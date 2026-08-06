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От утре фирмата „Чиста София“ ДЗЗД поема дейностите по почистване в районите "Слатина", "Подуяне" и "Изгрев"

От утре фирмата „Чиста София“ ДЗЗД поема дейностите по почистване в районите "Слатина", "Подуяне" и "Изгрев"

6 Август, 2026 13:26 2 226 10

  • чиста софия-
  • почистване-
  • слатина-
  • подуяне-
  • изгрев

Към момента се чака решение за Зона 1 и Зона 7, а засега няма индикации в някоя от зоните да има опасност от криза с боклука. Има общински капацитет, който да поеме дейностите при извънредна ситуация, добави зам.-кметът по екология

От утре фирмата „Чиста София“ ДЗЗД поема дейностите по почистване в районите "Слатина", "Подуяне" и "Изгрев" - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

От утре фирмата „Чиста София“ ДЗЗД поема изцяло дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване и почистване в Зона 3 - районите “Слатина”, “Подуяне” и “Изгрев”. Това каза зам.-кметът по екология инж. Николай Неделков на брифинг пред сградата на Столичната община във връзка с подписването на договора за чистота в Зона 3, предават от БТА.
На финалната права сме – остават ни няколко дни за събиране на всички документи и подписване на дългоочаквания договор за чистота в Зона 3. Договорът е за предварително изпълнение и същността му е за пет години, каза още инж. Неделков.

Има два месеца за мобилизация за извършване на всички дейности. Столичният инспекторат стриктно ще следи дейностите и ще се направи всичко необходимо фирмата да извърши задълженията си по договора, а, ако те не се изпълняват – ще бъдат санкционирани, добави инж. Неделков.

Той каза, че Столичният инспекторат е извършил проверка на наличната техника на фирмата, а от изискуемите минимално 14 камиона има 17 налични и 12 автомобила за миене и за снегопочистване през зимата. Те са общи за цялата Зона 3. Има и мотометачки, и камиони за едрогабаритен отпадък, разясни Неделков.

От договорената цена от 134 евро на тон успяхме да спестим около два милиона евро на петгодишна база, каза зам.-кметът по екология. Според Неделков спестените пари могат да отидат за модернизация на ресора.

В отговор на въпрос за сметоизвозването в "Изгрев", инж. Неделков каза, че по време на организацията от страна на кмета на района Делян Георгиев дейностите по сметосъбиране не са се извършвали в съботно-неделните дни. Трябваха ни три дни, за да наваксаме, каза Неделков. В последните дни се събира над 90% от отпадъка в района и положението е доста по-добро от това, което беше през последните месеци. Не е коректно да си прехвърляме топката кой е виновен, без значение кой от коя партия е, коментира Николай Неделков.

По неговите думи към момента се чака решение за Зона 1 и Зона 7, а засега няма индикации в някоя от зоните да има опасност от криза с боклука. Има общински капацитет, който да поеме дейностите при извънредна ситуация, добави инж. Неделков.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мунчо

    12 2 Отговор
    Е, нали борбата беше за няколко стотин милиона да се спестят, а сега се оказва 2млн. за 5 години и фирма с 12 камиона ще чисти.....🤣🤣🤣.....е сега верно ще се "усмърдят" гражданите.... 🙏🤣🤣🤣

    Коментиран от #3

    13:32 06.08.2026

  • 2 Тия Пък !

    7 0 Отговор
    Цяла Година !

    Не Могат !

    Да се почистят !

    13:50 06.08.2026

  • 3 Колкото Повече !

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мунчо":

    Толкова Повече !

    13:52 06.08.2026

  • 4 Неможач

    7 1 Отговор
    си Терзиев и туй си е то!

    14:10 06.08.2026

  • 5 ШИШИ И ТАКИ РЕВЪТ ЩОТО

    3 3 Отговор
    Изпускат лапаницата

    14:19 06.08.2026

  • 6 Маччкай

    2 0 Отговор
    За да ИМАТ Бизнес, работа и Пари, хората в БЪлгария, трябва да мачкат всякакви циггани и туррци- Избягал Митьо от Затвора да бягат към Турция и Африка..
    А тия, които са стояли в ЗАТВОРА, повече от 3 години, трябва да ги пращат да чистят боклуците в града... защото иначе, отново започват да КРАДАТ..
    Цигганите- Митьо искат да са шофьори и охрана, но тия може САМО да ОТКРАДНАТ стоките, които трябва да пазят или да пренасят. Затова, трябва да започва с чистене на боклуци след като излязат от Затвора..

    14:22 06.08.2026

  • 7 Сапунджиев

    4 0 Отговор
    Направихме още някой лев, упс евро.

    14:40 06.08.2026

  • 8 в кратце

    3 0 Отговор
    Щом е чиста София,значи трябва да е облечена и обута в ново бельо и да е с нова, малка,жълта рокля и да е с обувки на високи токчета. И те така!

    14:49 06.08.2026

  • 9 Историк

    4 0 Отговор
    Леят се пиар акции, локуми се разтягат и лъжи ни се поднасят. Др. Терзиев, нека вашите заместници да се научат да лъжат умно. След едни гръмки изказвания да си записват какво са казали и обещали. И след един месец да почетат и обещанията и лъжите да са адекватни.
    Не познавам Вълка, не ме интересува колко и какви камиона е имал. Всеки ден контейнерите се изпразваха, работниците му замитаха около контейнерите, при счупен контейнер, до 2-3 дена го подменяха със здрав. Веднъж седмично се метяха улиците в кв.Гео Милев . Сега само на 150 м. от жилището на кмета на община Слатина, госп. Илиев вече четвърти месец има контейнери без дъно, и контейнери със счупени колела. Нередовно се извозва боклука, улиците не са метени вече 8 месец. Дерзайте така, ще дойдат нови избори, още от сега си търсете работа

    15:07 06.08.2026

  • 10 А другите кога

    4 0 Отговор
    Кофите препълнени навсякъде

    16:04 06.08.2026

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