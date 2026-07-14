Австрия привика руския посланик заради "недопустими" действия от страна на Русия

Австрийското Външно министерство извика руския посланик във Виена във връзка с вчерашното съвместно изявление на 27-те държави от ЕС относно руските кибератаки. В него за първи път официално се потвърждава, че руската хакерска група "Турла" е извършила злонамерени действия срещу австрийското Министерство на външните работи в края на 2019 и началото на 2020 г., предаде АПА, съобщи БТА.
Атаките са продължили няколко седмици, а хакерите са успели да се доберат до вътрешна информация, свързана с Русия.
Предполага се, че "Турла" е контролирана от т.нар. 16-и център на руската Федерална служба за сигурност, посочи австрийското Външно министерство. Освен Австрия, от руски кибербератаки са били засегнати и Германия, Финландия, Франция, Нидерландия, Полша, Румъния, Словакия и Кипър.
Майнъл-Райзингер: "Кибератаките са недопустими"
На руския посланик във Виена бе ясно заявено, че кибератаките срещу Австрия са недопустими, подчерта външната министърка Беате Майнъл-Райзингер. "Кибератаките застрашават нашата сигурност. Ако платежните системи претърпят срив или ако бъдат атакувани железопътната система и болниците, това ще засегне всеки един от нас", добави Майнъл-Райзингер. "Европа е подложена на все повече такива атаки и един от основните участници в тях е Русия", продължи австрийската външна министърка. "Австрия също е засегната. Обществеността има право да узнае откъде идва заплахата. Ето защо ние не се крием зад дипломатически клишета, а посочваме виновните и реагираме", каза още Майнъл-Райзингер.
Йорг Лайхтфрид от Австрийската социалдемократическа партия, който е държавен секретар по въпросите на националната сигурност, също осъди най-категорично руските кибератаки. "Те представляват посегателство срещу нашия суверенитет, а дългосрочната цел е да се манипулира общественото мнение и да бъдем дестабилизирани в политически, икономически и обществен план", заяви Лайхтфрид. "Нашата цел е ясна: бързо да запълним съществуващите празнини в законодателството, за да може да осигурим ефективна защита на австрийците, както и на международните организации", подчерта той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Бен Вафлек
Коментиран от #13, #17
23:24 14.07.2026
3 дедедеед
23:26 14.07.2026
4 Баце
Коментиран от #6, #16
23:26 14.07.2026
5 Защо
23:27 14.07.2026
6 Нищо
До коментар #4 от "Баце":доброволно няма. СССР/Русия винаги се изтеглят само след като са изяли плесника. Справка: Афганистан и сега Крим
23:29 14.07.2026
7 Ганя Путинофила
23:30 14.07.2026
8 Гошо
23:31 14.07.2026
9 Голям праз
23:31 14.07.2026
10 Мнение
23:33 14.07.2026
11 Сандо
23:35 14.07.2026
12 Сатана Z
Днес сме средата на 2026 бе,австрийски немци.
23:35 14.07.2026
13 Европеец
До коментар #2 от "Бен Вафлек":От кой бе, от франсетата ли.... Гледали днеска нескопосания пара в Париж...
23:36 14.07.2026
14 Феникс
23:37 14.07.2026
15 Робот
23:38 14.07.2026
16 Глад баце
До коментар #4 от "Баце":Нямаха ква да ядат.Затова се изтеглиха и от Източна Германия.Глад ги мореше баце.
23:38 14.07.2026
17 Мдаа!🤔
До коментар #2 от "Бен Вафлек":Руският посланик си го е преместил в другият крачол! Австрия съществува благодарение на СССР и не бива да го забравя, а всякакви атаки ще зачестяват!Радвайте се на кибер, а не на балистичните атаки!😂😂😂😂
23:38 14.07.2026