Зеленски разкри от колко ракети Patriot се нуждае Украйна за зимата

Украйна се нуждае от точно 300 ракети за противовъздушните системи Patriot, за да защити небето си и критичната си инфраструктура през предстоящата зима.

Това обяви президентът Володимир Зеленски по време на срещата на върха на т.нар. „Коалиция на желаещите“ (Coalition of the Willing) във френската столица Париж. Според разчетите на Киев, разкрити от държавния глава и цитирани от агенция Укринформ, страната има спешна нужда от по 100 ракети-прехващачи на месец в рамките на трите най-критични зимни месеца.

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„Ако разполагаме с достатъчно защита за зимата, Русия ще има значително по-малко причини да проточва войната“, аргументира се украинският лидер. По думите му Кремъл залага на финалния си коз – масирани удари с балистични ракети срещу градовете, за да пречупи волята на населението и да парализира енергийната мрежа.

Критичен недостиг на ПВО пред прага на студените месеци

Изявлението на Зеленски подчертава дълбоката криза с боеприпасите, пред която Киев е изправен в момента. Настоящите запаси от ракети за американските системи Patriot, които са единственото оръжие, способно да сваля руските балистични и свръхзвукови ракети, на практика са изчерпани. Вестник „Вашингтон Таймс“ отбелязва, че липсата на прехващачи вече доведе до тежки последствия при последните масирани атаки срещу столицата Киев и околния регион, където Украйна не успя да спре вълните от балистични ракети поради липса на муниции в резерв.

За да реши този дългосрочен проблем, миналата седмица по време на срещата на върха на НАТО в Анкара, американският президент Доналд Тръмп направи изненадващо обещание, като обяви, че САЩ ще предоставят на Украйна лиценз за собствено производство на ракети Patriot. Експертите и военните анализатори обаче предупреждават, че организирането на подобно високотехнологично производство на украинска територия ще отнеме между две и три години. Ето защо Киев спешно изисква незабавен „зимен пакет“ от съществуващите запаси на западните съюзници.

Проектът „Фрея“: Новият антибалистичен щит на Европа

В търсене на алтернативи и по-голяма независимост от външни доставчици, Украйна и девет нейни европейски партньори – сред които Франция, Германия, Обединеното кралство, Италия и Нидерландия – официално обявиха в Париж създаването на нова Интегрирана антибалистична коалиция.

Основен стълб в това сътрудничество е съвместният проект за противовъздушна отбрана „Фрея“ (Freyja). По информация на медията „Межа“, FREYJA е украинска разработка за евтина, масово произвеждана система за противоракетна отбрана. Тя има за цел да обедини европейската индустриална база, западните радарни технологии и бойния опит на Украйна. Очаква се проектът да стане напълно оперативен в рамките на следващите 12 месеца.

Докато европейската индустрия се мобилизира, Володимир Зеленски призова международните партньори да ускорят решенията си за доставки не само на Patriot, но и на европейските системи SAMP/T, IRIS-T и NASAMS. Според него диверсификацията на отбраната е единственият начин да се направи планирането на руските въздушни удари невъзможно, гарантирайки сигурността както на Украйна, така и на цяла Европа.