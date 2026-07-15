Украйна и ЕС сключиха споразумение за дронове за съвместно производство и развитие на отбранителни технологии

Украйна и Европейският съюз подписаха споразумение за сътрудничество в областта на безпилотните технологии, което цели да обедини украинския опит от бойното поле с производствения и технологичния капацитет на европейската отбранителна индустрия. Това обяви председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на посещението си в Киев, предава БТА.
„Трябва да обединим силите си“, заяви Фон дер Лайен, като подчерта, че договореността ще съчетае „украинската изобретателност“ с „промишления мащаб на Европа“. Според нея натрупаните от Украйна знания за използването на дронове и системи за противодействие срещу тях представляват уникален ресурс, който може да бъде използван за укрепване на европейската сигурност.
Новото споразумение е първото подобно, което обхваща не отделни държави, а целия Европейски съюз и неговата индустриална база. До момента Украйна е сключила редица двустранни договори с отделни партньори. След срещата на върха на НАТО в Анкара президентът Володимир Зеленски заяви, че страната вече има девет подобни споразумения.
Украйна се превърна в една от водещите държави в разработването и използването на дронове във военни условия след началото на пълномащабното руско нашествие през февруари 2022 г. В началото на войната страната разполагаше с ограничен опит в тази област, но необходимостта от адаптация към новите условия на бойното поле доведе до бързо развитие на местната отбранителна индустрия.
Европейският съюз от своя страна обяви нова финансова подкрепа за украинските способности в областта на безпилотните системи. Фон дер Лайен съобщи в Киев, че ЕС отпуска допълнителен транш от 1 милиард евро за закупуване на дронове в рамките на програмата „Заем в подкрепа на Украйна“ за периода 2026-2027 г.
По думите ѝ от общия заем от 90 милиарда евро повече от една трета ще бъде насочена към отбранителни продукти за Украйна. Тя припомни, че в края на юни ЕС вече е предоставил първи пакет за подкрепа на дроновете на стойност 4 милиарда евро, който беше определен като най-голямата подобна европейска инициатива досега.
Председателката на Европейската комисия обяви също, че са одобрени планове за допълнителни 10 милиарда евро за развитие на отбранителни способности, включително дронове, ракети и бойна авиация.
От общия заем 60 милиарда евро ще бъдат предназначени за отбранителна помощ, а 30 милиарда евро - за бюджетна подкрепа на украинската държава.
По време на визитата си в Киев Урсула фон дер Лайен и Володимир Зеленски подписаха и Декларация за намерения относно стратегическо индустриално партньорство. Украинският президент определи документа като историческа стъпка, която поставя основата на бъдещо голямо отбранително споразумение между Украйна и ЕС.
„Украинската армия и украинската отбранителна индустрия са неразделна част от отбраната на цяла Европа“, заяви Зеленски, като подчерта, че интеграцията на украинското производство с европейските отбранителни структури е стратегическа цел за Киев.
По време на посещението украинският лидер заяви също, че страната очаква европейска финансова подкрепа за програма за противодействие на балистични ракети, започната във Франция.
Посещението на Фон дер Лайен в Украйна е нейното 11-о от началото на пълномащабната руска инвазия. То идва на фона на усилията на ЕС да засили военната и политическата подкрепа за Киев и да изгради по-тясно сътрудничество в областта на отбранителната промишленост.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЕСССР
Коментиран от #12, #14, #58
18:56 15.07.2026
2 Фори
18:57 15.07.2026
3 Робот
Коментиран от #11
18:58 15.07.2026
4 Боруна Лом
Коментиран от #13
18:59 15.07.2026
5 И марсианците да дойдат
И Тръмп ви каза директно в очите че няма да спечелите. Само ви смуче паричките за оръжия които вие давате за Украйна и потрива доволно ръчички като бизнесмен.
19:00 15.07.2026
6 Толкова просто
19:00 15.07.2026
7 Втората армия в Света
19:00 15.07.2026
8 СВО 1 602 дни РЕЗИЛ
Ние сме от Коалицията на нежелаещите.
19:00 15.07.2026
9 Гинкобилоба
19:01 15.07.2026
10 ТИР
19:01 15.07.2026
11 В Киев за три дни
До коментар #3 от "Робот":Пет години от началото на три-дневната, в РФ няма ток, гориво и вода! За една седмица ,150 танкера отидоха при Москва!
