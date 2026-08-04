Цените на петрола отново се повишиха заради несигурността около преговорите между САЩ и Иран

Цените на петрола се повишиха в азиатската търговия, след като при предишната сесия отчетоха рязък спад, а пазарите преценяват перспективите за дипломатическо уреждане на конфликта между САЩ и Иран, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Фючърсите на сорта Брент поскъпнаха с 1,12 долара или 1,3 на сто до 84,89 долара за барел, след като вчера поевтиняха със 7 на сто до най-ниското си равнище от три седмици.

Котировките на американския лек суров петрол се повишиха със 77 цента или 1 на сто до 81,11 долара за барел, след като вчера се понижиха с над 5 на сто и достигнаха най-ниското си равнище от близо седмица.

В неделя президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че се въздържа от нови удари срещу Иран заради водени преговори за прекратяване на войната и за уреждане на спора около Ормузкия проток.

Вчера обаче говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаеи отхвърли твърденията на Тръмп, като заяви, че между Техеран и Вашингтон не се водят преговори и не са насрочени срещи.

Анализатори на Ай Ен Джи (ING) отбелязват, че разпродажбата на пазара изглежда прекомерна предвид продължаващата несигурност. Според тях отказът на Иран да потвърди наличието на преговори, както и предупрежденията на Тръмп при липса на споразумение, оставят възможност за нова ескалация.

Ормузкият проток остава основният спорен въпрос между двете страни. Вашингтон твърди, че меморандумът за разбирателство, договорен през юни, задължава Иран да отвори водния път, докато Техеран настоява, че документът запазва иранския контрол върху протока.

По данни на анализатори от "Барклис" (Barclays) нетният износ на суров петрол и петролни продукти през Ормузкия проток е достигнал средно 4,2 милиона барела дневно през седмицата до 31 юли спрямо 3,2 милиона барела седмица по-рано.

Междувременно в Червено море шест саудитски супертанкера са променили маршрута си към Южна Африка, докато два танкера с саудитски петрол са преминали през протока Баб ел Мандеб. Данните показват, че трафикът през Баб ел Мандеб и Ормузкия проток остава като цяло без съществени промени в началото на седмицата.

Британската агенция за морска търговия (UKMTO) съобщи днес за инцидент на около 20 морски мили североизточно от оманския град Ал Хасаб, след като товарен кораб е сигнализирал, че е бил поразен от неизвестен снаряд.

Според Тим Уотърър, главен пазарен анализатор в "Кей Си Ем Трейд" (KCM Trade), макар сраженията между Саудитска Арабия и хусите да не са прекъснали напълно енергийните доставки, те са довели до по-дълги маршрути, по-високи застрахователни разходи и отклоняване на част от корабите. По думите му рискът едновременно за Ормузкия проток и Баб ел Мандеб продължава да поддържа геополитическата премия в цените на петрола, допълва Ройтерс.