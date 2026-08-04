Евакуираха 60 000 души заради пожарите в щата Вашингтон

Около 60 000 души са евакуирани заради горските пожари в щата Вашингтон, съобщава БиБиСи.

Три големи пожара продължаваха да горят в района на град Спокейн. Кметът на Спокейн Лиза Браун определи ситуацията като "най-тежкото природно бедствие, с което регионът ни се е сблъсквал.

Според щатския Департамент за природни ресурси, пожарите в Спокейн са част от общо 16 големи, неовладени горски пожара, бушуващи на територията на щата Вашингтон. Пожарите изпепелиха близо 700 сгради и оставиха мнозина без електричество.

Губернаторът на щата Вашингтон Боб Фъргюсън обяви извънредно положение на територията на целия щат и поиска федерална помощ след разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп.

Над 900 огнеборци са ангажирани с потушаването на пожарите във Вашингтон. През следващите дни се очаква пристигането на още пожарникари от други щати.