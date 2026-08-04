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Цените на петрола отново се повишиха заради несигурността около преговорите между САЩ и Иран

Цените на петрола отново се повишиха заради несигурността около преговорите между САЩ и Иран

4 Август, 2026 14:12 497 19

  • иран-
  • петрол-
  • доналд тръмп-
  • ормузки проток

По данни на анализатори от Barclays нетният износ на суров петрол и петролни продукти през Ормузкия проток е достигнал средно 4,2 милиона барела дневно през седмицата до 31 юли спрямо 3,2 милиона барела седмица по-рано

Цените на петрола отново се повишиха заради несигурността около преговорите между САЩ и Иран - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Цените на петрола се повишиха в азиатската търговия, след като при предишната сесия отчетоха рязък спад, а пазарите преценяват перспективите за дипломатическо уреждане на конфликта между САЩ и Иран, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Фючърсите на сорта Брент поскъпнаха с 1,12 долара или 1,3 на сто до 84,89 долара за барел, след като вчера поевтиняха със 7 на сто до най-ниското си равнище от три седмици.

Котировките на американския лек суров петрол се повишиха със 77 цента или 1 на сто до 81,11 долара за барел, след като вчера се понижиха с над 5 на сто и достигнаха най-ниското си равнище от близо седмица.

В неделя президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че се въздържа от нови удари срещу Иран заради водени преговори за прекратяване на войната и за уреждане на спора около Ормузкия проток.

Вчера обаче говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаеи отхвърли твърденията на Тръмп, като заяви, че между Техеран и Вашингтон не се водят преговори и не са насрочени срещи.

Анализатори на Ай Ен Джи (ING) отбелязват, че разпродажбата на пазара изглежда прекомерна предвид продължаващата несигурност. Според тях отказът на Иран да потвърди наличието на преговори, както и предупрежденията на Тръмп при липса на споразумение, оставят възможност за нова ескалация.

Ормузкият проток остава основният спорен въпрос между двете страни. Вашингтон твърди, че меморандумът за разбирателство, договорен през юни, задължава Иран да отвори водния път, докато Техеран настоява, че документът запазва иранския контрол върху протока.

По данни на анализатори от "Барклис" (Barclays) нетният износ на суров петрол и петролни продукти през Ормузкия проток е достигнал средно 4,2 милиона барела дневно през седмицата до 31 юли спрямо 3,2 милиона барела седмица по-рано.

Междувременно в Червено море шест саудитски супертанкера са променили маршрута си към Южна Африка, докато два танкера с саудитски петрол са преминали през протока Баб ел Мандеб. Данните показват, че трафикът през Баб ел Мандеб и Ормузкия проток остава като цяло без съществени промени в началото на седмицата.

Британската агенция за морска търговия (UKMTO) съобщи днес за инцидент на около 20 морски мили североизточно от оманския град Ал Хасаб, след като товарен кораб е сигнализирал, че е бил поразен от неизвестен снаряд.

Според Тим Уотърър, главен пазарен анализатор в "Кей Си Ем Трейд" (KCM Trade), макар сраженията между Саудитска Арабия и хусите да не са прекъснали напълно енергийните доставки, те са довели до по-дълги маршрути, по-високи застрахователни разходи и отклоняване на част от корабите. По думите му рискът едновременно за Ормузкия проток и Баб ел Мандеб продължава да поддържа геополитическата премия в цените на петрола, допълва Ройтерс.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Добре де

    8 2 Отговор
    В Русия
    Бензин75-6 цента
    Дизел 81-2 цента
    В България знаем колко са.

    14:14 04.08.2026

  • 2 Стига бре

    12 0 Отговор
    Цените на петрола отново се повишиха а сутринта писахте че са паднали. Спрете се бре

    14:18 04.08.2026

  • 3 Шофьор на ТИР

    2 6 Отговор
    Петрола е с над 20$ по евтин от началото на войната на Тръмп, но Лукоил постоянно увеличава цените и в момента са по високи от пролетта, когато беше пика на цената на петрол.
    Прогресивните шумкари отново върнаха ръководството на московските крадци и започна дрането на българите. Радев се наrъZи едновременно на Путин, Тръмп и Ердоган.

