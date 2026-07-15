Одеса е подложена на четвърта ракетна атака за последното денонощие

Одеса е била подложена на четвърта ракетна атака в рамките на последното денонощие, съобщават местни канали в Телеграм. В града са отекнали силни експлозии, след като ракети са били изстреляни от акваторията на Черно море, предава БТА.
По информация, публикувана в Телеграм, четири ракети са се взривили в района на Одеса, както и край градовете Черноморск и Южни около 19:50 часа местно време (съвпадащо с българското).
Регионалните власти призоваха жителите незабавно да се укрият в бомбоубежищата, тъй като въздушната атака продължава. Съобщава се и за поразени цели, без към момента да бъдат оповестени допълнителни подробности за щетите или евентуални пострадали.
Одеса и областта остават сред районите на Украйна, които често са обект на въздушни атаки заради стратегическото си значение и разположението си на брега на Черно море.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 3.14К
Коментиран от #11, #47
21:30 15.07.2026
2 Софиянец
21:31 15.07.2026
3 Швейк
1945г.-Йосиф Сталин побеждава фашистка Германия.
2026г.-Путин превзема две села в Украйна.
Или-както казва Остап Бендер-сбъдва се мечтата на идиота !
Коментиран от #9, #13, #46
21:32 15.07.2026
4 !!!?
21:32 15.07.2026
5 От какво е атаката
21:32 15.07.2026
6 Европеец
21:32 15.07.2026
7 Володимир Зеленски, бивш президент
Коментиран от #22, #33
21:33 15.07.2026
8 Из Одеса
21:33 15.07.2026
9 Хихихи
До коментар #3 от "Швейк":Степан бандера е застрелян като псе на няква кална улица 😅
21:33 15.07.2026
10 Маринов
Коментиран от #15
21:34 15.07.2026
11 Европеец
До коментар #1 от "3.14К":Прав си.... И затова спряха да не информират за българите в Одеса, не че ми липсва тая информация де....
21:34 15.07.2026
12 Удрят Българите в Одеса
Коментиран от #17, #32
21:34 15.07.2026
13 Иван Димитров, санитар в Карлуково
До коментар #3 от "Швейк":Един мой пациент от стая 234 ги редеше същите простотии като теб и сам си вярваше.
21:36 15.07.2026
14 До 3- те кАпеи от бунищата
Украинските ВМС потопиха руския патрулен кораб "Изумруд" на ФСБ край Новоросийск
14 юли 2026
Военноморските сили на Украйна потвърдиха на 14 юли унищожаването на руския граничен патрулен кораб „Изумруд“ на Федералната служба за сигурност (ФСБ). "Украински военни моряци потопиха граничен патрулен кораб от 2-ри ранг с помощта на морския безпилотен комплекс „Сарган-3000“ в близост до Новоросийск. Сред екипажа на кораба има загинали и ранени", съобщиха от Военноморските сили на украинската армия. От изявлението им става ясно, че плавателният съд е потопен в най-голямото руско пристанище на Черно море, намиращо се в Краснодарския край.
Коментиран от #16
21:37 15.07.2026
15 Знаем ги целите
До коментар #10 от "Маринов":МНОГОЕТАЖКИ
И
БОЛНИЦИ ..
РУСКИТЕ ТЕРОРИСТИ
ДА УБИВАТ МИРНО НАСЕЛЕНИЕ
ТОВА ГО МОГАТ
Коментиран от #49
21:38 15.07.2026
16 ИЗМУМРУД
До коментар #14 от "До 3- те кАпеи от бунищата":Е РАЗЦЕПЕН НА ДВЕ.
ЩЕ ПРАВИ КОМПАНИЯ
НА КРАЙЦЕРА МАСКВА.
21:39 15.07.2026
17 Иван Димитров, санитар в Карлуково
До коментар #12 от "Удрят Българите в Одеса":Браво, имаш напредък, аз много се гордея с постиженията на моите пациенти.
Коментиран от #28
21:39 15.07.2026
18 Мдаа...
Засега толкоз.
21:39 15.07.2026
19 Народните пак дадоха фира
21:41 15.07.2026
20 Натовците пак дадоха фира
21:41 15.07.2026
21 Българин
21:42 15.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Щото
21:43 15.07.2026
24 СЛАВА НА РУСИЯ
СИ ДЗИН ПИН
ВЕЧЕ ТЪРСИ ЗАМЕСТНИК
НА ДЪРТИЯ ИЗКУФЯЛ ПУТИН.
21:44 15.07.2026
25 МЪКЪ МЪКЪ
21:44 15.07.2026
26 Пишете
Коментиран от #31
21:45 15.07.2026
27 ВОЙНАТА НА БРИТАНЦИТЕ В НОВОРУСИЯ
21:45 15.07.2026
28 Швейк
До коментар #17 от "Иван Димитров, санитар в Карлуково":Санитар ли си или пациент ?
21:46 15.07.2026
29 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ
21:46 15.07.2026
30 Новокитай
21:47 15.07.2026
31 1000
До коментар #26 от "Пишете":1000 Са.
