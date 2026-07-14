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Нови санкции срещу Русия: Тръмп пред финално решение за закона „Линдзи Греъм“

Нови санкции срещу Русия: Тръмп пред финално решение за закона „Линдзи Греъм“

14 Юли, 2026 04:49, обновена 14 Юли, 2026 04:51 967 16

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  • линдзи греъм

Ще подпише ли Доналд Тръмп икономическия удар срещу Москва, подготвен от покойния сенатор и Конгреса на САЩ?

Нови санкции срещу Русия: Тръмп пред финално решение за закона „Линдзи Греъм“ - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп все още обмисля дали да подкрепи официално подготвения от Конгреса нов законопроект за драстично затягане на санкциите срещу Русия.

Представители на Белия дом потвърдиха, че администрацията има принципно намерение да застане зад пакета от мерки, но самият държавен глава демонстрира известна предпазливост в публичните си изказвания в понеделник вечерта. Законодателството, станало известно като наследството на наскоро починалия сенатор Линдзи Греъм, има за цел да прекъсне икономическите потоци към Кремъл чрез безпрецедентни мита и мерки срещу купувачите на руски енергийни ресурси.

„Говорим за това. Ще вземем решение по въпроса много скоро“, заяви Доналд Тръмп пред репортери, отговаряйки на директен въпрос дали е готов да подпише финалния документ, предадоха световните агенции Bloomberg и CNN.

Сигналите от Белия дом и заветът на Линдзи Греъм

Противоречивите сигнали от Вашингтон идват броени дни след внезапната кончина на емблематичния републикански сенатор Линдзи Греъм, който почина в събота на 71-годишна възраст. Само ден преди смъртта си Греъм беше на десетото си официално посещение в Киев, където обяви пред украинския президент Володимир Зеленски, че Белият дом и двупартийна група в Сената най-накрая са постигнали компромис по текстовете на новия закон.

Според източници от администрацията на Тръмп, цитирани анонимно от американските медии, президентът планира да подкрепи пакета от санкции в памет на своя дългогодишен съюзник и с цел да засили натиска върху Владимир Путин за започване на реални мирни преговори. Въпреки това официалният подпис на Тръмп остава ключовият елемент, който конгресмените от двете партии очакват, преди да придвижат закона за гласуване в пленарна зала.

Какво предвижда новият законопроект за санкции?

Проектът, разработван в продължение на почти две години от Линдзи Греъм и демократа Ричард Блументал, предвижда изключително тежки икономически рестрикции:

  • 500% мита за енергийни ресурси: Налагане на наказателни тарифи за държави, които продължават да купуват руски петрол, уран и природен газ.
  • Удар по „сенчестия флот“: Строги мерки и санкции срещу международни танкери и търговски съдове, плаващи под чужд флаг, които помагат на Москва да заобикаля досегашните ограничения.
  • Вторични санкции: Санкциониране на чуждестранни лица и компании, предоставящи логистична или финансова подкрепа на руския военнопромишлен комплекс.

Лидерът на мнозинството в Сената Джон Тюн подчерта, че приемането на този законопроект ще бъде най-достойният паметник за наследството на Греъм, който до последния си дъх е приел каузата за сигурността на Украйна като свой личен приоритет.

Геополитическият контекст и съпротивата в Конгреса

Бързото придвижване на законопроекта обаче е изправено пред предизвикателства на Капитолийския хълм. Някои републиканци, сред които и сенатор Ранд Пол, вече изразиха силни опасения, че въвеждането на толкова драстични мита срещу купувачи на руски петрол (като Индия и Китай) може да предизвика сериозни сътресения в световната търговия и глобалната икономика.

Освен това Белият дом традиционно се опасява, че прекалено твърдо законодателство може да ограничи дипломатическата гъвкавост на президента Тръмп, който в момента се опитва да рестартира международния натиск върху Кремъл и същевременно наложи нови ограничения по други геополитически направления, включително в Близкия изток.

Очаква се финалното решение на Доналд Тръмп да бъде обявено до дни, което ще определи дали САЩ ще предприемат най-мащабната си икономическа офанзива срещу Русия от началото на конфликта насам.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мухахаха

    3 1 Отговор
    Ха да видим сея

    04:54 14.07.2026

  • 2 Гост

    13 3 Отговор
    Ще накарат Путин да си го премести в другия крачол!

