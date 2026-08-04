Доналд Тръмп се похвали: Кръстиха на мен ключова магистрала в Мароко

Мароко кръсти ключова магистрала в страната на президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде БиБиСи.

Самият Тръмп съобщи новината в социалните мрежи преди броени дни. Сега тя бе потвърдена и в писмо от краля на Мароко Мохамед VI. Владетелят посочва, че преименуването ма магистралата е израз на дълбоко уважение.

Магистралата "Тизнит-Дахла", навлиза в територията на Западна Сахара - регион, по-голямата част от който е окупиран от Мароко, като страната претендира за суверенитет над него. Част от територията обаче се контролира от Фронта "Полисарио" - въоръжена групировка, бореща се за независимост на местното население сахрауи. Западна Сахара - бивша испанска колония, е обект на борба от пет десетилетия в рамките на един от най-продължителните конфликти в Африка. ООН последователно настоява за разрешаване на спора, включително чрез референдум, но коренното население на района така и не получава възможност да гласува за бъдещето си.

Африканският съюз признава независимостта на Западна Сахара.

През 2020 г., по време на първия мандат на администрацията на Тръмп, САЩ признаха претенциите на Мароко към спорния регион като част от споразумение, според което Мароко се съгласи да нормализира отношенията си с Израел.