    Коментиран от #8, #15

    14:18 04.08.2026

  • 4 Тръмп и Путин

    4 4 Отговор
    Са за трепане

    Коментиран от #10

    14:21 04.08.2026

  • 5 Гост

    4 0 Отговор
    Нас какво ни бърка? Нали сме подписали сделката на фиксирани цени, отпреди войната?
    Защо постоянно ни качват на колонката?

    Коментиран от #16

    14:21 04.08.2026

  • 6 Гина Рускина

    5 1 Отговор
    Пак ще
    Молим тираджиите за парче салам

    14:21 04.08.2026

  • 7 Donald Duck на Дисни е „роден“

    4 0 Отговор
    на 09.06.1934. Доналд Тръмп е роден на 14.06.1946.
    А ето и малко прилики между двамата , дадени от ИИ:
    Избухлив характер и силен темперамент
    Огромно его и самоувереност
    Вечният конфликт с „богатия чичо“ (Парите)
    Специфичен глас и жестове
    Постоянна борба с „Реалността“

    14:22 04.08.2026

  • 8 Не ти е виновен Лукоил пич !

    6 3 Отговор

    До коментар #3 от "Шофьор на ТИР":

    По добре провери защо от новата руска рафинерия в Грузия горивата са на 50% а заплатите са по 3 и се замисли.

    14:22 04.08.2026

  • 9 Доказаният Педофил Путин Съм

    3 5 Отговор
    СВО върви по план
    След три дни Киев е наш
    И тръгваме да браним Братята терористи по света

    Коментиран от #11

    14:23 04.08.2026

  • 10 Дъртата Педофилия

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Тръмп и Путин":

    Ще умре

    14:24 04.08.2026

  • 11 Шибеков,

    6 1 Отговор

    До коментар #9 от "Доказаният Педофил Путин Съм":

    Ревеш не ревеш Русия мачка. Като валяк мачка

    Коментиран от #17

    14:28 04.08.2026

  • 12 Никакво значение няма за нас

    3 0 Отговор
    дали цените на петрола някъде са се повишили. През Босфора от 3 месеца танкер не е минавал и може да го проверите.

    14:31 04.08.2026

  • 13 Kaлпазанин

    2 0 Отговор
    Кви преговори ????останаха ли идиоти да вярват на англосаксонци ,тва стана като маргарика ,и само идиот би повярвал на на англосаксии и евреи ,истината е че няма да могат да разрушат и разграбят персите

    14:32 04.08.2026

  • 14 Мухаа ха!

    2 0 Отговор
    Тука има- тука нема! Но в борсов вариант.Днес пада с -5% утре скок с 1%.Далавера за милиарди ,за един ден,за определен кръг играчи,с достъп до информация.

    14:32 04.08.2026

  • 15 Шофьор на тротинетка

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Шофьор на ТИР":

    Точно това разправям - Лукоим - монопол - дерат народа и това започна, когато Радев заговори за арбитраж.

    Радев е за съд! От самото начало на кариерата си само вреди на България. Паразит и национален предател!

    14:39 04.08.2026

  • 16 Помак

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Гост":

    Защото сте си дали на Нефтохима на алчни руски мюсюлмани. Сега ближете обрязания сладолед.

    14:40 04.08.2026

  • 17 Булдозер

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "Шибеков,":

    Аз мислех, че Русия е мечка, а тя била валяк. Валякът мачка на равно, но при малки неравности и закъсва. Та и така Русия мачка закъсала в Донбас на едно място 5 години.

    14:41 04.08.2026

  • 18 Факт

    1 0 Отговор
    Все една и съща манджа притопляте ...

    14:41 04.08.2026

  • 19 Нещастници

    2 0 Отговор
    да попитам атлантическата гмеж, ХЕГЕМОНА ПАРТНЬОР защо не ни компенсира за участието ни във война, от която носим само загуби, репутационни и финансови инфлационни през горивата???? искаме американски петрол на цени птеси войната с Иран! иначе за какво сме вътре?? да ви пукнат децата на всички предатели

    14:42 04.08.2026