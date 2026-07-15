NYT: Дипломатическият баланс на Тръмп забавя новите „адски санкции“ срещу Русия в Сената

Според анализ на New York Times, администрацията на президента Доналд Тръмп сигнализира, че приемането на новия мащабен законопроект за санкции срещу Русия не е сред основните приоритети на Белия дом към този момент.

Докато Конгресът демонстрира безпрецедентен двупартиен устрем за затягане на примката около Москва, екипът на Тръмп се опитва да запази „дипломатическа гъвкавост“. Президентът настоява да не бъде притискан от законодателни ограничения, които биха могли да попречат на директните му преговори с Кремъл за прекратяване на войната в Украйна.

Смъртта на Линдзи Греъм като катализатор в Конгреса

Политическата динамика около законопроекта се промени драматично след внезапната кончина на влиятелния републикански сенатор Линдзи Греъм на 11 юли. Пакетът от изключително строги мерки, по който Греъм работи в продължение на месеци, бе неговата най-голяма политическа кауза преди смъртта му.

Лидерът на мнозинството в Сената Джон Тюн и лидерът на демократите Чък Шумър обединиха усилията си с настояване законопроектът да бъде гласуван незабавно като почит към наследството на Греъм. Преди броени дни самият Греъм посети Киев, където увери украинския президент Володимир Зеленски, че текстовете вече са принципно съгласувани с Белия дом. Въпреки това, реалните действия на администрацията показват тактическо забавяне.

Какво предвижда новият законопроект?

Преработената версия на документа е плод на дълги и конфиденциални компромиси между Конгреса и екипа на Тръмп. Основните стълбове на икономическия удар включват:

Мита върху петрола и газа: Налагане на до 100% мита за петте най-големи купувачи на руски енергийни ресурси (включително Китай и Индия), което е сериозно смекчаване спрямо първоначално предложените 500%.

Налагане на до 100% мита за петте най-големи купувачи на руски енергийни ресурси (включително Китай и Индия), което е сериозно смекчаване спрямо първоначално предложените 500%. Удар по „сенчестия флот“: Директни наказателни мерки срещу петролните танкери, които оперират извън обсега на западните морски и застрахователни услуги.

Директни наказателни мерки срещу петролните танкери, които оперират извън обсега на западните морски и застрахователни услуги. Енергийна блокада: Пълно блокиране на активите на най-големите руски държавни проекти за втечнен природен газ като Ямал LNG и Арктик LNG.

Пълно блокиране на активите на най-големите руски държавни проекти за втечнен природен газ като Ямал LNG и Арктик LNG. Разширяване на обхвата: Доналд Тръмп лично предложи в пакета да бъдат добавени и допълнителни тежки санкции срещу Иран и „Хизбула“ поради военното им сътрудничество с Москва.

Клаузата за „национален интерес“ – ябълката на раздора

Основната причина за липсата на бързане от страна на Белия дом е желанието за пълен контрол. Новата версия на документа съдържа ключова разпоредба, която позволява на Тръмп лично да отменя или замразява санкциите, ако прецени, че това е в „националния интерес на САЩ“.

Анализатори, цитирани от New York Times, посочват, че администрацията иска да използва този закон като разменна монета в евентуални мирни преговори, а не като автоматично действащо оръжие, което би затворило вратата за дипломация с Владимир Путин. Очаква се през следващите дни натискът от страна на Сената да се засили, поставяйки Тръмп в деликатна позиция спрямо собствената му партия.