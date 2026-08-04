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КРИБ поиска спешна концесия на „Топлофикация София” заради рекордна загуба

КРИБ поиска спешна концесия на „Топлофикация София” заради рекордна загуба

4 Август, 2026 13:48 691 18

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  • загуби-
  • парно

Има ли бъдеще пред "Топлофикация София"?

КРИБ поиска спешна концесия на „Топлофикация София” заради рекордна загуба - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България призова Столичния общински съвет да започне възможно най-скоро процедура по концесиониране на „Топлофикация София” ЕАД. Искането на бизнеса идва на фона на реализирана рекордна загуба на дружеството през 2025 г. и непосредствените рискове за финансовата му ликвидност, обобщи "Нова телевизия".

Според последните данни, обявени в протокол на Комисията за енергийно и водно регулиране от 1 юли тази година, столичното парно отчита рекордна загуба от 426 млн. лв. (близо 220 млн. евро) за 2025 г. Това е три пъти по-лош финансов резултат спрямо предходната 2024 г.

От КРИБ посочват, че въпреки стратегията за засилване на когенерационните мощности, продажбите на електрическа енергия спадат най-много – с цели 24%. В същото време разходите се повишават под натиска на инфлацията и липсата на оптимизация и дигитализация. От бизнес организацията определят като „шокираща“ бройката от 2200 души, наети по трудов договор в дружеството.

„Топлофикация София” е от системно значение за българската енергетика и нейният финансов колапс би имал домино ефект върху стабилността на цялата енергийна система на страната, категорични са работодателите.

Те предупреждават, че амортизираната инфраструктура и високите технологични загуби увеличават риска от аварии. За бизнеса това означава преки икономически загуби, затруднения в производството и непредвидени разходи. От КРИБ подчертават, че продължаващата нестабилност и натрупването на задължения застрашават не само бизнес климата, но и стабилността на държавния бюджет в условията на отворена процедура по свръхдефицит.

Ако столичното парно реализира дори двойно по-ниска загуба през следващата година, градът и енергийната система ще бъдат изправени пред директен риск от неплатежоспособност, става ясно още от становището.

В заключение от КРИБ призовават Столичния общински съвет да пристъпи към подготовка на концесията без излишно отлагане, без нови неуспешни експерименти и без повече анализи. Според организацията това е стратегическа мярка, която ще се отрази положително на енергийната сигурност и икономическата конкурентоспособност както на София, така и на цялата страна.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    14 1 Отговор
    Агата Домусчиев ще има да взема!

    13:49 04.08.2026

  • 2 Сила

    21 1 Отговор
    Може ли някой икономист или подобен нему да обясни как може да си монополист с буквално закрепостени абонати на услугата ти и да си на загуба ....!!!???!!!

    Коментиран от #5

    13:51 04.08.2026

  • 3 Даниел

    9 0 Отговор
    Какво ще е по-различното във финансовото състояние на фирмата,в България от опит знаене,че печеливша концесия няма!

    Коментиран от #8

    13:52 04.08.2026

  • 4 ШЕФА

    13 0 Отговор
    Топлофикация е дойната крава на всяко правителство което дойде на власт и това го знаят всички. КРИБ да не се правят на радетели за справедливост,защото там са същите престъпници !

    13:54 04.08.2026

  • 5 Гробар

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    Кражби.

    13:56 04.08.2026

  • 6 ЦСКА

    6 1 Отговор
    Ки.о Прасето да не е решил да издига свой кандидат за Президент та така изведнъж толкова се загрижи за простолюдието ?

    13:57 04.08.2026

  • 7 Това е три пъти по-лош финансов резултат

    1 5 Отговор
    Това е три пъти по-лош финансов резултат спрямо предходната 2024 г.

    Ами Ето !

    Значи !

    Има Прогрес !

    Прогресивна България !

    Е Прогресивна !

    13:58 04.08.2026

  • 8 Гробар

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "Даниел":

    В капиталистическите страни това е печеливш бизнес. Приватизираш срещу комисионна. Съсипваш. Казваш това е стратегическо предприятие. Национализираш. Плащаш дълговете и го стабилизираш с пари на данъкоплатците. Отново казваш държавата е лош стопанин и го приватизираш. И така до безкрай.

    13:59 04.08.2026

  • 9 Гост

    7 1 Отговор
    В продължение на 30 години правителствата топлят софийците с топлоенергия под себестойността за да си осигурят политическото спокойствие за сметка на хората топлещи се на дърва сгушили се в една стая!

    14:00 04.08.2026

  • 10 Комунални

    6 1 Отговор
    Услуги трябва да са държавни,а не олигархията да съсипе хората с високи сметки

    14:03 04.08.2026

  • 11 Софиянци

    1 8 Отговор
    са най тъпото семе от нацията..!

    14:04 04.08.2026

  • 12 Истината

    2 1 Отговор
    Комунистите строяха за хората е България , евроатлантиците го крадат и оглозгват .

    14:13 04.08.2026

  • 13 ⚒️⚒️⚒️⚒️

    1 0 Отговор
    Иван Костов, даде работещи, печеливши заводи на не грамотни, те ги фалираха, сега властта няма заводи, и раздава дружества - точат, фалират

    14:17 04.08.2026

  • 14 ДОМУЗА,ШИШИ И ТИКВУН

    0 0 Отговор
    Всичко взеха и това ще лапнат кладците нагли

    14:18 04.08.2026

  • 15 Възpожденец 🇧🇬

    2 0 Отговор
    Не само Топлофикация, всичко трябва да е на концесия. Доказано е, че държавата не може да управлява, там се назначават само калинки и копринки по шумкарска линия - хем npocти, хем крадливи !

    14:21 04.08.2026

  • 16 Азззззззз

    0 0 Отговор
    Криб в качеството на какви се изказват?! Нито е тяхна работа, нито са страна. Като толкова искат, да вземат на концесия летището в полски Тръмбеш, вероятно и то е на загуба...

    14:25 04.08.2026

  • 17 Директора👨‍✈️

    0 0 Отговор
    Как може монополист с 400 000 хил. абоната да е на загуба. Няма такова крадене, просто няма!!! Да си единствени, който предлага тази услуга и да си на загуба. Е как става?

    14:30 04.08.2026

  • 18 Цвете

    1 0 Отговор
    ТАЗИ ТОПЛОФИКАЦИЯ Е С РЕКОРДЕН ДЪЛГ ОТ 1,2 МИЛИАРДА? КЪДЕ ПОТЪВАТ ПАРИТЕ НА ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ ? ПОВЕЧЕ ОТ 30 ГОДИНИ ЦЕНАТА СТРЕМГЛАВО РАСТЕ НАГОРЕ И НА " НИКОЙ " ЛИ НЕ ПРАВИ ВПЕЧАТЛЕНИЕ? ЩО НАРОД " РАБОТИ " В СИСТЕМАТА ТОВА Е УЖАСЯВАЩО. А КАКВИ СА ЗАПЛАТИТЕ ИМ НА ТЕЗИ " РАБОТЕЩИ " НА ГЪРБА НА СТОЛИЦАТА? СЪД ТРЯБВА ОБЕЗАТЕЛНО.

    14:33 04.08.2026

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