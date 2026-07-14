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Зеленски разкри от колко ракети Patriot се нуждае Украйна за зимата
  Тема: Украйна

Зеленски разкри от колко ракети Patriot се нуждае Украйна за зимата

14 Юли, 2026 06:06, обновена 14 Юли, 2026 06:24 2 023 39

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  • русия-
  • украйна

Киев настоява за спешен „зимен пакет“ от 300 ракети-прехващачи, за да спре балистичния терор на Русия и да ускори края на войната

Зеленски разкри от колко ракети Patriot се нуждае Украйна за зимата - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украйна се нуждае от точно 300 ракети за противовъздушните системи Patriot, за да защити небето си и критичната си инфраструктура през предстоящата зима.

Това обяви президентът Володимир Зеленски по време на срещата на върха на т.нар. „Коалиция на желаещите“ (Coalition of the Willing) във френската столица Париж. Според разчетите на Киев, разкрити от държавния глава и цитирани от агенция Укринформ, страната има спешна нужда от по 100 ракети-прехващачи на месец в рамките на трите най-критични зимни месеца.

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„Ако разполагаме с достатъчно защита за зимата, Русия ще има значително по-малко причини да проточва войната“, аргументира се украинският лидер. По думите му Кремъл залага на финалния си коз – масирани удари с балистични ракети срещу градовете, за да пречупи волята на населението и да парализира енергийната мрежа.

Критичен недостиг на ПВО пред прага на студените месеци

Изявлението на Зеленски подчертава дълбоката криза с боеприпасите, пред която Киев е изправен в момента. Настоящите запаси от ракети за американските системи Patriot, които са единственото оръжие, способно да сваля руските балистични и свръхзвукови ракети, на практика са изчерпани. Вестник „Вашингтон Таймс“ отбелязва, че липсата на прехващачи вече доведе до тежки последствия при последните масирани атаки срещу столицата Киев и околния регион, където Украйна не успя да спре вълните от балистични ракети поради липса на муниции в резерв.

За да реши този дългосрочен проблем, миналата седмица по време на срещата на върха на НАТО в Анкара, американският президент Доналд Тръмп направи изненадващо обещание, като обяви, че САЩ ще предоставят на Украйна лиценз за собствено производство на ракети Patriot. Експертите и военните анализатори обаче предупреждават, че организирането на подобно високотехнологично производство на украинска територия ще отнеме между две и три години. Ето защо Киев спешно изисква незабавен „зимен пакет“ от съществуващите запаси на западните съюзници.

Проектът „Фрея“: Новият антибалистичен щит на Европа

В търсене на алтернативи и по-голяма независимост от външни доставчици, Украйна и девет нейни европейски партньори – сред които Франция, Германия, Обединеното кралство, Италия и Нидерландия – официално обявиха в Париж създаването на нова Интегрирана антибалистична коалиция.

Основен стълб в това сътрудничество е съвместният проект за противовъздушна отбрана „Фрея“ (Freyja). По информация на медията „Межа“, FREYJA е украинска разработка за евтина, масово произвеждана система за противоракетна отбрана. Тя има за цел да обедини европейската индустриална база, западните радарни технологии и бойния опит на Украйна. Очаква се проектът да стане напълно оперативен в рамките на следващите 12 месеца.

Докато европейската индустрия се мобилизира, Володимир Зеленски призова международните партньори да ускорят решенията си за доставки не само на Patriot, но и на европейските системи SAMP/T, IRIS-T и NASAMS. Според него диверсификацията на отбраната е единственият начин да се направи планирането на руските въздушни удари невъзможно, гарантирайки сигурността както на Украйна, така и на цяла Европа.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Уточнение

    46 2 Отговор
    300 цирки за Зеления престъпник !

    06:10 14.07.2026

  • 2 Име

    49 4 Отговор
    В Куив зимата да не би да е една седмица, че му трябват 300 патриота?!

    Коментиран от #9

    06:13 14.07.2026

  • 3 Ами сега

    42 1 Отговор
    Зелкин се нуждае от 300 ракети, като количеството на ракетите ще продължи прогресивно да расте достигайки поне 1300...

