Австрия привика руския посланик заради "недопустими" действия от страна на Русия

Австрийското Външно министерство извика руския посланик във Виена във връзка с вчерашното съвместно изявление на 27-те държави от ЕС относно руските кибератаки. В него за първи път официално се потвърждава, че руската хакерска група "Турла" е извършила злонамерени действия срещу австрийското Министерство на външните работи в края на 2019 и началото на 2020 г., предаде АПА, съобщи БТА.

Атаките са продължили няколко седмици, а хакерите са успели да се доберат до вътрешна информация, свързана с Русия.

Предполага се, че "Турла" е контролирана от т.нар. 16-и център на руската Федерална служба за сигурност, посочи австрийското Външно министерство. Освен Австрия, от руски кибербератаки са били засегнати и Германия, Финландия, Франция, Нидерландия, Полша, Румъния, Словакия и Кипър.

Майнъл-Райзингер: "Кибератаките са недопустими"

На руския посланик във Виена бе ясно заявено, че кибератаките срещу Австрия са недопустими, подчерта външната министърка Беате Майнъл-Райзингер. "Кибератаките застрашават нашата сигурност. Ако платежните системи претърпят срив или ако бъдат атакувани железопътната система и болниците, това ще засегне всеки един от нас", добави Майнъл-Райзингер. "Европа е подложена на все повече такива атаки и един от основните участници в тях е Русия", продължи австрийската външна министърка. "Австрия също е засегната. Обществеността има право да узнае откъде идва заплахата. Ето защо ние не се крием зад дипломатически клишета, а посочваме виновните и реагираме", каза още Майнъл-Райзингер.

Йорг Лайхтфрид от Австрийската социалдемократическа партия, който е държавен секретар по въпросите на националната сигурност, също осъди най-категорично руските кибератаки. "Те представляват посегателство срещу нашия суверенитет, а дългосрочната цел е да се манипулира общественото мнение и да бъдем дестабилизирани в политически, икономически и обществен план", заяви Лайхтфрид. "Нашата цел е ясна: бързо да запълним съществуващите празнини в законодателството, за да може да осигурим ефективна защита на австрийците, както и на международните организации", подчерта той.