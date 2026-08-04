Доналд Тръмп се похвали: Кръстиха на мен ключова магистрала в Мароко

Мароко кръсти ключова магистрала в страната на президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде БиБиСи.
Самият Тръмп съобщи новината в социалните мрежи преди броени дни. Сега тя бе потвърдена и в писмо от краля на Мароко Мохамед VI. Владетелят посочва, че преименуването ма магистралата е израз на дълбоко уважение.
Магистралата "Тизнит-Дахла", навлиза в територията на Западна Сахара - регион, по-голямата част от който е окупиран от Мароко, като страната претендира за суверенитет над него. Част от територията обаче се контролира от Фронта "Полисарио" - въоръжена групировка, бореща се за независимост на местното население сахрауи. Западна Сахара - бивша испанска колония, е обект на борба от пет десетилетия в рамките на един от най-продължителните конфликти в Африка. ООН последователно настоява за разрешаване на спора, включително чрез референдум, но коренното население на района така и не получава възможност да гласува за бъдещето си.
Африканският съюз признава независимостта на Западна Сахара.
През 2020 г., по време на първия мандат на администрацията на Тръмп, САЩ признаха претенциите на Мароко към спорния регион като част от споразумение, според което Мароко се съгласи да нормализира отношенията си с Израел.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ХАЙДЕ И ТУК
13:44 04.08.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #21
13:46 04.08.2026
3 Асанчо от Максуда
Да се похвалите и двамата
13:46 04.08.2026
4 Механик
13:46 04.08.2026
5 По продажни
13:47 04.08.2026
6 И Радев може да го направи
13:47 04.08.2026
7 Укротрола да хвене скоротечен рак!
13:48 04.08.2026
8 Ама толкова е кух че и идея си няма
13:51 04.08.2026
9 Направо
13:52 04.08.2026
10 Лесно
13:57 04.08.2026
11 Невероятен олигофрен
Коментиран от #12
13:57 04.08.2026
12 Последния Софиянец
До коментар #11 от "Невероятен олигофрен":Българското племе Туареги никога няма да се предаде.
13:59 04.08.2026
13 Възраждане
14:00 04.08.2026
14 едедед
14:01 04.08.2026
15 Хахахаха
14:01 04.08.2026
16 Гост
14:02 04.08.2026
17 Бате Коце
14:04 04.08.2026
18 Нострадамус
14:04 04.08.2026
19 Фейк - либераст
14:05 04.08.2026
20 Вуте от Бусманци
14:10 04.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Магистрала в Мароко
14:40 04.08.2026