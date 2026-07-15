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Украйна съобщи за удар по електроцентрала в Севастопол, ключова за енергоснабдяването на Крим
  Тема: Украйна

Украйна съобщи за удар по електроцентрала в Севастопол, ключова за енергоснабдяването на Крим

15 Юли, 2026 18:26, обновена 15 Юли, 2026 18:32 1 033 87

  • украйна-
  • електроцентрала-
  • севастопол-
  • енергоснабдяване

Украинските специални сили твърдят, че са поразили Балаклавската електроцентрала, която осигурява значителна част от електроенергията за окупирания от Русия полуостров.

Украйна съобщи за удар по електроцентрала в Севастопол, ключова за енергоснабдяването на Крим - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинските въоръжени сили съобщиха, че са извършили удар по електроцентрала в района на Севастопол, която има важно значение за енергийната система на окупирания от Русия Крим. Според украинските военни атаката е била насочена срещу Балаклавската електроцентрала, която осигурява близо 50% от производството на електроенергия в региона, предава БТА.

Украинските сили за специални операции заявиха в публикация в платформата Телеграм, че ударът е бил извършен през изминалата нощ. Към момента от украинска страна не бяха предоставени подробности за характера на нанесените щети, използваните средства или продължителността на евентуалното прекъсване на електрозахранването.

Балаклавската електроцентрала се намира край Севастопол и е сред ключовите енергийни обекти на Крим след анексирането на полуострова от Русия през 2014 г. Съоръжението има стратегическо значение за снабдяването с електроенергия както на военни, така и на цивилни обекти в региона.

Атаката е част от продължаващите действия на Украйна срещу руска инфраструктура в окупираните територии. Киев от месеци насочва удари срещу обекти, които според украинските власти имат военно или стратегическо значение за способността на Русия да води войната.

Крим е сред основните цели на украинските атаки заради ролята му като важен логистичен и военен център за руските сили. Полуостровът се използва от Москва за базиране на военни подразделения, снабдяване на фронтовите линии и операции в Черно море.

От руска страна засега няма официална информация за последствията от съобщения удар. Москва обичайно определя подобни атаки като терористични действия срещу цивилна инфраструктура, докато Киев ги представя като законни военни операции срещу обекти, свързани с руската окупация.

Продължаващите удари по енергийни съоръжения показват, че инфраструктурата остава един от основните фронтове във войната. Както Русия атакува украинската енергийна система, така Украйна се стреми да ограничи руските военни и икономически възможности чрез удари по стратегически обекти.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ФАКТ

    14 9 Отговор
    ПРА СИИ е АУТ

    Коментиран от #33, #49, #51

    18:30 15.07.2026

  • 2 Софиянец

    12 26 Отговор
    Фашисти! Уж Крим е окопиран, пък бомбят по собствените си хора! Явно Крим и кримчани наистина са Руски!

    Коментиран от #6, #16, #19, #20

    18:31 15.07.2026

  • 3 УКРАИНЕ победа

    20 13 Отговор
    предаите се на Буданов и ВСУ ма лОумНИ РАСХИСТИ... 4е маскве сха ви се стори тясно место

    Коментиран от #5, #56

    18:31 15.07.2026

  • 4 !!!?

    21 12 Отговор
    Мистър Кеш да праща пожарникари да спасява Кримнаш...!!!

    Коментиран от #8

    18:31 15.07.2026

  • 5 Хихихи

    10 7 Отговор

    До коментар #3 от "УКРАИНЕ победа":

    Това на окрайнски ли е? 😄

    18:32 15.07.2026

  • 6 ПРУСТ ита приклу4и ФАКТ

    17 11 Отговор

    До коментар #2 от "Софиянец":

    еми окупиран е и е украински какъвто винаги е бил ,, русхите бегат през глава с грозните си натасхки.. газа Ниет... зеленаям васхкара. тоге

    Коментиран от #13

    18:32 15.07.2026

  • 7 Чума

    6 11 Отговор
    България 500 г. е издържала без ток!

    Коментиран от #28

    18:32 15.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 В Киев за три дни

    9 4 Отговор
    Все още чакам концерта на Газманов!!!

    18:33 15.07.2026

  • 10 всичко се връща

    20 10 Отговор
    Руснаците ги тероризираха през зимата като атакуваха енергийните им обекти.Сега им се връща.И през зимата ще бъде същото по големите им градове.

