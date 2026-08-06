От утре фирмата „Чиста София“ ДЗЗД поема дейностите по почистване в районите "Слатина", "Подуяне" и "Изгрев"

От утре фирмата „Чиста София“ ДЗЗД поема изцяло дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване и почистване в Зона 3 - районите “Слатина”, “Подуяне” и “Изгрев”. Това каза зам.-кметът по екология инж. Николай Неделков на брифинг пред сградата на Столичната община във връзка с подписването на договора за чистота в Зона 3, предават от БТА.
На финалната права сме – остават ни няколко дни за събиране на всички документи и подписване на дългоочаквания договор за чистота в Зона 3. Договорът е за предварително изпълнение и същността му е за пет години, каза още инж. Неделков.
Има два месеца за мобилизация за извършване на всички дейности. Столичният инспекторат стриктно ще следи дейностите и ще се направи всичко необходимо фирмата да извърши задълженията си по договора, а, ако те не се изпълняват – ще бъдат санкционирани, добави инж. Неделков.
Той каза, че Столичният инспекторат е извършил проверка на наличната техника на фирмата, а от изискуемите минимално 14 камиона има 17 налични и 12 автомобила за миене и за снегопочистване през зимата. Те са общи за цялата Зона 3. Има и мотометачки, и камиони за едрогабаритен отпадък, разясни Неделков.
От договорената цена от 134 евро на тон успяхме да спестим около два милиона евро на петгодишна база, каза зам.-кметът по екология. Според Неделков спестените пари могат да отидат за модернизация на ресора.
В отговор на въпрос за сметоизвозването в "Изгрев", инж. Неделков каза, че по време на организацията от страна на кмета на района Делян Георгиев дейностите по сметосъбиране не са се извършвали в съботно-неделните дни. Трябваха ни три дни, за да наваксаме, каза Неделков. В последните дни се събира над 90% от отпадъка в района и положението е доста по-добро от това, което беше през последните месеци. Не е коректно да си прехвърляме топката кой е виновен, без значение кой от коя партия е, коментира Николай Неделков.
По неговите думи към момента се чака решение за Зона 1 и Зона 7, а засега няма индикации в някоя от зоните да има опасност от криза с боклука. Има общински капацитет, който да поеме дейностите при извънредна ситуация, добави инж. Неделков.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мунчо
Коментиран от #3
13:32 06.08.2026
2 Тия Пък !
Не Могат !
Да се почистят !
13:50 06.08.2026
3 Колкото Повече !
До коментар #1 от "Мунчо":Толкова Повече !
13:52 06.08.2026
4 Неможач
14:10 06.08.2026
5 ШИШИ И ТАКИ РЕВЪТ ЩОТО
14:19 06.08.2026
6 Маччкай
А тия, които са стояли в ЗАТВОРА, повече от 3 години, трябва да ги пращат да чистят боклуците в града... защото иначе, отново започват да КРАДАТ..
Цигганите- Митьо искат да са шофьори и охрана, но тия може САМО да ОТКРАДНАТ стоките, които трябва да пазят или да пренасят. Затова, трябва да започва с чистене на боклуци след като излязат от Затвора..
14:22 06.08.2026
7 Сапунджиев
14:40 06.08.2026
8 в кратце
14:49 06.08.2026
9 Историк
Не познавам Вълка, не ме интересува колко и какви камиона е имал. Всеки ден контейнерите се изпразваха, работниците му замитаха около контейнерите, при счупен контейнер, до 2-3 дена го подменяха със здрав. Веднъж седмично се метяха улиците в кв.Гео Милев . Сега само на 150 м. от жилището на кмета на община Слатина, госп. Илиев вече четвърти месец има контейнери без дъно, и контейнери със счупени колела. Нередовно се извозва боклука, улиците не са метени вече 8 месец. Дерзайте така, ще дойдат нови избори, още от сега си търсете работа
15:07 06.08.2026
10 А другите кога
16:04 06.08.2026