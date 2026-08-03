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Кибератака в Лихтенщайн разкри личните данни на 31 000 души

Кибератака в Лихтенщайн разкри личните данни на 31 000 души

3 Август, 2026 10:12 348 3

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  • кибератака-
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  • инцидент-
  • жертва

След инцидента е създаден кризисен щаб, ръководен от премиера Бригите Хаас и министъра на правосъдието Емануел Шедлер

Кибератака в Лихтенщайн разкри личните данни на 31 000 души - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Лихтенщайн стана жертва на мащабна кибератака, при която са били компрометирани личните данни на 31 000 души, съобщава ДПА, предава News.bg.

Атаката е засегнала официалния регистър на действителните собственици - база данни, съдържаща информация за лицата, които реално притежават компании, фондации и тръстове.

Правителството на княжеството посочи, че регистърът се поддържа като част от мерките за борба с прането на пари и финансирането на тероризма. Според властите пробивът представлява нарушение на защитата на личните данни.

След инцидента е създаден кризисен щаб, ръководен от премиера Бригите Хаас и министъра на правосъдието Емануел Шедлер.

Засегнатите 31 000 души представляват значителна част от населението на Лихтенщайн, което е около 41 000 души.

Макар да е една от най-малките държави в света с площ от приблизително 160 квадратни километра, Лихтенщайн е сред най-богатите страни по показателя брутен вътрешен продукт на глава от населението. Финансовият и банковият сектор са сред основните двигатели на икономиката му.

В миналото княжеството беше известно с използването на фондации и банкови сметки от чужденци за укриване на данъци. През 2017 г. обаче Лихтенщайн премахна банковата тайна в данъчната сфера и въведе международен обмен на данъчна информация.


Лихтенщайн
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  • 1 Блатен гакер

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    Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще ходи на олимпиадите и ще е под ембарго
    ну паГади

    10:21 03.08.2026

  • 2 Сигурно Путин

    1 1 Отговор
    Е направил тази атака? Хайде 1500 000 -те санкции?

    10:23 03.08.2026

  • 3 Робот

    1 1 Отговор
    Ще платят на хакерите и ще ги оставят. .! Всяко правителство отделя средства за непредвидени ситуации като тази...! Друг начин няма , останалото е измислица че уж техните специалисти са туширали проблема ..!

    10:24 03.08.2026