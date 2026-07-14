Зеленски разкри от колко ракети Patriot се нуждае Украйна за зимата

Украйна се нуждае от точно 300 ракети за противовъздушните системи Patriot, за да защити небето си и критичната си инфраструктура през предстоящата зима.
Това обяви президентът Володимир Зеленски по време на срещата на върха на т.нар. „Коалиция на желаещите“ (Coalition of the Willing) във френската столица Париж. Според разчетите на Киев, разкрити от държавния глава и цитирани от агенция Укринформ, страната има спешна нужда от по 100 ракети-прехващачи на месец в рамките на трите най-критични зимни месеца.
„Ако разполагаме с достатъчно защита за зимата, Русия ще има значително по-малко причини да проточва войната“, аргументира се украинският лидер. По думите му Кремъл залага на финалния си коз – масирани удари с балистични ракети срещу градовете, за да пречупи волята на населението и да парализира енергийната мрежа.
Критичен недостиг на ПВО пред прага на студените месеци
Изявлението на Зеленски подчертава дълбоката криза с боеприпасите, пред която Киев е изправен в момента. Настоящите запаси от ракети за американските системи Patriot, които са единственото оръжие, способно да сваля руските балистични и свръхзвукови ракети, на практика са изчерпани. Вестник „Вашингтон Таймс“ отбелязва, че липсата на прехващачи вече доведе до тежки последствия при последните масирани атаки срещу столицата Киев и околния регион, където Украйна не успя да спре вълните от балистични ракети поради липса на муниции в резерв.
За да реши този дългосрочен проблем, миналата седмица по време на срещата на върха на НАТО в Анкара, американският президент Доналд Тръмп направи изненадващо обещание, като обяви, че САЩ ще предоставят на Украйна лиценз за собствено производство на ракети Patriot. Експертите и военните анализатори обаче предупреждават, че организирането на подобно високотехнологично производство на украинска територия ще отнеме между две и три години. Ето защо Киев спешно изисква незабавен „зимен пакет“ от съществуващите запаси на западните съюзници.
Проектът „Фрея“: Новият антибалистичен щит на Европа
В търсене на алтернативи и по-голяма независимост от външни доставчици, Украйна и девет нейни европейски партньори – сред които Франция, Германия, Обединеното кралство, Италия и Нидерландия – официално обявиха в Париж създаването на нова Интегрирана антибалистична коалиция.
Основен стълб в това сътрудничество е съвместният проект за противовъздушна отбрана „Фрея“ (Freyja). По информация на медията „Межа“, FREYJA е украинска разработка за евтина, масово произвеждана система за противоракетна отбрана. Тя има за цел да обедини европейската индустриална база, западните радарни технологии и бойния опит на Украйна. Очаква се проектът да стане напълно оперативен в рамките на следващите 12 месеца.
Докато европейската индустрия се мобилизира, Володимир Зеленски призова международните партньори да ускорят решенията си за доставки не само на Patriot, но и на европейските системи SAMP/T, IRIS-T и NASAMS. Според него диверсификацията на отбраната е единственият начин да се направи планирането на руските въздушни удари невъзможно, гарантирайки сигурността както на Украйна, така и на цяла Европа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Уточнение
06:10 14.07.2026
2 Име
Коментиран от #9
06:13 14.07.2026
3 Ами сега
Остава Тръмп да му подари вълшебната пръчица или вълшебната лампа , а най-добре зелкин да се обърне за помощ към Златната рибка за да му изпълни желанието
Коментиран от #10
06:15 14.07.2026
4 Кока кола
06:16 14.07.2026
5 койдазнай
Коментиран от #14, #22, #35
06:17 14.07.2026
6 Оня
06:17 14.07.2026
7 Реалност
06:17 14.07.2026
8 хихи
06:17 14.07.2026
9 Име
До коментар #2 от "Име":Перй си другаде мръсните пари!
06:18 14.07.2026
10 хихи
До коментар #3 от "Ами сега":За златната рибка не знам? но на Путин ако се помоли няма да му трябват Патриоти....
Коментиран от #21
06:19 14.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Иван
06:20 14.07.2026
13 Рублевка
06:20 14.07.2026
14 Иван
До коментар #5 от "койдазнай":На палестинците им трябват 20.
06:22 14.07.2026
15 Рублевка
06:22 14.07.2026
16 Смъркача
06:23 14.07.2026
17 Гориил
Коментиран от #20
06:27 14.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 А бе то зимата
06:31 14.07.2026
20 Рублевка
До коментар #17 от "Гориил":Путин ще им пусне газ по големите тръби само ако капитулират. Стига са се инатили. И ток има от Запорожката АЕЦ. И гориво има от РОСАТОМ. Видяха, че без Русия мрат от студ и пак се инатят като магарета.
06:33 14.07.2026
21 Ами сега
До коментар #10 от "хихи":Златната рибка освен, че изпълнява желания, дава урок, когато апетитите растат, както при зелкин.
А той спешно се нуждае от урок, а не от изпълнение на безумните му желания
06:35 14.07.2026
22 Който
До коментар #5 от "койдазнай":иска в НАТО ще си носи последствията.Защо се отказаха от истамбулските споразумения???
06:38 14.07.2026
23 Механик
Една такава ракета струва между 4 и 6 милиона долара. Тоест на тоя смята, че някой ще му хариже 1800 МИЛИОНА ей така?
Ми то дали изобщо има толкова произведени ракети в света се пита в задачата.
Коментиран от #25
06:44 14.07.2026
24 Zeленски
06:52 14.07.2026
25 Рублевка
До коментар #23 от "Механик":Петриът са експортния вариант на С300. Руснаците бяха продали на Гърция и американците ги прекопираха от там. Ерзац ракети и като всяко менте не вършат работата. За сметка на това са 10 пъти по-скъпи.
06:52 14.07.2026
26 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
06:53 14.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Артилерист
07:09 14.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Ха ха ха
07:17 14.07.2026
31 ФРЕЯ И ГЕВГИРА
07:36 14.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #39
07:45 14.07.2026
34 Дедо Поп
07:45 14.07.2026
35 Додо
До коментар #5 от "койдазнай":Мирът беше готов два месеца след началото на конфликта.
После...после Борката Джонсън пристигна с гръм и рече: ,, Нека повоюваме"
Борелката каза: ,, Мирът ще се кове на бойното поле"
Оттогава обитателите на мъглявия остров воюват срещу Руссия с войниците на Зеля и парите на Еуропа , а Борката си разхожда кученцето в парка и пише мемоари.
07:49 14.07.2026
36 Гого
07:52 14.07.2026
37 Картаген
Задоволихме му нуждите за Перемога-1.После за Перемога-2.
Даже му дадохме в повече.И имаме резултат.Два милиона жертви общо от двете страни.
Има две продължения: Да задоволяваме нуждите още пет години и още два милиона в баланс.Това в добрия случай.
В Лошия сценарий руснаците да направят дворцов преврат,да си сложат някой с по-твърда ръка и да помелят освен укра и половин Еуропа.Ето за какво плачем.
08:01 14.07.2026
38 ЧеБурашка
08:05 14.07.2026
39 ТИР
До коментар #33 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Не са за топлене ракетите а да провокира руснаците с тях , те ще го топлят ,,,
08:07 14.07.2026