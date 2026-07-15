Украйна съобщи за удар по електроцентрала в Севастопол, ключова за енергоснабдяването на Крим

Украинските въоръжени сили съобщиха, че са извършили удар по електроцентрала в района на Севастопол, която има важно значение за енергийната система на окупирания от Русия Крим. Според украинските военни атаката е била насочена срещу Балаклавската електроцентрала, която осигурява близо 50% от производството на електроенергия в региона, предава БТА.
Украинските сили за специални операции заявиха в публикация в платформата „Телеграм“, че ударът е бил извършен през изминалата нощ. Към момента от украинска страна не бяха предоставени подробности за характера на нанесените щети, използваните средства или продължителността на евентуалното прекъсване на електрозахранването.
Балаклавската електроцентрала се намира край Севастопол и е сред ключовите енергийни обекти на Крим след анексирането на полуострова от Русия през 2014 г. Съоръжението има стратегическо значение за снабдяването с електроенергия както на военни, така и на цивилни обекти в региона.
Атаката е част от продължаващите действия на Украйна срещу руска инфраструктура в окупираните територии. Киев от месеци насочва удари срещу обекти, които според украинските власти имат военно или стратегическо значение за способността на Русия да води войната.
Крим е сред основните цели на украинските атаки заради ролята му като важен логистичен и военен център за руските сили. Полуостровът се използва от Москва за базиране на военни подразделения, снабдяване на фронтовите линии и операции в Черно море.
От руска страна засега няма официална информация за последствията от съобщения удар. Москва обичайно определя подобни атаки като терористични действия срещу цивилна инфраструктура, докато Киев ги представя като законни военни операции срещу обекти, свързани с руската окупация.
Продължаващите удари по енергийни съоръжения показват, че инфраструктурата остава един от основните фронтове във войната. Както Русия атакува украинската енергийна система, така Украйна се стреми да ограничи руските военни и икономически възможности чрез удари по стратегически обекти.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ФАКТ
Коментиран от #33, #49, #51
18:30 15.07.2026
2 Софиянец
Коментиран от #6, #16, #19, #20
18:31 15.07.2026
3 УКРАИНЕ победа
Коментиран от #5, #56
18:31 15.07.2026
4 !!!?
Коментиран от #8
18:31 15.07.2026
5 Хихихи
До коментар #3 от "УКРАИНЕ победа":Това на окрайнски ли е? 😄
18:32 15.07.2026
6 ПРУСТ ита приклу4и ФАКТ
До коментар #2 от "Софиянец":еми окупиран е и е украински какъвто винаги е бил ,, русхите бегат през глава с грозните си натасхки.. газа Ниет... зеленаям васхкара. тоге
Коментиран от #13
18:32 15.07.2026
7 Чума
Коментиран от #28
18:32 15.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 В Киев за три дни
18:33 15.07.2026
10 всичко се връща
Коментиран от #14
18:33 15.07.2026
11 ФАКТ
18:33 15.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Софиянец
До коментар #6 от "ПРУСТ ита приклу4и ФАКТ":Не ти се разбира! На къв език мляскаш, само не ми казвай, че това е многовековен украйнски!
18:34 15.07.2026
14 Хихихи
До коментар #10 от "всичко се връща":Демек Крим е Руски! Даже ппдб-лите вече си го признават!
Коментиран от #21, #71
18:35 15.07.2026
15 Рублевка
Коментиран от #25, #68
18:35 15.07.2026
16 Соломон
До коментар #2 от "Софиянец":Моста все още не е взривен за да могат всички които не са украинци да избягат. Така както направи щаба на черноморския флот на Русия в Севастопол .
Коментиран от #18, #31
18:35 15.07.2026
17 Варненец
Коментиран от #82
18:36 15.07.2026
18 Софиянец
До коментар #16 от "Соломон":Няма много логика, ама щом казваш 😂
18:37 15.07.2026
19 аааа
До коментар #2 от "Софиянец":Като си го върнат, ще си го изградят наново. Ще стане по-хубаво от Монако.
Коментиран от #24
18:37 15.07.2026
20 Путин
До коментар #2 от "Софиянец":Сорос ни заповяда да се евг и аз го послушах. Каза ни да не казваме че сме евг, а че сме "многоходови".
18:38 15.07.2026
21 !!!?
До коментар #14 от "Хихихи":Кримнаш е Мираж...слушай Мистър Кеш да го разкаже...!!!?
Коментиран от #27, #78
18:38 15.07.2026
22 Дааа
18:38 15.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Софиянец
До коментар #19 от "аааа":Видяхме какво сътвориха бандеровците в Монако 😅 сигурен съм, че на кримчани укро терористи не им трябват
18:38 15.07.2026
25 Путин
До коментар #15 от "Рублевка":Сорос ни нареди да не ескалираме и да не целим центровете за вземане на решения, понеже те не били легитимни цели.
18:39 15.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Хихихи
До коментар #21 от "!!!?":Ясно! Фен на шиши 😄
18:39 15.07.2026
28 Рублевка
До коментар #7 от "Чума":Сто години след освобождението от османлиите ток са имали само буржоата в градовете и то не всички. Електрификацията на България започва след освобождението от фашистко робство.
