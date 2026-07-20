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Русия обвини Украйна в убийството на петима мирни жители при атака с дрон срещу автобус
  Тема: Украйна

Русия обвини Украйна в убийството на петима мирни жители при атака с дрон срещу автобус

20 Юли, 2026 17:50 797 79

  • украйна-
  • русия-
  • автобус-
  • белгород-
  • белгородска област

Губернаторът на Белгородска област съобщи, че общо 23 мирни граждани са били ранени при атаката

Русия обвини Украйна в убийството на петима мирни жители при атака с дрон срещу автобус - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия обвини Украйна в убийството на петима мирни жители, сред които и непълнолетен, при атака с дрон срещу автобус в руската Белгородска област и съобщи, че още трима цивилни са в болница в критично състояние, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Украйна към момента не е коментирала тази информация, посочва агенцията.

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Губернаторът на Белгородска област Александър Шуваев написа в публикация в Телеграм, че общо 23 мирни граждани са били ранени при атаката.

„Днес в град Шебекино дрон, управляван от (...) терористи от Киев, умишлено и цинично порази пътнически автобус“, заяви Шуваев.

„С натежало сърце съобщавам: по предварителна информация петима невинни цивилни, сред които и непълнолетен, са били убити в резултат на тази нечовешка и подла атака - четири жени и едно момче са починали от раните си“, добави той.

Агенция Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди тази информация чрез независими източници.

Белгородска област граничи с украинската Харковска област и редовно е обект на атаки от силите на Киев, откакто Москва изпрати десетки хиляди войници в съседната страна в началото на 2022 година. И двете страни отричат да нанасят умишлено удари срещу мирни жители.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Нямат край

    15 23 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    Коментиран от #15

    17:54 20.07.2026

  • 3 маро

    18 9 Отговор
    според теб кой е атакувал автобуса извънземните ли.

    Коментиран от #11

    17:55 20.07.2026

  • 4 ПУШИЯ ИЗПУШИ ФАКт

    10 11 Отговор
    пак ли с апУШИЛИ ?

    Коментиран от #36

    17:55 20.07.2026

  • 5 Укроизродите

    16 11 Отговор
    Ще накажат въжето

    17:56 20.07.2026

  • 6 Овчар

    16 13 Отговор
    Няма да се изненадам ако половин Украйна бъде заградена със стена както направиха в Германия..! Нито ще се изненадам ако цялата Украйна стане руска провинция , на там вървят нещата..!3944

    Коментиран от #17

    17:56 20.07.2026

  • 7 ФАКТ

    12 12 Отговор
    до последната ру ШКА с фи НЯ

    17:56 20.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Таня

    10 7 Отговор
    Браво!

    17:58 20.07.2026

  • 11 Е, това е ответен удар

    13 13 Отговор

    До коментар #3 от "маро":

    на предходен руски удар, така че Русия няма право да се оплаква, а трябва да поеме отговорност както за руските, така и за украинските жертви.

    17:58 20.07.2026

  • 12 Швейк

    17 12 Отговор
    Войната в Украйна всъщност не е просто война между две държави , а последната битка на Русначеството срещу Човечеството !

    Коментиран от #28

    17:59 20.07.2026

  • 13 Варна 3

    15 14 Отговор
    Белгородска област ще стане украинска територия.

    Коментиран от #22, #23

    17:59 20.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 бг бот

    6 8 Отговор

    До коментар #2 от "Нямат край":

    Кълве ли народа на тези ИИ шегички, кълве ли?

    18:00 20.07.2026

  • 16 Атина Палада

    11 6 Отговор
    Фатмака ще връща ли лева?

    18:01 20.07.2026

  • 17 Това кога ще стане?

    11 8 Отговор

    До коментар #6 от "Овчар":

    Преди или след като Путин пуkне?Ти как мислиш?

