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Украйна и ЕС сключиха споразумение за дронове за съвместно производство и развитие на отбранителни технологии
  Тема: Украйна

Украйна и ЕС сключиха споразумение за дронове за съвместно производство и развитие на отбранителни технологии

15 Юли, 2026 18:51, обновена 15 Юли, 2026 18:55 1 177 65

  • украйна-
  • ес-
  • споразумение-
  • дронове-
  • отбранителни технологии

Новото партньорство ще съчетае украинския боен опит с индустриалния капацитет на Европа, като Брюксел обяви допълнително финансиране за милиарди евро за дронове, ракети и други отбранителни системи.

Украйна и ЕС сключиха споразумение за дронове за съвместно производство и развитие на отбранителни технологии - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украйна и Европейският съюз подписаха споразумение за сътрудничество в областта на безпилотните технологии, което цели да обедини украинския опит от бойното поле с производствения и технологичния капацитет на европейската отбранителна индустрия. Това обяви председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на посещението си в Киев, предава БТА.

„Трябва да обединим силите си“, заяви Фон дер Лайен, като подчерта, че договореността ще съчетае „украинската изобретателност“ с „промишления мащаб на Европа“. Според нея натрупаните от Украйна знания за използването на дронове и системи за противодействие срещу тях представляват уникален ресурс, който може да бъде използван за укрепване на европейската сигурност.

Новото споразумение е първото подобно, което обхваща не отделни държави, а целия Европейски съюз и неговата индустриална база. До момента Украйна е сключила редица двустранни договори с отделни партньори. След срещата на върха на НАТО в Анкара президентът Володимир Зеленски заяви, че страната вече има девет подобни споразумения.

Украйна се превърна в една от водещите държави в разработването и използването на дронове във военни условия след началото на пълномащабното руско нашествие през февруари 2022 г. В началото на войната страната разполагаше с ограничен опит в тази област, но необходимостта от адаптация към новите условия на бойното поле доведе до бързо развитие на местната отбранителна индустрия.

Европейският съюз от своя страна обяви нова финансова подкрепа за украинските способности в областта на безпилотните системи. Фон дер Лайен съобщи в Киев, че ЕС отпуска допълнителен транш от 1 милиард евро за закупуване на дронове в рамките на програмата „Заем в подкрепа на Украйна“ за периода 2026-2027 г.

По думите ѝ от общия заем от 90 милиарда евро повече от една трета ще бъде насочена към отбранителни продукти за Украйна. Тя припомни, че в края на юни ЕС вече е предоставил първи пакет за подкрепа на дроновете на стойност 4 милиарда евро, който беше определен като най-голямата подобна европейска инициатива досега.

Председателката на Европейската комисия обяви също, че са одобрени планове за допълнителни 10 милиарда евро за развитие на отбранителни способности, включително дронове, ракети и бойна авиация.

От общия заем 60 милиарда евро ще бъдат предназначени за отбранителна помощ, а 30 милиарда евро - за бюджетна подкрепа на украинската държава.

По време на визитата си в Киев Урсула фон дер Лайен и Володимир Зеленски подписаха и Декларация за намерения относно стратегическо индустриално партньорство. Украинският президент определи документа като историческа стъпка, която поставя основата на бъдещо голямо отбранително споразумение между Украйна и ЕС.

„Украинската армия и украинската отбранителна индустрия са неразделна част от отбраната на цяла Европа“, заяви Зеленски, като подчерта, че интеграцията на украинското производство с европейските отбранителни структури е стратегическа цел за Киев.

По време на посещението украинският лидер заяви също, че страната очаква европейска финансова подкрепа за програма за противодействие на балистични ракети, започната във Франция.

Посещението на Фон дер Лайен в Украйна е нейното 11-о от началото на пълномащабната руска инвазия. То идва на фона на усилията на ЕС да засили военната и политическата подкрепа за Киев и да изгради по-тясно сътрудничество в областта на отбранителната промишленост.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЕСССР

    50 13 Отговор
    Ще ядете дронове урсуланци!

    Коментиран от #12, #14, #58

    18:56 15.07.2026

  • 2 Фори

    30 5 Отговор
    Това е първата стъпка към демилитаризацията на Украйна.

    18:57 15.07.2026

  • 3 Робот

    36 6 Отговор
    Клоуни.....Русия произвежда оръжия от както е държава а те сега почвали и сигурно другия месец ще са готови за удар .

