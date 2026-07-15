Украйна и ЕС сключиха споразумение за дронове за съвместно производство и развитие на отбранителни технологии

Украйна и Европейският съюз подписаха споразумение за сътрудничество в областта на безпилотните технологии, което цели да обедини украинския опит от бойното поле с производствения и технологичния капацитет на европейската отбранителна индустрия. Това обяви председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на посещението си в Киев, предава БТА.

„Трябва да обединим силите си“, заяви Фон дер Лайен, като подчерта, че договореността ще съчетае „украинската изобретателност“ с „промишления мащаб на Европа“. Според нея натрупаните от Украйна знания за използването на дронове и системи за противодействие срещу тях представляват уникален ресурс, който може да бъде използван за укрепване на европейската сигурност.

Новото споразумение е първото подобно, което обхваща не отделни държави, а целия Европейски съюз и неговата индустриална база. До момента Украйна е сключила редица двустранни договори с отделни партньори. След срещата на върха на НАТО в Анкара президентът Володимир Зеленски заяви, че страната вече има девет подобни споразумения.

Украйна се превърна в една от водещите държави в разработването и използването на дронове във военни условия след началото на пълномащабното руско нашествие през февруари 2022 г. В началото на войната страната разполагаше с ограничен опит в тази област, но необходимостта от адаптация към новите условия на бойното поле доведе до бързо развитие на местната отбранителна индустрия.

Европейският съюз от своя страна обяви нова финансова подкрепа за украинските способности в областта на безпилотните системи. Фон дер Лайен съобщи в Киев, че ЕС отпуска допълнителен транш от 1 милиард евро за закупуване на дронове в рамките на програмата „Заем в подкрепа на Украйна“ за периода 2026-2027 г.

По думите ѝ от общия заем от 90 милиарда евро повече от една трета ще бъде насочена към отбранителни продукти за Украйна. Тя припомни, че в края на юни ЕС вече е предоставил първи пакет за подкрепа на дроновете на стойност 4 милиарда евро, който беше определен като най-голямата подобна европейска инициатива досега.

Председателката на Европейската комисия обяви също, че са одобрени планове за допълнителни 10 милиарда евро за развитие на отбранителни способности, включително дронове, ракети и бойна авиация.

От общия заем 60 милиарда евро ще бъдат предназначени за отбранителна помощ, а 30 милиарда евро - за бюджетна подкрепа на украинската държава.

По време на визитата си в Киев Урсула фон дер Лайен и Володимир Зеленски подписаха и Декларация за намерения относно стратегическо индустриално партньорство. Украинският президент определи документа като историческа стъпка, която поставя основата на бъдещо голямо отбранително споразумение между Украйна и ЕС.

„Украинската армия и украинската отбранителна индустрия са неразделна част от отбраната на цяла Европа“, заяви Зеленски, като подчерта, че интеграцията на украинското производство с европейските отбранителни структури е стратегическа цел за Киев.

По време на посещението украинският лидер заяви също, че страната очаква европейска финансова подкрепа за програма за противодействие на балистични ракети, започната във Франция.

Посещението на Фон дер Лайен в Украйна е нейното 11-о от началото на пълномащабната руска инвазия. То идва на фона на усилията на ЕС да засили военната и политическата подкрепа за Киев и да изгради по-тясно сътрудничество в областта на отбранителната промишленост.