    18:02 20.07.2026

  • 18 Многоходовото

    9 11 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    Коментиран от #20, #24

    18:02 20.07.2026

  • 19 Убийството на цивилни е нормално

    12 14 Отговор
    за бандера нацистите.
    Така затвориха в Дома на културата в Одеса 40 човека и ги изгориха живи.Между тях и българина инж.Веселин Халачев
    Нападнаха с авиация и артилерия Донбас и убиха 14000 цивилни и 500 деца.
    Запалиха Българските културни центрове в Одеса и Киев.
    В последния с червена Боа написаха..Чемодан, Вокзал, София

    18:03 20.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 аz СВО Победа 81

    4 8 Отговор
    Отломки от ПВО.

    18:05 20.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ще стане

    6 9 Отговор

    До коментар #13 от "Варна 3":

    Свински райх когато цъфнат налъмите

    18:07 20.07.2026

  • 24 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 8 Отговор

    До коментар #18 от "Многоходовото":

    За заемите лично Путин ли ти каза или Си?

    18:08 20.07.2026

  • 25 Без име

    9 8 Отговор
    Довечера ще има заря в Киев.

    18:08 20.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Да свикват

    8 8 Отговор
    Украйна как свикна всяка нощ путинците да и трепят мирното население.
    На война като на война.

    18:09 20.07.2026

  • 28 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 8 Отговор

    До коментар #12 от "Швейк":

    Като знам как лъжете бордюрите за Пётр 1 и Сталин, правя извод, че прогнозата Ти е лъжлива, хахааха

    18:09 20.07.2026

  • 29 Емо

    7 5 Отговор
    Язък за рейсо.

    18:10 20.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 не може да бъде

    5 7 Отговор
    Считам че тази новина има много по-голямо значение отколкото може да се предположи ...и в бъдеще всяко подобна новина ще налива вода в една мелници за която сега няма да говорим !?Тази новина има две страни -едната страна е за неподготвеността на руската армия да неутрализира подобни атаки и нарастването на недоволството от колебливите и даже неадекватни действия на руското правителство респ-Путин а другата страна е в промяната на настроенията на хора в Русия които до този момент са били в неутрална или дистанцирана позиция ...и са били убедени че войната няма да ги засегне !?Да вземем атаката срещу склада на фирмата Wildberies чисто частна фирма цивилна ако в дейността и има нещо което подпомага военните то е твърде малко...но въпреки това украинците я удариха изненадващо и лошо ....както и НПЗ/ за бензин и дизел / които са чисто частни и имат слабо отношение към военните!?За почти всички руснаци -може 99%-не остана избор или да унищожат Украйна в този и вид или Русия ще бъде унищожена!?видимо руското правителство Путин е допуснало грешки за които сега плащат обикновените руснаци ....и сега ще се наложи да вземат тежки и трудно приемливи решения според мен ...на фронта ще имаме сериозно ожесточаване...както казва Лари Джонсън -Русия включва на режим сенокосачка!?

    Коментиран от #34, #48, #73

    18:11 20.07.2026

  • 32 Решението

    8 6 Отговор
    Бързо трепане на бандери, плитко заравяне и миризма за профилактика

    Коментиран от #39

    18:12 20.07.2026

  • 33 Соломон

    7 9 Отговор
    История Росии.С1939г до 1941г дружили с фашистами.С 1941г до 1945г воевали с фашистами.С 2022г сами сатали фашистами

    Коментиран от #37, #51

    18:12 20.07.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Какво ни занимавате с фалиралата Русия

    6 7 Отговор
    Почнаха война, да се оправят.

    18:13 20.07.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Бай Пунди Говнокомандващия

    4 6 Отговор
    „СБУ удари координационен център на ФСБ, където е имало около 100 руски военнослужещи

    Разузнаването на украинската служба е установило, че на територията на комплекса е имало над 70 автомобила, действаща въоръжена охрана, контролно-пропускателни пунктове, инженерни заграждения и подземни укрития.


    Специалните части на Центъра за специални операции „Алфа“ към Службата за сигурност на Украйна (СБУ) са нанесли успешен удар по координационен център и база на служители на ФСБ, разположени в един от пансионатите в временно окупираната част на Херсонска област.