18:40 15.07.2026
29 Владимир Путин, президент
Коментиран от #79
18:40 15.07.2026
30 Освобождението на Крим
Коментиран от #34
18:40 15.07.2026
31 Сулиманчо, ти на всяко
До коментар #16 от "Соломон":(руско) гърне мерудия, ще и вдигнеш цената много бе !
Коментиран от #36
18:41 15.07.2026
32 Рублевка
18:41 15.07.2026
33 Путин
До коментар #1 от "ФАКТ":На крим ток не му трябва така иначе. Те са си добре и на тъмно. Важното е Кабаева да е добре и строителите и бакшишите да целуват портрета ми 3 пъти на ден.
Коментиран от #35
18:41 15.07.2026
34 Владимир Путин, президент
До коментар #30 от "Освобождението на Крим":Спасибо.
Оценявам хумора ти 👍
Кримчани да се изнасят докато е време, Крим приключи.
18:43 15.07.2026
35 Рублевка
До коментар #33 от "Путин":Централите и далекопроводите, които ползваме до днес са по руски проекти и с руско оборудване. От ЕС получихме само заеми а ни затвориха 3000 завода, селското стопанство и 4 блока на АЕЦ Козлодуй.
Коментиран от #40
18:45 15.07.2026
36 Соломон
До коментар #31 от "Сулиманчо, ти на всяко":Завиждаш ли ми Али Реза🍆🤣🍆🤪
18:45 15.07.2026
37 Васил
Коментиран от #39, #41
18:46 15.07.2026
38 Удри евраста с лопатЕто
18:48 15.07.2026
39 Рублевка
До коментар #37 от "Васил":Ало, "рушистката кочина" ти прекара ток запишеш на форума. Преди това цяла България е била на газени лампи и пълна с въшки.
18:49 15.07.2026
40 Малката Бахама с мерца 🇧🇬
До коментар #35 от "Рублевка":"... са по руски проекти..."
Бaлcъм ги всите рушняци с все колите им и самоварите пробити 👆😄
Коментиран от #42
18:49 15.07.2026
41 Удри евраста с лопатЕто
До коментар #37 от "Васил":Говориш за напредака на фронта ли и за изчезващата вече укренска армия и скорошното приближаване до последната укра, дааааа добри са новините за Русия.
18:50 15.07.2026
42 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #40 от "Малката Бахама с мерца 🇧🇬":Мaн Го, Швейцария какви коли произвежда? Словакия и Румъния произвеждат вече повече коли от Германия.
Коментиран от #47
18:52 15.07.2026
43 .....
18:52 15.07.2026
44 млад еврас
Коментиран от #48
18:53 15.07.2026
45 Мишел
Коментиран от #54
18:53 15.07.2026
46 А Зеленски?
Коментиран от #50
18:54 15.07.2026
47 Малката Бахама с мерца 🇧🇬
До коментар #42 от "Хахаха!🎺🥳😀":Ролекс....
Швейцария произвежда Ролекс, Омега и Филип Патек !!! Последния го не познавам, но лъщи добре на ръката 😁
Коментиран от #52
18:55 15.07.2026
48 Соломон
До коментар #44 от "млад еврас":По добре питай защото щаба на черноморския флот си обра крушите от Севастопол
Коментиран от #53
18:55 15.07.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Владимир Путин, президент
До коментар #46 от "А Зеленски?":Значи дайте да не преиначаваме нещата !!!
Зеленски ни при чем. Всичко почнахме аз, Песков и Захарова след един петъчен коропоратив.
Киев за Два дня, уря уря уря 😆
18:57 15.07.2026
51 Кой спи в метрото
До коментар #1 от "ФАКТ":Кой няма ток в почти цялата охранка.
Според вас вече атакувате Москва и московците са се изнесли в Сибир ли.
18:58 15.07.2026
52 Рублевка
До коментар #47 от "Малката Бахама с мерца 🇧🇬":Всеки произвежда нещо различно. Казва се международно разделение на труда. Швейцария произвежда ли космически кораби и атомни централи? Има ли корабостроене? Няма, защото други имат и са по-добри.
Коментиран от #61
18:58 15.07.2026
53 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #48 от "Соломон":Кой ти каза тая глупост? Укропропагадата?
Коментиран от #62
19:00 15.07.2026
54 Малката Бахама с мерца 🇧🇬
До коментар #45 от "Мишел":"...Руската армия е навлязла в..."
Навлязла е една мотика в Петроханския ти проход и се е заклещила болезнено там 😆
19:01 15.07.2026
55 ударили ууукрите...
Коментиран от #64
19:01 15.07.2026
56 Мишел
До коментар #3 от "УКРАИНЕ победа":За да победи, Украйна , която е със 7.4 пъти по малко население от Русия, трябва да дава поне 8 пъти по малко жертви на фронта от Русия . А петте смени 1000 към 27 на тела на убитите, показват, че Украйна дава 30 пъти повече жертви от Русия. Та така с украинската победа.
