Германия ще участва в първото военно учение на „Коалицията на желаещите“ в подкрепа на Украйна

Германия ще се присъедини към първото военно учение на „Коалицията на желаещите“ - международната група от държави, създадена с цел да подкрепи Украйна и да подготви бъдещи гаранции за сигурността ѝ при евентуално прекратяване на войната с Русия. Новината беше потвърдена от говорителя на германското правителство Щефан Корнелиус, цитиран от ДПА, предава News.bg.
Решението представлява промяна в позицията на Берлин. Само ден по-рано източници от германското правителство твърдяха, че страната няма да участва в планираното щабно учение. Все още не е ясно какво е довело до промяната, но Корнелиус заяви, че германското правителство разглежда под каква форма ще бъде осъществено участието на страната.
Очаква се темата да бъде сред основните точки на заседанието на Френско-германския съвет за сигурност и отбрана, където ще бъдат обсъдени както детайлите по германското участие, така и бъдещите ангажименти на Берлин в рамките на инициативата.
Решението за провеждането на първото съвместно учение беше взето на среща на „Коалицията на желаещите“ в Париж. В инициативата участват около 35 държави, които подкрепят Украйна и обсъждат механизми за гарантиране на сигурността ѝ след евентуално спиране на бойните действия.
Първите маневри ще се проведат в Полша, която има ключово значение като съсед на Украйна и основен логистичен център за военната и хуманитарната помощ към Киев. Учението ще бъде с ограничен мащаб и ще има предимно щабен характер, като целта е да бъдат проверени командните структури, координацията между съюзниците и механизмите за вземане на решения.
Полският министър-председател Доналд Туск вече потвърди, че сред основните участници ще бъдат Полша, Франция и Обединеното кралство. След присъединяването на Германия инициативата ще включва и четири от най-големите европейски военни сили.
Идеята за създаването на многонационални сили под европейско ръководство беше договорена през декември по време на среща на върха, посветена на Украйна. Според френския президент Еманюел Макрон тези сили вече са достигнали оперативна готовност и могат да бъдат разположени при наличие на политическо решение и евентуално споразумение за прекратяване на огъня.
Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че „Коалицията на желаещите“ ще има важна роля в предоставянето на бъдещи гаранции за сигурността на Украйна в тясно сътрудничество със Съединените щати. Той уточни, че окончателното решение относно характера и мащаба на германския принос предстои да бъде взето от федералното правителство и Бундестага.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кривчо
16:42 15.07.2026
2 Германците да идат да запалят джапанките
Коментиран от #7
16:43 15.07.2026
3 Един
16:43 15.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Мюмюн прогресиста от кв. Столипиново
16:44 15.07.2026
6 Григор
16:45 15.07.2026
7 Човека КоZа
До коментар #2 от "Германците да идат да запалят джапанките":Ем ади де, хайде да идат... Ама страха е голямо шубе 😃
16:45 15.07.2026
8 Старшина Хасан Ал Аслан
Коментиран от #26, #27
16:46 15.07.2026
9 Розова вата
16:46 15.07.2026
10 стоян георгиев
16:46 15.07.2026
11 дядо Петър
До коментар #4 от "Ох банана":Ей деди, май рано си минал на твърдо гориво! Не знаеш ли,че въпросната "вата" е най-голямата ядрена свръх сила?Как ти се струва, какво ще остане от Украйна и Европа?
16:47 15.07.2026
12 Смешник
16:47 15.07.2026
13 Пуся реве в Бункера
Или ще пада от балкона
Или ще го изгорят във Бункера
16:47 15.07.2026
14 Кривчо
16:48 15.07.2026
15 При последното учение в Литва
16:48 15.07.2026
16 Путин-цето
Като знае че една Украйна му стопи
Лагерите
А какво остава за Истинска армия като Германската
Коментиран от #28, #31
16:48 15.07.2026
17 в240
16:49 15.07.2026
18 Мдаа...
16:49 15.07.2026
19 8888
16:50 15.07.2026
20 Армията на Педофила
Нищо не става от малоумниците
16:50 15.07.2026
21 Трол
16:50 15.07.2026
22 ПЪЛНА пародия
16:51 15.07.2026
23 Сатана Z
16:54 15.07.2026
24 Фашисти какво да им кажеш
16:54 15.07.2026
25 Хи хи
16:54 15.07.2026
26 Какъв старшина ,бе
До коментар #8 от "Старшина Хасан Ал Аслан":те ще сложат начело на Бундесвера Бундесвербашия.
16:56 15.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Хи хи
До коментар #16 от "Путин-цето":Старите германски фашаги още помнят как при новината че руснаците идат, техните са скачали ужасени от висок етаж !!
16:59 15.07.2026
29 Зиганшин
16:59 15.07.2026
30 оня с коня
Коментиран от #32
16:59 15.07.2026
31 Истинска армия
До коментар #16 от "Путин-цето":като германската знае какво е патила.
И затова истинските армии на НАТО не смеят а припарят в Украйна, хем много им се ще.
Щото като започнат да пристигат чувалите в западниет столици и избирателите ще питат
"А за какво умряха нашите скъпи съотечественици?"
16:59 15.07.2026
32 Тия ако можеха
До коментар #30 от "оня с коня":щяха да ударят РУсия и без време, драги ми аналитико.
Ама не им стиска.
И затова само подмолно, "Айде да биеме руснаците ама айде вие"
Коментиран от #35
17:02 15.07.2026
33 Механик
17:08 15.07.2026
34 Без име
17:14 15.07.2026
35 оня с коня
До коментар #32 от "Тия ако можеха":какво значи "подмолно" биене на Русия - снабдяването на Украйна с оръжие и пори ли?А КОЛКО ПОДМОЛНО е снабдяването на русия с Иранско оръжие,както и с ВОЙСКИ от Чечения и С.Корея?И е казано"А ла Гер ком Алагер" от Фратцузите,затова и да оставим философстването щото нещата са опрели до Кокъл и Девизът ни е "Или ние да сме живи,или Русия умряла".
17:21 15.07.2026
36 Сандо
17:37 15.07.2026
37 гоставо бриньон
17:42 15.07.2026
38 жокер
17:45 15.07.2026