    Коментиран от #11

    18:58 15.07.2026

  • 4 Боруна Лом

    29 6 Отговор
    ТЕЗИ ЕСЕСКЪРЛЕЖИ ПО ОПАСНИ И НАХАЛНИ ОТ НАШИТЕ РИМЛЯНИ

    Коментиран от #13

    18:59 15.07.2026

  • 5 И марсианците да дойдат

    31 6 Отговор
    пак няма да помогнат.
    И Тръмп ви каза директно в очите че няма да спечелите. Само ви смуче паричките за оръжия които вие давате за Украйна и потрива доволно ръчички като бизнесмен.

    19:00 15.07.2026

  • 6 Толкова просто

    16 23 Отговор
    Работни места хиляди, милиарди евро много ,ама не за българина благодарение на миротворцеца Радев.

    19:00 15.07.2026

  • 7 Втората армия в Света

    11 19 Отговор
    Извънредно обаждане на ВВП към ДТ! Бай Дончу, моляте спасявай!

    19:00 15.07.2026

  • 8 СВО 1 602 дни РЕЗИЛ

    29 11 Отговор
    Правителството на България не се интересува от военно производство и иновации
    Ние сме от Коалицията на нежелаещите.

    19:00 15.07.2026

  • 9 Гинкобилоба

    27 11 Отговор
    Когато нацисти и европата сключват договори,обикновено после руснаците се разхождат из европейските столици,има няколко примера през последните двестатина години

    19:01 15.07.2026

  • 10 ТИР

    14 3 Отговор
    Ние( новобогаташите ) изобщо не се интересуваме от еврощенията ви , това че търсите кой да ви счупи картуните си е Ваш проблем ,,,

    19:01 15.07.2026

  • 11 В Киев за три дни

    14 20 Отговор

    До коментар #3 от "Робот":

    Пет години от началото на три-дневната, в РФ няма ток, гориво и вода! За една седмица ,150 танкера отидоха при Москва!

    Коментиран от #20, #34

    19:02 15.07.2026

  • 12 СВО 1 602 дни РЕЗИЛ

    16 14 Отговор

    До коментар #1 от "ЕСССР":

    Това явно е опит за перефразиране.

    "Руснаците имат пушки. Много пушки. Аз ще ги накарам да ядат само тях. Ще похарча повече пари, отколкото те имат"
    (Роналд Рейгън)

    19:03 15.07.2026

  • 13 Бурен та троскот

    15 22 Отговор

    До коментар #4 от "Боруна Лом":

    Тези русофили по гнусни от гол охльов. И агресивни агресивни защото така са инструктирани.

    19:04 15.07.2026

  • 14 !!!?

    9 9 Отговор

    До коментар #1 от "ЕСССР":

    Мистър Кеш също участва в споразумението...скоро неговата Калинка ще ходи в Киев !
    Ти остави какви дитирамби за санкциите на руските олигарси ви разправя...!

    Коментиран от #16

    19:04 15.07.2026

  • 15 Софиянец

    21 6 Отговор
    Ще, ще, ще .... 😂 много ги бива еврофашистите в обещанията, а укри почти не останаха 🤭

    19:04 15.07.2026

  • 16 !!!?

    21 9 Отговор

    До коментар #14 от "!!!?":

    Скоро и Радев ще отиде в кiиф, за да съблюдава церемонията по капитулация на крайна 😂

    Коментиран от #18

    19:06 15.07.2026

  • 17 СВОтчик

    9 16 Отговор
    Поредният пирон в ковчега на Русийката.

    19:08 15.07.2026

  • 18 !!!?

    5 6 Отговор

    До коментар #16 от "!!!?":

    А Мистър Кеш знае ли...пиши му !

    19:09 15.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Орешник

    9 3 Отговор

    До коментар #11 от "В Киев за три дни":

    Проверени данни????

    19:11 15.07.2026

  • 21 Без име

    14 6 Отговор
    Искат да им се размине само с даване на пари, но няма да стане. Мир ще има само когато изядат поредната порция шамари. Важното е ние да стоим далеч от шамарите. Путин не иска мир и изпадат в криза.

    19:12 15.07.2026

  • 22 Сатана Z

    20 6 Отговор
    Как па нито един жълропаветен сопол не замина за Украйна да върне Константинова на Зе фюрера,а седи в панелката и псува скотския си животец?
    Ае,чемодан - вокзал - Kyiv.

    19:12 15.07.2026

  • 23 Тази фашистка на снимката

    23 7 Отговор
    е тази която унищожава Европа!

