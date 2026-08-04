Новини
Свят »
САЩ »
Доналд Тръмп се похвали: Кръстиха на мен ключова магистрала в Мароко

Доналд Тръмп се похвали: Кръстиха на мен ключова магистрала в Мароко

4 Август, 2026 13:42 594 22

  • мароко-
  • доналд тръмп-
  • републиканска партия

През 2020 г., по време на първия мандат на администрацията на Тръмп, САЩ признаха претенциите на Мароко към спорния регион като част от споразумение, според което Мароко се съгласи да нормализира отношенията си с Израел

Доналд Тръмп се похвали: Кръстиха на мен ключова магистрала в Мароко - 1
BBC BBC

Мароко кръсти ключова магистрала в страната на президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде БиБиСи.

Самият Тръмп съобщи новината в социалните мрежи преди броени дни. Сега тя бе потвърдена и в писмо от краля на Мароко Мохамед VI. Владетелят посочва, че преименуването ма магистралата е израз на дълбоко уважение.

Магистралата "Тизнит-Дахла", навлиза в територията на Западна Сахара - регион, по-голямата част от който е окупиран от Мароко, като страната претендира за суверенитет над него. Част от територията обаче се контролира от Фронта "Полисарио" - въоръжена групировка, бореща се за независимост на местното население сахрауи. Западна Сахара - бивша испанска колония, е обект на борба от пет десетилетия в рамките на един от най-продължителните конфликти в Африка. ООН последователно настоява за разрешаване на спора, включително чрез референдум, но коренното население на района така и не получава възможност да гласува за бъдещето си.

Африканският съюз признава независимостта на Западна Сахара.

През 2020 г., по време на първия мандат на администрацията на Тръмп, САЩ признаха претенциите на Мароко към спорния регион като част от споразумение, според което Мароко се съгласи да нормализира отношенията си с Израел.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ХАЙДЕ И ТУК

    11 1 Отговор
    КУРИЛО ИЛИ КАРЛУКОВО НА НЕГО

    13:44 04.08.2026

  • 2 Последния Софиянец

    4 2 Отговор
    Мароко и Тръмп никога няма да подчинят българското племе Туареги .

    Коментиран от #21

    13:46 04.08.2026

  • 3 Асанчо от Максуда

    6 3 Отговор
    Аз пък кръстих едното си npace Тръмп, а другото ВВ Путин.
    Да се похвалите и двамата

    13:46 04.08.2026

  • 4 Механик

    10 1 Отговор
    Не е добре човекот. Никак.

    13:46 04.08.2026

  • 5 По продажни

    9 0 Отговор
    От арабелите едва ли има на света.

    13:47 04.08.2026

  • 6 И Радев може да го направи

    8 1 Отговор
    Ама хич няма да съм изненадан

    13:47 04.08.2026

  • 7 Укротрола да хвене скоротечен рак!

    4 1 Отговор
    Укротрола да хвене скоротечен рак!

    13:48 04.08.2026

  • 8 Ама толкова е кух че и идея си няма

    5 2 Отговор
    Тремп, Tremp на арабски и май на иврид даже е пътуване на стоп. Видял някаква табела тоя или са му я показали и оле майко кви бръмбари са му налазили кратуната

    13:51 04.08.2026

  • 9 Направо

    4 0 Отговор
    Мед му капе на сърцето.

    13:52 04.08.2026

  • 10 Лесно

    5 0 Отговор
    ще я прекръстят. Когато обекти се кръщават на живи хора, обикновено им променят имената когато си отидат. После идват други кандидати за слава.

    13:57 04.08.2026

  • 11 Невероятен олигофрен

    6 0 Отговор
    Африканският съюз признава независимостта на Западна Сахара но Тръмп решил че е на Мароко ..

    Коментиран от #12

    13:57 04.08.2026

  • 12 Последния Софиянец

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "Невероятен олигофрен":

    Българското племе Туареги никога няма да се предаде.

    13:59 04.08.2026

  • 13 Възраждане

    6 0 Отговор
    Коя магистрала? Тая до Испания, от която сваляха мароканските власти хора за атаката срещу ЕС, ли?

    14:00 04.08.2026

  • 14 едедед

    2 1 Отговор
    с изгубена жълта книжка съм , нормален съм си ....

    14:01 04.08.2026

  • 15 Хахахаха

    4 0 Отговор
    Да не е "магистралата" по вода която свързва Мароко с Испания?

    14:01 04.08.2026

  • 16 Гост

    3 1 Отговор
    ПЪЛНО КУКУ!

    14:02 04.08.2026

  • 17 Бате Коце

    3 0 Отговор
    С Фънки що магистрали сме кръстили на теб, бе каброн

    14:04 04.08.2026

  • 18 Нострадамус

    5 0 Отговор
    Честито! Тепърва предстои,всички обществени тоалетни в Агадир,също да бъдат кръстени на него.Бонус- тоалетна хартия с противната му физиономия

    14:04 04.08.2026

  • 19 Фейк - либераст

    3 1 Отговор
    След като съобщих на президента, че в знак на преклонение пред гения му си кръстих кучето Тръмп, президента от радост пожълти гащите!

    14:05 04.08.2026

  • 20 Вуте от Бусманци

    6 0 Отговор
    Я па си кръстих магарето Доналд!

    14:10 04.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Магистрала в Мароко

    1 0 Отговор
    За дедо ти Тръмпоко!

    14:40 04.08.2026