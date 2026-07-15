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Одеса е подложена на четвърта ракетна атака за последното денонощие
  Тема: Украйна

Одеса е подложена на четвърта ракетна атака за последното денонощие

15 Юли, 2026 21:26 1 064 57

  • одеса-
  • ракетна атака-
  • украйна

Силни експлозии отекнаха в града, а местните власти призоваха жителите незабавно да се укрият в бомбоубежища.

Одеса е подложена на четвърта ракетна атака за последното денонощие - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Одеса е била подложена на четвърта ракетна атака в рамките на последното денонощие, съобщават местни канали в Телеграм. В града са отекнали силни експлозии, след като ракети са били изстреляни от акваторията на Черно море, предава БТА.

По информация, публикувана в Телеграм, четири ракети са се взривили в района на Одеса, както и край градовете Черноморск и Южни около 19:50 часа местно време (съвпадащо с българското).

Регионалните власти призоваха жителите незабавно да се укрият в бомбоубежищата, тъй като въздушната атака продължава. Съобщава се и за поразени цели, без към момента да бъдат оповестени допълнителни подробности за щетите или евентуални пострадали.

Одеса и областта остават сред районите на Украйна, които често са обект на въздушни атаки заради стратегическото си значение и разположението си на брега на Черно море.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 3.14К

    49 14 Отговор
    След като свършиха ракетите на наркомана за ПВО, рязко спадна броя на жертвите сред мирното население!

    Коментиран от #11, #47

    21:30 15.07.2026

  • 2 Софиянец

    29 13 Отговор
    Браво! 💪🇷🇺❤️👌

    21:31 15.07.2026

  • 3 Швейк

    18 36 Отговор
    1709г.-Петър Велики разбива шведската армия.
    1945г.-Йосиф Сталин побеждава фашистка Германия.
    2026г.-Путин превзема две села в Украйна.
    Или-както казва Остап Бендер-сбъдва се мечтата на идиота !

    Коментиран от #9, #13, #46

    21:32 15.07.2026

  • 4 !!!?

    44 15 Отговор
    Скоро Одеса ще се върне в състава на Руската федерация 🍻

    21:32 15.07.2026

  • 5 От какво е атаката

    39 10 Отговор
    От перални или прахосмукачки?

    21:32 15.07.2026

  • 6 Европеец

    30 12 Отговор
    Излъгаха го либералния Путин навремето за зърнената сделка и сега му отвориха работа в Одеса, Исмаил, Иличовск и другите по-малки пристани....

    21:32 15.07.2026

  • 7 Володимир Зеленски, бивш президент

    38 16 Отговор
    Одеса няма никакво стратегическо значение за Украйна.

    Коментиран от #22, #33

    21:33 15.07.2026

  • 8 Из Одеса

    22 11 Отговор
    Има само сирени,няма една тухла паднала в Одеса от началото на сво ,дискотеките пълни,останалото е за наивници и любители на анимации

    21:33 15.07.2026

  • 9 Хихихи

    34 11 Отговор

    До коментар #3 от "Швейк":

    Степан бандера е застрелян като псе на няква кална улица 😅

    21:33 15.07.2026

  • 10 Маринов

    24 14 Отговор
    Напишете и целите в Одеса и кои са поразени. И не ни давайте тази барака, това е подигравка с форума

    Коментиран от #15

    21:34 15.07.2026

  • 11 Европеец

    21 10 Отговор

    До коментар #1 от "3.14К":

    Прав си.... И затова спряха да не информират за българите в Одеса, не че ми липсва тая информация де....

    21:34 15.07.2026

  • 12 Удрят Българите в Одеса

    11 23 Отговор
    Докато световният лидер Зеленски посреща в красив Киев председателя на Европейската комисия Урсула Фон Дер Лайен и други лидери на Европейски страни

    Коментиран от #17, #32

    21:34 15.07.2026

  • 13 Иван Димитров, санитар в Карлуково

    13 11 Отговор

    До коментар #3 от "Швейк":

    Един мой пациент от стая 234 ги редеше същите простотии като теб и сам си вярваше.

