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Ливан и Израел започнаха нов кръг преговори в Рим под егидата на САЩ

Ливан и Израел започнаха нов кръг преговори в Рим под егидата на САЩ

4 Август, 2026 12:36 556 5

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Двете страни обсъждат прилагането на рамково споразумение, включващо изтегляне на израелските сили от Южен Ливан и разполагане на ливанската армия в ключови зони.

Ливан и Израел започнаха нов кръг преговори в Рим под егидата на САЩ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Ливан и Израел започнаха днес нов кръг преговори в Рим под егидата на САЩ, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Ливанското правителство заяви, че работи за поетапно изтегляне на израелските въоръжени сили от южната част на страната.

Рамковото споразумение, подписано от двете страни в края на юни по време на предишния, шести кръг от преговорите, предвижда разполагането на ливанската армия в „пилотни зони“, откъдето Израел, който все още окупира част от Южен Ливан, ще се изтегли, при условие че проиранската организация „Хизбула“ се разоръжи, обобщава АФП.

Италианският министър на външните работи Антонио Таяни призова вчера двете страни „да продължат работата в конструктивен дух, като определят общи решения“ за прилагането на рамковото споразумение. Призивът му беше отправен след разговори с ръководителите на ливанската и израелската делегация - Симон Карам и Йехиел Лайтер.

Съгласно рамковото споразумение на 21 юли ливанската армия започна разполагането си в южното селище Заутар ал Гарбия, първата „пилотна зона“, и разреши на жителите да се върнат там.

Ливанският премиер Науаф Салам заяви вчера по време на заседание на кабинета, че се полагат усилия за постигане на „последователно изтегляне на израелските сили от ливанска територия, до пълното им изтегляне“, съобщи министърът на информацията Пол Моркос.

САЩ потвърдиха, че седмият кръг от преговорите ще се проведе в италианската столица от днес до четвъртък.

Според представител на Държавния департамент разговорите ще бъдат съсредоточени върху разширяването на процеса по установяване на „пилотните зони“, решаването на нерешените гранични въпроси и изготвянето на всеобхватно споразумение за мир и сигурност между двете държави, които технически все още се намират в състояние на война.


Ливан
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лост

    1 0 Отговор
    Що пък в Рим да летят със самолети и да замърсяват околната среда.

    12:39 04.08.2026

  • 2 Фил Рус

    1 0 Отговор
    Какво е егида?

    Коментиран от #5

    12:39 04.08.2026

  • 3 Престъпниците САЩ и Израел

    1 1 Отговор
    рекетират Ливан и всичко е толкова гнусно но ЕК продължава да мълчи

    12:41 04.08.2026

  • 4 Смешки

    0 0 Отговор
    "рамково споразумение"....

    12:42 04.08.2026

  • 5 Моето момче

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Фил Рус":

    Под влиянието на САЩ го чети.

    12:43 04.08.2026