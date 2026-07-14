Нови санкции срещу Русия: Тръмп пред финално решение за закона „Линдзи Греъм“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп все още обмисля дали да подкрепи официално подготвения от Конгреса нов законопроект за драстично затягане на санкциите срещу Русия.

Представители на Белия дом потвърдиха, че администрацията има принципно намерение да застане зад пакета от мерки, но самият държавен глава демонстрира известна предпазливост в публичните си изказвания в понеделник вечерта. Законодателството, станало известно като наследството на наскоро починалия сенатор Линдзи Греъм, има за цел да прекъсне икономическите потоци към Кремъл чрез безпрецедентни мита и мерки срещу купувачите на руски енергийни ресурси.

„Говорим за това. Ще вземем решение по въпроса много скоро“, заяви Доналд Тръмп пред репортери, отговаряйки на директен въпрос дали е готов да подпише финалния документ, предадоха световните агенции Bloomberg и CNN.

Сигналите от Белия дом и заветът на Линдзи Греъм

Противоречивите сигнали от Вашингтон идват броени дни след внезапната кончина на емблематичния републикански сенатор Линдзи Греъм, който почина в събота на 71-годишна възраст. Само ден преди смъртта си Греъм беше на десетото си официално посещение в Киев, където обяви пред украинския президент Володимир Зеленски, че Белият дом и двупартийна група в Сената най-накрая са постигнали компромис по текстовете на новия закон.

Според източници от администрацията на Тръмп, цитирани анонимно от американските медии, президентът планира да подкрепи пакета от санкции в памет на своя дългогодишен съюзник и с цел да засили натиска върху Владимир Путин за започване на реални мирни преговори. Въпреки това официалният подпис на Тръмп остава ключовият елемент, който конгресмените от двете партии очакват, преди да придвижат закона за гласуване в пленарна зала.

Какво предвижда новият законопроект за санкции?

Проектът, разработван в продължение на почти две години от Линдзи Греъм и демократа Ричард Блументал, предвижда изключително тежки икономически рестрикции:

500% мита за енергийни ресурси : Налагане на наказателни тарифи за държави, които продължават да купуват руски петрол, уран и природен газ.

: Налагане на наказателни тарифи за държави, които продължават да купуват руски петрол, уран и природен газ. Удар по „сенчестия флот“ : Строги мерки и санкции срещу международни танкери и търговски съдове, плаващи под чужд флаг, които помагат на Москва да заобикаля досегашните ограничения.

: Строги мерки и санкции срещу международни танкери и търговски съдове, плаващи под чужд флаг, които помагат на Москва да заобикаля досегашните ограничения. Вторични санкции: Санкциониране на чуждестранни лица и компании, предоставящи логистична или финансова подкрепа на руския военнопромишлен комплекс.

Лидерът на мнозинството в Сената Джон Тюн подчерта, че приемането на този законопроект ще бъде най-достойният паметник за наследството на Греъм, който до последния си дъх е приел каузата за сигурността на Украйна като свой личен приоритет.

Геополитическият контекст и съпротивата в Конгреса

Бързото придвижване на законопроекта обаче е изправено пред предизвикателства на Капитолийския хълм. Някои републиканци, сред които и сенатор Ранд Пол, вече изразиха силни опасения, че въвеждането на толкова драстични мита срещу купувачи на руски петрол (като Индия и Китай) може да предизвика сериозни сътресения в световната търговия и глобалната икономика.

Освен това Белият дом традиционно се опасява, че прекалено твърдо законодателство може да ограничи дипломатическата гъвкавост на президента Тръмп, който в момента се опитва да рестартира международния натиск върху Кремъл и същевременно наложи нови ограничения по други геополитически направления, включително в Близкия изток.

Очаква се финалното решение на Доналд Тръмп да бъде обявено до дни, което ще определи дали САЩ ще предприемат най-мащабната си икономическа офанзива срещу Русия от началото на конфликта насам.