    21:36 15.07.2026

  • 14 До 3- те кАпеи от бунищата

    15 26 Отговор
    Станете мирно за поздрав от прекрасната новина -

    Украинските ВМС потопиха руския патрулен кораб "Изумруд" на ФСБ край Новоросийск
    14 юли 2026

    Военноморските сили на Украйна потвърдиха на 14 юли унищожаването на руския граничен патрулен кораб „Изумруд“ на Федералната служба за сигурност (ФСБ). "Украински военни моряци потопиха граничен патрулен кораб от 2-ри ранг с помощта на морския безпилотен комплекс „Сарган-3000“ в близост до Новоросийск. Сред екипажа на кораба има загинали и ранени", съобщиха от Военноморските сили на украинската армия. От изявлението им става ясно, че плавателният съд е потопен в най-голямото руско пристанище на Черно море, намиращо се в Краснодарския край.

    Коментиран от #16

    21:37 15.07.2026

  • 15 Знаем ги целите

    12 25 Отговор

    До коментар #10 от "Маринов":

    МНОГОЕТАЖКИ

    И

    БОЛНИЦИ ..

    РУСКИТЕ ТЕРОРИСТИ

    ДА УБИВАТ МИРНО НАСЕЛЕНИЕ

    ТОВА ГО МОГАТ

    Коментиран от #49

    21:38 15.07.2026

  • 16 ИЗМУМРУД

    10 22 Отговор

    До коментар #14 от "До 3- те кАпеи от бунищата":

    Е РАЗЦЕПЕН НА ДВЕ.

    ЩЕ ПРАВИ КОМПАНИЯ

    НА КРАЙЦЕРА МАСКВА.

    21:39 15.07.2026

  • 17 Иван Димитров, санитар в Карлуково

    16 9 Отговор

    До коментар #12 от "Удрят Българите в Одеса":

    Браво, имаш напредък, аз много се гордея с постиженията на моите пациенти.

    Коментиран от #28

    21:39 15.07.2026

  • 18 Мдаа...

    23 5 Отговор
    Два товарни кораба в морето и поне още един на док. Пет големи хранилища за ГСМ си горят още от вчера. Пристанищни съоръжения неуточнен брой и вид. Дежурните складове с боеприпаси и оръжие, като в поне един склад е изгоряло нещо прекалено важно и скъпо, руснаците също не казват какво.
    Засега толкоз.

    21:39 15.07.2026

  • 19 Народните пак дадоха фира

    22 10 Отговор
    Урко фашистите се пукат по шевовете

    21:41 15.07.2026

  • 20 Натовците пак дадоха фира

    22 10 Отговор
    Урко фашистите се пукат по шевовете

    21:41 15.07.2026

  • 21 Българин

    10 21 Отговор
    Няма пощада за кремълските нацисти! Нито на белия свят, нито в отвъдното!

    21:42 15.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Щото

    15 5 Отговор
    на пристанището пристигат натовските контингенти!

    21:43 15.07.2026

  • 24 СЛАВА НА РУСИЯ

    12 16 Отговор
    В СЪСТАВА НА КИТАЙ.

    СИ ДЗИН ПИН

    ВЕЧЕ ТЪРСИ ЗАМЕСТНИК

    НА ДЪРТИЯ ИЗКУФЯЛ ПУТИН.

    21:44 15.07.2026

  • 25 МЪКЪ МЪКЪ

    16 8 Отговор
    Пак има много затрупани натюфци.

    21:44 15.07.2026

  • 26 Пишете

    18 5 Отговор
    колко натовски генерала са ликвидирани!

    Коментиран от #31

    21:45 15.07.2026

  • 27 ВОЙНАТА НА БРИТАНЦИТЕ В НОВОРУСИЯ

    20 9 Отговор
    Е в тотален колапс. Одеса е била и ще е руска.

    21:45 15.07.2026

  • 28 Швейк

    9 11 Отговор

    До коментар #17 от "Иван Димитров, санитар в Карлуково":

    Санитар ли си или пациент ?

    21:46 15.07.2026

  • 29 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ

    15 9 Отговор
    Щял да бяга. Не искал да ходи на фронта.

