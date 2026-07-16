Санкции срещу Русия: Как гръцкият милиардер Георгиос Прокопиу блокира ЕС за руския газ

Гърция официално се противопостави на новия пакет от санкции на Европейския съюз срещу руския втечнен природен газ (LNG) с цел да защити търговските интереси на местния корабен магнат Георгиос Прокопиу, съобщи влиятелното издание Financial Times.

Според дипломатически източници и официални документи, разгледани от медията, гръцкият посланик в Брюксел е отказал да одобри планираните европейски мерки. Причината е, че те директно биха навредили на бизнеса на милиардера и неговата корабна компания Dynagas, която е специализирана в транспортирането на руски суровини.

Връзката между Dynagas и руския газ

Компанията на Георгиос Прокопиу, Dynagas, заема ключова роля в глобалната логистика на втечнен природен газ, като флотът ѝ от години оперира по дългосрочни договори за превоз на товари от големи руски енергийни проекти в Арктика. Според анализи на Financial Times, публикувани този месец, гръцките корабни компании са генерирали милиарди долари приходи от превоз на руски енергоносители през последните три години.

Предложените от Европейската комисия нови санкции целят да затворят вратичките в енергийното ембарго и да ограничат възможностите за претоварване на руски LNG в европейски пристанища. Подобен ход обаче би ударил директно приходите на Dynacom и Dynagas, което е провокирало светкавичната дипломатическа намеса на Атина.

Корабната индустрия диктува политиката на Атина

Това не е първият случай, в който гръцкото правителство упражнява натиск в Брюксел в полза на своите корабни олигарси. По-рано компании на Прокопиу бяха включени в украинските списъци за „международни спонсори на войната“, но по-късно бяха премахнати след засилен дипломатически натиск от страна на Гърция.

Самият Георгиос Прокопиу неколкократно е заявявал публично на международни морски форуми, че икономическите санкции „никога не са работили ефективно“ и единствено усложняват легалната търговия. В същото време криогенните танкери под негово управление продължават да изпълняват ключови курсове към азиатските и европейските пазари.

Разнобой в Брюксел

Поведението на Гърция предизвика сериозно недоволство сред държавите членки в ЕС, които настояват за пълно икономическо изолиране на Москва. Дипломати от Централна и Северна Европа коментират пред Financial Times, че защитата на частни бизнес интереси пред лицето на общата европейска сигурност подкопава доверието в санкционния режим.

Очаква се преговорите в Брюксел да продължат с опити за намиране на компромисен вариант или компенсации за засегнатите сектори, но за момента ветото на Атина оставя поредния пакет от санкции срещу руския газ в задънена улица.