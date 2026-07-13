Съветът на ЕС не одобри нови санкции срещу Русия

Съветът на ЕС не одобри днес предложението за допълнително разширяване на санкциите срещу Русия заради военното нападение срещу Украйна. Това потвърди върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас на пресконференция след края на заседанието на европейските външни министри. По нейните думи решение може да се очаква в сряда, предава БТА.

„Съжалявам, че още не сме постигнали единодушие, но сме доста близо“, каза Калас. Тя посочи, че държавите от ЕС имат различни причини да настояват за промени в първоначалните предложения на Европейската комисия, включително икономически доводи. „Най-добрият ефект за икономиката на всички страни от ЕС е войната в Украйна да приключи“, заяви Калас. Затова са необходими краткосрочни усилия за приключване на войната с оказване на допълнителен натиск над Русия, добави тя.

Калас отбеляза, че ЕК винаги се старае да представи силни предложения и очаква, че част от тях по-нататък ще отпаднат. Тя уточни, че продължава работата по предложението за налагане на забрана за влизане в ЕС на руските военнослужещи, били се срещу Украйна. „Това е свързано с нашата сигурност, не трябва да допускаме тези хора в Европа, те са опасни“, каза тя и отбеляза, че Русия няма програма за реинтеграция в обществото на своите бивши бойци.

Европейската комисия предложи в началото на юни следващите санкции срещу Русия да включват още икономически мерки и забрана за влизане в ЕС на всички, служили в руските въоръжени сили от началото на руското военно нападение срещу Украйна. Калас днес съобщи, че ЕС има план „Б“, ако новото разширяване на санкциите не получи подкрепа навреме.