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Франция съобщи за масирана кибератака, извършена от Русия

Франция съобщи за масирана кибератака, извършена от Русия

13 Юли, 2026 13:08 1 422 42

  • киберсигурност-
  • кибератака-
  • хакери-
  • жан-ноел баро-
  • франция-
  • русия-
  • ес

Франция има способността да открива тези атаки, заяви външният министър на страната след масираната киберкампания от Москва

Франция съобщи за масирана кибератака, извършена от Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Париж ще извика руския посланик във Франция в министерството на външните работи заради "масирана киберкампания" с цел саботаж и шпионаж, проведена от Москва в десетина европейски държави, включително Франция, съобщи френският външен министър Жан-Ноел Баро, цитиран от Франс прес, предаде БТА.

Освен извикването на посланика, "ще наложим санкции срещу деветима души и четири структури, отговорни за тази киберкампания, която беше организирана от ФСС — Федералната служба за сигурност на Русия (ФСБ на руски - бел.ред.)", заяви Жан-Ноел Баро пред френски медии.

Министърът уточни, че операциите по киберпрестъпност са насочени по-специално към министерства, компании и оператори, с цел "или да се прехваща информация, или да се саботира функционирането, например на железопътна инфраструктура, както беше случаят в Полша".

Той подчерта, че Франция има "способността да открива тези атаки".

„Значително засилихме защитата си срещу подобни кибератаки“, коментира той. "Разполагаме, що се отнася до противодействието на тази агресивност или на тези хибридни нападения, идващи от Русия, с един от най-усъвършенстваните механизми в Европа и света", подчерта министърът.

Механизмите, създадени от "Виджинум", официалната френска служба за борба с чуждестранните цифрови намеси и от Националната агенция за сигурност на информационните системи, "чиито компетенции са признати в световен мащаб", позволяват „да се противодейства на кампании за дезинформация, които биха могли да нарушат, например, изборния процес", отбеляза Жан-Ноел Баро.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахахаххаха

    63 2 Отговор
    Знаех си, че е от Русия

    13:09 13.07.2026

  • 2 Последния Софиянец

    50 3 Отговор
    Сигурно е прегрял заради жегата.

    13:09 13.07.2026

  • 3 Частна република България

    41 1 Отговор
    Путин ми хакна фейса. :) :( :) :)

    13:10 13.07.2026

  • 4 Факт

    45 6 Отговор
    Удри Вова!

    13:10 13.07.2026

  • 5 така е

    49 4 Отговор
    Вярно е! Потвърждавам! Лично Путин я е извършил!

    13:11 13.07.2026

  • 6 Путин е бил

    45 2 Отговор
    Сто%🤣😂🤣😂

    Коментиран от #13

    13:12 13.07.2026

  • 7 Механик

    58 5 Отговор
    Тоо, такова.... ма нали в Русия нямаше нет. Как ги правят тия кибер атаки? Вероятно по водомера.

    Коментиран от #31

    13:12 13.07.2026

  • 8 АБВ

    50 7 Отговор
    На калпав кOр, Русия му пречи.
    Пореден опит за антируска пропаганда с цел прикриване на собственото си безсилие за самозащита.

    Коментиран от #15

    13:12 13.07.2026

  • 9 Майор Мишев

    39 4 Отговор
    Че кво очакват мнннет 4иите франсета,сума ти народ от тяхните "инструктори "бяха утилизирани от руснаците в Украйна ,отделно оккрроппите ползват и френски ракети Скалп за удари по обекти в Русия .Каквото повикало ,такова и отговорило .

