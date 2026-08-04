Цените на петрола отново се повишиха заради несигурността около преговорите между САЩ и Иран

Цените на петрола се повишиха в азиатската търговия, след като при предишната сесия отчетоха рязък спад, а пазарите преценяват перспективите за дипломатическо уреждане на конфликта между САЩ и Иран, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Фючърсите на сорта Брент поскъпнаха с 1,12 долара или 1,3 на сто до 84,89 долара за барел, след като вчера поевтиняха със 7 на сто до най-ниското си равнище от три седмици.
Котировките на американския лек суров петрол се повишиха със 77 цента или 1 на сто до 81,11 долара за барел, след като вчера се понижиха с над 5 на сто и достигнаха най-ниското си равнище от близо седмица.
В неделя президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че се въздържа от нови удари срещу Иран заради водени преговори за прекратяване на войната и за уреждане на спора около Ормузкия проток.
Вчера обаче говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаеи отхвърли твърденията на Тръмп, като заяви, че между Техеран и Вашингтон не се водят преговори и не са насрочени срещи.
Анализатори на Ай Ен Джи (ING) отбелязват, че разпродажбата на пазара изглежда прекомерна предвид продължаващата несигурност. Според тях отказът на Иран да потвърди наличието на преговори, както и предупрежденията на Тръмп при липса на споразумение, оставят възможност за нова ескалация.
Ормузкият проток остава основният спорен въпрос между двете страни. Вашингтон твърди, че меморандумът за разбирателство, договорен през юни, задължава Иран да отвори водния път, докато Техеран настоява, че документът запазва иранския контрол върху протока.
По данни на анализатори от "Барклис" (Barclays) нетният износ на суров петрол и петролни продукти през Ормузкия проток е достигнал средно 4,2 милиона барела дневно през седмицата до 31 юли спрямо 3,2 милиона барела седмица по-рано.
Междувременно в Червено море шест саудитски супертанкера са променили маршрута си към Южна Африка, докато два танкера с саудитски петрол са преминали през протока Баб ел Мандеб. Данните показват, че трафикът през Баб ел Мандеб и Ормузкия проток остава като цяло без съществени промени в началото на седмицата.
Британската агенция за морска търговия (UKMTO) съобщи днес за инцидент на около 20 морски мили североизточно от оманския град Ал Хасаб, след като товарен кораб е сигнализирал, че е бил поразен от неизвестен снаряд.
Според Тим Уотърър, главен пазарен анализатор в "Кей Си Ем Трейд" (KCM Trade), макар сраженията между Саудитска Арабия и хусите да не са прекъснали напълно енергийните доставки, те са довели до по-дълги маршрути, по-високи застрахователни разходи и отклоняване на част от корабите. По думите му рискът едновременно за Ормузкия проток и Баб ел Мандеб продължава да поддържа геополитическата премия в цените на петрола, допълва Ройтерс.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Добре де
Бензин75-6 цента
Дизел 81-2 цента
В България знаем колко са.
14:14 04.08.2026
2 Стига бре
14:18 04.08.2026
3 Шофьор на ТИР
Прогресивните шумкари отново върнаха ръководството на московските крадци и започна дрането на българите. Радев се наrъZи едновременно на Путин, Тръмп и Ердоган.
Коментиран от #8, #15
14:18 04.08.2026
4 Тръмп и Путин
Коментиран от #10
14:21 04.08.2026
5 Гост
Защо постоянно ни качват на колонката?
Коментиран от #16
14:21 04.08.2026
6 Гина Рускина
Молим тираджиите за парче салам
14:21 04.08.2026
7 Donald Duck на Дисни е „роден“
А ето и малко прилики между двамата , дадени от ИИ:
Избухлив характер и силен темперамент
Огромно его и самоувереност
Вечният конфликт с „богатия чичо“ (Парите)
Специфичен глас и жестове
Постоянна борба с „Реалността“
14:22 04.08.2026
8 Не ти е виновен Лукоил пич !
До коментар #3 от "Шофьор на ТИР":По добре провери защо от новата руска рафинерия в Грузия горивата са на 50% а заплатите са по 3 и се замисли.
14:22 04.08.2026
9 Доказаният Педофил Путин Съм
След три дни Киев е наш
И тръгваме да браним Братята терористи по света
Коментиран от #11
14:23 04.08.2026
10 Дъртата Педофилия
До коментар #4 от "Тръмп и Путин":Ще умре
14:24 04.08.2026
11 Шибеков,
До коментар #9 от "Доказаният Педофил Путин Съм":Ревеш не ревеш Русия мачка. Като валяк мачка
Коментиран от #17
14:28 04.08.2026
12 Никакво значение няма за нас
14:31 04.08.2026
13 Kaлпазанин
14:32 04.08.2026
14 Мухаа ха!
14:32 04.08.2026
15 Шофьор на тротинетка
До коментар #3 от "Шофьор на ТИР":Точно това разправям - Лукоим - монопол - дерат народа и това започна, когато Радев заговори за арбитраж.
Радев е за съд! От самото начало на кариерата си само вреди на България. Паразит и национален предател!
14:39 04.08.2026
16 Помак
До коментар #5 от "Гост":Защото сте си дали на Нефтохима на алчни руски мюсюлмани. Сега ближете обрязания сладолед.
14:40 04.08.2026
17 Булдозер
До коментар #11 от "Шибеков,":Аз мислех, че Русия е мечка, а тя била валяк. Валякът мачка на равно, но при малки неравности и закъсва. Та и така Русия мачка закъсала в Донбас на едно място 5 години.
14:41 04.08.2026
18 Факт
14:41 04.08.2026
19 Нещастници
14:42 04.08.2026