    18:14 20.07.2026

  • 39 Хъ хъ хъ

    4 4 Отговор

    До коментар #32 от "Решението":

    Отивай да трепеш бандери.Първо изплюй Членя от остата си.
    Хъ хъ хъ.

    18:15 20.07.2026

  • 40 Соломон

    5 4 Отговор

    До коментар #37 от "Ще станат фашисти":

    Ами имат си доста пещи.Ама са заети да утилизират Груз 200 че денги нада платитит на счастлива ми вдавами

    18:17 20.07.2026

  • 41 Марксист

    7 5 Отговор
    Живков съсипа България и продължава. Путин съсипа Русия и продължава. Да, през социализма беше по напредничаво заради СССР. Но Живков култивира НОМЕНКЛАТУРАА - ДНЕШНАТА МАФИЯ, и много лош морал и некадърници и лукавци навсякъде. Путин с гъ зо ли за не на Западът, постигна омраза завинаги между Украйна и Русия, с избиване помежду си на много руснаци. ТОЙ Е БОГ НА НЕОЛИБЕРАЛИЗЗА И АНТИКОМУНИЗМА.

    Коментиран от #62

    18:17 20.07.2026

  • 42 Доктор Охболи

    6 4 Отговор
    Лекувам копейки. Безплатно.

    Коментиран от #45

    18:17 20.07.2026

  • 43 Майор Деянов, на всеки километър

    6 5 Отговор
    Украйна ни причем ...
    Става въпрос за новите американски дронове с ИИ !!! В програмата е заложено, ако целта се скрие или бъде унищожена от друг дрон, ИИ превключва на друга приоритетна цел - линейка, пожарна, автобус, влак. При тия дронове празно няма, задължително поразяват цел, каквато и да е тя. Расийката е време се прибира, има и още по-лоши неща 👆😎

    Коментиран от #46, #75

    18:19 20.07.2026

  • 44 Абе

    6 4 Отговор
    Някой знае ли баба Пу, на минус кой етаж живее в бункера?

    18:19 20.07.2026

  • 45 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 6 Отговор

    До коментар #42 от "Доктор Охболи":

    Благодаря, предпочитам докторки да ми преглеждат главичка Та и да я чистят с език.Не съм от прайда

    18:20 20.07.2026

  • 46 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 7 Отговор

    До коментар #43 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Америка не участва във войната бе ъп Дал, така каза Тръмп. Така че, бандерите че го ду Фат, хахах, отново.
    Всичко се документира, да знаеш.

    Коментиран от #52

    18:22 20.07.2026

  • 47 Случва се

    4 4 Отговор
    Война е.

    18:23 20.07.2026

  • 48 Миролюб Войнов, анализатор

    6 6 Отговор

    До коментар #31 от "не може да бъде":

    Много хубав коментар, браво 👏
    Да допълня, руснаците трябва да осъзнаят че докато 5-тодини гният в окопите, войната мина на Технологично ниво от страна на Украйна и Запада. Срещу руската чалма-армия се бият не хора, а роботи, дронове, ракети и неуморим неумолим ИИ, който не пропуска !!! Няма изходх от тая ситуация освен Капитулация 👈

    Коментиран от #54, #56

    18:25 20.07.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 4 Отговор

    До коментар #33 от "Соломон":

    Историята на България от 1940 до 1944.
    Съюзник на Хитлер.
    1944-1945
    Воевал с Хитлер.
    История развития на Европа
    1936 разрешева на Хитлер и Полша да раздели и окупираЧехословакия
    1936-1939 съюзник на Хитлер
    1939-1945 а обвал с Хитлер
    2014-до Сега - въстановява бандеровщината и неонацизма "Азов"
    вУкЛайна. За кое-то Дори Полша, " Хиената на Европа" Се рассърди на Укрия и и отне висшата полска награда " Белия Орёл"

    18:30 20.07.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 5 Отговор

    До коментар #49 от "Град Козлодуй":

    Фелдмаршал Клейст е писал: «Руснаците от самото начало се показаха като първокласни воини, и нашите успехи в первте месеци на войната се обясняват просто с по добра подготовка. След като получиха боен опит, те станаха първокласни войници. Те се биеха с изключително упорство, имаха поразителна издържливост...