Коментиран от #20, #34
19:02 15.07.2026
12 СВО 1 602 дни РЕЗИЛ
До коментар #1 от "ЕСССР":Това явно е опит за перефразиране.
"Руснаците имат пушки. Много пушки. Аз ще ги накарам да ядат само тях. Ще похарча повече пари, отколкото те имат"
(Роналд Рейгън)
19:03 15.07.2026
13 Бурен та троскот
До коментар #4 от "Боруна Лом":Тези русофили по гнусни от гол охльов. И агресивни агресивни защото така са инструктирани.
19:04 15.07.2026
14 !!!?
До коментар #1 от "ЕСССР":Мистър Кеш също участва в споразумението...скоро неговата Калинка ще ходи в Киев !
Ти остави какви дитирамби за санкциите на руските олигарси ви разправя...!
Коментиран от #16
19:04 15.07.2026
15 Софиянец
19:04 15.07.2026
16 !!!?
До коментар #14 от "!!!?":Скоро и Радев ще отиде в кiиф, за да съблюдава церемонията по капитулация на крайна 😂
Коментиран от #18
19:06 15.07.2026
17 СВОтчик
19:08 15.07.2026
18 !!!?
До коментар #16 от "!!!?":А Мистър Кеш знае ли...пиши му !
19:09 15.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Орешник
До коментар #11 от "В Киев за три дни":Проверени данни????
19:11 15.07.2026
21 Без име
19:12 15.07.2026
22 Сатана Z
Ае,чемодан - вокзал - Kyiv.
19:12 15.07.2026
23 Тази фашистка на снимката
19:13 15.07.2026
24 Урсула фон дер Лайен, председател
Коментиран от #50
19:13 15.07.2026
25 шопо
19:14 15.07.2026
26 матю хари
19:17 15.07.2026
27 гнус 200
Коментиран от #29
19:22 15.07.2026
28 Урсулана
19:23 15.07.2026
29 Да ти се
До коментар #27 от "гнус 200":Връща груза с лихвите
19:25 15.07.2026
30 нннн
19:27 15.07.2026
31 Чорапа
Да благодарим на Шарлатаните му , че го доведоха на власт.
Коментиран от #33, #40
19:27 15.07.2026
32 Тизи вампир
19:28 15.07.2026
33 Дръта чанта
До коментар #31 от "Чорапа":Да праиш барут и да съсипваш природата и да си лигитимна цел и като вземат да падат орешници друга песен ще запеите
19:30 15.07.2026
34 На Путин
До коментар #11 от "В Киев за три дни":Паметник трябва да му издигнат в Киев. Пет години само ги гъделичка. А трябваше само един атом в началото и досега щяхме да сме забравили, че е имало такава държава.
19:31 15.07.2026
35 Въобще не ви желаем
19:32 15.07.2026
36 Война, война
19:32 15.07.2026
37 млад еврас
Коментиран от #42
19:34 15.07.2026
38 .....
19:37 15.07.2026
39 ДЕМЕК ОЩЕ НИШИ
19:38 15.07.2026
40 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #31 от "Чорапа":Викаш голяма модернизация течеше...
ДВАДЕСЕТ ГОДИНИ в НАТьО-
ДВАДЕСЕТ ГОДИНИ модернизация в армията-
ОЩЕ е с АК - съветско производство
и наше по руски лиценз🤔
ОЩЕ е с МиГ - съветско производство🤔
ОЩЕ е със ЗиЛ и УАЗ- съветско производство
АБЕ направо сме МОДЕРНИЗИРАНА армия❗
Коментиран от #44, #45
19:38 15.07.2026
41 мурсула
19:39 15.07.2026
42 ДА ЕВРАСТИТЕ ГИ
До коментар #37 от "млад еврас":ТЪРСИ ТОЙ БЕЛОТО НО ПОСЛЕ ЕВРАСТИТЕ ТЪРСЯТ НЕГО СЪС ТОЧНИТЕ СИ БАН. СМЕТКИ
19:41 15.07.2026
43 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Ау , путинка ша излезе❗
19:43 15.07.2026
44 СВО 1 602 дни РЕЗИЛ
До коментар #40 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Точно така. Причината е ясна, но какво от това. Никакво преминаване към натовски стандарти.Трябва да се държим за прекрасното съветско оръжие и да сме спокойни, дори когато Сърбия се превъоръжава от няколко години.