Не Само НАТОВСКИ
Има и Генерали на ТРЪМП.
Хаха хахахахаха хахахахаха
21:47 15.07.2026
32 Варна 3
До коментар #12 от "Удрят Българите в Одеса":Те руснаците са антибългарски настроени. Още след Освобождението, през лятото ревизирали за нашите територии заедно с другите страни от Антантата и така загубихме териториите си. Никога Руската империя не е помагала на нас, дори и СССР. Искахме всички да живеем така, като в 30-те (с модерна икономика, култура и качество на живот). Защо пък тези от Деградирана България на Радев ни поставиха в такова положение?
Прогресивна България=Пропаднала България
Коментиран от #41
21:48 15.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 ИЗНЕРВЕН РОТШИЛД
21:49 15.07.2026
35 дядо дръмпир
Украинският флот съобщи във вторник в Telegram за потъването на "Изумруд" и по-късно публикува сателитно изображение, което според твърденията показва сериозни повреди по кораба в пристанище близо до Геленджик.
Според доклада, за атаката е използван морски дрон Sargan-3000. Сред членовете на екипажа на "Изумруд" се твърди, че са загинали и ранени, според украинска информация. Първоначално информацията не можеше да бъде независимо проверена. Русия първоначално не потвърди загубата.Според украинската информация "Изумруд" е дълъг около 62 метра и разполага с хеликоптерна площадка. Според Washington Post, това е патрулен кораб в службата на руската тайна служба ФСБ.
За Москва инцидентът е двойно взривоопасен. От една страна, "Изумруд" е бил замесен в инцидент в Керченския проток още през 2018 г. По това време Русия обстрелваше украински кораби на входа на Азовско море. Унищожението сега означава закъсняло отмъщение за Украйна."Дворецът на Путин" само на няколко километра оттук
Ударът далеч зад украинските линии отново разкрива слабости в отбранителните възможности на Русия срещу украински дронове. Град Геленджик в Краснодарска област се намира по море, на повече от 600 километра от украинския пристанищен град Одеса.
Коментиран от #45
21:50 15.07.2026
36 ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ
21:50 15.07.2026
37 СОЛОВЬОВ
Гледаме още се мотае в Студиото
И реве Кой бил
Отговорен
За Защитата на Блатната Територия
От Украинските Дронове.
Хаха хахахахаха хахахахаха
Коментиран от #48
21:50 15.07.2026
38 УДРИ С ЛОПАТАТА
21:51 15.07.2026
39 В Одеса
Коментиран от #53
21:51 15.07.2026
40 Топчията
21:51 15.07.2026
41 Антирашист 1627
До коментар #32 от "Варна 3":Няма дастава по добре с одобрен от рашистите водач !
21:52 15.07.2026
42 ЗЕЛЕНИЯ ВЧЕРА КАЗА ЧЕ ЩИ ИЗНАСЯ ЗЪРНО
21:52 15.07.2026
43 БРИТАНЦИТЕ ЗДРАВО ЯДАТ ДЪРВОТО
21:53 15.07.2026
44 Смях в залата
😆
21:55 15.07.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #3 от "Швейк":Петър 1 от 1700 до 1709 води война със Швеция,а после Оше 11 години
А Сталин?
21:56 15.07.2026
47 Путин стреля с китайск и ,с. корейски
До коментар #1 от "3.14К":Ракети и с ирански дронове, защото собствени не може даже да си нарисува.
Да не говорим, че за ракетните комплекси, установки, кораби, самолети гориво ЙОК!!!
За второстепенните танкове, БТР-и, джипки и т. н. няма да говорим
21:57 15.07.2026
48 хихи
До коментар #37 от "СОЛОВЬОВ":на Соловьов като му казаха, че има 50км опашка за бензин в Москва, го изнесоха на носилка от студиото 😂😂😂
Коментиран от #54
21:57 15.07.2026
49 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #15 от "Знаем ги целите":Лекаря Ти е много злее,хвхаххахах
21:58 15.07.2026
50 хаха🤣
21:59 15.07.2026
51 дядо дръмпир -да ви мръдне по чешки
22:00 15.07.2026
52 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
1 Границите от 1991
2 Границите от 2014
3 Границите от 2022
4 Контърнаступа от Лято 2023
5 пиене на кафето в Крим
6 събаряне на Кримския мост
7 Превземане на Курска АЕЦ и Замяната и, и на Курска област за Донбас
Това е накратко и за Сега само.
Моля ,бордюри ,коментирайте,хахахах
22:00 15.07.2026
53 варна
До коментар #39 от "В Одеса":за 6 дни 120 руски кораби дадоха фира
Коментиран от #57
22:02 15.07.2026
54 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #48 от "хихи":Гледа е Соловьев ли?Браво!
Аз - много рядко.
22:04 15.07.2026
55 Лука
22:04 15.07.2026
56 Артилерист
22:13 15.07.2026
57 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #53 от "варна":Това скоро ще го пиша като точка 8 от пост 52,хвхаха
22:18 15.07.2026