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Никушор Дан и Зеленски обсъдиха ранно предупреждение при инциденти с дронове
  Тема: Украйна

Никушор Дан и Зеленски обсъдиха ранно предупреждение при инциденти с дронове

16 Юли, 2026 09:47 561 14

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  • дронове

Румънският президент потвърди подкрепата за европейската интеграция на Украйна и Молдова

Никушор Дан и Зеленски обсъдиха ранно предупреждение при инциденти с дронове - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Румънският президент Никушор Дан проведе среща с украинския си колега Володимир Зеленски в Киев, като една от основните теми на разговорите е била системата за ранно предупреждение при инциденти с дронове, предава БТА.

След срещата Дан съобщи, че е потвърдил твърдата подкрепа на Румъния за европейската интеграция на Украйна и Молдова. Двамата лидери са обсъдили още трансграничната свързаност и проекти в областта на енергийната сигурност.

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Темата за координацията при дронови заплахи идва след инцидента от 5 юни, когато морски дрон експлодира в пристанището на Констанца. При взрива бяха нанесени материални щети, но нямаше жертви. По данни на румънските власти Украйна е предупредила Румъния между 10 и 15 минути преди детонацията, което е позволило специалистите в района да бъдат изтеглени навреме.

Румънският президент коментира и помощта, която страната му оказва на Украйна, като потвърди, че тя включва и военен компонент. По думите му, когато една държава прехвърля част от отбранителните си способности, понякога е по-добре това да остане военна тайна.

По време на визитата си в Киев Никушор Дан участва и в честванията по случай Деня на държавността на Украйна, както и в Срещата на върха „Украйна - Югоизточна Европа“.


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Отреазвяващ

    2 0 Отговор
    Ще си викат през комшулукът и махат със знаменца.

    09:50 16.07.2026

  • 2 Путин

    1 3 Отговор
    Сорос ни нареди да се снишаваме, да не ескалираме в Украйна и да казвамемна копейките край кофите че сме "многоходови"

    09:52 16.07.2026

  • 3 Цветан

    0 6 Отговор
    Ей многоходови копейки, яжте течен шоколад по строежите.

    09:52 16.07.2026

  • 4 Руснак без крак

    0 4 Отговор
    Господин Сорос ни каза да се евг и ние изпълняваме

    09:53 16.07.2026

  • 5 Последния Софиянец

    4 1 Отговор
    Двама евреи нищо добро не могат да измислят.

    09:54 16.07.2026

  • 6 Путин умния

    1 3 Отговор
    Не можем да ги нападнем, защото Сорос ни забрани:

    Румънският президент Никушор Дан проведе среща с украинския си колега Володимир Зеленски в Киев

    09:55 16.07.2026

  • 7 Иванов

    5 1 Отговор
    Няма край на западната наглост, захранвана от страха на 0пи кания бакшиш.

    09:56 16.07.2026

  • 8 Сандо

    3 1 Отговор
    И правилно - Зеленски трябва винаги да предупреждава,че изстрелва дронове и че ПВО-то му работи.И не само Румъния.

    10:09 16.07.2026

  • 9 Тез двата

    8 0 Отговор
    Мушмурока са си лика прилика - могат да си обсъждат глупости, да се дуят като пуяци и да се правят на важни до второ пришествия! А иначе - двама безполезни пигмеи, служещи на чужди интереси!

    10:12 16.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Хахаха!🎺🥳😀

    3 0 Отговор
    Никошоре, не се занимавай с просяци. С каквито се събереш, такъв ще станеш!

    10:26 16.07.2026

  • 12 Метресата от Барселона

    3 0 Отговор
    Румънският Николайчо е брат-близнак на нашенския "велик президент" Плевню Банов.

    10:33 16.07.2026

  • 13 Маринов

    2 0 Отговор
    Когато се срещат държавни глави, си разменят подаръци. Едно време се казваше: отиват при папата, икона едикаква си; отиват другаде картина... Сега мълчат. Подаръците са в зависимост от приноса и обещанията. Румънецът обещава, енергия, боеприпаси, логистика. Зеленият няма какво да обещава, той само прибира. И в отговор дава чек или куфарче. Без майтап. Питайте Кирчо. Или Тодор Тагарев - ходи два пъти.

    10:36 16.07.2026

  • 14 От народа

    2 0 Отговор
    Турция се превърна в една от най-обсъжданите страни в света през последните години благодарение на своя стремеж към местно производство и технологичните пробиви в отбранителната индустрия. Технологиите, които доказаха своите качества особено на асиметричните бойни полета, изведоха Турция от позицията на обикновен купувач и я превърнаха в един от най-големите производители и износители в глобален мащаб.
    Най-критичните проекти и системи, с които турската отбранителна индустрия се откроява в световен мащаб, са следните:
    1. Безпилотни летателни апарати (БЛА / СИХА) и бойни безпилотни системи
    Областта, в която Турция направи най-големия пробив на световния отбранителен пазар, са безпилотните летателни апарати.
    • Bayraktar TB2 (Baykar): Известен като тактическия безпилотен летателен апарат (СИХА), който е изнесен в най-много страни в света, промени хода на конфликтите, в които участва (Карабах, Украйна, Либия), и буквално "пренаписа военните концепции".
    • Bayraktar AKINCI (Baykar): Тежък безпилотен летателен апарат (ТИХА) на стратегическо ниво, който може да носи крилати ракети и интелигентни боеприпаси благодарение на голямата си височина на полет и капацитет за полезен товар.
    • Bayraktar TB3 (Baykar): Един от първите автономни ударни БЛА в света, способен да излита и каца от кораби с къса писта (като TCG Anadolu).
    • KIZILELMA ANKA-3 (Baykar TUSAŞ): Проектите за безпилотни изтребители на Турция. Те притежават характеристики на изтребители от 5-о поко

    10:46 16.07.2026

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