    Остава Тръмп да му подари вълшебната пръчица или вълшебната лампа , а най-добре зелкин да се обърне за помощ към Златната рибка за да му изпълни желанието

    Коментиран от #10

    06:15 14.07.2026

  • 4 Кока кола

    45 1 Отговор
    Нуждае се от редовни доставки от Колумбия.

    06:16 14.07.2026

  • 5 койдазнай

    6 54 Отговор
    На Зеленски не му трябват 300 ракети, а 1000. При това балистични, за да бие по Москва и Петербург. Само когато руснаците познаят същата болка, която изпитват киевляни, може да има мир.

    Коментиран от #14, #22, #35

    06:17 14.07.2026

  • 6 Оня

    39 1 Отговор
    Зельоо ти до зимата изкарай първо че като гледам май доста се затяга примката!

    06:17 14.07.2026

  • 7 Реалност

    37 0 Отговор
    И най лошият мир е по добър от най добрата война ,време е за преговори разрухата е пълна столицата ти гори всеки ден умират хора .

    06:17 14.07.2026

  • 8 хихи

    38 1 Отговор
    За зимата Украйна, ще се нуждае от дърва за огрев...

    06:17 14.07.2026

  • 9 Име

    14 1 Отговор

    До коментар #2 от "Име":

    Перй си другаде мръсните пари!

    06:18 14.07.2026

  • 10 хихи

    33 2 Отговор

    До коментар #3 от "Ами сега":

    За златната рибка не знам? но на Путин ако се помоли няма да му трябват Патриоти....

    Коментиран от #21

    06:19 14.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Иван

    20 0 Отговор
    Той Мешията не знае колко точно, Еленски знае......

    06:20 14.07.2026

  • 13 Рублевка

    30 2 Отговор
    Бял байрак и няма да има нужда от ракети. Путин ще им пусне тока и газта да се стоплят и да си операт дрехите.

    06:20 14.07.2026

  • 14 Иван

    20 0 Отговор

    До коментар #5 от "койдазнай":

    На палестинците им трябват 20.

    06:22 14.07.2026

  • 15 Рублевка

    16 0 Отговор
    И аз тъй исках на момите да ми дадат само малко да го вкарам.

    06:22 14.07.2026

  • 16 Смъркача

    20 2 Отговор
    Само да ми изпратят една Царь бомба русите и да се свършат мъките ми …

    06:23 14.07.2026

  • 17 Гориил

    21 1 Отговор
    Колко петрол и газ би била необходима на обширната територия на Бандера, за да се избегне умиране от глад и хипотермия? За разлика от Европа, която страда от суша и жега, Украйна има отчетливо континентален климат с дни на снеговалежи и силни студове. Нека ви напомня, че 50 000 души умират от хипотермия в Украйна всяка година.

    Коментиран от #20

    06:27 14.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 А бе то зимата

    18 2 Отговор
    Гъби не растат, ама нищо чудно да цъфне гъба над Киев. Сещате се каква.

    06:31 14.07.2026

  • 20 Рублевка

    21 3 Отговор

    До коментар #17 от "Гориил":

    Путин ще им пусне газ по големите тръби само ако капитулират. Стига са се инатили. И ток има от Запорожката АЕЦ. И гориво има от РОСАТОМ. Видяха, че без Русия мрат от студ и пак се инатят като магарета.

    06:33 14.07.2026

  • 21 Ами сега

    18 2 Отговор

    До коментар #10 от "хихи":

    Златната рибка освен, че изпълнява желания, дава урок, когато апетитите растат, както при зелкин.

    А той спешно се нуждае от урок, а не от изпълнение на безумните му желания

    06:35 14.07.2026

  • 22 Който

    22 2 Отговор

    До коментар #5 от "койдазнай":

    иска в НАТО ще си носи последствията.Защо се отказаха от истамбулските споразумения???

