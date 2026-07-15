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Германия ще участва в първото военно учение на „Коалицията на желаещите“ в подкрепа на Украйна

Германия ще участва в първото военно учение на „Коалицията на желаещите“ в подкрепа на Украйна

15 Юли, 2026 16:38, обновена 15 Юли, 2026 16:41 920 38

  • германия-
  • коалиция на желаещите-
  • украйна-
  • подкрепа

Берлин промени първоначалната си позиция и обяви, че ще се включи в учението, което ще се проведе в Полша и ще тества готовността на многонационалните сили за действие при евентуално прекратяване на огъня в Украйна.

Германия ще участва в първото военно учение на „Коалицията на желаещите“ в подкрепа на Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германия ще се присъедини към първото военно учение на „Коалицията на желаещите“ - международната група от държави, създадена с цел да подкрепи Украйна и да подготви бъдещи гаранции за сигурността ѝ при евентуално прекратяване на войната с Русия. Новината беше потвърдена от говорителя на германското правителство Щефан Корнелиус, цитиран от ДПА, предава News.bg.

Решението представлява промяна в позицията на Берлин. Само ден по-рано източници от германското правителство твърдяха, че страната няма да участва в планираното щабно учение. Все още не е ясно какво е довело до промяната, но Корнелиус заяви, че германското правителство разглежда под каква форма ще бъде осъществено участието на страната.

Очаква се темата да бъде сред основните точки на заседанието на Френско-германския съвет за сигурност и отбрана, където ще бъдат обсъдени както детайлите по германското участие, така и бъдещите ангажименти на Берлин в рамките на инициативата.

Решението за провеждането на първото съвместно учение беше взето на среща на „Коалицията на желаещите“ в Париж. В инициативата участват около 35 държави, които подкрепят Украйна и обсъждат механизми за гарантиране на сигурността ѝ след евентуално спиране на бойните действия.

Първите маневри ще се проведат в Полша, която има ключово значение като съсед на Украйна и основен логистичен център за военната и хуманитарната помощ към Киев. Учението ще бъде с ограничен мащаб и ще има предимно щабен характер, като целта е да бъдат проверени командните структури, координацията между съюзниците и механизмите за вземане на решения.

Полският министър-председател Доналд Туск вече потвърди, че сред основните участници ще бъдат Полша, Франция и Обединеното кралство. След присъединяването на Германия инициативата ще включва и четири от най-големите европейски военни сили.

Идеята за създаването на многонационални сили под европейско ръководство беше договорена през декември по време на среща на върха, посветена на Украйна. Според френския президент Еманюел Макрон тези сили вече са достигнали оперативна готовност и могат да бъдат разположени при наличие на политическо решение и евентуално споразумение за прекратяване на огъня.

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че „Коалицията на желаещите“ ще има важна роля в предоставянето на бъдещи гаранции за сигурността на Украйна в тясно сътрудничество със Съединените щати. Той уточни, че окончателното решение относно характера и мащаба на германския принос предстои да бъде взето от федералното правителство и Бундестага.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кривчо

    32 1 Отговор
    Тия ще си играят на войници!

    16:42 15.07.2026

  • 2 Германците да идат да запалят джапанките

    3 32 Отговор
    На Блатарите и да се свършва със Тази мизерия Русия

    Коментиран от #7

    16:43 15.07.2026

  • 3 Един

    32 1 Отговор
    орех да изпуснат в КииФ, и учениците на желанието ще се разбягат

    16:43 15.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Мюмюн прогресиста от кв. Столипиново

    2 10 Отговор
    Аку нашто Генерал на прати и нас от строителнити вуйски сичките ша ги разбийм! Пубеда! Боташ до пълна пубеда!

    16:44 15.07.2026

  • 6 Григор

    32 1 Отговор
    Ако въпросната коалиция направи това учение на територията на Украйна, считайте,че Третата световна война вече е започнала. Колко луд трябва да си, за да предприемеш подобни стъпки? Искат да видят как ще реагира Русия,ли? Доста тъпо! Ами ако се почувствува застрашена и пребегне до ядрения бутон? Кой как и кога ще спре процеса?

