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Австрия привика руския посланик заради "недопустими" действия от страна на Русия

Австрия привика руския посланик заради "недопустими" действия от страна на Русия

14 Юли, 2026 23:21 466 17

  • хакери-
  • австрия-
  • русия-
  • кибератака

Европа е подложена на все повече такива атаки и един от основните участници в тях е Русия, обяви Виена

Австрия привика руския посланик заради "недопустими" действия от страна на Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Австрийското Външно министерство извика руския посланик във Виена във връзка с вчерашното съвместно изявление на 27-те държави от ЕС относно руските кибератаки. В него за първи път официално се потвърждава, че руската хакерска група "Турла" е извършила злонамерени действия срещу австрийското Министерство на външните работи в края на 2019 и началото на 2020 г., предаде АПА, съобщи БТА.

Атаките са продължили няколко седмици, а хакерите са успели да се доберат до вътрешна информация, свързана с Русия.

Предполага се, че "Турла" е контролирана от т.нар. 16-и център на руската Федерална служба за сигурност, посочи австрийското Външно министерство. Освен Австрия, от руски кибербератаки са били засегнати и Германия, Финландия, Франция, Нидерландия, Полша, Румъния, Словакия и Кипър.

Майнъл-Райзингер: "Кибератаките са недопустими"

На руския посланик във Виена бе ясно заявено, че кибератаките срещу Австрия са недопустими, подчерта външната министърка Беате Майнъл-Райзингер. "Кибератаките застрашават нашата сигурност. Ако платежните системи претърпят срив или ако бъдат атакувани железопътната система и болниците, това ще засегне всеки един от нас", добави Майнъл-Райзингер. "Европа е подложена на все повече такива атаки и един от основните участници в тях е Русия", продължи австрийската външна министърка. "Австрия също е засегната. Обществеността има право да узнае откъде идва заплахата. Ето защо ние не се крием зад дипломатически клишета, а посочваме виновните и реагираме", каза още Майнъл-Райзингер.

Йорг Лайхтфрид от Австрийската социалдемократическа партия, който е държавен секретар по въпросите на националната сигурност, също осъди най-категорично руските кибератаки. "Те представляват посегателство срещу нашия суверенитет, а дългосрочната цел е да се манипулира общественото мнение и да бъдем дестабилизирани в политически, икономически и обществен план", заяви Лайхтфрид. "Нашата цел е ясна: бързо да запълним съществуващите празнини в законодателството, за да може да осигурим ефективна защита на австрийците, както и на международните организации", подчерта той.


Австрия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Бен Вафлек

    3 9 Отговор
    Ше ядат хурката рашките.

    Коментиран от #13, #17

    23:24 14.07.2026

  • 3 дедедеед

    0 1 Отговор
    ай си кана на

    23:26 14.07.2026

  • 4 Баце

    8 2 Отговор
    Лицемерие и наглост, а можеше да сте още окупирани, забравихте, че СССР изтегли войските си още 60-те и то доброволно, но ....

    Коментиран от #6, #16

    23:26 14.07.2026

  • 5 Защо

    6 2 Отговор
    Бе?! Нали се напълнихте с топ хакери от Афганистан и Пакистан у Европа! Атакувайте Русия!

    23:27 14.07.2026

  • 6 Нищо

    2 9 Отговор

    До коментар #4 от "Баце":

    доброволно няма. СССР/Русия винаги се изтеглят само след като са изяли плесника. Справка: Афганистан и сега Крим

    23:29 14.07.2026

  • 7 Ганя Путинофила

    2 5 Отговор
    Маскаля много обича да си пъха носа в чужди зад ници!

    23:30 14.07.2026

  • 8 Гошо

    3 1 Отговор
    Е нали интернет нямат руснаците ,как ги правят тия хакерски атаки

    23:31 14.07.2026

  • 9 Голям праз

    2 0 Отговор
    Е и!?

    23:31 14.07.2026

  • 10 Мнение

    2 2 Отговор
    Преди Западът се страхуваше от Русия, но благодарение на либералите Путин, Лавров и Захарова, сега Русия е позорище и посмешище, страна, която бива атакувана ежедневно със стотици дронове, западно производство. И Путя мълчи и търпи.

    23:33 14.07.2026

  • 11 Сандо

    2 1 Отговор
    Много е радостно,когато евроатлантиците страдат.Макар че това е едно съвсем дребно наказание за всички техни престъпления спрямо целия останал свят.

    23:35 14.07.2026

  • 12 Сатана Z

    1 1 Отговор
    "извършила злонамерени действия срещу австрийското Министерство на външните работи в края на 2019 "

    Днес сме средата на 2026 бе,австрийски немци.

    23:35 14.07.2026

  • 13 Европеец

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Бен Вафлек":

    От кой бе, от франсетата ли.... Гледали днеска нескопосания пара в Париж...

    23:36 14.07.2026

  • 14 Феникс

    0 1 Отговор
    Европейските лумпени се чудят как да обявят война на Русия, милите! Украйнците правят терористични актове през ден, на територията на европа а нашите мили джендъря си затварят широко очите за това!

    23:37 14.07.2026

  • 15 Робот

    0 1 Отговор
    Защо изобщо има Русия има посланик при тези малки чурки от който нищо не зависи ..? Ама НИЩО..

    23:38 14.07.2026

  • 16 Глад баце

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Баце":

    Нямаха ква да ядат.Затова се изтеглиха и от Източна Германия.Глад ги мореше баце.

    23:38 14.07.2026

  • 17 Мдаа!🤔

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Бен Вафлек":

    Руският посланик си го е преместил в другият крачол! Австрия съществува благодарение на СССР и не бива да го забравя, а всякакви атаки ще зачестяват!Радвайте се на кибер, а не на балистичните атаки!😂😂😂😂

    23:38 14.07.2026

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