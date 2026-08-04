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Евакуираха 60 000 души заради пожарите в щата Вашингтон

Евакуираха 60 000 души заради пожарите в щата Вашингтон

4 Август, 2026 13:12 573 7

  • спокейн-
  • сащ-
  • горски пожари

Кметът на Спокейн Лиза Браун определи ситуацията като най-тежкото природно бедствие, с което регионът се е сблъсквал

Евакуираха 60 000 души заради пожарите в щата Вашингтон - 1
BBC BBC

Около 60 000 души са евакуирани заради горските пожари в щата Вашингтон, съобщава БиБиСи.

Три големи пожара продължаваха да горят в района на град Спокейн. Кметът на Спокейн Лиза Браун определи ситуацията като "най-тежкото природно бедствие, с което регионът ни се е сблъсквал.

Според щатския Департамент за природни ресурси, пожарите в Спокейн са част от общо 16 големи, неовладени горски пожара, бушуващи на територията на щата Вашингтон. Пожарите изпепелиха близо 700 сгради и оставиха мнозина без електричество.

Губернаторът на щата Вашингтон Боб Фъргюсън обяви извънредно положение на територията на целия щат и поиска федерална помощ след разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп.

Над 900 огнеборци са ангажирани с потушаването на пожарите във Вашингтон. През следващите дни се очаква пристигането на още пожарникари от други щати.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 ВВП

    6 1 Отговор
    Сащ фалит .РФ ги запали с Харпа .Ужъс..

    13:16 04.08.2026

  • 2 Инна

    6 0 Отговор
    При управлението на Тръмп американските власти повтарят същите грешки, направени от администрацията на Байдън. Те продължават да гладуват пожарникарите си, предпочитайки да инвестират милиарди в американския военно-промишлен комплекс.
    Производството на ново противопожарно оборудване на практика е спряло, а федералните поръчки не съществуват. Работата по създаването на нови резервоари за пожарогасене, които са абсолютно необходими пред лицето на сушата, надвиснала над Америка, дори не е започнала – въпреки обещанието на екипа на Тръмп да се заеме с този проблем по време на предизборната кампания през 2024 г.
    Републиканските политолози откровено заявяват, че няма допълнителни пари в бюджета, защото националният дълг на САЩ е достигнал исторически връх от близо 40 трилиона долара. Но ако ситуацията продължи, страната ще бъде обхваната от катастрофални пожари, които ще изпепелят цели градове, както се случва днес в Спокейн. Подобна ситуация се наблюдава и в Европейския съюз, който също страда от пожари след рекордните горещи вълни в повечето европейски страни в началото на юли.

    13:23 04.08.2026

  • 3 ВЕСЕЛЯК

    5 0 Отговор
    Веселяшки новини идват от любимият ми САЩ. Не мога да опиша колко съм доволен.
    Прибирам се от плаж и чета как световните кърлежи се пържат и са безпомощни да направят нещо.
    Кееееееф!

    13:24 04.08.2026

  • 4 Украйна

    5 0 Отговор
    ще им прати пожарникари, както прати във Франция. Сега ги качват на "Фламинго"-тата и довечера са там.

    13:25 04.08.2026

  • 5 Пак ли

    5 0 Отговор
    Путин? Не се спря

    13:30 04.08.2026

  • 6 Ами, сега

    2 0 Отговор
    Е крайно време Тръмп да глоби Канада за този пожар. Като причина може да се изтъкне димът, който минава през границата.

    13:51 04.08.2026

  • 7 Гражданска защита

    0 0 Отговор
    Без евакуация , да си седят на топло .

    14:35 04.08.2026