    21:46 15.07.2026

  • 30 Новокитай

    8 10 Отговор
    Остро осъждаме ескалацията на конфликта!

    21:47 15.07.2026

  • 31 1000

    10 9 Отговор

    До коментар #26 от "Пишете":

    1000 Са.

    Не Само НАТОВСКИ

    Има и Генерали на ТРЪМП.

    Хаха хахахахаха хахахахаха

    21:47 15.07.2026

  • 32 Варна 3

    10 15 Отговор

    До коментар #12 от "Удрят Българите в Одеса":

    Те руснаците са антибългарски настроени. Още след Освобождението, през лятото ревизирали за нашите територии заедно с другите страни от Антантата и така загубихме териториите си. Никога Руската империя не е помагала на нас, дори и СССР. Искахме всички да живеем така, като в 30-те (с модерна икономика, култура и качество на живот). Защо пък тези от Деградирана България на Радев ни поставиха в такова положение?

    Прогресивна България=Пропаднала България

    Коментиран от #41

    21:48 15.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 ИЗНЕРВЕН РОТШИЛД

    13 8 Отговор
    Сега от къде ще изнасям редкоземите дето така и не ги изкопах, а само ги платих.

    21:49 15.07.2026

  • 35 дядо дръмпир

    7 15 Отговор
    Русия/Украйна: Украински морски дрон очевидно унищожава руски кораб на ФСБРусия очевидно трябва да приеме загубата на сравнително голям патрулен кораб в едно от своите пристанища в Черно море след атака на украински военноморски дрон.

    Украинският флот съобщи във вторник в Telegram за потъването на "Изумруд" и по-късно публикува сателитно изображение, което според твърденията показва сериозни повреди по кораба в пристанище близо до Геленджик.

    Според доклада, за атаката е използван морски дрон Sargan-3000. Сред членовете на екипажа на "Изумруд" се твърди, че са загинали и ранени, според украинска информация. Първоначално информацията не можеше да бъде независимо проверена. Русия първоначално не потвърди загубата.Според украинската информация "Изумруд" е дълъг около 62 метра и разполага с хеликоптерна площадка. Според Washington Post, това е патрулен кораб в службата на руската тайна служба ФСБ.

    За Москва инцидентът е двойно взривоопасен. От една страна, "Изумруд" е бил замесен в инцидент в Керченския проток още през 2018 г. По това време Русия обстрелваше украински кораби на входа на Азовско море. Унищожението сега означава закъсняло отмъщение за Украйна."Дворецът на Путин" само на няколко километра оттук
    Ударът далеч зад украинските линии отново разкрива слабости в отбранителните възможности на Русия срещу украински дронове. Град Геленджик в Краснодарска област се намира по море, на повече от 600 километра от украинския пристанищен град Одеса.

    Коментиран от #45

    21:50 15.07.2026

  • 36 ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ

    14 8 Отговор
    Запазихте ли си места за спане у метрото в ню кииф тази вечер?

    21:50 15.07.2026

  • 37 СОЛОВЬОВ

    9 12 Отговор
    Грабна ли СНАЙПЕРА?

    Гледаме още се мотае в Студиото

    И реве Кой бил
    Отговорен
    За Защитата на Блатната Територия
    От Украинските Дронове.

    Хаха хахахахаха хахахахаха

    Коментиран от #48

    21:50 15.07.2026

  • 38 УДРИ С ЛОПАТАТА

    14 7 Отговор
    По главите британски бандерски.

    21:51 15.07.2026

  • 39 В Одеса

    14 6 Отговор
    Е поразен кораб вчера минал Бафора днес го няма на дъното е барабар с товара .

    Коментиран от #53

    21:51 15.07.2026

  • 40 Топчията

    12 6 Отговор
    Уудрий бандерите с Бандерола !

    21:51 15.07.2026

  • 41 Антирашист 1627

    6 9 Отговор

    До коментар #32 от "Варна 3":

    Няма дастава по добре с одобрен от рашистите водач !

    21:52 15.07.2026

  • 42 ЗЕЛЕНИЯ ВЧЕРА КАЗА ЧЕ ЩИ ИЗНАСЯ ЗЪРНО

    14 5 Отговор
    Очевидно е взел лиценз и за телепортация.