    13:15 13.07.2026

  • 10 Реалност

    7 44 Отговор
    Това безумие, което руското племе има за вожд:
    -- започна Войната за да смаже Украйна,
    а сега Украйна е силна и смела и тя самата започва да го смазва;
    -- оповести, че ще отблъсне НАТО далеч от Русия,
    а сега на хиляди километри повече и на стотици километри по-близо Русия граничи с НАТО;
    -- възнамеряваше да покаже кой командва в бившето съветско пространство,
    а сега практически всички бивши съветски републики - кой явно, кой тайно, кой бързо, кой полека - но се отдалечават от Русия и дори я унижават по един или друг начин (даже - представете си - Лукашеску!!!!);
    -- си въобразяваше, че ще направят съюз нерушим на диктатори несвободни с Китай,
    а сега Русия е жалък суровинен придатък на Китай, негов покОрен и скоро покорЕн васал, енергетична купичка с ориз за трапезата на др. Си;
    -- реши с военно кейнсианство да повдигне духа и икономиката на Русия,
    а сега духът на Русия е пред издъхване, а икономиката ѝ - пред колапс;
    -- говореше за Русия като за велика нефтена държава,
    а сега Русия внася бензин дори от държави, които си нямат свои нефтени находища;
    -- помисли си, че чрез Тръмп ще унищожи НАТО,
    а сега, макар до каквото се е докоснал американският xaxo, то да се тресе и балансира на ръба на пропастта, този почти намирал се в насипно състояние Алианс получи на последния си самит второ дихание и току виж - втора младост...
    Пълен провал! Абсолютен провал.
    Путин - това е нарицателното име за Провал.

    Коментиран от #17, #21, #35

    13:16 13.07.2026

  • 11 Фейк - либераст

    41 3 Отговор
    Не ми го казвайте! Не може да бъде! Тези пияни руски ватенки, кето компютрите са им правени с брадвата и са с чипове от перални и прахосмукачки и се захранват с батерии от картофи да направят кибератаки и те да стигнат чак Франция? Абсурд! Добре, че френската служба успя да се справи с тях! Ами подлите китайци ако ни започнат с кибератаките КО ША ПРАИМ?

    13:16 13.07.2026

  • 12 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    30 7 Отговор
    Петлетата пак се ежат и се правят на мъже.
    Преди 76 години Германия превзе Франция за 1 месец...

    13:17 13.07.2026

  • 13 Клоуна пусин 🤡💩

    4 24 Отговор

    До коментар #6 от "Путин е бил":

    На всички е ясно, че няма как да е толкова npoст милиционер .
    Пробвая с някой по реалистичен персонаж от монголята по московието .

    13:17 13.07.2026

  • 14 Без име

    34 4 Отговор
    "Той подчерта, че Франция има "способността да открива тези атаки". Но няма способността да ги предотврати. Чиповете от перални не са шега работа.

    13:18 13.07.2026

  • 15 стоян георгиев

    22 6 Отговор

    До коментар #8 от "АБВ":

    Ами вярно е в случая .за моя попарен от сланата праз 🕡 и за кавгите в брачното ложе е виновен едонствено Путин ,но е дълга за разправяне ...

    Коментиран от #20

    13:18 13.07.2026

  • 16 Мими Кучева🐕

    21 3 Отговор
    Лъжат!Копейките нямат компютри.🦍🦍🦍🥳🤣👍

    13:21 13.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 намирисва на фейк

    29 3 Отговор
    Според coрocнята, руснаците са изостнали и нямат интернет, значи не са те

    Коментиран от #24

    13:25 13.07.2026

  • 19 Добри новини

    3 25 Отговор
    Равносметката снощния мач - още 15 руски кораба са получили кой жълт, кой направо червен картон.
    За 8 дни общо 115 раздадени картона от съдия Мадяр.

    13:28 13.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Кафеджия

    8 3 Отговор

    До коментар #10 от "Реалност":

    Селям! Пък и да имаше едно каве и бир джигар, ептен пофта! Инак е весело като в кафене, всеки приказва каквото му дойде наум, лаф мухабет да става!

    13:30 13.07.2026

  • 22 Чиба Рашка

    3 15 Отговор

    До коментар #20 от "ВЕСЕЛЯК":

    Шът уе блатен

    Коментиран от #25

    13:30 13.07.2026

  • 23 Ааа не е вярно

    15 1 Отговор
    Руснаците са аналогови и не могат...