Това е война до последния украинец.
19:01 15.07.2026
57 Вале-каро
19:02 15.07.2026
58 руската мечка
19:02 15.07.2026
59 пацо
Кой сега ще ги спасява от Украйна
19:03 15.07.2026
60 Хахаха!🎺🥳😀
Коментиран от #66
19:03 15.07.2026
61 Малката Бахама с мерца 🇧🇬
До коментар #52 от "Рублевка":"..Швейцария произвежда ли космически кораби и атомни централи?..."
Големия Адронен Колайдер ЦЕРН !!!
Швейцария прави наука и физика, не самовари 👆
19:03 15.07.2026
62 Соломон
До коментар #53 от "Хахаха!🎺🥳😀":Да бе да. Щаба на черноморския флот вече е във Новоросийск заедно със семействата си. В Крим останаха само местни назначени от Русия
Коментиран от #65
19:04 15.07.2026
63 Хахаха!🎺🥳😀
19:05 15.07.2026
64 Розовото пони Путин 🦄
До коментар #55 от "ударили ууукрите...":И аз тръгнах към Киев за 3 дни с епилираните си розови бузки, но 5 години не мога да изляза от бункера 🦄🌈😂
19:06 15.07.2026
65 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #62 от "Соломон":Украинският флот избяга в Русия, заедно с адмирала си, етнически украинец. Украйна няма кораби, а гумени лодки.
Коментиран от #70
19:07 15.07.2026
66 Владимир Путин, президент
До коментар #60 от "Хахаха!🎺🥳😀":"...Еврея Зеленски унищожи украинската популация..."
Маккя ми също е еврейка, евреин съм и аз !!!
Манголците също дадоха яко фира 👆
19:09 15.07.2026
67 Хахаха!🎺🥳😀
Коментиран от #69
19:10 15.07.2026
68 Механик
До коментар #15 от "Рублевка":Абе, руснака сам не може да произведе два еднакви пирона, кво са построили
Коментиран от #72
19:10 15.07.2026
69 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #67 от "Хахаха!🎺🥳😀":Нещата за Путин, Русия и татаро-манголския народ отиват хептен на зле след ПЕТ години движуха.
19:12 15.07.2026
70 Соломон
До коментар #65 от "Хахаха!🎺🥳😀":За това пък е потопила повече кораби от колкото някога е имала. Само за последното денонощие са 20 бр. Азовско море е като морско гробище и за 10 дена в него бълбукат 110 руски гемии
Коментиран от #73
19:12 15.07.2026
71 Историк
До коментар #14 от "Хихихи":Крим е на кримските татари, а те не искат руски начин на живот, да са крепостни роби.
Коментиран от #75
19:13 15.07.2026
72 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #68 от "Механик":Построиха ти 6 блока АЕЦ, всички мрежи и централи в България, да ти работи компютъра и климатика. 3000 завода, механизирано селско стопанство, едно от най-развитото в света.
19:13 15.07.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Украйна
19:16 15.07.2026
75 Казал
До коментар #71 от "Историк":Турският роб
19:17 15.07.2026
76 Хахаха!🎺🥳😀
19:18 15.07.2026
77 Най-лошото в Крим, ДНР и ЛНР
Коментиран от #80, #81
19:18 15.07.2026
78 Мишел
До коментар #21 от "!!!?":Чий е Крим ?
От Екатерина Велика си е руски. Когато беше автономна република към Украйна, Украйна пък беше руска република.
19:19 15.07.2026
79 Ха ХаХа
До коментар #29 от "Владимир Путин, президент":Тъпак прабългарите са монголци
19:20 15.07.2026
80 Ъхъ ъхъ
До коментар #77 от "Най-лошото в Крим, ДНР и ЛНР":В Кийиф от 1 г няма вода и ток.
Миришат на умрели лебеди.
Коментиран от #84
19:21 15.07.2026
81 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #77 от "Най-лошото в Крим, ДНР и ЛНР":Крим е малка частица от 11000 километра РФ. Там са шестте велики реки и най-голямото езеро Байкал. А каква бира правят от снежните кристални води на Енисей! Несравнима! А аз съм опитвал всякаква бира.
19:21 15.07.2026
82 Много грешиш.
До коментар #17 от "Варненец":Кой нормален ще избере такава страшна мизерия като руската. Трябва айкюто да му е под стайната температура :)))
Коментиран от #83, #85
19:22 15.07.2026
83 Ха ХаХа
До коментар #82 от "Много грешиш.":Простак 219%
19:23 15.07.2026
84 Глупости
До коментар #80 от "Ъхъ ъхъ":Никога не е спирала водата в Киев. Само ви лъжат по тия пенсионерски клубове и от това се оглупява още повече, между другото:)
19:24 15.07.2026
85 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #82 от "Много грешиш.":В Русия заплатите са по-високи от Запада, но не приемат вече българи.
19:24 15.07.2026
86 1945
19:26 15.07.2026
87 Мишел
19:28 15.07.2026