    05:00 14.07.2026

  • 3 Ако Русия

    4 15 Отговор
    не прекрати войната срещу Украйна всички мерки са оправдани и дори задължителни

    Коментиран от #4

    05:00 14.07.2026

  • 4 Мерки

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ако Русия":

    И Русия ще вземе мерки

    Коментиран от #9

    05:15 14.07.2026

  • 5 Вангелия Гущерова

    9 4 Отговор
    Нищо не може да спре Русия! Много вече е принесено в жертва! Русия ще помете всичко по пътя си, нейното духовно превъзходство ще признаят всички дори САЩ! Всичко ще се стопи като лед само едно ще остане непокътнато.... Славата на Владимир, славата на Русия!

    Коментиран от #8

    05:17 14.07.2026

  • 6 БОСА ЗЕЛЬО ГИ ВКАРА ВЪВ ВОЙНА-МЕЧТАТА МУ

    6 2 Отговор
    НИЩО НОВО , ОЩЕ ПО-ГОЛЯМА ЕСКАЛАЦИЯ ЗА РАДОСТ НА ННАПУШЕНИЯ ,КОЙТО КАКТО ИЗГЛЕЖДА ЩЕ УСПЕЕ ДА ПОСТИГНЕ ЦЕЛТА СИ - МАЩАБНА , ДАНО НЕ СЕ ЗСТИГА ДО СВЕТОВНА ВОЙНА , ТОВА ЩЕ НЕГОВОТО СПАСЕНИЕ !! НАДЕЖДИТЕ ,ЧЕ ТРЪМ ЩЕ СПРЕ ВОЙНАТА,УМРЯХА , ВМЕСТО ТОВА ЕСКАЛАЦИЯ !!
    ЗЕЛЬО СЕ ОКАЗА НАЙ - ГОЛЕМИЯ БОС , ТОЙ ИМ ОБИРА ПАРИТЕ И ЩЕ ГИ ВКАРА ВЪВ ВОЙНА С/У РУСИЯ ! МРЪНКА ,ПРОСИ , НО ГИ ДЕЙСТВА!! УСПЯВА ДА ГИ РАБОТИ ЯКО!
    ИЗВОДА : НЕВЕЖИ ГГЛУПАЦИ , ВЪРЗАТ СЕ НА ЕДИН ННАПУШЕН МЕНТАРДЖИЯ . ТОЛКОВА ИМ Е АКЪЛА !
    ЗАРАДИ ЕДИ ННАДРУСАН ТИП ,СВЕТА МОЖЕ ДА ИЗЧЕЗНЕ!

    05:29 14.07.2026

  • 7 Жожи

    4 0 Отговор
    Тоя спи и ходи ли? Лили фотографът е издебнал момент, когато за кратко си е затворил очите

    05:30 14.07.2026

  • 8 Каква

    1 6 Отговор

    До коментар #5 от "Вангелия Гущерова":

    слава ве, това е долен и агресивен кре мъл ски режим

    05:31 14.07.2026

  • 9 Ще вземе

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Мерки":

    теглилки

    05:32 14.07.2026

  • 10 Моряка

    3 2 Отговор
    По голяма решителност от Путин.Пускай Лешникотрошачката и лазера!И стига се излагай с тези червени черти,дето след това не ги изпълняваш.

    05:32 14.07.2026

  • 11 Гориил

    2 2 Отговор
    Отсега нататък Тръмп може да се откаже от контрола над глобалните ресурси и да се сбогува с мира в Ормузкия проток. В Анкъридж САЩ и Русия се споразумяха, че Москва няма да влошава ситуацията в Близкия изток и няма да подкрепя Иран. В отговор Вашингтон ще спре доставките за Украйна. Това вече не е така. Времената се промениха.

    05:33 14.07.2026

  • 12 Сандо

    3 2 Отговор
    Явно Хегемонът иска да завлече целия свят в Ада след себе си.А колко по-умно и полезно е да слезе от трона тихо,мирно и с достойнство и да стане една мощна и мирна регионална сила.

    05:37 14.07.2026

  • 13 Аоо

    2 4 Отговор
    Май наистина Путин трябва да отстъпи място на някой по-млад и нахъсан за победа. Лошото е, че май и това ще стане скоро и няма да има банани в България, няма да има плацикане в Гърция, Италия или в Анталия. Дали някой от тези, който се радват сега, знаят как да се скрият от боен дрон?

    05:38 14.07.2026

  • 14 Един изрод

    3 2 Отговор
    по-малко - Линдзи Греъм.

    05:39 14.07.2026

  • 15 дядото

    3 1 Отговор
    светът се управлява от идиоти. нима не разбират ,че ограбването на богатствата на едни,за сметка на други империи и държави,отлага,но не решава проблемите пред света.края на света е неизбежен и с луди хора полезен ход няма

    06:01 14.07.2026

  • 16 Дзак

    0 0 Отговор
    Още не са решили за Световната война!

    06:15 14.07.2026