Кибератака в Лихтенщайн разкри личните данни на 31 000 души

Лихтенщайн стана жертва на мащабна кибератака, при която са били компрометирани личните данни на 31 000 души, съобщава ДПА, предава News.bg.

Атаката е засегнала официалния регистър на действителните собственици - база данни, съдържаща информация за лицата, които реално притежават компании, фондации и тръстове.

Правителството на княжеството посочи, че регистърът се поддържа като част от мерките за борба с прането на пари и финансирането на тероризма. Според властите пробивът представлява нарушение на защитата на личните данни.

След инцидента е създаден кризисен щаб, ръководен от премиера Бригите Хаас и министъра на правосъдието Емануел Шедлер.

Засегнатите 31 000 души представляват значителна част от населението на Лихтенщайн, което е около 41 000 души.

Макар да е една от най-малките държави в света с площ от приблизително 160 квадратни километра, Лихтенщайн е сред най-богатите страни по показателя брутен вътрешен продукт на глава от населението. Финансовият и банковият сектор са сред основните двигатели на икономиката му.

В миналото княжеството беше известно с използването на фондации и банкови сметки от чужденци за укриване на данъци. През 2017 г. обаче Лихтенщайн премахна банковата тайна в данъчната сфера и въведе международен обмен на данъчна информация.