    Коментиран от #14

    18:33 15.07.2026

  • 11 ФАКТ

    16 7 Отговор
    предаите се доброволно НА ВСУ и Буданов И ди оти.... ХАЯСКо не му дреме за обиккновения крепостник.. загубихте

    18:33 15.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Софиянец

    8 8 Отговор

    До коментар #6 от "ПРУСТ ита приклу4и ФАКТ":

    Не ти се разбира! На къв език мляскаш, само не ми казвай, че това е многовековен украйнски!

    18:34 15.07.2026

  • 14 Хихихи

    8 17 Отговор

    До коментар #10 от "всичко се връща":

    Демек Крим е Руски! Даже ппдб-лите вече си го признават!

    Коментиран от #21, #71

    18:35 15.07.2026

  • 15 Рублевка

    10 16 Отговор
    Руснаците бяха построили АЕЦ в Крим. Беше напълно готов! Урките го обезкостиха като нашите мaн Гали за кабели и желязо!

    Коментиран от #25, #68

    18:35 15.07.2026

  • 16 Соломон

    19 9 Отговор

    До коментар #2 от "Софиянец":

    Моста все още не е взривен за да могат всички които не са украинци да избягат. Така както направи щаба на черноморския флот на Русия в Севастопол .

    Коментиран от #18, #31

    18:35 15.07.2026

  • 17 Варненец

    9 18 Отговор
    После се чудят що кримчани избраха Русия! Че кой иска да бъде част от свинска крайна, без език и история, пръкнала се на картата 1991ва 🤭

    Коментиран от #82

    18:36 15.07.2026

  • 18 Софиянец

    4 6 Отговор

    До коментар #16 от "Соломон":

    Няма много логика, ама щом казваш 😂

    18:37 15.07.2026

  • 19 аааа

    12 6 Отговор

    До коментар #2 от "Софиянец":

    Като си го върнат, ще си го изградят наново. Ще стане по-хубаво от Монако.

    Коментиран от #24

    18:37 15.07.2026

  • 20 Путин

    9 3 Отговор

    До коментар #2 от "Софиянец":

    Сорос ни заповяда да се евг и аз го послушах. Каза ни да не казваме че сме евг, а че сме "многоходови".

    18:38 15.07.2026

  • 21 !!!?

    11 1 Отговор

    До коментар #14 от "Хихихи":

    Кримнаш е Мираж...слушай Мистър Кеш да го разкаже...!!!?

    Коментиран от #27, #78

    18:38 15.07.2026

  • 22 Дааа

    6 6 Отговор
    Идеално! 🇺🇦👍

    18:38 15.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Софиянец

    5 12 Отговор

    До коментар #19 от "аааа":

    Видяхме какво сътвориха бандеровците в Монако 😅 сигурен съм, че на кримчани укро терористи не им трябват

    18:38 15.07.2026

  • 25 Путин

    6 3 Отговор

    До коментар #15 от "Рублевка":

    Сорос ни нареди да не ескалираме и да не целим центровете за вземане на решения, понеже те не били легитимни цели.

    18:39 15.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Хихихи

    1 4 Отговор

    До коментар #21 от "!!!?":

    Ясно! Фен на шиши 😄

    18:39 15.07.2026

  • 28 Рублевка

    8 7 Отговор

    До коментар #7 от "Чума":

    Сто години след освобождението от османлиите ток са имали само буржоата в градовете и то не всички. Електрификацията на България започва след освобождението от фашистко робство.

    18:40 15.07.2026

  • 29 Владимир Путин, президент

    13 7 Отговор
    Русия и татаро-манголския народ ставаме все по-жалки и бедни 👆

    Коментиран от #79

    18:40 15.07.2026

  • 30 Освобождението на Крим

    12 2 Отговор
    донесе благополучие, спокойствие, богатство и щастие на местното население което не спира да благодари на Бащицата Путин за късмета да живее в Матушката!

    Коментиран от #34

    18:40 15.07.2026

  • 31 Сулиманчо, ти на всяко

    2 4 Отговор

    До коментар #16 от "Соломон":

    (руско) гърне мерудия, ще и вдигнеш цената много бе !

    Коментиран от #36

    18:41 15.07.2026

  • 32 Рублевка

    7 5 Отговор
    През демокрацията не е построена нито една централа и не е построен нито един метър далекопровод. Всичко е наследство от соца.

    18:41 15.07.2026

  • 33 Путин

    12 4 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    На крим ток не му трябва така иначе. Те са си добре и на тъмно. Важното е Кабаева да е добре и строителите и бакшишите да целуват портрета ми 3 пъти на ден.

