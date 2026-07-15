Украйна съобщи за удар по електроцентрала в Севастопол, ключова за енергоснабдяването на Крим

Украинските въоръжени сили съобщиха, че са извършили удар по електроцентрала в района на Севастопол, която има важно значение за енергийната система на окупирания от Русия Крим. Според украинските военни атаката е била насочена срещу Балаклавската електроцентрала, която осигурява близо 50% от производството на електроенергия в региона, предава БТА.

Украинските сили за специални операции заявиха в публикация в платформата „Телеграм“, че ударът е бил извършен през изминалата нощ. Към момента от украинска страна не бяха предоставени подробности за характера на нанесените щети, използваните средства или продължителността на евентуалното прекъсване на електрозахранването.

Балаклавската електроцентрала се намира край Севастопол и е сред ключовите енергийни обекти на Крим след анексирането на полуострова от Русия през 2014 г. Съоръжението има стратегическо значение за снабдяването с електроенергия както на военни, така и на цивилни обекти в региона.

Атаката е част от продължаващите действия на Украйна срещу руска инфраструктура в окупираните територии. Киев от месеци насочва удари срещу обекти, които според украинските власти имат военно или стратегическо значение за способността на Русия да води войната.

Крим е сред основните цели на украинските атаки заради ролята му като важен логистичен и военен център за руските сили. Полуостровът се използва от Москва за базиране на военни подразделения, снабдяване на фронтовите линии и операции в Черно море.

От руска страна засега няма официална информация за последствията от съобщения удар. Москва обичайно определя подобни атаки като терористични действия срещу цивилна инфраструктура, докато Киев ги представя като законни военни операции срещу обекти, свързани с руската окупация.

Продължаващите удари по енергийни съоръжения показват, че инфраструктурата остава един от основните фронтове във войната. Както Русия атакува украинската енергийна система, така Украйна се стреми да ограничи руските военни и икономически възможности чрез удари по стратегически обекти.