    19:13 15.07.2026

  • 24 Урсула фон дер Лайен, председател

    5 16 Отговор
    ЕС ще даде Атом и бързи неутрони на Украйна 👆

    Коментиран от #50

    19:13 15.07.2026

  • 25 шопо

    16 5 Отговор
    па че се оди до Берлин тоя пат сас Сармат...

    19:14 15.07.2026

  • 26 матю хари

    6 16 Отговор
    Не виждам причина Украйна да не победи. С НАТО и ЕС зад гърба си, лесна работа. Русийката изнемогва и трябва да моли Китай, но китайските комунисти едно дават, а две искат. Режимът в Иран ще падне и така Русия остава съвсем сама.

    19:17 15.07.2026

  • 27 гнус 200

    5 5 Отговор
    ще има грузз 200

    Коментиран от #29

    19:22 15.07.2026

  • 28 Урсулана

    10 5 Отговор
    От вируси да не се отърве

    19:23 15.07.2026

  • 29 Да ти се

    4 1 Отговор

    До коментар #27 от "гнус 200":

    Връща груза с лихвите

    19:25 15.07.2026

  • 30 нннн

    4 1 Отговор
    Кой плаща?

    19:27 15.07.2026

  • 31 Чорапа

    9 9 Отговор
    изключи България от процеса за модернизация на армията.
    Да благодарим на Шарлатаните му , че го доведоха на власт.

    Коментиран от #33, #40

    19:27 15.07.2026

  • 32 Тизи вампир

    9 4 Отговор
    Да праща децата си на фронта

    19:28 15.07.2026

  • 33 Дръта чанта

    9 5 Отговор

    До коментар #31 от "Чорапа":

    Да праиш барут и да съсипваш природата и да си лигитимна цел и като вземат да падат орешници друга песен ще запеите

    19:30 15.07.2026

  • 34 На Путин

    8 6 Отговор

    До коментар #11 от "В Киев за три дни":

    Паметник трябва да му издигнат в Киев. Пет години само ги гъделичка. А трябваше само един атом в началото и досега щяхме да сме забравили, че е имало такава държава.

    19:31 15.07.2026

  • 35 Въобще не ви желаем

    11 3 Отговор
    Председателката на групата на "Обнови Европа" в Европейския парламент Валери Айе, която е и близък съратник на френският президент Еманюел Макрон със свойте изказвания и критика към българския Премиер Румен Радев инспирира изключително силни антиевропейски настроения в българските избиратели . Призовавам въпросната госпожа да се въздържа от подобни изявления и да не се меси и формира българска политика . Чужденката не ни е никаква и не сме длъжни да се съобразяваме с нейното мнение , препоръки и критика.

    19:32 15.07.2026

  • 36 Война, война

    6 3 Отговор
    До последния урко..... Абе тая до кога ще е между живите

    19:32 15.07.2026

  • 37 млад еврас

    9 3 Отговор
    В договора долу горе пише, ЕС плаща и произвежда укрия ползва. А ве тея еврасти някой търси ли ги за друго, освен да му платят сметката, страшни икономисти излязоха хахахаха.

    Коментиран от #42

    19:34 15.07.2026

  • 38 .....

    9 2 Отговор
    Китай всъщност вкарва ЕС в капана, в момента изкупуват всичко фалирало в ЕС направо на ишляме без пари, фабрики, цехове, заводи, складове и скоро в европа ще усетят яко дъха на дракона, засега еврастите усетиха само дъха на мечката, скоро и на дракона, Русия не я мислете, мечката и дракона работят в екип и нямат нужда да се превземат и завладяват. Също кики изкупува дългове на европа а на САЩ са изкупили над 30% от дълга вече, имат пари угаждат си, САЩ вече усещат дъха на дракона и нямат шанс.

    19:37 15.07.2026

  • 39 ДЕМЕК ОЩЕ НИШИ

    8 1 Отговор
    СЕ ОТВАРЯТ ДА КРАДЕМ НАРОДИТЕ НА ЕВРОПАТА. АКО СТАНЕ ВОЙНА ЕВРОПА РУСИЯ ОТБРАНИТЕЛНИ СРЕДСТВА НЯМА ДА СА НУЖНИ ДВЕ БОМБИ АТОМ И СВЕТА НАШ ЕВРОПЕЙСКИ ГО НЕМА.

    19:38 15.07.2026

  • 40 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    12 6 Отговор

    До коментар #31 от "Чорапа":

    Викаш голяма модернизация течеше...