    13:30 13.07.2026

  • 24 Точно и ПРАВО У ЦЕЛТА.

    16 3 Отговор

    До коментар #18 от "намирисва на фейк":

    До преди дни Урсули макарони мерцеси и калас..и разни се кефи ха да със онова НАРКОКЛОУНЧЕТО че Русия е във ступор и мизерия а сега ПАК ИЗРАСНАЛИ ЯКО. ТИЯ ОТ EU СИ ГО ТЪРСЯТ БОЯ.

    13:33 13.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Мисит

    8 2 Отговор
    Поздрави от, Койловци,,,,,,

    13:35 13.07.2026

  • 27 БоДуров

    14 1 Отговор
    Кибертрипер е френска болест!

    13:36 13.07.2026

  • 28 Из падмасковие

    1 16 Отговор
    Прайм само атаки с фекална струя,в русия минимална пенсия 80 евро в Габон 200 евро

    13:36 13.07.2026

  • 29 Хазарското варварско племе русия

    1 14 Отговор
    Кораба русия корабокрушира,бавно и сигурно потъва

    13:39 13.07.2026

  • 30 Орк

    14 1 Отговор
    Лъжете. Русия няма интернет. И яйца, и бензин.

    13:39 13.07.2026

  • 31 Сесесере2🤢🤮

    4 7 Отговор

    До коментар #7 от "Механик":

    По стар комунистически обичай само нямат простолюдието 💡 за шпионите и нашите хора винаги ще се намери

    13:40 13.07.2026

  • 32 Василеску

    10 2 Отговор
    до № 10 - реалност. Умеете да пишете и да си изразявате мислите. Но с малки грешки в преценките, предполагам. Като например историята с (и на) Китай. Което може да ви еи голяма грешка в преценката за развитието изобща на света. А Украйна - кауза пердута - един суровинен повод.

    13:41 13.07.2026

  • 33 Чиба Рашка

    4 9 Отговор

    До коментар #25 от "БахУрчо":

    Чиба Рашка при твоята мамашка наташка

    13:41 13.07.2026

  • 34 шаа

    12 2 Отговор
    съгласен съм, че френските полицаи, жандармеристи, разузнавачи и военни са известни в целия свят. все пак творчеството на луи дьо фюнес е класика.

    13:42 13.07.2026

  • 35 Стеф

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Реалност":

    20 цента! Но за безработен некадърник е добре.

    13:55 13.07.2026

  • 36 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 1 Отговор
    Абе някой очаква ли Франция да обяви, че Франция е извършила кибератака срещу Русия😀❓

    13:55 13.07.2026

  • 37 Както обикновено

    6 0 Отговор
    Никакви доказателство, просто празни думи, имащи за цел да убедят данъкоплатците,че трябва нов пакет санкции и още заеми за справяне с руската заплаха. Освен това, трябва да се покаже на света, колко добри са френските кибер-служби.

    13:57 13.07.2026

  • 38 Хаха

    5 1 Отговор
    Да, да, да, лично Петров и Баширов бяха, седяха пред триумфалната арка в Париж с лаптопите и хакваха наред, а инструктаж им направи лично Путин...

    14:03 13.07.2026

  • 39 Мда

    5 0 Отговор
    Лесно е да обвиниш някого в нещо, което не може да бъде видяно, чуто или пипнато... Дървени постановки от (френски) селски вечеринки...

    14:06 13.07.2026

  • 40 Дали

    3 0 Отговор
    Така е, Гаранция Франция...

    14:07 13.07.2026

  • 41 Русия

    4 1 Отговор
    Не ревете петльовци жалки,след истинската атака ще изчезнете от картата на света ! Целувайте ръка на Великият В.Путин че още ви търпи !

    14:10 13.07.2026

  • 42 Простият

    4 0 Отговор
    Само не разбрах след като "Франция има способността да открива тези атаки", какво толкова им пука на франсетата, ама язе съм прозд, кво разбирам от компоти.

    14:29 13.07.2026

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