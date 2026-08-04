Френската метеорологична служба: Юли е бил най-горещият месец, регистриран някога във Франция

Юли тази година е бил най-горещият месец, регистриран във Франция, откакто се води статистика от 1900 г. насам. Това съобщи френската метеорологична служба „Метео Франс“, цитирана от Франс прес, предава БТА.

Температурите през миналия месец са надминали предишните рекорди, отчетени по време на горещите вълни през август 2003 г. и юли 2006 г.

Освен с рекордни горещини, юли се отличава и с изключително малко валежи. Количеството на падналите дъждове е било близо 70% под обичайните нива, което прави месеца третият най-сух юли във Франция от началото на статистиката.

Продължителното засушаване е довело до изсъхване на почвите до рекордни стойности, сравними с тези по време на сушата в средата на август 2022 г.

Според „Метео Франс“ екстремните метеорологични условия създават сериозни последици за селското стопанство и увеличават риска от възникване и разпространение на горски пожари.