    ДВАДЕСЕТ ГОДИНИ в НАТьО-

    ДВАДЕСЕТ ГОДИНИ модернизация в армията-

    ОЩЕ е с АК - съветско производство
    и наше по руски лиценз🤔
    ОЩЕ е с МиГ - съветско производство🤔
    ОЩЕ е със ЗиЛ и УАЗ- съветско производство
    АБЕ направо сме МОДЕРНИЗИРАНА армия❗

    Коментиран от #44, #45

    19:38 15.07.2026

  • 41 мурсула

    5 1 Отговор
    тая ге?юропа плаче за бомби.мазохисти!

    19:39 15.07.2026

  • 42 ДА ЕВРАСТИТЕ ГИ

    2 1 Отговор

    До коментар #37 от "млад еврас":

    ТЪРСИ ТОЙ БЕЛОТО НО ПОСЛЕ ЕВРАСТИТЕ ТЪРСЯТ НЕГО СЪС ТОЧНИТЕ СИ БАН. СМЕТКИ

    19:41 15.07.2026

  • 43 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 2 Отговор
    Ама таА с ЧЕРВЕНО сакенце ли е❓
    Ау , путинка ша излезе❗

    19:43 15.07.2026

  • 44 СВО 1 602 дни РЕЗИЛ

    11 0 Отговор

    До коментар #40 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Точно така. Причината е ясна, но какво от това. Никакво преминаване към натовски стандарти.Трябва да се държим за прекрасното съветско оръжие и да сме спокойни, дори когато Сърбия се превъоръжава от няколко години.

    19:50 15.07.2026

  • 45 Простак

    6 6 Отговор

    До коментар #40 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Защо забрави прогнилите Ефки и Скапаните Стрингери.
    Те са модернизация

    19:50 15.07.2026

  • 46 Ддд

    3 5 Отговор
    България вече е отлъчена проруска губерния от ЕС.

    19:53 15.07.2026

  • 47 ЧЕ ТО НЯМА ДЪРЖАВА ОКРАИНА

    5 3 Отговор
    Урсулата пак се е объркала.

    19:54 15.07.2026

  • 48 ОНЯ с ДРОНЯ

    4 2 Отговор
    СИ ДЗИН ПИН
    Вече влиза в контакт
    Със потенциални Наследници
    На Путин .

    Готви се вече Смяната
    На Дъртия ШАМШАЛ

    РУСИВ скоро ще се отърве

    От КГБ ПРОПАДНЯКА

    С ВИСОКИТЕ ТОКЧЕТА.

    19:57 15.07.2026

  • 49 Инна

    4 5 Отговор
    Обекти на украинските въоръжени сили горят в Одеса, Черноморск, Южно, Очаков, Николаев, Измаил и Вилково. Корабите под чуждестранен флаг, доставящи военни доставки до Киев, които експертите наричат ​​„черният флот на НАТО“, се опитват да напуснат опасните райони, но не всички са успешни. Руското министерство на отбраната съобщи, че преди няколко часа още четири кораба, действащи за украинските въоръжени сили, са били ударени от дронове в пристанищата Чорноморск и Днепър-Бугски.

    Така, според военни експерти, броят на корабите, баржите, фериботите и други плавателни съдове за доставка на морски товари е надхвърлил 20. Между другото, експертите отбелязаха, че пристанището Днепър-Бугски е било ударено за първи път днес. Това е морско пристанище на левия бряг на река Южен Буг, южно от Николаев, където реката се влива в естуара на Буг. В тези райони се намират управлявани от Великобритания бази за обучение на военноморски диверсанти. Има и съоръжения за сглобяване, товарене на взривни вещества и подготовка на безпилотни лодки за бой.

    Коментиран от #52, #53

    19:57 15.07.2026

  • 50 Хахаха!🎺🥳😀

    2 3 Отговор

    До коментар #24 от "Урсула фон дер Лайен, председател":

    Няма нужда от атом. Инак Путин щеше да им изпрати по въздушна поща за 5 минути няколко милиона тона тротилов еквивалент.

    19:58 15.07.2026

  • 51 ЧЕРВЕНАТА ИЗМЕТ

    2 4 Отговор
    ИЗТРЕЩЯ

    Значи всичко е Ок.

    Коментиран от #62

    19:58 15.07.2026

  • 52 Хахаха!🎺🥳😀

    3 3 Отговор

    До коментар #49 от "Инна":

    Това е голата истина, а не урко пропагандата. Пристанищата на урка горят!

