. По нейните думи решение може да се очаква в сряда, предава БТА.
„Съжалявам, че още не сме постигнали единодушие, но сме доста близо“, каза Калас. Тя посочи, че държавите от ЕС имат различни причини да настояват за промени в първоначалните предложения на Европейската комисия, включително икономически доводи. „Най-добрият ефект за икономиката на всички страни от ЕС е войната в Украйна да приключи“, заяви Калас. Затова са необходими краткосрочни усилия за приключване на войната с оказване на допълнителен натиск над Русия, добави тя.
Калас отбеляза, че ЕК винаги се старае да представи силни предложения и очаква, че част от тях по-нататък ще отпаднат. Тя уточни, че продължава работата по предложението за налагане на забрана за влизане в ЕС на руските военнослужещи, били се срещу Украйна. „Това е свързано с нашата сигурност, не трябва да допускаме тези хора в Европа, те са опасни“, каза тя и отбеляза, че Русия няма програма за реинтеграция в обществото на своите бивши бойци.
Европейската комисия предложи в началото на юни следващите санкции срещу Русия да включват още икономически мерки и забрана за влизане в ЕС на всички, служили в руските въоръжени сили от началото на руското военно нападение срещу Украйна. Калас днес съобщи, че ЕС има план „Б“, ако новото разширяване на санкциите не получи подкрепа навреме.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Помак
19:08 13.07.2026
2 Без име
19:09 13.07.2026
3 ПОЛОЖИТЕЛНИТЕ НОВИНИ СА ЗА УРСУЛА
Коментиран от #27
19:10 13.07.2026
4 Сатана Z
19:14 13.07.2026
5 хахаха
19:15 13.07.2026
6 Механик
А на бас, че не можете да познаете утре вечер кво ша правя.
19:16 13.07.2026
7 Данчо
19:17 13.07.2026
8 На Кая ездача
19:17 13.07.2026
9 ОТ ТОЛКОВА ВРЕМЕ СЕ ПИТАМ
19:18 13.07.2026
10 Нено
19:19 13.07.2026
11 ЩЕ СЕ ОСЕТИТЕ.
19:19 13.07.2026
12 Съдията
19:23 13.07.2026
13 Питам
19:27 13.07.2026
14 Либераст
Коментиран от #29
19:27 13.07.2026
15 Шуробаджанак
19:29 13.07.2026
16 ПЕЕВ
19:31 13.07.2026
17 Ямиито
19:31 13.07.2026
18 Ганя Путинофила
След като руският поп от КГБ, лично унижи Чорапа насред София, Чорапа поиска отмяна на санкциите към попа и полезните идиоти от Брюксел я приеха!
Коментиран от #20, #30
19:32 13.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Софиянец
До коментар #18 от "Ганя Путинофила":Хихихи, леко нервничко ми изглеждаш 😅😅😅 укро просяците получиха ритник в дзурлите
19:34 13.07.2026
21 Новини
19:34 13.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 КАЯ КАЛАС
19:35 13.07.2026
24 стоян георгиев
19:35 13.07.2026
25 БЪЛГАРИТЕ НИКОГА НЯМА ДА ВОЮВАТ
19:36 13.07.2026
26 Шуробаджанак
19:38 13.07.2026
27 Иванов
До коментар #3 от "ПОЛОЖИТЕЛНИТЕ НОВИНИ СА ЗА УРСУЛА":Кая Калас на млади години се снима в филми за възрасни
19:39 13.07.2026
28 Артилерист
19:39 13.07.2026
29 ППДБ/ЛГБТ
До коментар #14 от "Либераст":Това не е мирчев, той е с два пръста чело, на снимката е Грозев negaла, най-после се показа в истинската си същност.
19:39 13.07.2026
30 бей хазаров
До коментар #18 от "Ганя Путинофила":Кажи нещо и за украинския поп от синагогата.
Коментиран от #31
19:41 13.07.2026
31 Топчията
До коментар #30 от "бей хазаров":Бей Хазаров !
19:42 13.07.2026
32 Василеску
19:43 13.07.2026
33 А ГДЕ
19:44 13.07.2026