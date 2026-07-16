Атака с дронове в Русия: Експлозии в Енгелс и Саратов, затворено летище и сирени тази нощ

През нощта срещу 16 юли руските градове Енгелс и Саратов станаха обект на интензивна атака с безпилотни летателни апарати (БПЛА).
Взривове отекнаха в близост до стратегическото военно летище „Енгелс-2“, където са базирани руските бомбардировачи с далечен обсег, използвани за удари срещу Украйна. Към 4:30 часа българско време местните власти описват ситуацията като динамична, като в региона продължават да работят системите за противовъздушна отбрана.
Какво се случи в Енгелс и Саратов?
Атаката е започнала в късните часове на предходния ден и е продължила през цялата нощ. Според информация, публикувана от независимия руски новинарски проект „Astra“ в приложението Telegram, жителите на Саратов и Енгелс са съобщили за голям брой прелитащи дронове и последвали мощни експлозии. В социалните мрежи бяха разпространени десетки видеоклипове, на които ясно се чува специфичният жужжащ звук на авиационни безпилотни апарати и детонации в небето.
Губернаторът на Саратовска област Роман Бусаргин потвърди за беспилотната опасност чрез своя официален Telegram канал. Той обяви, че информацията за заплахата е получена директно от Министерството на отбраната на Руската федерация. Първото предупреждение е издадено в късния вечерен час на 15 юли, а малко преди 3:00 часа сутринта местно време (съвпадащо с българското) е обявена втора вълна на опасност.
По разпореждане на властите в Саратов са включени сирените за гражданска защита, а на гражданите бе препоръчано да изключат комуналните услуги и да стоят далеч от прозорците. Федералната агенция за въздушен транспорт на Русия „Росавиация“ наложи спешни ограничения на гражданските полети, затваряйки временно местното международно летище „Гагарин“ от съображения за сигурност.
Основните подозрения и доклади на военни наблюдатели сочат, че главна цел на атаката е била авиобазата „Енгелс-2“. Мониторинговите канали съобщават за пожари и прекъсвания на електрозахранването в части от град Енгелс, вероятно причинени от падащи отломки или директни попадения.
Има ли щети и жертви в други региони?
Към ранните часове на 16 юли руското Министерство на отбраната все още не е публикувало официална обобщена статистика за точния брой на свалените апарати в страната. По данни на украинската медия „Kyiv Independent“, която следи ситуацията, украинската армия традиционно запазва мълчание в първите часове на подобни операции дълбоко в руска територия.
Информационните потоци и регионалните руски медии, сред които и саратовската агенция „Взгляд-инфо“, съобщават за активиране на ПВО и в съседни области, но към 4:30 ч. българско време няма потвърдени данни за мащабни разрушения на индустриална инфраструктура или за цивилни жертви в други райони на Русия през изминалата нощ. Спешните служби в засегнатата Саратовска област остават в режим на пълна готовност, като огледите на местата, където са паднали отломки, ще започнат след разсъмване.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Родните купейки да започват
04:38 16.07.2026
2 Руското ПВО е изключително
04:39 16.07.2026
3 Това е нищо
Русия е огромна
04:40 16.07.2026
4 Слава Украйна
04:41 16.07.2026
5 Рублевка
Не ми е ясно, каква цел преследват бандеровците, като нападат с дронове стратегическата авиация на РФ? Искат атом? Защо?
Коментиран от #11
04:41 16.07.2026
6 Някой да знае защо Украйна
Коментиран от #8, #10
04:41 16.07.2026
7 Путин
04:42 16.07.2026
8 Защо московчаните не спят в метрото?
До коментар #6 от "Някой да знае защо Украйна":А защо киевляните спят един до друг като рибки в консерва в метрото като побеждават?
04:48 16.07.2026
9 Анонимен
04:48 16.07.2026
10 Рублевка
До коментар #6 от "Някой да знае защо Украйна":Защо украинците спят в метрото, като побеждават? Не ми е ясно. Побеждават Путин, а спят в метрото и всеки ден по около 100 оператора на дронове при Бандера и Кобзон.
05:03 16.07.2026
11 Елементарно Уотсън!
До коментар #5 от "Рублевка":Раша има 11 броя АЕЦ които са в обсега на дроновете на ВСУ. Можеш ли да си представиш какво ще стане ,ако украинците ги ударят?
Коментиран от #13
05:06 16.07.2026
12 Гориил
05:27 16.07.2026
13 Рублевка
До коментар #11 от "Елементарно Уотсън!":Аааа! Ясно! Но и Украйна има още две АЕЦ в обсега на руските балистични ракети. Ако ги удари атомен взрив, ще се активира уран 238 и взривът ще бъде с такава сила, че от Европа до Урал няма да остане нищо.
Цар бомба беше на тоя принцип.
Да пази Господ от просто хора, докопали се до власт, като клоуна от Украйна.
05:32 16.07.2026