    16:45 15.07.2026

  • 7 Човека КоZа

    24 1 Отговор

    До коментар #2 от "Германците да идат да запалят джапанките":

    Ем ади де, хайде да идат... Ама страха е голямо шубе 😃

    16:45 15.07.2026

  • 8 Старшина Хасан Ал Аслан

    26 1 Отговор
    - Ефрейтор Мемед, командвай целата германска рота да разпиня килимчета за молитва, че е дванаесе на обед!

    Коментиран от #26, #27

    16:46 15.07.2026

  • 9 Розова вата

    1 19 Отговор
    Русия утече у кАнала

    16:46 15.07.2026

  • 10 стоян георгиев

    2 23 Отговор
    Нека видим кои са държавите в този съюз и къде сме ние!до радев имахме поне адекватна външна политика .сега и това вече нямаме.външната ни политика направи доходите ни от пет долара 2000.явно на бг избирателя това не му харесва.

    16:46 15.07.2026

  • 11 дядо Петър

    21 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ох банана":

    Ей деди, май рано си минал на твърдо гориво! Не знаеш ли,че въпросната "вата" е най-голямата ядрена свръх сила?Как ти се струва, какво ще остане от Украйна и Европа?

    16:47 15.07.2026

  • 12 Смешник

    18 1 Отговор
    Абе те пановете нали навремето бяха пострадали и убивани от бандеровците Сега ще провеждат учения на полска територия в подкрепа на нацисткия режим в Украйна

    16:47 15.07.2026

  • 13 Пуся реве в Бункера

    2 15 Отговор
    Виде му се края на него и жена му
    Или ще пада от балкона
    Или ще го изгорят във Бункера

    16:47 15.07.2026

  • 14 Кривчо

    18 1 Отговор
    Най-добрите войници са руснаците и украйнците, те са едно и също затова и здраво се бият. Всяка друга армия ще вмирише позициите и ще избяга. Нали ходиха наемници дето цял живот са участвали във военни конфликти и се тръшнаха, че там било много страшно, доста се отказаха.

    16:48 15.07.2026

  • 15 При последното учение в Литва

    23 1 Отговор
    някакви американци потънаха в блато с БТРа и се удавиха

    16:48 15.07.2026

  • 16 Путин-цето

    1 17 Отговор
    Пърха Пърха
    Като знае че една Украйна му стопи
    Лагерите
    А какво остава за Истинска армия като Германската

    Коментиран от #28, #31

    16:48 15.07.2026

  • 17 в240

    14 0 Отговор
    Ха ха интересно ще е...голям смях ще пада!

    16:49 15.07.2026

  • 18 Мдаа...

    13 1 Отговор
    Много им се ще! И ще си го получат. Бездруго са свикнали.

    16:49 15.07.2026

  • 19 8888

    21 0 Отговор
    да не забравяме че най добрата група войници, която беше пратена в германия на обучение избягаха от учебния лагер и сега си живеят в германия

    16:50 15.07.2026

  • 20 Армията на Педофила

    3 5 Отговор
    Отпада
    Нищо не става от малоумниците

    16:50 15.07.2026

  • 21 Трол

    1 11 Отговор
    Дано тази коалиция укрепи мира в Европа.

    16:50 15.07.2026

  • 22 ПЪЛНА пародия

    18 1 Отговор
    Събрали са няколко евроюнака и решили да провеждат учение със зелено украинско човече . Еееййй ,нали знаете приказката за торния бръмбар ,до къде докарва тези които решат да тръгнат подир него . БРАВО на министър председателя .Благодарности към него че наистина е БЪЛГАРИН и милее за БЪЛГАРСКОТО .

    16:51 15.07.2026

  • 23 Сатана Z

    14 0 Отговор
    Германците първи ще избягат от фронта .Няма да им е за сефте.

    16:54 15.07.2026

  • 24 Фашисти какво да им кажеш

    13 0 Отговор
    Не благодарни нацисти

    16:54 15.07.2026

  • 25 Хи хи

    12 1 Отговор
    Лелеее кви са прости тия, Русия ще спре СВО-то само когато до границите и няма заплаха !!

