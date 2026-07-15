Одеса е подложена на четвърта ракетна атака за последното денонощие

Одеса е била подложена на четвърта ракетна атака в рамките на последното денонощие, съобщават местни канали в Телеграм. В града са отекнали силни експлозии, след като ракети са били изстреляни от акваторията на Черно море, предава БТА.

По информация, публикувана в Телеграм, четири ракети са се взривили в района на Одеса, както и край градовете Черноморск и Южни около 19:50 часа местно време (съвпадащо с българското).

Регионалните власти призоваха жителите незабавно да се укрият в бомбоубежищата, тъй като въздушната атака продължава. Съобщава се и за поразени цели, без към момента да бъдат оповестени допълнителни подробности за щетите или евентуални пострадали.

Одеса и областта остават сред районите на Украйна, които често са обект на въздушни атаки заради стратегическото си значение и разположението си на брега на Черно море.