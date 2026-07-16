Никушор Дан и Зеленски обсъдиха ранно предупреждение при инциденти с дронове

Румънският президент Никушор Дан проведе среща с украинския си колега Володимир Зеленски в Киев, като една от основните теми на разговорите е била системата за ранно предупреждение при инциденти с дронове, предава БТА.
След срещата Дан съобщи, че е потвърдил твърдата подкрепа на Румъния за европейската интеграция на Украйна и Молдова. Двамата лидери са обсъдили още трансграничната свързаност и проекти в областта на енергийната сигурност.
Темата за координацията при дронови заплахи идва след инцидента от 5 юни, когато морски дрон експлодира в пристанището на Констанца. При взрива бяха нанесени материални щети, но нямаше жертви. По данни на румънските власти Украйна е предупредила Румъния между 10 и 15 минути преди детонацията, което е позволило специалистите в района да бъдат изтеглени навреме.
Румънският президент коментира и помощта, която страната му оказва на Украйна, като потвърди, че тя включва и военен компонент. По думите му, когато една държава прехвърля част от отбранителните си способности, понякога е по-добре това да остане военна тайна.
По време на визитата си в Киев Никушор Дан участва и в честванията по случай Деня на държавността на Украйна, както и в Срещата на върха „Украйна - Югоизточна Европа“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Отреазвяващ
09:50 16.07.2026
2 Путин
09:52 16.07.2026
3 Цветан
09:52 16.07.2026
4 Руснак без крак
09:53 16.07.2026
5 Последния Софиянец
09:54 16.07.2026
6 Путин умния
Румънският президент Никушор Дан проведе среща с украинския си колега Володимир Зеленски в Киев
09:55 16.07.2026
7 Иванов
09:56 16.07.2026
8 Сандо
10:09 16.07.2026
9 Тез двата
10:12 16.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Хахаха!🎺🥳😀
10:26 16.07.2026
12 Метресата от Барселона
10:33 16.07.2026
13 Маринов
10:36 16.07.2026
14 От народа
Най-критичните проекти и системи, с които турската отбранителна индустрия се откроява в световен мащаб, са следните:
1. Безпилотни летателни апарати (БЛА / СИХА) и бойни безпилотни системи
Областта, в която Турция направи най-големия пробив на световния отбранителен пазар, са безпилотните летателни апарати.
• Bayraktar TB2 (Baykar): Известен като тактическия безпилотен летателен апарат (СИХА), който е изнесен в най-много страни в света, промени хода на конфликтите, в които участва (Карабах, Украйна, Либия), и буквално "пренаписа военните концепции".
• Bayraktar AKINCI (Baykar): Тежък безпилотен летателен апарат (ТИХА) на стратегическо ниво, който може да носи крилати ракети и интелигентни боеприпаси благодарение на голямата си височина на полет и капацитет за полезен товар.
• Bayraktar TB3 (Baykar): Един от първите автономни ударни БЛА в света, способен да излита и каца от кораби с къса писта (като TCG Anadolu).
• KIZILELMA ANKA-3 (Baykar TUSAŞ): Проектите за безпилотни изтребители на Турция. Те притежават характеристики на изтребители от 5-о поко
10:46 16.07.2026