    19:59 15.07.2026

  • 53 Хахахахаха

    4 2 Отговор

    До коментар #49 от "Инна":

    Утре пак .


    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    ТОТАЛНО СПРЯ ДА РАБОТИ .

    ХАХА ХАХАХА

    ЕТО ТИ НОВИНА

    РУБЛО ИДИОТ

    АВТОСТОЯНКАТА В РУСКАТА КОЧИНА

    ЩЕ ПРОДЪЛЖАВА ОЩЕ ДЪЛГО ВРЕМЕ

    20:02 15.07.2026

  • 54 ВОЙНАТА НА БРИТАНЦИТЕ В НОВОРУСИЯ

    4 2 Отговор
    Е тотален крах. Руската армия напредва по целия фронт.

    20:03 15.07.2026

  • 55 Пенсионер 69 годишен

    4 0 Отговор
    Едно време, като бях войник ни учеха, накъде да залегнем и къде да се крием от атома. Но старши лейтенантът честно ни каза, че няма спасение и в бункерите, защото от промяната на налягането тялото се пръсва като презряла диня.

    20:03 15.07.2026

  • 56 Гай Турий

    6 1 Отговор
    Ами Майнелайнен да я произведат в длъжност началник на европейски военен блок. Нещо за производство, за земеделие, за елеткропроизводство от АЕЦ, нещо за туризъм, култура, спорт и т.н. в тоя еврейски съюз?! - Не при урдзурляшката клика такова нещо изобщо не може да се помисли, само може да се мечтае. Трябва да се пилеят стотици милиарди по фашистката клика в киев и се защитават престъпници терористи, крадци на милиарди, мародари и корумпирани влечуги. Тоя обърнат свят искат да ни го представят като светлно и бленувано съществуване с ехидна цинична и гадна предателска усмивка на сбръчкани кокошки, подчинили се на световните рептили.

    20:07 15.07.2026

  • 57 Пенсионер 69 годишен

    4 2 Отговор
    Украинските фермери нямат интерес житото, слънчогледа и олиото им да изгорят в пристанищата. По-добре да изчакат идването на руснаците и чрез тях безопасно да ги продадат.

    20:10 15.07.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 чети ,просиянска мъ....шо

    1 1 Отговор
    Пълно прекъсване на тока в Керч: украински дронове парализират важния център на Путин в КримСлед украинска атака с дрон, токът напълно спря в Керч, в руски окупиран Крим през нощта. Според окупационната администрация други части на полуострова също бяха засегнати.

    назначеният от Москва губернатор Иван Кожел заяви, че Керч е "напълно без електричество в резултат на вражеска атака с дрон". Основните снабдителни обекти продължиха да работят с аварийно захранване. Общинските служби са заети с ремонти и възстановяване на снабдяването, обясни той.Градът се намира в източната част на Крим. Поради разположението си на руския континент, той има голямо военно и логистично значение за Москва.

    Украйна напада Крим – пълно прекъсване на електрозахранването в Керч
    Доставчикът на енергия Krymenergo също потвърди ограниченията. Според това електроснабдяването в Крим е ограничено. В зависимост от ситуацията в отделните зони на доставки, ще има неуспехи. В момента не може да бъде посочена дата за връщане към редовна грижа.Водоснабдяването в девет района на Крим също беше засегнатоКрим като цел на украински атаки....кРадев чий е крим???

    Коментиран от #65

    20:36 15.07.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 За голямо всеобщо щастие

    2 0 Отговор
    Този нацистки съюз ще сподели съдбата на предишните нацисти , такъв е реда на нещата нацистите в Европа ще бъдат забулени за следващите стотина години

    20:50 15.07.2026

  • 62 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "ЧЕРВЕНАТА ИЗМЕТ":

    ЗабелезА ли, че таА на снимката е с ЧЕРВЕНО САКЕНЦЕ 🤔❓

    20:56 15.07.2026

  • 63 млад еврас

    1 0 Отговор
    В договора долу горе пише, ЕС произвежда, доствя и плаща укрия ползва. А ве тея еврасти някой търси ли ги за друго, освен да му платят сметката, страшни икономисти излязоха хахахаха.

    21:03 15.07.2026

  • 64 Удри евраста с лопатЕто

    2 0 Отговор
    За незнаещите, операцията за 3 дня мина още първите 3 дня и се отиде на преговори в Истанбул, сега операцията е дока евраста лази по корем, евраста вече пълзи, но операцията ще продължи докъ почне а се влачи по гол тумбак хахахахаха.

    21:05 15.07.2026

  • 65 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

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