19:50 15.07.2026
45 Простак
До коментар #40 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Защо забрави прогнилите Ефки и Скапаните Стрингери.
Те са модернизация
19:50 15.07.2026
46 Ддд
19:53 15.07.2026
47 ЧЕ ТО НЯМА ДЪРЖАВА ОКРАИНА
19:54 15.07.2026
48 ОНЯ с ДРОНЯ
Вече влиза в контакт
Със потенциални Наследници
На Путин .
Готви се вече Смяната
На Дъртия ШАМШАЛ
РУСИВ скоро ще се отърве
От КГБ ПРОПАДНЯКА
С ВИСОКИТЕ ТОКЧЕТА.
19:57 15.07.2026
49 Инна
Така, според военни експерти, броят на корабите, баржите, фериботите и други плавателни съдове за доставка на морски товари е надхвърлил 20. Между другото, експертите отбелязаха, че пристанището Днепър-Бугски е било ударено за първи път днес. Това е морско пристанище на левия бряг на река Южен Буг, южно от Николаев, където реката се влива в естуара на Буг. В тези райони се намират управлявани от Великобритания бази за обучение на военноморски диверсанти. Има и съоръжения за сглобяване, товарене на взривни вещества и подготовка на безпилотни лодки за бой.
Коментиран от #52, #53
19:57 15.07.2026
50 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #24 от "Урсула фон дер Лайен, председател":Няма нужда от атом. Инак Путин щеше да им изпрати по въздушна поща за 5 минути няколко милиона тона тротилов еквивалент.
19:58 15.07.2026
51 ЧЕРВЕНАТА ИЗМЕТ
Значи всичко е Ок.
Коментиран от #62
19:58 15.07.2026
52 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #49 от "Инна":Това е голата истина, а не урко пропагандата. Пристанищата на урка горят!
19:59 15.07.2026
53 Хахахахаха
До коментар #49 от "Инна":Утре пак .
ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
ТОТАЛНО СПРЯ ДА РАБОТИ .
ХАХА ХАХАХА
ЕТО ТИ НОВИНА
РУБЛО ИДИОТ
АВТОСТОЯНКАТА В РУСКАТА КОЧИНА
ЩЕ ПРОДЪЛЖАВА ОЩЕ ДЪЛГО ВРЕМЕ
20:02 15.07.2026
54 ВОЙНАТА НА БРИТАНЦИТЕ В НОВОРУСИЯ
20:03 15.07.2026
55 Пенсионер 69 годишен
20:03 15.07.2026
56 Гай Турий
20:07 15.07.2026
57 Пенсионер 69 годишен
20:10 15.07.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 чети ,просиянска мъ....шо
назначеният от Москва губернатор Иван Кожел заяви, че Керч е "напълно без електричество в резултат на вражеска атака с дрон". Основните снабдителни обекти продължиха да работят с аварийно захранване. Общинските служби са заети с ремонти и възстановяване на снабдяването, обясни той.Градът се намира в източната част на Крим. Поради разположението си на руския континент, той има голямо военно и логистично значение за Москва.
Украйна напада Крим – пълно прекъсване на електрозахранването в Керч
Доставчикът на енергия Krymenergo също потвърди ограниченията. Според това електроснабдяването в Крим е ограничено. В зависимост от ситуацията в отделните зони на доставки, ще има неуспехи. В момента не може да бъде посочена дата за връщане към редовна грижа.Водоснабдяването в девет района на Крим също беше засегнатоКрим като цел на украински атаки....кРадев чий е крим???
Коментиран от #65
20:36 15.07.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 За голямо всеобщо щастие
20:50 15.07.2026
62 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #51 от "ЧЕРВЕНАТА ИЗМЕТ":ЗабелезА ли, че таА на снимката е с ЧЕРВЕНО САКЕНЦЕ 🤔❓
20:56 15.07.2026
63 млад еврас
21:03 15.07.2026
64 Удри евраста с лопатЕто
21:05 15.07.2026
65 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.