    Коментиран от #35

    18:41 15.07.2026

  • 34 Владимир Путин, президент

    9 3 Отговор

    До коментар #30 от "Освобождението на Крим":

    Спасибо.
    Оценявам хумора ти 👍
    Кримчани да се изнасят докато е време, Крим приключи.

    18:43 15.07.2026

  • 35 Рублевка

    6 7 Отговор

    До коментар #33 от "Путин":

    Централите и далекопроводите, които ползваме до днес са по руски проекти и с руско оборудване. От ЕС получихме само заеми а ни затвориха 3000 завода, селското стопанство и 4 блока на АЕЦ Козлодуй.

    Коментиран от #40

    18:45 15.07.2026

  • 36 Соломон

    5 1 Отговор

    До коментар #31 от "Сулиманчо, ти на всяко":

    Завиждаш ли ми Али Реза🍆🤣🍆🤪

    18:45 15.07.2026

  • 37 Васил

    11 3 Отговор
    Оооооохооооооооо хубавите новини за рашистката кочина не спират.

    Коментиран от #39, #41

    18:46 15.07.2026

  • 38 Удри евраста с лопатЕто

    6 8 Отговор
    Укрите ви съобщават за всичките си удари, обаче не казват нищо за фронта, що така.

    18:48 15.07.2026

  • 39 Рублевка

    3 8 Отговор

    До коментар #37 от "Васил":

    Ало, "рушистката кочина" ти прекара ток запишеш на форума. Преди това цяла България е била на газени лампи и пълна с въшки.

    18:49 15.07.2026

  • 40 Малката Бахама с мерца 🇧🇬

    6 3 Отговор

    До коментар #35 от "Рублевка":

    "... са по руски проекти..."

    Бaлcъм ги всите рушняци с все колите им и самоварите пробити 👆😄

    Коментиран от #42

    18:49 15.07.2026

  • 41 Удри евраста с лопатЕто

    5 6 Отговор

    До коментар #37 от "Васил":

    Говориш за напредака на фронта ли и за изчезващата вече укренска армия и скорошното приближаване до последната укра, дааааа добри са новините за Русия.

    18:50 15.07.2026

  • 42 Хахаха!🎺🥳😀

    4 4 Отговор

    До коментар #40 от "Малката Бахама с мерца 🇧🇬":

    Мaн Го, Швейцария какви коли произвежда? Словакия и Румъния произвеждат вече повече коли от Германия.

    Коментиран от #47

    18:52 15.07.2026

  • 43 .....

    5 4 Отговор
    А в Киев по мазетата има ли ток.

    18:52 15.07.2026

  • 44 млад еврас

    4 5 Отговор
    А какво става с контранаступа? Върнаха ли вече Крим?

    Коментиран от #48

    18:53 15.07.2026

  • 45 Мишел

    2 7 Отговор
    Руската армия е навлязла в Краматорск, вторият силно укрепен град след превзетата Константиновка, от четирите непревземаеми украински фортеции.

    Коментиран от #54

    18:53 15.07.2026

  • 46 А Зеленски?

    1 4 Отговор
    Пие ли вече "кава" в Крим на плажа?

    Коментиран от #50

    18:54 15.07.2026

  • 47 Малката Бахама с мерца 🇧🇬

    3 3 Отговор

    До коментар #42 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Ролекс....
    Швейцария произвежда Ролекс, Омега и Филип Патек !!! Последния го не познавам, но лъщи добре на ръката 😁

    Коментиран от #52

    18:55 15.07.2026

  • 48 Соломон

    4 3 Отговор

    До коментар #44 от "млад еврас":

    По добре питай защото щаба на черноморския флот си обра крушите от Севастопол

    Коментиран от #53

    18:55 15.07.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Владимир Путин, президент

    5 2 Отговор

    До коментар #46 от "А Зеленски?":

    Значи дайте да не преиначаваме нещата !!!
    Зеленски ни при чем. Всичко почнахме аз, Песков и Захарова след един петъчен коропоратив.
    Киев за Два дня, уря уря уря 😆

    18:57 15.07.2026

  • 51 Кой спи в метрото

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    Кой няма ток в почти цялата охранка.
    Според вас вече атакувате Москва и московците са се изнесли в Сибир ли.

