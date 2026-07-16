Ердоган безапелационен на 10-годишнината от пуча: Битката срещу ФЕТО няма да спре

Десет години след драматичните събития от нощта на 15 юли 2016 г., Турция отбелязва Деня на демокрацията и националното единство с мащабни възпоменания и категорични политически послания.

В реч пред парламента и по време на мащабно шествие в столицата Анкара, турският президент Реджеп Тайип Ердоган се преклони пред куража на милионите граждани, които преди десетилетие излязоха невъоръжени срещу танковете и изтребителите на метежниците. Държавният глава увери, че Анкара няма да прояви никакво снизхождение или забавяне в преследването на Фетхуллахистката терористична организация (ФЕТО), сочена за организатор на опита за преврат.

Епопея на националната воля: Ердоган благодари на турския народ

По време на официалните церемонии Ердоган нарече народния отпор „епопея на националната воля“ и „декларация за независимост“, която ще се предава от поколение на поколение. Държавният глава изрази признателност към всички мъже, жени, млади и стари граждани, защитили държавността, както и към лоялните служители от силите за сигурност и армията.

По официални данни на турските власти, цитирани от БТА, в кървавата нощ преди 10 години загинаха 253 души, а над 2700 бяха ранени. Президентът почете паметта на жертвите и подчерта, че тяхната саможертва е спасила страната от огромно бедствие, променяйки изцяло съвременната история на Турция.

Безмилостна борба с „вируса“ ФЕТО до пълното му изкореняване

Президентът Ердоган използва годишнината, за да изпрати остро предупреждение към тайните структури и международните мрежи на организацията ФЕТО, чийто основател Фетхуллах Гюлен почина в изгнание в САЩ през 2024 г.. Пред медиите Ердоган сравни предателството със „синителен вирус“, който засяга всяка клетка на държавния организъм, и се зарикна борбата да продължи в рамките на върховенството на закона, докато заплахата не бъде изцяло елиминирана.

Според информация на Анадолската агенция, турските разузнавателни и правосъдни органи в момента действат „с хирургическа прецизност“. Техните усилия са насочени към:

Идентифициране на скрити спящи клетки на организацията в търговския сектор, държавната бюрокрация и политиката.

Противодействие на координирани кампании за дезинформация и влияние в социалните мрежи и дигиталните платформи.

Продължаване на международния натиск за екстрадиция на избягалите в чужбина членове на мрежата.

Десетилетието, което преформатира Турция

В анализа на събитията международни наблюдатели от Ал-Джазира отбелязват, че събитията от 15 юли 2016 г. са трансформирали радикално турската държавна архитектура. Преминаването към президентска система на управление, което Ердоган определи като един от най-важните стълбове за стабилност, премахна двувластието в изпълнителната власт и ограничи възможностите за външни антидемократични намеси.

Равносметката за изминалите десет години показва мащабни чистки в армията, където бяха отстранени над 17 000 военнослужещи (включително около 40% от генералския състав), както и цялостно преструктуриране на съдебната система и медийния пейзаж в страната. Въпреки критиките на правозащитни организации като Хюман Райтс Уоч относно свиването на гражданските свободи по време на последвалото извънредно положение, официална Анкара е категорична, че мерките са били жизненоважни за гарантиране на сигурността на републиката.

В края на своето обръщение Ердоган декларира, че „Векът на Турция“, който заговорниците са се опитали да спрат, вече е в ход и нито една тъмна сила няма да успее да го отклони от траекторията му.