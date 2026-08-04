България вече има стоманен док

Държавният кораборемонтен завод ТЕРЕМ „Флотски арсенал” построи първия в България плаващ док от стоманобетон. Съоръжението е предназначено за ремонти и модернизация на суперяхти с дължина до 80 метра. С дока, луксозните плавателни съдове могат да бъдат изваждани безопасно от водата, за да бъдат ремонтирани, съобщи БНТ.
Плаващото съоръжение може да бъде преместено на различни пристанища. То е построено за хърватска морска компания. Плаващият док може да приема големи луксозни яхти с тегло до 2500 тона, дължина до 80 метра и с газене до 6 метра. Най-голямото предизвикателство преди екипа във Варна било изграждането на стоманобетонната конструкция.
Стефан Стоянов, технически директор на ТЕРЕМ-КРЗ „Флотски арсенал“ - Варна: „За първи път на територията на България се произвежда такова съоръжение и за първи път е правена по такава рецепта, която да издържа на тези условия за морска среда и да има специфична якост със срок на експлоатация до 50 години.“
Плаващият док е изграден от пет понтонни модула, в които се намират баластните цистерни. Чрез тях съоръжението се потапя и изплава, за да приема плавателните съдове за ремонт. Управлението на всички системи се извършва по електронен път със специализирано оборудване, доставено от Япония.
Стоян Стоянов, производствен директор на ТЕРЕМ-КРЗ „Флотски арсенал“ - Варна: „Имаме възможност да построим и много по-големи докове. За последните 5 години в Европа това е първият плаващ док, който е доставен на краен клиент.“
След повече от 30 години, държавният кораборемонтен завод отново строи съоръжение за морската индустрия.
Данаил Славов, управител на ТЕРЕМ-КРЗ „Флотски арсенал“ - Варна: „Ние вече сме започнали и втори такъв, което показва, че вече има доверие на клиентите към този вид докове, които са уникални с това, че са с бетонно двойно дъно, което е практически вечно и много по-лесно за поддръжка.“
Oт ĸpaя нa мaй ĸopaбopeмoнтният зaвoд зaпoчнa cтpoитeлcтвoтo нa oщe пo-гoлям плaвaщ дoĸ c дължинa 115 мeтpa и с понтони от бетон. След реализирането и на втория проект, дружеството ще затвърди позициите си на водещ център в мopcĸaтa индycтpия в peгиoнa нa Чepнo мope.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
13:50 04.08.2026
2 Укротрола да хвене скоротечен рак!
13:52 04.08.2026
3 срам голям
13:54 04.08.2026
4 честен ционист
13:55 04.08.2026
5 бат Данчо
14:02 04.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 А бе
14:11 04.08.2026
8 Емигрант
До коментар #6 от "Овчар":Народа отдавна е хванал чепа.
Несъгласните се изнесоха,
Продажниците се съгласиха за 50-100 евро доброволно да държат чепа, а тея тарикати умни които даже не гласуват, са се нанизали на чепа, ама с пълното съзнание, че:
-Сега ще видят те, като им счупя чепа!
"Грамофон свири, майка плаче!"
14:12 04.08.2026
9 Чие е тъпото заглавие?
Вече сме имали "стоманен док", защото предишните са били дървени?
14:17 04.08.2026
10 80 години Московска робия стига !!! 🇧🇬
В България е имало 3 завода за самолети, завод за автобуси, завод за автомобили ... всички те са разглобени и откраднати от съветските поробители .
Коментиран от #12
14:25 04.08.2026
11 Росинант Хитрински
14:27 04.08.2026
12 Виждаш
До коментар #10 от "80 години Московска робия стига !!! 🇧🇬":Имате голяма нужда от мисловна дейност.
14:28 04.08.2026
13 Анонимен
14:29 04.08.2026
14 Сори, обърках се.
14:32 04.08.2026
15 поредната
Коментиран от #16
14:34 04.08.2026
16 Пак ли скелети в гардероба?
До коментар #15 от "поредната":Това е сделка между частни компании. В нея няма обществени средства.
Коментиран от #17
14:38 04.08.2026
17 а отде
До коментар #16 от "Пак ли скелети в гардероба?":толко пари у тия "частници" сигурно от болшевишки закуски...
14:40 04.08.2026