КРИБ поиска спешна концесия на „Топлофикация София” заради рекордна загуба

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България призова Столичния общински съвет да започне възможно най-скоро процедура по концесиониране на „Топлофикация София” ЕАД. Искането на бизнеса идва на фона на реализирана рекордна загуба на дружеството през 2025 г. и непосредствените рискове за финансовата му ликвидност, обобщи "Нова телевизия".
Според последните данни, обявени в протокол на Комисията за енергийно и водно регулиране от 1 юли тази година, столичното парно отчита рекордна загуба от 426 млн. лв. (близо 220 млн. евро) за 2025 г. Това е три пъти по-лош финансов резултат спрямо предходната 2024 г.
От КРИБ посочват, че въпреки стратегията за засилване на когенерационните мощности, продажбите на електрическа енергия спадат най-много – с цели 24%. В същото време разходите се повишават под натиска на инфлацията и липсата на оптимизация и дигитализация. От бизнес организацията определят като „шокираща“ бройката от 2200 души, наети по трудов договор в дружеството.
„Топлофикация София” е от системно значение за българската енергетика и нейният финансов колапс би имал домино ефект върху стабилността на цялата енергийна система на страната, категорични са работодателите.
Те предупреждават, че амортизираната инфраструктура и високите технологични загуби увеличават риска от аварии. За бизнеса това означава преки икономически загуби, затруднения в производството и непредвидени разходи. От КРИБ подчертават, че продължаващата нестабилност и натрупването на задължения застрашават не само бизнес климата, но и стабилността на държавния бюджет в условията на отворена процедура по свръхдефицит.
Ако столичното парно реализира дори двойно по-ниска загуба през следващата година, градът и енергийната система ще бъдат изправени пред директен риск от неплатежоспособност, става ясно още от становището.
В заключение от КРИБ призовават Столичния общински съвет да пристъпи към подготовка на концесията без излишно отлагане, без нови неуспешни експерименти и без повече анализи. Според организацията това е стратегическа мярка, която ще се отрази положително на енергийната сигурност и икономическата конкурентоспособност както на София, така и на цялата страна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
13:49 04.08.2026
2 Сила
Коментиран от #5
13:51 04.08.2026
3 Даниел
Коментиран от #8
13:52 04.08.2026
4 ШЕФА
13:54 04.08.2026
5 Гробар
До коментар #2 от "Сила":Кражби.
13:56 04.08.2026
6 ЦСКА
13:57 04.08.2026
7 Това е три пъти по-лош финансов резултат
Ами Ето !
Значи !
Има Прогрес !
Прогресивна България !
Е Прогресивна !
13:58 04.08.2026
8 Гробар
До коментар #3 от "Даниел":В капиталистическите страни това е печеливш бизнес. Приватизираш срещу комисионна. Съсипваш. Казваш това е стратегическо предприятие. Национализираш. Плащаш дълговете и го стабилизираш с пари на данъкоплатците. Отново казваш държавата е лош стопанин и го приватизираш. И така до безкрай.
13:59 04.08.2026
9 Гост
14:00 04.08.2026
10 Комунални
14:03 04.08.2026
11 Софиянци
14:04 04.08.2026
12 Истината
14:13 04.08.2026
13 ⚒️⚒️⚒️⚒️
14:17 04.08.2026
14 ДОМУЗА,ШИШИ И ТИКВУН
14:18 04.08.2026
15 Възpожденец 🇧🇬
14:21 04.08.2026
16 Азззззззз
14:25 04.08.2026
17 Директора👨✈️
14:30 04.08.2026
18 Цвете
14:33 04.08.2026