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Френската метеорологична служба: Юли е бил най-горещият месец, регистриран някога във Франция

Френската метеорологична служба: Юли е бил най-горещият месец, регистриран някога във Франция

4 Август, 2026 13:57, обновена 4 Август, 2026 14:01 413 6

  • юли-
  • франция-
  • гореща вълна-
  • метеорологична служба

Температурите са надминали предишните рекорди от горещите вълни през 2003 и 2006 г., а силното засушаване е довело до критично изсъхване на почвите

Френската метеорологична служба: Юли е бил най-горещият месец, регистриран някога във Франция - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Юли тази година е бил най-горещият месец, регистриран във Франция, откакто се води статистика от 1900 г. насам. Това съобщи френската метеорологична служба „Метео Франс“, цитирана от Франс прес, предава БТА.

Температурите през миналия месец са надминали предишните рекорди, отчетени по време на горещите вълни през август 2003 г. и юли 2006 г.

Освен с рекордни горещини, юли се отличава и с изключително малко валежи. Количеството на падналите дъждове е било близо 70% под обичайните нива, което прави месеца третият най-сух юли във Франция от началото на статистиката.

Продължителното засушаване е довело до изсъхване на почвите до рекордни стойности, сравними с тези по време на сушата в средата на август 2022 г.

Според „Метео Франс“ екстремните метеорологични условия създават сериозни последици за селското стопанство и увеличават риска от възникване и разпространение на горски пожари.


Франция
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    казваш горещо
    не казваш колко градуса

    аман от некадърни

    14:15 04.08.2026

  • 4 Споко!🤚

    0 0 Отговор
    Гълфстрийм се забавя и спира, така че съвсем наскоро французите ще се наслаждават на прохладен арктически климат! У нас ледниковият период ще дойде малко по късно!😁

    14:21 04.08.2026

  • 5 хехе

    0 0 Отговор
    Господ наистина е българин у назе месец юли е най прохладния от 20 години даже и сняг валя по високите върхове.

    14:27 04.08.2026

  • 6 изгонете

    0 0 Отговор
    африканци, азиатци, талибанска сган и ще бъде само хубаво време..и господ ще смили..

    14:42 04.08.2026

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