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България вече има стоманен док

България вече има стоманен док

4 Август, 2026 13:49 1 067 17

  • стомана-
  • док-
  • варна

Плаващият док е изграден от пет понтонни модула, в които се намират баластните цистерни

България вече има стоманен док - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Държавният кораборемонтен завод ТЕРЕМ „Флотски арсенал” построи първия в България плаващ док от стоманобетон. Съоръжението е предназначено за ремонти и модернизация на суперяхти с дължина до 80 метра. С дока, луксозните плавателни съдове могат да бъдат изваждани безопасно от водата, за да бъдат ремонтирани, съобщи БНТ.

Плаващото съоръжение може да бъде преместено на различни пристанища. То е построено за хърватска морска компания. Плаващият док може да приема големи луксозни яхти с тегло до 2500 тона, дължина до 80 метра и с газене до 6 метра. Най-голямото предизвикателство преди екипа във Варна било изграждането на стоманобетонната конструкция.

Стефан Стоянов, технически директор на ТЕРЕМ-КРЗ „Флотски арсенал“ - Варна: „За първи път на територията на България се произвежда такова съоръжение и за първи път е правена по такава рецепта, която да издържа на тези условия за морска среда и да има специфична якост със срок на експлоатация до 50 години.“

Плаващият док е изграден от пет понтонни модула, в които се намират баластните цистерни. Чрез тях съоръжението се потапя и изплава, за да приема плавателните съдове за ремонт. Управлението на всички системи се извършва по електронен път със специализирано оборудване, доставено от Япония.

Стоян Стоянов, производствен директор на ТЕРЕМ-КРЗ „Флотски арсенал“ - Варна: „Имаме възможност да построим и много по-големи докове. За последните 5 години в Европа това е първият плаващ док, който е доставен на краен клиент.“

След повече от 30 години, държавният кораборемонтен завод отново строи съоръжение за морската индустрия.

Данаил Славов, управител на ТЕРЕМ-КРЗ „Флотски арсенал“ - Варна: „Ние вече сме започнали и втори такъв, което показва, че вече има доверие на клиентите към този вид докове, които са уникални с това, че са с бетонно двойно дъно, което е практически вечно и много по-лесно за поддръжка.“

Oт ĸpaя нa мaй ĸopaбopeмoнтният зaвoд зaпoчнa cтpoитeлcтвoтo нa oщe пo-гoлям плaвaщ дoĸ c дължинa 115 мeтpa и с понтони от бетон. След реализирането и на втория проект, дружеството ще затвърди позициите си на водещ център в мopcĸaтa индycтpия в peгиoнa нa Чepнo мope.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    3 4 Отговор
    док има, а след седмица-две ток дали ще има

    13:50 04.08.2026

  • 2 Укротрола да хвене скоротечен рак!

    2 1 Отговор
    Укротрола да хвене скоротечен рак!

    13:52 04.08.2026

  • 3 срам голям

    10 2 Отговор
    За сметка на това унищожижме корабостроителните заводи във Варна , Бургас и Русе , където бяха се направили стотици големи кораби !! !! И сега се хвалим ,че сме направили док за яхти !!

    13:54 04.08.2026

  • 4 честен ционист

    1 1 Отговор
    За яхтата на Гундарев

    13:55 04.08.2026

  • 5 бат Данчо

    1 0 Отговор
    Браво Варна !!!

    14:02 04.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 А бе

    5 0 Отговор
    Варна има корабен завод,а в Русе го закри евроатлантика

    14:11 04.08.2026

  • 8 Емигрант

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Овчар":

    Народа отдавна е хванал чепа.
    Несъгласните се изнесоха,
    Продажниците се съгласиха за 50-100 евро доброволно да държат чепа, а тея тарикати умни които даже не гласуват, са се нанизали на чепа, ама с пълното съзнание, че:
    -Сега ще видят те, като им счупя чепа!

    "Грамофон свири, майка плаче!"

    14:12 04.08.2026

  • 9 Чие е тъпото заглавие?

    4 0 Отговор
    Коя мисирка го измъдри?

    Вече сме имали "стоманен док", защото предишните са били дървени?

    14:17 04.08.2026

  • 10 80 години Московска робия стига !!! 🇧🇬

    0 1 Отговор
    България може да има всичко ако не са съветските другари, които като едни опричници ни крадат от 82 години в полза на Империята на Zлото !
    В България е имало 3 завода за самолети, завод за автобуси, завод за автомобили ... всички те са разглобени и откраднати от съветските поробители .

    Коментиран от #12

    14:25 04.08.2026

  • 11 Росинант Хитрински

    0 0 Отговор
    Светослава, копаеш дъното. Толкова неграмотни журналисти. Стоманен и стоманобетонен са толкова различни неща, че почти нямат нищо общо. Нивото на журналистиката пада стремглаво и то много отдавна. "Образованието" ще ни провали и то не само в журналистиката, а в цялата държава, защото подготвя некомпетентни кадри във всички области.

    14:27 04.08.2026

  • 12 Виждаш

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "80 години Московска робия стига !!! 🇧🇬":

    Имате голяма нужда от мисловна дейност.

    14:28 04.08.2026

  • 13 Анонимен

    1 0 Отговор
    България е построила, но няма плаващ док. Доколкото съм информиран този е поръчан и ще отплава за Хъватия.

    14:29 04.08.2026

  • 14 Сори, обърках се.

    1 0 Отговор
    Последно хърватска морска компания е поръчала на Терем да ѝ построи плаващ док от 5 части, стоманобетонен. Така ли е?

    14:32 04.08.2026

  • 15 поредната

    0 0 Отговор
    схема за крадене

    Коментиран от #16

    14:34 04.08.2026

  • 16 Пак ли скелети в гардероба?

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "поредната":

    Това е сделка между частни компании. В нея няма обществени средства.

    Коментиран от #17

    14:38 04.08.2026

  • 17 а отде

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Пак ли скелети в гардероба?":

    толко пари у тия "частници" сигурно от болшевишки закуски...

    14:40 04.08.2026

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