    16:54 15.07.2026

  • 26 Какъв старшина ,бе

    9 0 Отговор

    До коментар #8 от "Старшина Хасан Ал Аслан":

    те ще сложат начело на Бундесвера Бундесвербашия.

    16:56 15.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Хи хи

    11 0 Отговор

    До коментар #16 от "Путин-цето":

    Старите германски фашаги още помнят как при новината че руснаците идат, техните са скачали ужасени от висок етаж !!

    16:59 15.07.2026

  • 29 Зиганшин

    7 2 Отговор
    Вл.Владимирович,стига си броил украинските дронове над Москва.Предприеми нещо,което да превърне фашистката държава в пустиня,иначе Велика Русия ще бъде натикана в някое кьоше.

    16:59 15.07.2026

  • 30 оня с коня

    4 8 Отговор
    Нещата изобщо не са такива каквито изглеждат- това Учение неслучайно се провежда в Полша която граничи с Украйна.Официалното обяснение от "Коалицията на желаещите" е че Войските на Участничките ще влязат в Украйна ЕДВА КОГАТО се сключи траен Мир с Русия,т.е. в необозримо бъдеще.Истинската Истина обаче е,че УДАРНОТО снабдяване на Украйна с Пари и Оръжия от най-съвременен тип/съобразно скорошнните приети в Турция Решения на Запада неминуемо ще удари изключително Зле Русия,която като нищо може да реши да нападне някоя Натовска погранична държава/Литва,Латвия,Естония например/.Е ЗАТОВА се провежда това учение - за да бъде ударена Русия Онреме през ръцете ако посмее!

    Коментиран от #32

    16:59 15.07.2026

  • 31 Истинска армия

    11 0 Отговор

    До коментар #16 от "Путин-цето":

    като германската знае какво е патила.
    И затова истинските армии на НАТО не смеят а припарят в Украйна, хем много им се ще.
    Щото като започнат да пристигат чувалите в западниет столици и избирателите ще питат
    "А за какво умряха нашите скъпи съотечественици?"

    16:59 15.07.2026

  • 32 Тия ако можеха

    10 0 Отговор

    До коментар #30 от "оня с коня":

    щяха да ударят РУсия и без време, драги ми аналитико.
    Ама не им стиска.
    И затова само подмолно, "Айде да биеме руснаците ама айде вие"

    Коментиран от #35

    17:02 15.07.2026

  • 33 Механик

    7 0 Отговор
    Войничета, войничета ще има ли? Щото онзи ден писахте колко хиляди са си подали оставките и вече не искат да служат. А Махмуд и Неджед искат социал и не искат да се бият за ханс.

    17:08 15.07.2026

  • 34 Без име

    2 0 Отговор
    Важно е България да не е територия от източния фронт.

    17:14 15.07.2026

  • 35 оня с коня

    0 1 Отговор

    До коментар #32 от "Тия ако можеха":

    какво значи "подмолно" биене на Русия - снабдяването на Украйна с оръжие и пори ли?А КОЛКО ПОДМОЛНО е снабдяването на русия с Иранско оръжие,както и с ВОЙСКИ от Чечения и С.Корея?И е казано"А ла Гер ком Алагер" от Фратцузите,затова и да оставим философстването щото нещата са опрели до Кокъл и Девизът ни е "Или ние да сме живи,или Русия умряла".

    17:21 15.07.2026

  • 36 Сандо

    2 0 Отговор
    И ще дойде по стара традиция денят,в който желаещите ще се скарат и ще се сбият.А умните ще гледат сеир отстрани и ще чакат момента,в който ще си вземат плячката - пак по стар обичай.

    17:37 15.07.2026

  • 37 гоставо бриньон

    0 0 Отговор
    Санчо панса,кроасаните,пуделите,и макароните ще затънат още в мочурищата на англия или каналите на лалетата.За укро бля-довете кошмара ще е мъглата и огъня след нея в собственият и двор.

    17:42 15.07.2026

  • 38 жокер

    0 0 Отговор
    Коалиция на меките кит-ки първи изпепелени на укро фронта и върнати в родината си в насипно състояние с розова панделка подарена на баба бриджит.

    17:45 15.07.2026

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