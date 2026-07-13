Украинският премиер Юлия Свириденко подаде оставка

Украинската Върховна рада (парламентът) получи оставката на премиера Юлия Свириденко, съобщи днес председателят на парламента Руслан Стефанчук, цитиран от Укринформ, предава БТА.
„Парламентът ще разгледа този въпрос в най-скоро време в съответствие с установената процедура“, написа Стефанчук във Фейсбук.
„Благодарен съм на Юлия Анатолиевна за работата ѝ начело на правителството в изключително труден за държавата момент, за приноса ѝ към укрепването на икономиката, подкрепата за хората и напредъка на страната ни по пътя към Европейския съюз. Пожелавам ѝ успехи в бъдещата ѝ дейност“, добави председателят на украинския парламент.
Парламентарната процедура за сформиране на ново правителство на Украйна може да започне още утре, отбелязва Ройтерс.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Яшар
Коментиран от #13
21:11 13.07.2026
2 КривоХур
21:12 13.07.2026
3 еврея
21:12 13.07.2026
4 Смърфиета
21:14 13.07.2026
5 Българин
Коментиран от #18
21:14 13.07.2026
6 Езвенете
Коментиран от #9
21:16 13.07.2026
7 Професор
21:17 13.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 на ду....
До коментар #6 от "Езвенете":....дук
Коментиран от #20
21:17 13.07.2026
10 БОЛИ МЕ ШАЛТЕРА
21:19 13.07.2026
11 Професор
Коментиран от #15, #16, #17, #19, #21
21:20 13.07.2026
12 А кой ще сложат след като
Тръмп го разбра ...само Урсула и розовите понита не.
21:20 13.07.2026
13 хмммм
До коментар #1 от "Яшар":комунистка, по-точно. Таз е китайка.
21:20 13.07.2026
14 А зеленясалата м....с. тия
21:21 13.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Иван Димитров, санитар в Карлуково
До коментар #11 от "Професор":Един мой пациент от стая 411, който е работил като общак по строежите се наричаше професор и твърдеше същото като теб.
21:23 13.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Езвенете
До коментар #9 от "на ду....":Ну ас къто по недуучил, низнам дъли туй я безопасно, щоту нъ мен къту ми гу направи си прехапъх езикъ, а Жоре кът му гу направи, и къчи той два диоптъра плюсъ.
Ама и двамата па шъ одим при Кина.
Коментиран от #22
21:25 13.07.2026
21 При
До коментар #11 от "Професор":Щерка ти.
21:25 13.07.2026
22 ду....
До коментар #20 от "Езвенете":....дука е с козината навън. Безопасно е:))
21:27 13.07.2026
23 Използвана и изхвърлена
21:34 13.07.2026
24 az СВО Победа 81
1. Тая е човек от отбора на Зеленски и по-точно от кръга на онези, които въртят парите около Зеленски - Миндич и Ермак.
2. Помните ли, че избухна корупционен скандал инспириран от НАБУ, което пък е под контрола на Вашингтон, който искаше да притисне Зеленски. В резултат Ермак беше официално уволнен от Зеленски, а Миндич се покри и всичко само, за да може Зеленски да замете скандала.
3. Сега се говори, че НАБУ е започнало да копае и под Свириденко. Зеленски се опитва да изпревари събитията като я освобождава от поста к я праща посланик във Вашингтон.
Коментиран от #25
21:36 13.07.2026
25 Дзак
До коментар #24 от "az СВО Победа 81":Не ни интересуват такива интриги!
21:50 13.07.2026
26 Хахаха!🎺🥳😀
21:55 13.07.2026
27 Зизи
21:55 13.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 СВИРУЛЕНКО
22:00 13.07.2026
30 ВОЙНАТА НА БРИТАНЦИТЕ
22:02 13.07.2026