    Коментиран от #63

    18:31 20.07.2026

  • 54 Тъп си

    7 5 Отговор

    До коментар #48 от "Миролюб Войнов, анализатор":

    Като всеки бандера нацист

    Коментиран от #59

    18:32 20.07.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 ама

    3 1 Отговор

    До коментар #54 от "Тъп си":

    тромпочи ма маша ти

    18:38 20.07.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Руснак

    1 2 Отговор
    немирен има ли?Освен асвабадители!

    18:41 20.07.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Миролюб Войнов, историк

    3 3 Отговор

    До коментар #53 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    "..Клейст е писал: Руснаците от самото начало се показаха първокласни войни.."

    Старик...
    Под руснаци Клейст е визирал украинци, белоруси, че и българи !!! От русняк войник не става и изобщо нищо не става, което е кристално видно за 35г Русия 2 👈 СССР го дърпаха украинци, беларуси, балтийци - това бяха техногенните, интилигентни народи създали Ядрената физика, Космонавтиката, Авиацията, Радиоелектрониката, Машиностроенето. Руснака е про3д като мартишка, което е видно от ПЕТ години разгром и съдейки по тебе 🐵👈😆

    Коментиран от #68

    18:42 20.07.2026

  • 64 Така е на война

    3 2 Отговор
    Важното е накрая колко уркокраинци ще останат, че нещо са на свършване.

    18:42 20.07.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 При украински дрон

    2 1 Отговор
    да вдигат ръце и викат-но сър,но сър!

    18:43 20.07.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 1 Отговор

    До коментар #63 от "Миролюб Войнов, историк":

    Хахахахах, Клейст не е правил разлика между украинци и руснаци. КАТО западняците сега. Хахаххаа
    И Българите я що Ги намеси.? Искаш Малко Руска слава, а? Хахахах
    А Тези """" Умни"""" Народи защо за 35 г без Русия нищо, ама нищо, ама пълно Зеро, а?
    Само проституыия и приватизация, а?
    Щото без Русия сте ЗЕРОоооооооо.
    Стойте без Русия и далеч от Русия.
    Русия за 6 Години от 2020 до 2026 направи САМА!!! Реактивен двигател .И литограф 130нМ.А вместе как во?

    Коментиран от #74, #76, #77, #78, #79

    18:50 20.07.2026

  • 69 Иван

    0 0 Отговор
    Блогъра от Масква да си пие хапчетата

    Коментиран от #71

    18:53 20.07.2026

  • 70 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 1 Отговор
    Русия контролира а небето Сухопътната връзка към Крим, бордюри. Хахахах.
    Пак го лап Нахти, хахахахах

    18:53 20.07.2026

  • 71 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #69 от "Иван":

    Аз Ги давам на бордюрите. КАТО тебе.
    Взимат Ги от главичката. С устни.

    18:55 20.07.2026

  • 72 Ген.Блюментрит

    1 0 Отговор
    Започнахме войната на Германия срещу СССР, без да отчитане твърдостта и безкрайната любов на руския войник към Родината си.
    От Декември 1941 г.започна нашето поражение

    18:57 20.07.2026

  • 73 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "не може да бъде":

    Руската армия не може да пази всички автобуси, автомобили, деца -колоездачи и мотористи които бандерите убиват. Но всички ще си платите. И българските нацисти също. Пак ще Има народен съд. Ако няма, значи България ще е умряла от корупция, проститууия, и лъжи

    18:59 20.07.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    И Хорнетите вече не СА Нови. Намериха им цаката.Шоссето "Новорусия" към Крис Е под контрол на Руските войски.

    19:03 20.07.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Миролюб Войнов, историк

    1 0 Отговор

    До коментар #68 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    "..Клейст не е правил разлика между украинци и руснаци.."

    Точно така, Клейст е ползвал думата pycнак като обобщително !!! Българите - бeсapa6ски, волжки, чyваши са част от Pycката империя и СССР.
    Така че са основна част от pyския етнос и армия 👆

    19:09 20.07.2026

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