    18:58 15.07.2026

  • 52 Рублевка

    2 3 Отговор

    До коментар #47 от "Малката Бахама с мерца 🇧🇬":

    Всеки произвежда нещо различно. Казва се международно разделение на труда. Швейцария произвежда ли космически кораби и атомни централи? Има ли корабостроене? Няма, защото други имат и са по-добри.

    Коментиран от #61

    18:58 15.07.2026

  • 53 Хахаха!🎺🥳😀

    2 3 Отговор

    До коментар #48 от "Соломон":

    Кой ти каза тая глупост? Укропропагадата?

    Коментиран от #62

    19:00 15.07.2026

  • 54 Малката Бахама с мерца 🇧🇬

    5 2 Отговор

    До коментар #45 от "Мишел":

    "...Руската армия е навлязла в..."

    Навлязла е една мотика в Петроханския ти проход и се е заклещила болезнено там 😆

    19:01 15.07.2026

  • 55 ударили ууукрите...

    1 3 Отговор
    с епилираните си розови бузки, хахаха

    Коментиран от #64

    19:01 15.07.2026

  • 56 Мишел

    1 4 Отговор

    До коментар #3 от "УКРАИНЕ победа":

    За да победи, Украйна , която е със 7.4 пъти по малко население от Русия, трябва да дава поне 8 пъти по малко жертви на фронта от Русия . А петте смени 1000 към 27 на тела на убитите, показват, че Украйна дава 30 пъти повече жертви от Русия. Та така с украинската победа.
    Това е война до последния украинец.

    19:01 15.07.2026

  • 57 Вале-каро

    1 3 Отговор
    От информациите които съм чел през тези години,разбрах ,че руснаците бомбат подстанции ,далекопроводи,но несъм прочел за унищожена станция за производство на ел.енергия.Защо ли?

    19:02 15.07.2026

  • 58 руската мечка

    4 1 Отговор
    ще играе казачок по командата на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    19:02 15.07.2026

  • 59 пацо

    3 1 Отговор
    Защо им трябваше на тия иди оти да нападат Украйна
    Кой сега ще ги спасява от Украйна

    19:03 15.07.2026

  • 60 Хахаха!🎺🥳😀

    2 3 Отговор
    Еврея Зеленски унищожи украинската популация.

    Коментиран от #66

    19:03 15.07.2026

  • 61 Малката Бахама с мерца 🇧🇬

    4 1 Отговор

    До коментар #52 от "Рублевка":

    "..Швейцария произвежда ли космически кораби и атомни централи?..."

    Големия Адронен Колайдер ЦЕРН !!!
    Швейцария прави наука и физика, не самовари 👆

    19:03 15.07.2026

  • 62 Соломон

    2 2 Отговор

    До коментар #53 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Да бе да. Щаба на черноморския флот вече е във Новоросийск заедно със семействата си. В Крим останаха само местни назначени от Русия

    Коментиран от #65

    19:04 15.07.2026

  • 63 Хахаха!🎺🥳😀

    2 3 Отговор
    Все едно в България да изберем за премиер Соломон Паси или Ахмед Доган. Урките не са добре с мозъчната дейност да изберат еврей за президент.

    19:05 15.07.2026

  • 64 Розовото пони Путин 🦄

    4 2 Отговор

    До коментар #55 от "ударили ууукрите...":

    И аз тръгнах към Киев за 3 дни с епилираните си розови бузки, но 5 години не мога да изляза от бункера 🦄🌈😂

    19:06 15.07.2026

  • 65 Хахаха!🎺🥳😀

    2 3 Отговор

    До коментар #62 от "Соломон":

    Украинският флот избяга в Русия, заедно с адмирала си, етнически украинец. Украйна няма кораби, а гумени лодки.

    Коментиран от #70

    19:07 15.07.2026

  • 66 Владимир Путин, президент

    4 2 Отговор

    До коментар #60 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    "...Еврея Зеленски унищожи украинската популация..."

    Маккя ми също е еврейка, евреин съм и аз !!!
    Манголците също дадоха яко фира 👆

    19:09 15.07.2026

  • 67 Хахаха!🎺🥳😀

    1 3 Отговор
    Най-опасно е да си украинец, оператор на дрон. Дневни сто броя отиват при Бандера. Там плен няма. Директно на парчета.

    Коментиран от #69

    19:10 15.07.2026

  • 68 Механик

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Рублевка":

    Абе, руснака сам не може да произведе два еднакви пирона, кво са построили

    Коментиран от #72

    19:10 15.07.2026

  • 69 Майор Деянов, на всеки километър

    4 1 Отговор

    До коментар #67 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Нещата за Путин, Русия и татаро-манголския народ отиват хептен на зле след ПЕТ години движуха.

