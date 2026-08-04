КРИБ поиска спешна концесия на „Топлофикация София” заради рекордна загуба

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България призова Столичния общински съвет да започне възможно най-скоро процедура по концесиониране на „Топлофикация София” ЕАД. Искането на бизнеса идва на фона на реализирана рекордна загуба на дружеството през 2025 г. и непосредствените рискове за финансовата му ликвидност, обобщи "Нова телевизия".

Според последните данни, обявени в протокол на Комисията за енергийно и водно регулиране от 1 юли тази година, столичното парно отчита рекордна загуба от 426 млн. лв. (близо 220 млн. евро) за 2025 г. Това е три пъти по-лош финансов резултат спрямо предходната 2024 г.

От КРИБ посочват, че въпреки стратегията за засилване на когенерационните мощности, продажбите на електрическа енергия спадат най-много – с цели 24%. В същото време разходите се повишават под натиска на инфлацията и липсата на оптимизация и дигитализация. От бизнес организацията определят като „шокираща“ бройката от 2200 души, наети по трудов договор в дружеството.

„Топлофикация София” е от системно значение за българската енергетика и нейният финансов колапс би имал домино ефект върху стабилността на цялата енергийна система на страната, категорични са работодателите.

Те предупреждават, че амортизираната инфраструктура и високите технологични загуби увеличават риска от аварии. За бизнеса това означава преки икономически загуби, затруднения в производството и непредвидени разходи. От КРИБ подчертават, че продължаващата нестабилност и натрупването на задължения застрашават не само бизнес климата, но и стабилността на държавния бюджет в условията на отворена процедура по свръхдефицит.

Ако столичното парно реализира дори двойно по-ниска загуба през следващата година, градът и енергийната система ще бъдат изправени пред директен риск от неплатежоспособност, става ясно още от становището.

В заключение от КРИБ призовават Столичния общински съвет да пристъпи към подготовка на концесията без излишно отлагане, без нови неуспешни експерименти и без повече анализи. Според организацията това е стратегическа мярка, която ще се отрази положително на енергийната сигурност и икономическата конкурентоспособност както на София, така и на цялата страна.