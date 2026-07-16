Никушор Дан и Зеленски обсъдиха ранно предупреждение при инциденти с дронове

Румънският президент Никушор Дан проведе среща с украинския си колега Володимир Зеленски в Киев, като една от основните теми на разговорите е била системата за ранно предупреждение при инциденти с дронове, предава БТА.

След срещата Дан съобщи, че е потвърдил твърдата подкрепа на Румъния за европейската интеграция на Украйна и Молдова. Двамата лидери са обсъдили още трансграничната свързаност и проекти в областта на енергийната сигурност.

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Темата за координацията при дронови заплахи идва след инцидента от 5 юни, когато морски дрон експлодира в пристанището на Констанца. При взрива бяха нанесени материални щети, но нямаше жертви. По данни на румънските власти Украйна е предупредила Румъния между 10 и 15 минути преди детонацията, което е позволило специалистите в района да бъдат изтеглени навреме.

Румънският президент коментира и помощта, която страната му оказва на Украйна, като потвърди, че тя включва и военен компонент. По думите му, когато една държава прехвърля част от отбранителните си способности, понякога е по-добре това да остане военна тайна.

По време на визитата си в Киев Никушор Дан участва и в честванията по случай Деня на държавността на Украйна, както и в Срещата на върха „Украйна - Югоизточна Европа“.