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Украинският премиер Юлия Свириденко подаде оставка
  Тема: Украйна

Украинският премиер Юлия Свириденко подаде оставка

13 Юли, 2026 21:07 1 238 30

  • оставка-
  • юлия свириденко-
  • премиер-
  • украйна

Парламентът ще разгледа въпроса в най-скоро време

Украинският премиер Юлия Свириденко подаде оставка - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинската Върховна рада (парламентът) получи оставката на премиера Юлия Свириденко, съобщи днес председателят на парламента Руслан Стефанчук, цитиран от Укринформ, предава БТА.

„Парламентът ще разгледа този въпрос в най-скоро време в съответствие с установената процедура“, написа Стефанчук във Фейсбук.

„Благодарен съм на Юлия Анатолиевна за работата ѝ начело на правителството в изключително труден за държавата момент, за приноса ѝ към укрепването на икономиката, подкрепата за хората и напредъка на страната ни по пътя към Европейския съюз. Пожелавам ѝ успехи в бъдещата ѝ дейност“, добави председателят на украинския парламент.

Парламентарната процедура за сформиране на ново правителство на Украйна може да започне още утре, отбелязва Ройтерс.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Яшар

    19 2 Отговор
    Нацис.ка С /каджиика

    Коментиран от #13

    21:11 13.07.2026

  • 2 КривоХур

    29 2 Отговор
    Зеления просрочен - кога?

    21:12 13.07.2026

  • 3 еврея

    21 3 Отговор
    е получил нови команди от сраел

    21:12 13.07.2026

  • 4 Смърфиета

    19 2 Отговор
    С галериански менует ли я поднесе, или под звуците на мазурка?

    21:14 13.07.2026

  • 5 Българин

    4 25 Отговор
    Зеленски ще смени и Путлер и Путлеровица.

    Коментиран от #18

    21:14 13.07.2026

  • 6 Езвенете

    13 3 Отговор
    Ну ас къто по недуучил дъ питъм - Тас женъ къкво е свирила? Дъ ней онуй дет ни учи Кина фризьорката, дет дуйде от градо? Кара ни дъ си свалимм гащити, и мъ я срам после дъ ви кажъ къкво прави! Туй ли и тъз хубавъ жина прави?

    Коментиран от #9

    21:16 13.07.2026

  • 7 Професор

    5 12 Отговор
    Зеленяху и Шаломов избиха над един милион мъже - славяни за 4 години.

    21:17 13.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 на ду....

    6 2 Отговор

    До коментар #6 от "Езвенете":

    ....дук

    Коментиран от #20

    21:17 13.07.2026

  • 10 БОЛИ МЕ ШАЛТЕРА

    26 3 Отговор
    Спрете да ни занимавате с тази терористична държава Украйна.

    21:19 13.07.2026

  • 11 Професор

    3 19 Отговор
    Къде е пияницата Давид Ааронович Мендел наричан Дмитрий Медведев който щеше да мята бомби а мята само бутилки с водка? Русия не се управлява от руснаци. Украйна също.

    Коментиран от #15, #16, #17, #19, #21

    21:20 13.07.2026

  • 12 А кой ще сложат след като

    15 0 Отговор
    всичко в тази крайна територия е корумпирано.
    Тръмп го разбра ...само Урсула и розовите понита не.

    21:20 13.07.2026

  • 13 хмммм

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Яшар":

    комунистка, по-точно. Таз е китайка.

    21:20 13.07.2026

  • 14 А зеленясалата м....с. тия

    11 0 Отговор
    Кога??????????

    21:21 13.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Иван Димитров, санитар в Карлуково

    9 0 Отговор

    До коментар #11 от "Професор":

    Един мой пациент от стая 411, който е работил като общак по строежите се наричаше професор и твърдеше същото като теб.

    21:23 13.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Езвенете

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "на ду....":

    Ну ас къто по недуучил, низнам дъли туй я безопасно, щоту нъ мен къту ми гу направи си прехапъх езикъ, а Жоре кът му гу направи, и къчи той два диоптъра плюсъ.
    Ама и двамата па шъ одим при Кина.

    Коментиран от #22

    21:25 13.07.2026

  • 21 При

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Професор":

    Щерка ти.

    21:25 13.07.2026

  • 22 ду....

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "Езвенете":

    ....дука е с козината навън. Безопасно е:))

    21:27 13.07.2026

  • 23 Използвана и изхвърлена

    7 1 Отговор
    Юлия Свириденко , бе назначена от зеленото джудже , да подпише от името на Украйна договора за редкоземните метали със САЩ . Сега Зеленски вече я изрита .

    21:34 13.07.2026

  • 24 az СВО Победа 81

    8 1 Отговор
    Накратко:

    1. Тая е човек от отбора на Зеленски и по-точно от кръга на онези, които въртят парите около Зеленски - Миндич и Ермак.

    2. Помните ли, че избухна корупционен скандал инспириран от НАБУ, което пък е под контрола на Вашингтон, който искаше да притисне Зеленски. В резултат Ермак беше официално уволнен от Зеленски, а Миндич се покри и всичко само, за да може Зеленски да замете скандала.

    3. Сега се говори, че НАБУ е започнало да копае и под Свириденко. Зеленски се опитва да изпревари събитията като я освобождава от поста к я праща посланик във Вашингтон.

    Коментиран от #25

    21:36 13.07.2026

  • 25 Дзак

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "az СВО Победа 81":

    Не ни интересуват такива интриги!

    21:50 13.07.2026

  • 26 Хахаха!🎺🥳😀

    6 0 Отговор
    Трюмът се пълни с вода и плъховете тичат по палубата. Спасявай се Свири Денко! Бягай бързо в чужбина като бившия премиер!

    21:55 13.07.2026

  • 27 Зизи

    5 0 Отговор
    Като всяка война и тази предизвиква огромни финансови размествания. Дребните рибки да си плуват в аквариуми, а не да се мешат с акулите.

    21:55 13.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 СВИРУЛЕНКО

    3 0 Отговор
    Точно щеше да превземе Крим и я махнаха. Що така?

    22:00 13.07.2026

  • 30 ВОЙНАТА НА БРИТАНЦИТЕ

    3 0 Отговор
    Е тотален крах за Зеленски и групата му. Тази свируленко добре че се е откачила.

    22:02 13.07.2026

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