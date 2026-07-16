Атака с дронове в Русия: Експлозии в Енгелс и Саратов, затворено летище и сирени тази нощ

През нощта срещу 16 юли руските градове Енгелс и Саратов станаха обект на интензивна атака с безпилотни летателни апарати (БПЛА).

Взривове отекнаха в близост до стратегическото военно летище „Енгелс-2“, където са базирани руските бомбардировачи с далечен обсег, използвани за удари срещу Украйна. Към 4:30 часа българско време местните власти описват ситуацията като динамична, като в региона продължават да работят системите за противовъздушна отбрана.

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Какво се случи в Енгелс и Саратов?

Атаката е започнала в късните часове на предходния ден и е продължила през цялата нощ. Според информация, публикувана от независимия руски новинарски проект „Astra“ в приложението Telegram, жителите на Саратов и Енгелс са съобщили за голям брой прелитащи дронове и последвали мощни експлозии. В социалните мрежи бяха разпространени десетки видеоклипове, на които ясно се чува специфичният жужжащ звук на авиационни безпилотни апарати и детонации в небето.

Губернаторът на Саратовска област Роман Бусаргин потвърди за беспилотната опасност чрез своя официален Telegram канал. Той обяви, че информацията за заплахата е получена директно от Министерството на отбраната на Руската федерация. Първото предупреждение е издадено в късния вечерен час на 15 юли, а малко преди 3:00 часа сутринта местно време (съвпадащо с българското) е обявена втора вълна на опасност.

По разпореждане на властите в Саратов са включени сирените за гражданска защита, а на гражданите бе препоръчано да изключат комуналните услуги и да стоят далеч от прозорците. Федералната агенция за въздушен транспорт на Русия „Росавиация“ наложи спешни ограничения на гражданските полети, затваряйки временно местното международно летище „Гагарин“ от съображения за сигурност.

Основните подозрения и доклади на военни наблюдатели сочат, че главна цел на атаката е била авиобазата „Енгелс-2“. Мониторинговите канали съобщават за пожари и прекъсвания на електрозахранването в части от град Енгелс, вероятно причинени от падащи отломки или директни попадения.

Има ли щети и жертви в други региони?

Към ранните часове на 16 юли руското Министерство на отбраната все още не е публикувало официална обобщена статистика за точния брой на свалените апарати в страната. По данни на украинската медия „Kyiv Independent“, която следи ситуацията, украинската армия традиционно запазва мълчание в първите часове на подобни операции дълбоко в руска територия.

Информационните потоци и регионалните руски медии, сред които и саратовската агенция „Взгляд-инфо“, съобщават за активиране на ПВО и в съседни области, но към 4:30 ч. българско време няма потвърдени данни за мащабни разрушения на индустриална инфраструктура или за цивилни жертви в други райони на Русия през изминалата нощ. Спешните служби в засегнатата Саратовска област остават в режим на пълна готовност, като огледите на местата, където са паднали отломки, ще започнат след разсъмване.