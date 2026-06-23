Белгия е пострадала от руска кибератака през февруари, последиците още не са преодолени

Белгия е претърпяла през февруари мащабна руска кибератака, съобщиха днес местни медии, като се позоваха на данни от световното дружество за киберзащита "Секютек" (Secutec), предаде БТА.

Уточнява се, че са били засегнати поне 270 организации в страната, сред които административни системи, училища и адвокатски кантори, а последиците още не са преодолени и атаката не е приключила.

Проникването в системите е било извършено с използването на "вратички" в софтуера срещу компютърни вируси "Фортинет" (Fortinet). Това е позволило хакерите да получат достъп до данните за всички клиенти на тази услуга.

Целта е била извличане на чувствителна информация, срещу която да бъде поискан откуп, или тя да бъде продадена в интернет. Специалистите на "Секютек" определят пробива като един от най-значимите в историята и поясняват, че досега са били засегнати над 110 милиона акаунта.

Белгийският център за киберсигурност е бил уведомен за случая, допълват медиите. Цитираните специалисти препоръчват обновяване на операционните системи, повишаване на изискванията за идентификация на потребителите и проверка на техните акаунти.