    19:12 15.07.2026

  • 70 Соломон

    3 2 Отговор

    До коментар #65 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    За това пък е потопила повече кораби от колкото някога е имала. Само за последното денонощие са 20 бр. Азовско море е като морско гробище и за 10 дена в него бълбукат 110 руски гемии

    Коментиран от #73

    19:12 15.07.2026

  • 71 Историк

    4 3 Отговор

    До коментар #14 от "Хихихи":

    Крим е на кримските татари, а те не искат руски начин на живот, да са крепостни роби.

    Коментиран от #75

    19:13 15.07.2026

  • 72 Хахаха!🎺🥳😀

    2 2 Отговор

    До коментар #68 от "Механик":

    Построиха ти 6 блока АЕЦ, всички мрежи и централи в България, да ти работи компютъра и климатика. 3000 завода, механизирано селско стопанство, едно от най-развитото в света.

    19:13 15.07.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Украйна

    2 2 Отговор
    Не лъже само когато спи

    19:16 15.07.2026

  • 75 Казал

    2 3 Отговор

    До коментар #71 от "Историк":

    Турският роб

    19:17 15.07.2026

  • 76 Хахаха!🎺🥳😀

    0 2 Отговор
    Откак фашистките ликвидационни комитети унищожиха селското ни стопанство, не знаете истинския вкус на плодове и зеленчуците. Младите не са ги опитвали. Ядат ГМО гуми.

    19:18 15.07.2026

  • 77 Най-лошото в Крим, ДНР и ЛНР

    2 0 Отговор
    е хуманитарната криза за вода. Това не е живот, да зависиш от това дали ще ти докарат туба с вода от водоноска. Страшна мизерия е в "руский мир", горките руски хорица.

    Коментиран от #80, #81

    19:18 15.07.2026

  • 78 Мишел

    1 2 Отговор

    До коментар #21 от "!!!?":

    Чий е Крим ?
    От Екатерина Велика си е руски. Когато беше автономна република към Украйна, Украйна пък беше руска република.

    19:19 15.07.2026

  • 79 Ха ХаХа

    2 2 Отговор

    До коментар #29 от "Владимир Путин, президент":

    Тъпак прабългарите са монголци

    19:20 15.07.2026

  • 80 Ъхъ ъхъ

    3 2 Отговор

    До коментар #77 от "Най-лошото в Крим, ДНР и ЛНР":

    В Кийиф от 1 г няма вода и ток.
    Миришат на умрели лебеди.

    Коментиран от #84

    19:21 15.07.2026

  • 81 Хахаха!🎺🥳😀

    0 2 Отговор

    До коментар #77 от "Най-лошото в Крим, ДНР и ЛНР":

    Крим е малка частица от 11000 километра РФ. Там са шестте велики реки и най-голямото езеро Байкал. А каква бира правят от снежните кристални води на Енисей! Несравнима! А аз съм опитвал всякаква бира.

    19:21 15.07.2026

  • 82 Много грешиш.

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "Варненец":

    Кой нормален ще избере такава страшна мизерия като руската. Трябва айкюто да му е под стайната температура :)))

    Коментиран от #83, #85

    19:22 15.07.2026

  • 83 Ха ХаХа

    0 1 Отговор

    До коментар #82 от "Много грешиш.":

    Простак 219%

    19:23 15.07.2026

  • 84 Глупости

    1 1 Отговор

    До коментар #80 от "Ъхъ ъхъ":

    Никога не е спирала водата в Киев. Само ви лъжат по тия пенсионерски клубове и от това се оглупява още повече, между другото:)

    19:24 15.07.2026

  • 85 Хахаха!🎺🥳😀

    0 1 Отговор

    До коментар #82 от "Много грешиш.":

    В Русия заплатите са по-високи от Запада, но не приемат вече българи.

    19:24 15.07.2026

  • 86 1945

    1 0 Отговор
    Не им трябва нито ток , нито бензин, като няма части да си ремонтират москвичите

    19:26 15.07.2026

  • 87 Мишел

    0 0 Отговор
    Вчера с планираща ФАБ 3000 в Херсон бяха унищожени 60 оператори на украински дронове- отрядът от ВСУ, който опитваше с дронове да спре снабдяването на Крим по шосето "Новорусия".

    19:28 15.07.2026

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