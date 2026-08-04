Срещу Белия дом! Новите мита на Доналд Тръмп отиват на съд след отмяната на старите

Група от 25 водени от Демократическата партия американски щата са подали съдебна жалба срещу правителството на президента Доналд Тръмп, с която оспорват последният пакет от митнически ставки, наложени върху стоки от 60 търговски партньора на САЩ, съобщи "Ройтерс", като се позовава на главния прокурор на Орегон Дан Рейфийлд.
Делото, заведено от щатите в Съда по международната търговия на САЩ в Ню Йорк, беше предшествано от съдебни жалби от страна на малки американски компании, които поискаха спиране на действието на митата още в деня, в който те влязоха в сила миналия месец.
И по-рано щати и малки компании са оспорвали успешно глобалните мита, наложени от Тръмп по време на втория му мандат, но президентът продължава да настоява за нови митнически ставки въпреки серията от съдебни ограничения.
На 24 юли правителството на Тръмп наложи мита от 10 и от 12,5 процента на 60 търговски партньора на САЩ, включително на Европейския съюз, с твърдението, че те не правят достатъчно, за да спрат износа на стоки, произведени с принудителен труд. Новите ставки влязоха в сила в момента, в който изтече срокът на предишните 10-процентни глобални мита, припомня БТА.
"Въпреки че губи на всяка стъпка, Тръмп се опитва отново да причини още хаос за работещите семейства и местния бизнес на Орегон. Всички ние плащаме цената за тези незаконни мита, не чуждите правителства", заяви Рейфийлд в официално изявление.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
12:45 04.08.2026
2 Няма ей по смешна и жалка
12:47 04.08.2026
3 още хаос
12:49 04.08.2026
4 Бай Тръмпата
12:51 04.08.2026
5 Не е лесно
12:52 04.08.2026
6 Наблюдател
13:04 04.08.2026
7 Къде вие производството
13:05 04.08.2026
8 Тръмп обича семейството си
Всичките му грижи за американската икономика, на първо място са грижи за собственото му богатство, което непрекъснато се увеличава през втория му мандат.
13:09 04.08.2026
9 И няма нито един осъден
13:15 04.08.2026
10 Сатана Z
13:30 04.08.2026
11 Само да ви кажа че въпреки всичко
Коментиран от #16
13:42 04.08.2026
12 И Киев е Руски
13:48 04.08.2026
13 Укротрола да хвене скоротечен рак!
13:51 04.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Аз да ви питам защо
14:33 04.08.2026
16 3 лагерчета различен размер !
До коментар #11 от "Само да ви кажа че въпреки всичко":по 1,84, 1,93 и 2,04 евро и мито от 9 евро пичове ! Я сега кажете колко % според вас е реално само допълнителното мито ?
14:37 04.08.2026