    06:38 14.07.2026

  • 23 Механик

    24 3 Отговор
    Тоя тия ракети ги има за слънчогледови семки.
    Една такава ракета струва между 4 и 6 милиона долара. Тоест на тоя смята, че някой ще му хариже 1800 МИЛИОНА ей така?
    Ми то дали изобщо има толкова произведени ракети в света се пита в задачата.

    Коментиран от #25

    06:44 14.07.2026

  • 24 Zeленски

    17 0 Отговор
    се нуждае от една ракета в 3ъгъ и да го изстрелят в околоземна орбита.

    06:52 14.07.2026

  • 25 Рублевка

    13 3 Отговор

    До коментар #23 от "Механик":

    Петриът са експортния вариант на С300. Руснаците бяха продали на Гърция и американците ги прекопираха от там. Ерзац ракети и като всяко менте не вършат работата. За сметка на това са 10 пъти по-скъпи.

    06:52 14.07.2026

  • 26 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    16 2 Отговор
    "Киев настоява..."?!? - Егати и нахалния наркоман...

    06:53 14.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Артилерист

    18 0 Отговор
    Зеленски приказва от растояние, но демонстративните опити за активност просто съкращават хората на фронта, които насилствената мобилизация не може да компенсира. При това от север-Черниговска област-надвисва опасност от разкриване на нов фронт, който укроармията няма с какво да покрие. Отделно Русия предприема мерки окончателно да изолира Украйна от черноморските пристанища около Одеса и Измаил. Снощи руските средства за далечно поразяване са нанесли нов масиран удар, като обекти са били не само пристанищните съоръжения, но и пряко по морските съдове, които доставят западна военна помощ...

    07:09 14.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Ха ха ха

    11 0 Отговор
    Помислих си че наркомана е разкрил по време на наркотичния си сеанс някаква вселенска тайна. А той бил РАЗКРИЛ моля ви се колко ракети му били трябвали. А колко тояги заслужава за изтребването на 2 и половина украинци?

    07:17 14.07.2026

  • 31 ФРЕЯ И ГЕВГИРА

    4 0 Отговор
    Събрахте ли всички части на Линзито или му направихте частично погребение.

    07:36 14.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор
    Абе тоА с ракети ли ще се топли ЗИМАТА ❗

    Коментиран от #39

    07:45 14.07.2026

  • 34 Дедо Поп

    1 0 Отговор
    Няма нужда от нищо друго освен от мене, но понеже са сатанисти ще си имат работа с Луцифер.

    07:45 14.07.2026

  • 35 Додо

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "койдазнай":

    Мирът беше готов два месеца след началото на конфликта.
    После...после Борката Джонсън пристигна с гръм и рече: ,, Нека повоюваме"
    Борелката каза: ,, Мирът ще се кове на бойното поле"
    Оттогава обитателите на мъглявия остров воюват срещу Руссия с войниците на Зеля и парите на Еуропа , а Борката си разхожда кученцето в парка и пише мемоари.

    07:49 14.07.2026

  • 36 Гого

    1 0 Отговор
    Тоя е свършил! Чакал зимата .........

    07:52 14.07.2026

  • 37 Картаген

    0 0 Отговор
    Нуждите на клоуна са безкрайни.
    Задоволихме му нуждите за Перемога-1.После за Перемога-2.
    Даже му дадохме в повече.И имаме резултат.Два милиона жертви общо от двете страни.
    Има две продължения: Да задоволяваме нуждите още пет години и още два милиона в баланс.Това в добрия случай.
    В Лошия сценарий руснаците да направят дворцов преврат,да си сложат някой с по-твърда ръка и да помелят освен укра и половин Еуропа.Ето за какво плачем.

    08:01 14.07.2026

  • 38 ЧеБурашка

    0 0 Отговор
    Любопитно ми е колко точно (различно от 0) балистични ракети прихванаха от началото на войната?

    08:05 14.07.2026

  • 39 ТИР

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Не са за топлене ракетите а да провокира руснаците с тях , те ще го топлят ,,,

    08:07 14.07.2026