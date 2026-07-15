Войната в Залива: САЩ обявиха Иран за отговорен за убийствата на цивилни моряци и върнаха морската блокада

Ситуацията в Близкия изток ескалира до най-критичната си точка, след като Централното командване на въоръжените сили на САЩ (CENTCOM) официално обяви, че държи Иран пряко отговорен за смъртта, изчезването и раняването на цивилни членове на екипажи на търговски кораби в международни води. По официални данни на американската армия, през изминалата седмица иранските сили умишлено са атакували седем граждански плавателни съда в стратегическия Ормузки проток.

Десетки жертви и пламтящи танкери в Ормузкия проток

Според изявлението на командващия CENTCOM адмирал Брад Купър, иранската агресия е довела до близо дузина убити, изчезнали или ранени цивилни моряци. Последните тежки инциденти включват:

Контейнеровозът M/V GFS Galaxy (под кипърско знаме): Корабът бе тежко повреден с пожар в машинното отделение, а един цивилен моряк е в неизвестност.

Корабът бе тежко повреден с пожар в машинното отделение, а един цивилен моряк е в неизвестност. Нефтените танкери Mombasa и Al Bahiyah (под флага на ОАЕ): Поразени в териториалните води на Оман от ирански крилати ракети. При атаката загина индийски моряк , а осем други бяха ранени. В отговор Индия спешно експулсира и призова иранските дипломати за обяснение.

Поразени в териториалните води на Оман от ирански крилати ракети. При атаката , а осем други бяха ранени. В отговор Индия спешно експулсира и призова иранските дипломати за обяснение. Норвежки танкер също бе ударен от взривно устройство край бреговете на Оман.

Ответният удар на Вашингтон: Четвърта нощ на масирани бомбардировки

В отговор на иранските нападения, американската армия завърши четвърта поредна нощ на масирани въздушни удари срещу военни обекти в Иран. По време на последната 7-часова вълна американски изтребители, дронове и бойни кораби са поразили десетки цели, включително ракетни площадки, пускови установки за дронове и брегови радари на Ислямската революционна гвардия (IRGC). Общият брой на поразените ирански цели през тази седмица вече надхвърля 300. По данни на иранските медии, при американските атаки до момента са загинали най-малко 28 души.

Пълна морска блокада и ултиматум от Доналд Тръмп

САЩ официално подновиха пълната морска блокада на всички ирански пристанища, която влезе в сила в 16:00 ч. източноамериканско време (20:00 UTC). Повече от 20 американски военни кораба и стотици самолети патрулират в региона, като JMIC предупреди, че всеки кораб, нарушаващ блокадата, ще бъде спиран и задържан, включително с използването на сила.

Междувременно американският президент Доналд Тръмп отправи смразяващо предупреждение към Техеран:

"Ударите ще продължат, докато не кажа, че е достатъчно. Ако Иран не седне на масата за преговори, следващата седмица ще стане наистина ужасно за тях – ще унищожим всичките им електроцентрали и мостове".

Тръмп също така направи обратен завой по отношение на икономическата си тактика – той се отказа от спорния план за налагане на 20% такса за преминаване през Ормузкия проток, като вместо това обяви, че арабските емирства и кралства от Залива ще компенсират разходите чрез милиардни инвестиции в икономиката на САЩ.

Техеран отвърна с атаки по съседни държави

Иран обяви споразумението за примирие от юни за „напълно разрушено“ поради американската блокада. В знак на отмъщение Ислямската революционна гвардия (IRGC) предприе масирани ракетни и дрон атаки срещу съседни държави, приемащи американски бази:

В Кувейт ирански дронове Shahed поразиха и взривиха американски логистичен център и петролна платформа.

ирански дронове Shahed поразиха и взривиха американски логистичен център и петролна платформа. В Бахрейн бяха задействани сирените за въздушна тревога, а противовъздушната отбрана прихвана вълна от ракети, насочени срещу щаба на Пети американски флот.

бяха задействани сирените за въздушна тревога, а противовъздушната отбрана прихвана вълна от ракети, насочени срещу щаба на Пети американски флот. Йордания съобщи, че е свалила четири ирански ракети в своето въздушно пространство.

Напрежението се покачва и по оста Ираел – Иран, след като израелският премиер Бенямин Нетаняху предупреди Техеран: "Дните, в които някой ни удряше, а ние не отвръщахме, свършиха. Не разчитайте на тишина". ООН вече определи подновяването на пълномащабните военни действия като „огромен удар за цивилното население“ и заплаха за световната икономика, тъй като корабоплаването през Ормузкия проток (през който преминава 20% от световния петрол) е почти напълно парализирано.