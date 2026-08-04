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Срещу Белия дом! Новите мита на Доналд Тръмп отиват на съд след отмяната на старите

Срещу Белия дом! Новите мита на Доналд Тръмп отиват на съд след отмяната на старите

4 Август, 2026 12:42 974 16

  • доналд тръмп-
  • мита-
  • сащ-
  • републиканска партия

На 24 юли правителството на Тръмп наложи мита от 10 и от 12,5 процента на 60 търговски партньора на САЩ, включително на Европейския съюз, с твърдението, че те не правят достатъчно, за да спрат износа на стоки, произведени с принудителен труд

Срещу Белия дом! Новите мита на Доналд Тръмп отиват на съд след отмяната на старите - 1
Reuters Reuters

Група от 25 водени от Демократическата партия американски щата са подали съдебна жалба срещу правителството на президента Доналд Тръмп, с която оспорват последният пакет от митнически ставки, наложени върху стоки от 60 търговски партньора на САЩ, съобщи "Ройтерс", като се позовава на главния прокурор на Орегон Дан Рейфийлд.

Делото, заведено от щатите в Съда по международната търговия на САЩ в Ню Йорк, беше предшествано от съдебни жалби от страна на малки американски компании, които поискаха спиране на действието на митата още в деня, в който те влязоха в сила миналия месец.

И по-рано щати и малки компании са оспорвали успешно глобалните мита, наложени от Тръмп по време на втория му мандат, но президентът продължава да настоява за нови митнически ставки въпреки серията от съдебни ограничения.

На 24 юли правителството на Тръмп наложи мита от 10 и от 12,5 процента на 60 търговски партньора на САЩ, включително на Европейския съюз, с твърдението, че те не правят достатъчно, за да спрат износа на стоки, произведени с принудителен труд. Новите ставки влязоха в сила в момента, в който изтече срокът на предишните 10-процентни глобални мита, припомня БТА.

"Въпреки че губи на всяка стъпка, Тръмп се опитва отново да причини още хаос за работещите семейства и местния бизнес на Орегон. Всички ние плащаме цената за тези незаконни мита, не чуждите правителства", заяви Рейфийлд в официално изявление.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    10 1 Отговор
    Щом вкарат Бойко в Магнитски ще му запорират всички банкови сметки барабар с на родата му.

    12:45 04.08.2026

  • 2 Няма ей по смешна и жалка

    14 1 Отговор
    държава от САЩ ! Тотално сбъркана

    12:47 04.08.2026

  • 3 още хаос

    11 0 Отговор
    и още хаос, и още хаос.

    12:49 04.08.2026

  • 4 Бай Тръмпата

    9 0 Отговор
    Нещо се е ошашавил

    12:51 04.08.2026

  • 5 Не е лесно

    7 0 Отговор
    да си луд

    12:52 04.08.2026

  • 6 Наблюдател

    8 1 Отговор
    Ако демократите не бяха толкова деградирали, вместо да защитават социалните права на хората, образование, здравеопазване, майчинство, както в Европа, те приемат без ограничения мигранти, рекламират 77-те пола в училище, приемат за допустимо бездомни наркомани да живеят в палатки по тротоарите на пропадналите квартали, Тръмп нямаше да спечели и първия си мандат.

    13:04 04.08.2026

  • 7 Къде вие производството

    7 0 Отговор
    Сащиянците са толкова продажни, че даже сами не искат да спасят икономиката и долара.

    13:05 04.08.2026

  • 8 Тръмп обича семейството си

    10 0 Отговор
    и презира народа на САЩ.

    Всичките му грижи за американската икономика, на първо място са грижи за собственото му богатство, което непрекъснато се увеличава през втория му мандат.

    13:09 04.08.2026

  • 9 И няма нито един осъден

    10 0 Отговор
    от олигарсите в САЩ за борсови спекулации да добавя

    13:15 04.08.2026

  • 10 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Старите мита отдавна са в онези 300 банкови сметки на бай Дончо,а новите мита ще са в други за да не бие на очи.

    13:30 04.08.2026

  • 11 Само да ви кажа че въпреки всичко

    3 0 Отговор
    3 евро мито на продукт в малка пратка в САЩ няма и пак в Европа тея от ЕК са по големи олигофрени от олигофрените в САЩ и са недостижими

    Коментиран от #16

    13:42 04.08.2026

  • 12 И Киев е Руски

    2 0 Отговор
    Единственият американец който няма претенции към целия свят е колорадския бръмбар

    13:48 04.08.2026

  • 13 Укротрола да хвене скоротечен рак!

    3 0 Отговор
    Укротрола да хвене скоротечен рак!

    13:51 04.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Аз да ви питам защо

    0 0 Отговор
    Новите мита на Доналд Тръмп отиват на съд а не самият Доналд Тръмп ?

    14:33 04.08.2026

  • 16 3 лагерчета различен размер !

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Само да ви кажа че въпреки всичко":

    по 1,84, 1,93 и 2,04 евро и мито от 9 евро пичове ! Я сега кажете колко % според вас е реално само допълнителното мито ?

    14:37 04.08.2026