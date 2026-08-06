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Филип Киркоров най-после успя да прибере при себе си в Москва урните с праха на майка си и баба си

Филип Киркоров най-после успя да прибере при себе си в Москва урните с праха на майка си и баба си

6 Август, 2026 13:31 1 544 13

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Досега праха на семейството му беше в София

Филип Киркоров най-после успя да прибере при себе си в Москва урните с праха на майка си и баба си - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

След куп перипетии Филип Киркоров най-после успя да пренесе урните с праха на майка си Виктория Киркорова и баба си Лидия Лихачова от София в Москва. Певецът много искаше да събере починалите си близки на едно място поради трудностите да пътува до България, а така ще може да почита паметта им винаги, когато пожелае. Затова и не се отказа да постигне целта си въпреки трудностите. Филип Киркоров положи урните на 28 юли в Троекуровското гробище, в гроба на баща си Бедрос Киркоров, който си отиде от този свят на 18 март 2025 година, пише "Филтър".

"Да направя всичко това въобще не беше лесно – призна Филип Киркоров пред руска медия. – Много ми помогна нашето външно министерство. Исках да пренеса урните на майка ми, която почина през 1994, и на баба ми, умряла през 1987 г., защото отчитам санкциите, които се налагат над Русия от европейските страни, и усложнената политическа обстановка. Една година се занимавах с този въпрос. Затова сега, когато всичко приключи, се радвам, че мама и баба не са в чужбина, а са в родината си, където винаги мога да ги посещавам, да им се поклоня и да им донеса цветя", допълва Киркоров.

На церемонията, на която бяха положени урните, Филип Киркоров опроверга и един мит. От години се говори, че той не е бил на погребението на майка си в България, тъй като заминал на турне с тогавашната си съпруга Алла Пугачова в Израел. Певецът обаче даде да се разбере, че е изпратил жената, дала му живот, и се е простил с нея.

Макар от смъртта на баща му Бедрос Киркоров да мина повече от година, на гроба все още няма паметник. Филип обясни, че е получил няколко предложения как да изглежда надгробната плоча, но самият той пожелал да запечата за историята голямата любов на двамата си родители – Бедрос и Виктория Киркорови. Надява се идеята му за паметник да бъде реализирана така, както е пожелал, и скоро да е на гроба на баща му.

Сега остава големият въпрос – окончателно ли скъса роденият във Варна Филип Киркоров с България? След като пренесе урните на майка си и баба си, вече нищо не го свързва със страната ни. Освен това не спират да се тиражират информации как той разпродава имотите си, намиращи се в курорти на родното Черноморие. По всичко личи, че Киркоров няма никакво намерение да си идва у нас, и нищо чудно страничката "България“ вече да е затворена за него.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Дзак

    3 3 Отговор
    Кове са необходими спекулации?

    13:45 06.08.2026

  • 2 хмм

    10 4 Отговор
    руски цигани сър

    13:50 06.08.2026

  • 3 Този не е

    13 1 Отговор
    българин и никога не е бил такъв.

    13:54 06.08.2026

  • 4 Дядо от село

    8 0 Отговор
    Ние тук си имаме лорд Евгени Минчев..и ни стига..

    14:25 06.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 к. у ,.р е..ц

    2 0 Отговор
    за пеефски

    15:06 06.08.2026

  • 7 к. у ,.р е..ц

    2 0 Отговор
    за редактора

    15:06 06.08.2026

  • 8 к. у ,.р е..ц

    2 0 Отговор
    у г ъ.зе ца да се кл ца тая мърр шша редакторчето

    15:07 06.08.2026

  • 9 олио да

    1 0 Отговор
    ги попари сичките

    15:07 06.08.2026

  • 10 Теслатъ

    2 0 Отговор
    Нашту Азис го слага в малкото си джоб!!! -))))

    15:47 06.08.2026

  • 11 Капейчо

    1 0 Отговор
    От руски форум:
    - Този е велик шоумен!
    - Е да, ама щото е руснак!
    - Абе тоя е амбреаж!
    - Ама това е, защото е българин.
    А той, милият, си е обикновен арменец.

    15:57 06.08.2026

  • 12 Тахан халва

    0 0 Отговор
    Имоти имал тоз. И сигурно са наследствени от неговите предци видни личности от историято на България нали 😀 Ей... само, като си го спомня, как ходеше с 1 и също двуредно сакенце навсякъде и дългата коса, приличаше на супервойзор от пийп шоу през нощта и хоум шопинг през деня.

    21:21 06.08.2026

  • 13 ганю

    0 0 Отговор
    Роден е Киркоров във Варна
    и понеже сте врагове на Русия
    сега спокойно Путин може да ви изпраска 2-3 сармата
    и родителите му ще са спасени това е важното,
    а вие си блейте още.

    12:41 07.08.2026