    21:52 15.07.2026

  • 43 БРИТАНЦИТЕ ЗДРАВО ЯДАТ ДЪРВОТО

    13 4 Отговор
    В тази война.

    21:53 15.07.2026

  • 44 Смях в залата

    3 11 Отговор
    Лавров се оплака - "договорките от Аляска", т.нар. "дух от Анкъридж" ги нямало, американският президент Доналд Тръмп нищо не коментирал, но имало голям погром на руски кораби и украински тероризъм в Азовско море.

    😆

    21:55 15.07.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 3 Отговор

    До коментар #3 от "Швейк":

    Петър 1 от 1700 до 1709 води война със Швеция,а после Оше 11 години
    А Сталин?

    21:56 15.07.2026

  • 47 Путин стреля с китайск и ,с. корейски

    5 11 Отговор

    До коментар #1 от "3.14К":

    Ракети и с ирански дронове, защото собствени не може даже да си нарисува.
    Да не говорим, че за ракетните комплекси, установки, кораби, самолети гориво ЙОК!!!
    За второстепенните танкове, БТР-и, джипки и т. н. няма да говорим

    21:57 15.07.2026

  • 48 хихи

    3 9 Отговор

    До коментар #37 от "СОЛОВЬОВ":

    на Соловьов като му казаха, че има 50км опашка за бензин в Москва, го изнесоха на носилка от студиото 😂😂😂

    Коментиран от #54

    21:57 15.07.2026

  • 49 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 3 Отговор

    До коментар #15 от "Знаем ги целите":

    Лекаря Ти е много злее,хвхаххахах

    21:58 15.07.2026

  • 50 хаха🤣

    4 7 Отговор
    Ех, Пуся, Пуся така и не се научи как се прави военна операция 🤣С бутане на къщи и блокове, няма да стане, учи се от САЩ и Израел как се прави 🤣

    21:59 15.07.2026

  • 51 дядо дръмпир -да ви мръдне по чешки

    9 3 Отговор
    На пристанището в Одеса е бил ударен контейнеровоз в който е имало контейнери с 20бр Сторм Шадоу и 8души британски персонал които са станали на дроб сърма ,а аз утре утивам за гъби за да утакожа мъката.

    22:00 15.07.2026

  • 52 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 5 Отговор
    Актуален списък с " Победи " На зеленски и бандеровска Украйна:
    1 Границите от 1991
    2 Границите от 2014
    3 Границите от 2022
    4 Контърнаступа от Лято 2023
    5 пиене на кафето в Крим
    6 събаряне на Кримския мост
    7 Превземане на Курска АЕЦ и Замяната и, и на Курска област за Донбас
    Това е накратко и за Сега само.
    Моля ,бордюри ,коментирайте,хахахах

    22:00 15.07.2026

  • 53 варна

    4 9 Отговор

    До коментар #39 от "В Одеса":

    за 6 дни 120 руски кораби дадоха фира

    Коментиран от #57

    22:02 15.07.2026

  • 54 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 3 Отговор

    До коментар #48 от "хихи":

    Гледа е Соловьев ли?Браво!
    Аз - много рядко.

    22:04 15.07.2026

  • 55 Лука

    6 2 Отговор
    Хитрата сврака с двата крака ,край одеса бе потопен украйнски "рибарски кораб" превозващ водни дронове ,а "рибарите "изпратени при Нептун 😂😂😂.

    22:04 15.07.2026

  • 56 Артилерист

    4 1 Отговор
    Руските войски спират функционирането на одеското пристанище. Последното се свързва основно с доставка на западна военна помощ затова пристигането и заминаването на кораби става все по-рисково и за самите кораби. Сглобяването на западните дронове може да става съвсем децентрализирано в импровизирани работилници и гаражи, но руските средства за далечно поразяване обръщат специално внимание на комуникационните канали за доставка на заготовките откъм западната граница, черноморските и дунавски пристанища...

    22:13 15.07.2026

  • 57 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 1 Отговор

    До коментар #53 от "варна":

    Това скоро ще го пиша като точка 8 от пост 52,хвхаха

    22:18 15.07.2026

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