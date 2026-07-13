Франция съобщи за масирана кибератака, извършена от Русия

Париж ще извика руския посланик във Франция в министерството на външните работи заради "масирана киберкампания" с цел саботаж и шпионаж, проведена от Москва в десетина европейски държави, включително Франция, съобщи френският външен министър Жан-Ноел Баро, цитиран от Франс прес, предаде БТА.

Освен извикването на посланика, "ще наложим санкции срещу деветима души и четири структури, отговорни за тази киберкампания, която беше организирана от ФСС — Федералната служба за сигурност на Русия (ФСБ на руски - бел.ред.)", заяви Жан-Ноел Баро пред френски медии.

Министърът уточни, че операциите по киберпрестъпност са насочени по-специално към министерства, компании и оператори, с цел "или да се прехваща информация, или да се саботира функционирането, например на железопътна инфраструктура, както беше случаят в Полша".

Той подчерта, че Франция има "способността да открива тези атаки".

„Значително засилихме защитата си срещу подобни кибератаки“, коментира той. "Разполагаме, що се отнася до противодействието на тази агресивност или на тези хибридни нападения, идващи от Русия, с един от най-усъвършенстваните механизми в Европа и света", подчерта министърът.

Механизмите, създадени от "Виджинум", официалната френска служба за борба с чуждестранните цифрови намеси и от Националната агенция за сигурност на информационните системи, "чиито компетенции са признати в световен мащаб", позволяват „да се противодейства на кампании за дезинформация, които биха могли да нарушат, например, изборния процес", отбеляза Жан-Ноел Баро.