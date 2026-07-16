Новини
Свят »
Русия »
Атака с дронове в Русия: Експлозии в Енгелс и Саратов, затворено летище и сирени тази нощ
  Тема: Украйна

Атака с дронове в Русия: Експлозии в Енгелс и Саратов, затворено летище и сирени тази нощ

16 Юли, 2026 04:30, обновена 16 Юли, 2026 04:32 581 13

  • енгелс-
  • саратов-
  • русия-
  • атаки-
  • дронове-
  • украйна

Масирана атака с безпилотни апарати в Саратовска област вдигна по тревога противовъздушната отбрана; съобщава се за взривове в района на стратегическата авиобаза „Енгелс-2“.

Атака с дронове в Русия: Експлозии в Енгелс и Саратов, затворено летище и сирени тази нощ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

През нощта срещу 16 юли руските градове Енгелс и Саратов станаха обект на интензивна атака с безпилотни летателни апарати (БПЛА).

Взривове отекнаха в близост до стратегическото военно летище „Енгелс-2“, където са базирани руските бомбардировачи с далечен обсег, използвани за удари срещу Украйна. Към 4:30 часа българско време местните власти описват ситуацията като динамична, като в региона продължават да работят системите за противовъздушна отбрана.

Още новини от Украйна

Какво се случи в Енгелс и Саратов?

Атаката е започнала в късните часове на предходния ден и е продължила през цялата нощ. Според информация, публикувана от независимия руски новинарски проект „Astra“ в приложението Telegram, жителите на Саратов и Енгелс са съобщили за голям брой прелитащи дронове и последвали мощни експлозии. В социалните мрежи бяха разпространени десетки видеоклипове, на които ясно се чува специфичният жужжащ звук на авиационни безпилотни апарати и детонации в небето.

Губернаторът на Саратовска област Роман Бусаргин потвърди за беспилотната опасност чрез своя официален Telegram канал. Той обяви, че информацията за заплахата е получена директно от Министерството на отбраната на Руската федерация. Първото предупреждение е издадено в късния вечерен час на 15 юли, а малко преди 3:00 часа сутринта местно време (съвпадащо с българското) е обявена втора вълна на опасност.

По разпореждане на властите в Саратов са включени сирените за гражданска защита, а на гражданите бе препоръчано да изключат комуналните услуги и да стоят далеч от прозорците. Федералната агенция за въздушен транспорт на Русия „Росавиация“ наложи спешни ограничения на гражданските полети, затваряйки временно местното международно летище „Гагарин“ от съображения за сигурност.

Основните подозрения и доклади на военни наблюдатели сочат, че главна цел на атаката е била авиобазата „Енгелс-2“. Мониторинговите канали съобщават за пожари и прекъсвания на електрозахранването в части от град Енгелс, вероятно причинени от падащи отломки или директни попадения.

Има ли щети и жертви в други региони?

Към ранните часове на 16 юли руското Министерство на отбраната все още не е публикувало официална обобщена статистика за точния брой на свалените апарати в страната. По данни на украинската медия „Kyiv Independent“, която следи ситуацията, украинската армия традиционно запазва мълчание в първите часове на подобни операции дълбоко в руска територия.

Информационните потоци и регионалните руски медии, сред които и саратовската агенция „Взгляд-инфо“, съобщават за активиране на ПВО и в съседни области, но към 4:30 ч. българско време няма потвърдени данни за мащабни разрушения на индустриална инфраструктура или за цивилни жертви в други райони на Русия през изминалата нощ. Спешните служби в засегнатата Саратовска област остават в режим на пълна готовност, като огледите на местата, където са паднали отломки, ще започнат след разсъмване.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Родните купейки да започват

    17 3 Отговор
    Да ревът Сега!

    04:38 16.07.2026

  • 2 Руското ПВО е изключително

    21 2 Отговор
    Продуктивно срещо рафинерий и жилищни згради

    04:39 16.07.2026

  • 3 Това е нищо

    21 2 Отговор
    Нужни са още от 4 до 6 месеца за пълното изгаряне на Руската икономика
    Русия е огромна

    04:40 16.07.2026

  • 4 Слава Украйна

    21 3 Отговор
    Героем Слава!

    04:41 16.07.2026

  • 5 Рублевка

    3 25 Отговор
    Руската ядрена доктрина е като закона за движението по пътищата и правилника за неговото приложение. Всичко е описано точно и ясно. При нападение на ядрената триада на РФ следва ядрен отговор на нападащия.
    Не ми е ясно, каква цел преследват бандеровците, като нападат с дронове стратегическата авиация на РФ? Искат атом? Защо?

    Коментиран от #11

    04:41 16.07.2026

  • 6 Някой да знае защо Украйна

    30 4 Отговор
    Побеждава във тази Война??

    Коментиран от #8, #10

    04:41 16.07.2026

  • 7 Путин

    28 2 Отговор
    Лъжата е единственната Алтернатива

    04:42 16.07.2026

  • 8 Защо московчаните не спят в метрото?

    0 21 Отговор

    До коментар #6 от "Някой да знае защо Украйна":

    А защо киевляните спят един до друг като рибки в консерва в метрото като побеждават?

    04:48 16.07.2026

  • 9 Анонимен

    2 2 Отговор
    Какво ли е имало в тази "складова" база?! И Факти, този въпрос обиден ли е, че го изтрихте?

    04:48 16.07.2026

  • 10 Рублевка

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Някой да знае защо Украйна":

    Защо украинците спят в метрото, като побеждават? Не ми е ясно. Побеждават Путин, а спят в метрото и всеки ден по около 100 оператора на дронове при Бандера и Кобзон.

    05:03 16.07.2026

  • 11 Елементарно Уотсън!

    11 1 Отговор

    До коментар #5 от "Рублевка":

    Раша има 11 броя АЕЦ които са в обсега на дроновете на ВСУ. Можеш ли да си представиш какво ще стане ,ако украинците ги ударят?

    Коментиран от #13

    05:06 16.07.2026

  • 12 Гориил

    5 0 Отговор
    Вече не са възможни успешни атаки. Нито един дрон на НАТО не е достигнал целта си.

    05:27 16.07.2026

  • 13 Рублевка

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Елементарно Уотсън!":

    Аааа! Ясно! Но и Украйна има още две АЕЦ в обсега на руските балистични ракети. Ако ги удари атомен взрив, ще се активира уран 238 и взривът ще бъде с такава сила, че от Европа до Урал няма да остане нищо.
    Цар бомба беше на тоя принцип.
    Да пази Господ от просто хора, докопали се до власт, като клоуна от Украйна.

    05:32 16.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания