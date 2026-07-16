Атака срещу Киев и Харков тази нощ: Балистични ракети и дронове удариха Украйна

В ранните часове на днешния ден Русия предприе поредната си масирана въздушна атака срещу ключови градски центрове в Украйна, като основни мишени бяха столицата Киев и североизточният мегаполис Харков.

Около 00:46 часа местно време Военновъздушните сили на Украйна обявиха непосредствена балистична заплаха за столицата. Според първоначалната информация градът е атакуван с най-малко осем балистични ракети. Почти едновременно с това вълни от безпилотни летателни апарати тип "Шахед" започнаха да навлизат в украинското въздушно пространство от север, атакувайки Харков и други региони.

Щетите в Киев: Пожари и разрушени складове

Жителите на украинската столица съобщават за серия от мощни експлозии, които разтърсиха града малко след полунощ. Кметът на Киев, Виталий Кличко, потвърди чрез официалния си канал в Телеграм, че в резултат на ракетния удар е засегната складова база в западен квартал на столицата. В допълнение са регистрирани попадения и по други нежилищни сгради в града.

Началникът на Киевската градска военна администрация, Тимур Ткаченко, призова гражданите да останат в убежищата поради продължаващата заплаха. Над града са се издигнали гъсти стълбове дим, като екипи на Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна вече работят по овладяването на възникналите големи пожари. Към 4:00 часа българско време информацията за точния брой на ранените и евентуални жертви в столицата остава в процес на изясняване.

Дронове камикадзе подпалиха сгради в три района на Харков

Вторият по големина град в Украйна, Харков, преживя поредната тежка нощ под обстрел от тежки дронове камикадзе. Кметът на града Игор Терехов информира за регистрирани преки попадения в най-малко три градски района – Киевски, Шевченковски и Немишлянски.

В Немишлянски район е потвърден удар по сграда, който е предизвикал пожар. Ръководителят на Харковската областна военна администрация Олег Синегубов поясни, че към този час няма постъпили официални данни за загинали или пострадали цивилни граждани, но огледите на поразените зони продължават. Нападението идва само ден след като руска управляема авиационна бомба (КАБ) удари жилищен район в града и рани осем души.

Каква е ситуацията в другите региони на Украйна?

Въздушният терор от тази нощ не се ограничи само до Киев и Харков. Сирените за противовъздушна отбрана се задействаха в редица области, включително в региони, намиращи се далеч от фронтовата линия, като Виницка област.

Продължава и засиленият натиск в Южна Украйна. Вчера вечерта командването на Военновъздушните сили обяви повишена ракетна опасност по Черноморието заради изстрелването на свръхзвукови ракети Х-22 от руски бомбардировачи, опериращи над Черно море. Салвове от тези ракети са поразили цели в Одеска и Херсонска област, като губернаторът на Одеса Олег Кипер подчерта, че регионът е подложен на масиран комбиниран натиск вече няколко поредни дни.

Политически контекст и дефицит на ПВО

Нощната атака съвпадна с период на сериозни вътрешнополитически промени в Украйна. Часове преди първите взривове стана ясно, че президентът Володимир Зеленски е освободил от длъжност министъра на отбраната Михайло Федоров, който заемаше поста по-малко от година. Федоров беше едно от популярните лица, отговорни за успешната украинска кампания с дронове. За негов наследник се очаква да бъде предложен досегашният министър на вътрешните работи Игор Клименко, а за нов министър-председател е номиниран Серхий Корецки.

Наблюдатели от международни медии като Ройтерс и Би Би Си отбелязват, че зачестилите балистични атаки на Русия през това лято се възползват от критичния недостиг на ракети-прехващачи за системите „Пейтриът“ (Patriot) в украинския арсенал. Въпреки че Украйна наскоро обяви сключването на договори за лицензирано местно производство на американски ПВО ракети с подкрепата на „Локхийд Мартин“, тези способности ще станат оперативни най-рано в края на годината. Дотогава големите градски центрове остават силно уязвими пред руския ракетен натиск.