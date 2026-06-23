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Белгия е пострадала от руска кибератака през февруари, последиците още не са преодолени

Белгия е пострадала от руска кибератака през февруари, последиците още не са преодолени

23 Юни, 2026 13:19 616 16

  • хакери-
  • руски хакери-
  • белгия-
  • русия-
  • киберсигурност

Целта е била извличане на чувствителна информация, срещу която да бъде поискан откуп

Белгия е пострадала от руска кибератака през февруари, последиците още не са преодолени - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Белгия е претърпяла през февруари мащабна руска кибератака, съобщиха днес местни медии, като се позоваха на данни от световното дружество за киберзащита "Секютек" (Secutec), предаде БТА.

Уточнява се, че са били засегнати поне 270 организации в страната, сред които административни системи, училища и адвокатски кантори, а последиците още не са преодолени и атаката не е приключила.

Проникването в системите е било извършено с използването на "вратички" в софтуера срещу компютърни вируси "Фортинет" (Fortinet). Това е позволило хакерите да получат достъп до данните за всички клиенти на тази услуга.

Целта е била извличане на чувствителна информация, срещу която да бъде поискан откуп, или тя да бъде продадена в интернет. Специалистите на "Секютек" определят пробива като един от най-значимите в историята и поясняват, че досега са били засегнати над 110 милиона акаунта.

Белгийският център за киберсигурност е бил уведомен за случая, допълват медиите. Цитираните специалисти препоръчват обновяване на операционните системи, повишаване на изискванията за идентификация на потребителите и проверка на техните акаунти.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 миче пак поредната сказка от 1001 нощи

    16 0 Отговор
    Целта е била извличане на чувствителна информация, срещу която да бъде поискан откуп, или тя да бъде продадена в интернет

    13:23 23.06.2026

  • 2 И Киев е Руски

    14 1 Отговор
    Последиците да чакат след 9месеца.НЕ грамотни ТЕ полу човеци в ЕС съвсем се объркаха

    Коментиран от #12

    13:23 23.06.2026

  • 3 жак

    11 0 Отговор
    глупости!

    13:24 23.06.2026

  • 4 Хааххх

    17 1 Отговор
    Белгия мирише на пикня на всеки ъгъл,вземете направете нещо

    13:25 23.06.2026

  • 5 Урсула

    12 1 Отговор
    Деазепана в Европа ще е безплатен .Ксанакса ТОЖЕ

    13:26 23.06.2026

  • 6 име

    16 1 Отговор
    Всекидневно ни заливат с фейкове. Руснаците правели кибер атаки, руски ракети ударили жилищни сгради, руски самолети навлезли в НАТОвското въздушно пространство, окраинци ударили завод за оптични влакна. И същевременно всички знаем, че руснаците свършиха ракетите още 2022г, цялата им авиация беше унищожена от смели окраинци още през 2024г, а кибер атаки и заводи за оптични влакна няма как да имат и правят, щото най-редовни ни напомнят колко бедни, гладни и изостанали са.

    13:29 23.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 И Киев е Руски

    7 2 Отговор
    Клошарите във Вак.и имат нужда от психиатрична ПОМОЩ

    13:34 23.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Брейнлес

    6 1 Отговор
    Каква тъпотия сте съчинили нямам думи това само дете и евроалантик или възрастен човек могат да се вържат.

    13:38 23.06.2026

  • 11 РФ е ВЕЛИК КЕН ЕФ

    1 5 Отговор
    То има ли страна по света, която да не е пострадала от московските монголи, световния Терорист ?

    13:39 23.06.2026

  • 12 Ъъъъ

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "И Киев е Руски":

    Като бях малък (преди 60г.), бях атакуван от педофили активисти на ппдб/ЛГБТ сред които разпознавам мирчев!🤥

    Коментиран от #14

    13:40 23.06.2026

  • 13 И Киев е Руски

    3 0 Отговор
    Добре че не е Орешник.Инак сега ...... В тая жега щеше да ми...ще на деб
    .или

    13:41 23.06.2026

  • 14 И Киев е Руски

    0 2 Отговор

    До коментар #12 от "Ъъъъ":

    Блазе ти .Вземи мерки

    13:42 23.06.2026

  • 15 1111

    6 1 Отговор
    Мйуааахаха, Белгия с население 11 милиона, засегнати 110 милиона акаунта, аре у лево!

    13:47 23.06.2026

  • 16 Хахахахаа

    2 0 Отговор
    Абе то след седмица е юли вие за атака от февруари пишете , направи си сметка колко са бавноразвиващи се в европа
    . Раша ще ни удари с ядрена бомба и след 5 месеца ще разберем хахахаах

    14:03 23.06.2026

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