Евакуираха 60 000 души заради пожарите в щата Вашингтон

Около 60 000 души са евакуирани заради горските пожари в щата Вашингтон, съобщава БиБиСи.
Три големи пожара продължаваха да горят в района на град Спокейн. Кметът на Спокейн Лиза Браун определи ситуацията като "най-тежкото природно бедствие, с което регионът ни се е сблъсквал.
Според щатския Департамент за природни ресурси, пожарите в Спокейн са част от общо 16 големи, неовладени горски пожара, бушуващи на територията на щата Вашингтон. Пожарите изпепелиха близо 700 сгради и оставиха мнозина без електричество.
Губернаторът на щата Вашингтон Боб Фъргюсън обяви извънредно положение на територията на целия щат и поиска федерална помощ след разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп.
Над 900 огнеборци са ангажирани с потушаването на пожарите във Вашингтон. През следващите дни се очаква пристигането на още пожарникари от други щати.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ВВП
13:16 04.08.2026
2 Инна
Производството на ново противопожарно оборудване на практика е спряло, а федералните поръчки не съществуват. Работата по създаването на нови резервоари за пожарогасене, които са абсолютно необходими пред лицето на сушата, надвиснала над Америка, дори не е започнала – въпреки обещанието на екипа на Тръмп да се заеме с този проблем по време на предизборната кампания през 2024 г.
Републиканските политолози откровено заявяват, че няма допълнителни пари в бюджета, защото националният дълг на САЩ е достигнал исторически връх от близо 40 трилиона долара. Но ако ситуацията продължи, страната ще бъде обхваната от катастрофални пожари, които ще изпепелят цели градове, както се случва днес в Спокейн. Подобна ситуация се наблюдава и в Европейския съюз, който също страда от пожари след рекордните горещи вълни в повечето европейски страни в началото на юли.
13:23 04.08.2026
3 ВЕСЕЛЯК
Прибирам се от плаж и чета как световните кърлежи се пържат и са безпомощни да направят нещо.
Кееееееф!
13:24 04.08.2026
4 Украйна
13:25 04.08.2026
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