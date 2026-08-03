Днес стартира Регистърът по несъстоятелност на физическите лица

На 3 август 2026 г. Агенцията по вписванията официално въведе в експлоатация Регистъра по несъстоятелност на физическите лица – първия изцяло автоматизиран регистър на институцията.

С това България прави важна стъпка в прилагането на Закона за несъстоятелност на физическите лица, известен като закона за личния фалит. Новият регистър осигурява публичност и прозрачност на производствата по несъстоятелност чрез единна електронна партида за всеки длъжник и предоставя на гражданите, институциите и синдиците бърз и сигурен достъп до предвидените в закона услуги.

"Регистърът е разработен като изцяло автоматизирана информационна система без участие на длъжностно лице от агенцията. Това означава, че след постъпването на актовете и обстоятелствата по предвидения в закона ред те се вписват и обявяват автоматично от информационната система. Тъй като добросъвестните длъжници имат възможност само веднъж в живота си да обявят личен фалит, за нас беше важно да направим този процес максимално гладък, лесен и безпроблемен както за гражданите, така и за институциите," обясни изпълнителният директор на Агенцията по вписванията Елиана Илиева.

Според Закона за несъстоятелност на физическите лица производство по несъстоятелност може да започне единствено по молба на добросъвестен неплатежоспособен длъжник - физическо лице, който до този момент не е подавал молба за откриване на такова производство, което да е приключило с влязло в сила съдебно решение, а не с отказ, прекратяване или връщане на молбата.

Регистърът вече е достъпен през Единния портал за заявяване на електронни административни услуги на Агенцията по вписванията (ЕПЗЕУ). Чрез него могат да се заявяват следните административни услуги, за които се дължат държавни такси в диапазона от 5,62 до 10,23 евро:

вписване и обявяване на актове и обстоятелства (от синдиците при изпълнение на законовите им правомощия);

издаване на удостоверения за вписаните обстоятелства и актове;

извършване на писмени справки;

издаване на заверени копия от заявления и приложения.

Гражданите и институциите могат свободно да извършват публични справки в Регистъра, както и да заявяват административни услуги, като всички услуги с изключение на вписването и обявяването на актове и обстоятелства могат да бъдат заявявани както по електронен път, така и на хартиен носител в службите на Агенцията по вписванията. За електронните услуги е необходима автентификация с наличните средства за електронна идентификация.

Разработването на информационната система започна в края на 2025 г. като част от ангажиментите на България по Плана за възстановяване и устойчивост. Инвестицията в изграждането и въвеждането в експлоатация на Регистъра възлиза на 560 952 лева (286 807,65 евро). С неговото въвеждане Агенцията по вписванията поставя началото на нов етап в развитието на своите електронни регистри, основан на автоматизация, прозрачност и по-достъпни административни услуги.