Франция съобщи за масирана кибератака, извършена от Русия

Париж ще извика руския посланик във Франция в министерството на външните работи заради "масирана киберкампания" с цел саботаж и шпионаж, проведена от Москва в десетина европейски държави, включително Франция, съобщи френският външен министър Жан-Ноел Баро, цитиран от Франс прес, предаде БТА.
Освен извикването на посланика, "ще наложим санкции срещу деветима души и четири структури, отговорни за тази киберкампания, която беше организирана от ФСС — Федералната служба за сигурност на Русия (ФСБ на руски - бел.ред.)", заяви Жан-Ноел Баро пред френски медии.
Министърът уточни, че операциите по киберпрестъпност са насочени по-специално към министерства, компании и оператори, с цел "или да се прехваща информация, или да се саботира функционирането, например на железопътна инфраструктура, както беше случаят в Полша".
Той подчерта, че Франция има "способността да открива тези атаки".
„Значително засилихме защитата си срещу подобни кибератаки“, коментира той. "Разполагаме, що се отнася до противодействието на тази агресивност или на тези хибридни нападения, идващи от Русия, с един от най-усъвършенстваните механизми в Европа и света", подчерта министърът.
Механизмите, създадени от "Виджинум", официалната френска служба за борба с чуждестранните цифрови намеси и от Националната агенция за сигурност на информационните системи, "чиито компетенции са признати в световен мащаб", позволяват „да се противодейства на кампании за дезинформация, които биха могли да нарушат, например, изборния процес", отбеляза Жан-Ноел Баро.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хахахаххаха
13:09 13.07.2026
2 Последния Софиянец
13:09 13.07.2026
3 Частна република България
13:10 13.07.2026
4 Факт
13:10 13.07.2026
5 така е
13:11 13.07.2026
6 Путин е бил
Коментиран от #13
13:12 13.07.2026
7 Механик
Коментиран от #31
13:12 13.07.2026
8 АБВ
Пореден опит за антируска пропаганда с цел прикриване на собственото си безсилие за самозащита.
Коментиран от #15
13:12 13.07.2026
9 Майор Мишев
13:15 13.07.2026
10 Реалност
-- започна Войната за да смаже Украйна,
а сега Украйна е силна и смела и тя самата започва да го смазва;
-- оповести, че ще отблъсне НАТО далеч от Русия,
а сега на хиляди километри повече и на стотици километри по-близо Русия граничи с НАТО;
-- възнамеряваше да покаже кой командва в бившето съветско пространство,
а сега практически всички бивши съветски републики - кой явно, кой тайно, кой бързо, кой полека - но се отдалечават от Русия и дори я унижават по един или друг начин (даже - представете си - Лукашеску!!!!);
-- си въобразяваше, че ще направят съюз нерушим на диктатори несвободни с Китай,
а сега Русия е жалък суровинен придатък на Китай, негов покОрен и скоро покорЕн васал, енергетична купичка с ориз за трапезата на др. Си;
-- реши с военно кейнсианство да повдигне духа и икономиката на Русия,
а сега духът на Русия е пред издъхване, а икономиката ѝ - пред колапс;
-- говореше за Русия като за велика нефтена държава,
а сега Русия внася бензин дори от държави, които си нямат свои нефтени находища;
-- помисли си, че чрез Тръмп ще унищожи НАТО,
а сега, макар до каквото се е докоснал американският xaxo, то да се тресе и балансира на ръба на пропастта, този почти намирал се в насипно състояние Алианс получи на последния си самит второ дихание и току виж - втора младост...
Пълен провал! Абсолютен провал.
Путин - това е нарицателното име за Провал.
Коментиран от #17, #21, #35
13:16 13.07.2026
11 Фейк - либераст
13:16 13.07.2026
12 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Преди 76 години Германия превзе Франция за 1 месец...
13:17 13.07.2026
13 Клоуна пусин 🤡💩
До коментар #6 от "Путин е бил":На всички е ясно, че няма как да е толкова npoст милиционер .
Пробвая с някой по реалистичен персонаж от монголята по московието .
13:17 13.07.2026
14 Без име
13:18 13.07.2026
15 стоян георгиев
До коментар #8 от "АБВ":Ами вярно е в случая .за моя попарен от сланата праз 🕡 и за кавгите в брачното ложе е виновен едонствено Путин ,но е дълга за разправяне ...
Коментиран от #20
13:18 13.07.2026
16 Мими Кучева🐕
13:21 13.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 намирисва на фейк
Коментиран от #24
13:25 13.07.2026
19 Добри новини
За 8 дни общо 115 раздадени картона от съдия Мадяр.
13:28 13.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Кафеджия
До коментар #10 от "Реалност":Селям! Пък и да имаше едно каве и бир джигар, ептен пофта! Инак е весело като в кафене, всеки приказва каквото му дойде наум, лаф мухабет да става!
13:30 13.07.2026
22 Чиба Рашка
До коментар #20 от "ВЕСЕЛЯК":Шът уе блатен
Коментиран от #25
13:30 13.07.2026
23 Ааа не е вярно
13:30 13.07.2026
24 Точно и ПРАВО У ЦЕЛТА.
До коментар #18 от "намирисва на фейк":До преди дни Урсули макарони мерцеси и калас..и разни се кефи ха да със онова НАРКОКЛОУНЧЕТО че Русия е във ступор и мизерия а сега ПАК ИЗРАСНАЛИ ЯКО. ТИЯ ОТ EU СИ ГО ТЪРСЯТ БОЯ.
13:33 13.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Мисит
13:35 13.07.2026
27 БоДуров
13:36 13.07.2026
28 Из падмасковие
13:36 13.07.2026
29 Хазарското варварско племе русия
13:39 13.07.2026
30 Орк
13:39 13.07.2026
31 Сесесере2🤢🤮
До коментар #7 от "Механик":По стар комунистически обичай само нямат простолюдието 💡 за шпионите и нашите хора винаги ще се намери
13:40 13.07.2026
32 Василеску
13:41 13.07.2026
33 Чиба Рашка
До коментар #25 от "БахУрчо":Чиба Рашка при твоята мамашка наташка
13:41 13.07.2026
34 шаа
13:42 13.07.2026
35 Стеф
До коментар #10 от "Реалност":20 цента! Но за безработен некадърник е добре.
13:55 13.07.2026
36 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
13:55 13.07.2026
37 Както обикновено
13:57 13.07.2026
38 Хаха
14:03 13.07.2026
39 Мда
14:06 13.07.2026
40 Дали
14:07 13.07.2026
41 Русия
14:10 13.07.2026
42 Простият
14:29 13.07.2026