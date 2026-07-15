Германия ще участва в първото военно учение на „Коалицията на желаещите“ в подкрепа на Украйна

Германия ще се присъедини към първото военно учение на „Коалицията на желаещите“ - международната група от държави, създадена с цел да подкрепи Украйна и да подготви бъдещи гаранции за сигурността ѝ при евентуално прекратяване на войната с Русия. Новината беше потвърдена от говорителя на германското правителство Щефан Корнелиус, цитиран от ДПА, предава News.bg.

Решението представлява промяна в позицията на Берлин. Само ден по-рано източници от германското правителство твърдяха, че страната няма да участва в планираното щабно учение. Все още не е ясно какво е довело до промяната, но Корнелиус заяви, че германското правителство разглежда под каква форма ще бъде осъществено участието на страната.

Очаква се темата да бъде сред основните точки на заседанието на Френско-германския съвет за сигурност и отбрана, където ще бъдат обсъдени както детайлите по германското участие, така и бъдещите ангажименти на Берлин в рамките на инициативата.

Решението за провеждането на първото съвместно учение беше взето на среща на „Коалицията на желаещите“ в Париж. В инициативата участват около 35 държави, които подкрепят Украйна и обсъждат механизми за гарантиране на сигурността ѝ след евентуално спиране на бойните действия.

Първите маневри ще се проведат в Полша, която има ключово значение като съсед на Украйна и основен логистичен център за военната и хуманитарната помощ към Киев. Учението ще бъде с ограничен мащаб и ще има предимно щабен характер, като целта е да бъдат проверени командните структури, координацията между съюзниците и механизмите за вземане на решения.

Полският министър-председател Доналд Туск вече потвърди, че сред основните участници ще бъдат Полша, Франция и Обединеното кралство. След присъединяването на Германия инициативата ще включва и четири от най-големите европейски военни сили.

Идеята за създаването на многонационални сили под европейско ръководство беше договорена през декември по време на среща на върха, посветена на Украйна. Според френския президент Еманюел Макрон тези сили вече са достигнали оперативна готовност и могат да бъдат разположени при наличие на политическо решение и евентуално споразумение за прекратяване на огъня.

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че „Коалицията на желаещите“ ще има важна роля в предоставянето на бъдещи гаранции за сигурността на Украйна в тясно сътрудничество със Съединените щати. Той уточни, че окончателното решение относно характера и мащаба на германския принос предстои да бъде взето от федералното правителство и Бундестага.