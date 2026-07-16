Атака срещу Киев и Харков тази нощ: Балистични ракети и дронове удариха Украйна

В ранните часове на днешния ден Русия предприе поредната си масирана въздушна атака срещу ключови градски центрове в Украйна, като основни мишени бяха столицата Киев и североизточният мегаполис Харков.
Около 00:46 часа местно време Военновъздушните сили на Украйна обявиха непосредствена балистична заплаха за столицата. Според първоначалната информация градът е атакуван с най-малко осем балистични ракети. Почти едновременно с това вълни от безпилотни летателни апарати тип "Шахед" започнаха да навлизат в украинското въздушно пространство от север, атакувайки Харков и други региони.
Щетите в Киев: Пожари и разрушени складове
Жителите на украинската столица съобщават за серия от мощни експлозии, които разтърсиха града малко след полунощ. Кметът на Киев, Виталий Кличко, потвърди чрез официалния си канал в Телеграм, че в резултат на ракетния удар е засегната складова база в западен квартал на столицата. В допълнение са регистрирани попадения и по други нежилищни сгради в града.
Началникът на Киевската градска военна администрация, Тимур Ткаченко, призова гражданите да останат в убежищата поради продължаващата заплаха. Над града са се издигнали гъсти стълбове дим, като екипи на Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна вече работят по овладяването на възникналите големи пожари. Към 4:00 часа българско време информацията за точния брой на ранените и евентуални жертви в столицата остава в процес на изясняване.
Дронове камикадзе подпалиха сгради в три района на Харков
Вторият по големина град в Украйна, Харков, преживя поредната тежка нощ под обстрел от тежки дронове камикадзе. Кметът на града Игор Терехов информира за регистрирани преки попадения в най-малко три градски района – Киевски, Шевченковски и Немишлянски.
В Немишлянски район е потвърден удар по сграда, който е предизвикал пожар. Ръководителят на Харковската областна военна администрация Олег Синегубов поясни, че към този час няма постъпили официални данни за загинали или пострадали цивилни граждани, но огледите на поразените зони продължават. Нападението идва само ден след като руска управляема авиационна бомба (КАБ) удари жилищен район в града и рани осем души.
Каква е ситуацията в другите региони на Украйна?
Въздушният терор от тази нощ не се ограничи само до Киев и Харков. Сирените за противовъздушна отбрана се задействаха в редица области, включително в региони, намиращи се далеч от фронтовата линия, като Виницка област.
Продължава и засиленият натиск в Южна Украйна. Вчера вечерта командването на Военновъздушните сили обяви повишена ракетна опасност по Черноморието заради изстрелването на свръхзвукови ракети Х-22 от руски бомбардировачи, опериращи над Черно море. Салвове от тези ракети са поразили цели в Одеска и Херсонска област, като губернаторът на Одеса Олег Кипер подчерта, че регионът е подложен на масиран комбиниран натиск вече няколко поредни дни.
Политически контекст и дефицит на ПВО
Нощната атака съвпадна с период на сериозни вътрешнополитически промени в Украйна. Часове преди първите взривове стана ясно, че президентът Володимир Зеленски е освободил от длъжност министъра на отбраната Михайло Федоров, който заемаше поста по-малко от година. Федоров беше едно от популярните лица, отговорни за успешната украинска кампания с дронове. За негов наследник се очаква да бъде предложен досегашният министър на вътрешните работи Игор Клименко, а за нов министър-председател е номиниран Серхий Корецки.
Наблюдатели от международни медии като Ройтерс и Би Би Си отбелязват, че зачестилите балистични атаки на Русия през това лято се възползват от критичния недостиг на ракети-прехващачи за системите „Пейтриът“ (Patriot) в украинския арсенал. Въпреки че Украйна наскоро обяви сключването на договори за лицензирано местно производство на американски ПВО ракети с подкрепата на „Локхийд Мартин“, тези способности ще станат оперативни най-рано в края на годината. Дотогава големите градски центрове остават силно уязвими пред руския ракетен натиск.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
04:16 16.07.2026
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #5
04:16 16.07.2026
3 голям кеф
- Моля ви се бе, господин Тръмп, дайте ПЕТРИАТ ракетите и ще видите, че съм тесняк!
04:17 16.07.2026
4 те и без това са измет окрайнсска-удриии
04:18 16.07.2026
5 оня с коня
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":е, какво да стане? ядат бой по цяла нощ гадните окранци
повече от това какво искаш да стане?
бой на ставане, бой на лягане само по обяд не ги бият руснаците
04:19 16.07.2026
6 Слава Русия
ВСУ смила Руската армия и икономика
Коментиран от #12
04:24 16.07.2026
7 После ще ревът вати
04:27 16.07.2026
8 Вата без крак
Украйна се превърна във Руско гробище
04:28 16.07.2026
9 Анонимен
Коментиран от #13
04:30 16.07.2026
10 Хахаха!🎺🥳😀 Над 2000 коментара!
Салиха Раис каза: "Ако хората не обичат да виждат хиджаб и никаби... Ако не искаш да ни виждаш повече, отиди другаде, излез."
В отговор на нейния коментар Илон Мъск казва:
Ако толерантността означава край на нашата цивилизация, тогава не можем да бъдем толерантни.
Когато Европа ще съжалява, че е разменила собствените си принципи и ценности за евтина работна ръка, ще е твърде късно.
Над 2000 коментара! Тема на годината!
За Зеленски и Украйна само по няколко коментара. Не са интересни на Запада.
04:33 16.07.2026
11 Бре!
Коментиран от #14, #15
04:56 16.07.2026
12 хихи
До коментар #6 от "Слава Русия":"..ВСУ смила Руската армия и икономика..." ама ти вярваш ли си че с пистолет с капси(дрон с 60кг бойна глава), ще нанесеш щета на Русия?
Коментиран от #17
05:03 16.07.2026
13 хихи
До коментар #9 от "Анонимен":Церевица за Пуканки. цяла седмица ще има да пука
05:04 16.07.2026
14 Пенсионер 69 годишен
До коментар #11 от "Бре!":Голяма жега в Европа. Чак сутрин се захлажда и до обяд може да спи човек. Цял ден вият сирени на линейки. Събират пострадали от жегата. Аз играх пилот на симулатора цяла нощ, но вече се уморих и ще заспивам.
05:08 16.07.2026
15 Пенсионер 69 годишен
До коментар #11 от "Бре!":Купих тая година два супер вентилатора колонен тип. Иначе може и мен да ме изнесат.
05:09 16.07.2026
16 Госあ
05:10 16.07.2026
17 Пенсионер 69 годишен
До коментар #12 от "хихи":Върху германските градове хвърлят през ВСВ милиони тонове бомби. Не се знае броя на загиналото мирно население, защото са изгаряли на пепел. Стотици хиляди. Милиони са напускали градовете и са се лутали замаяни.
В Русия хабер си нямат, че има война. 11000 километра с дрон 50кг е смешно.
Коментиран от #18
05:15 16.07.2026
18 Госあ
До коментар #17 от "Пенсионер 69 годишен":Въпросът е, че и в Киев хабер си нямат още. А трябва !
Коментиран от #19
05:17 16.07.2026
19 Пенсионер 69 годишен
До коментар #18 от "Госあ":Военните за туй са учили във военното училище и академиите.
Те знаят най-добре. Аз не разбирам от стратегия и тактика.
Има и морал в тая работа. Хората трябва да живеят някъде след войната. Къде ще живеят, ако им сринат панелките, за които са изплащали цял живот?
05:21 16.07.2026
20 Пенсионер 69 годишен
05:25 16.07.2026