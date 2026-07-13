Украинският премиер Юлия Свириденко подаде оставка

Украинската Върховна рада (парламентът) получи оставката на премиера Юлия Свириденко, съобщи днес председателят на парламента Руслан Стефанчук, цитиран от Укринформ, предава БТА.

„Парламентът ще разгледа този въпрос в най-скоро време в съответствие с установената процедура“, написа Стефанчук във Фейсбук.

„Благодарен съм на Юлия Анатолиевна за работата ѝ начело на правителството в изключително труден за държавата момент, за приноса ѝ към укрепването на икономиката, подкрепата за хората и напредъка на страната ни по пътя към Европейския съюз. Пожелавам ѝ успехи в бъдещата ѝ дейност“, добави председателят на украинския парламент.

Парламентарната процедура за сформиране на ново правителство на Украйна може да започне още утре, отбелязва Ройтерс.