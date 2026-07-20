Русия обвини Украйна в убийството на петима мирни жители при атака с дрон срещу автобус

Русия обвини Украйна в убийството на петима мирни жители, сред които и непълнолетен, при атака с дрон срещу автобус в руската Белгородска област и съобщи, че още трима цивилни са в болница в критично състояние, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Украйна към момента не е коментирала тази информация, посочва агенцията.
Губернаторът на Белгородска област Александър Шуваев написа в публикация в Телеграм, че общо 23 мирни граждани са били ранени при атаката.
„Днес в град Шебекино дрон, управляван от (...) терористи от Киев, умишлено и цинично порази пътнически автобус“, заяви Шуваев.
„С натежало сърце съобщавам: по предварителна информация петима невинни цивилни, сред които и непълнолетен, са били убити в резултат на тази нечовешка и подла атака - четири жени и едно момче са починали от раните си“, добави той.
Агенция Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди тази информация чрез независими източници.
Белгородска област граничи с украинската Харковска област и редовно е обект на атаки от силите на Киев, откакто Москва изпрати десетки хиляди войници в съседната страна в началото на 2022 година. И двете страни отричат да нанасят умишлено удари срещу мирни жители.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Нямат край
Коментиран от #15
17:54 20.07.2026
3 маро
Коментиран от #11
17:55 20.07.2026
4 ПУШИЯ ИЗПУШИ ФАКт
Коментиран от #36
17:55 20.07.2026
5 Укроизродите
17:56 20.07.2026
6 Овчар
Коментиран от #17
17:56 20.07.2026
7 ФАКТ
17:56 20.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Таня
17:58 20.07.2026
11 Е, това е ответен удар
До коментар #3 от "маро":на предходен руски удар, така че Русия няма право да се оплаква, а трябва да поеме отговорност както за руските, така и за украинските жертви.
17:58 20.07.2026
12 Швейк
Коментиран от #28
17:59 20.07.2026
13 Варна 3
Коментиран от #22, #23
17:59 20.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 бг бот
До коментар #2 от "Нямат край":Кълве ли народа на тези ИИ шегички, кълве ли?
18:00 20.07.2026
16 Атина Палада
18:01 20.07.2026
17 Това кога ще стане?
До коментар #6 от "Овчар":Преди или след като Путин пуkне?Ти как мислиш?
18:02 20.07.2026
18 Многоходовото
Коментиран от #20, #24
18:02 20.07.2026
19 Убийството на цивилни е нормално
Така затвориха в Дома на културата в Одеса 40 човека и ги изгориха живи.Между тях и българина инж.Веселин Халачев
Нападнаха с авиация и артилерия Донбас и убиха 14000 цивилни и 500 деца.
Запалиха Българските културни центрове в Одеса и Киев.
В последния с червена Боа написаха..Чемодан, Вокзал, София
18:03 20.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 аz СВО Победа 81
18:05 20.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Ще стане
До коментар #13 от "Варна 3":Свински райх когато цъфнат налъмите
18:07 20.07.2026
24 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #18 от "Многоходовото":За заемите лично Путин ли ти каза или Си?
18:08 20.07.2026
25 Без име
18:08 20.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Да свикват
На война като на война.
18:09 20.07.2026
28 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #12 от "Швейк":Като знам как лъжете бордюрите за Пётр 1 и Сталин, правя извод, че прогнозата Ти е лъжлива, хахааха
18:09 20.07.2026
29 Емо
18:10 20.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 не може да бъде
Коментиран от #34, #48, #73
18:11 20.07.2026
32 Решението
Коментиран от #39
18:12 20.07.2026
33 Соломон
Коментиран от #37, #51
18:12 20.07.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Какво ни занимавате с фалиралата Русия
18:13 20.07.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Бай Пунди Говнокомандващия
Разузнаването на украинската служба е установило, че на територията на комплекса е имало над 70 автомобила, действаща въоръжена охрана, контролно-пропускателни пунктове, инженерни заграждения и подземни укрития.
Специалните части на Центъра за специални операции „Алфа“ към Службата за сигурност на Украйна (СБУ) са нанесли успешен удар по координационен център и база на служители на ФСБ, разположени в един от пансионатите в временно окупираната част на Херсонска област.
18:14 20.07.2026
39 Хъ хъ хъ
До коментар #32 от "Решението":Отивай да трепеш бандери.Първо изплюй Членя от остата си.
Хъ хъ хъ.
18:15 20.07.2026
40 Соломон
До коментар #37 от "Ще станат фашисти":Ами имат си доста пещи.Ама са заети да утилизират Груз 200 че денги нада платитит на счастлива ми вдавами
18:17 20.07.2026
41 Марксист
Коментиран от #62
18:17 20.07.2026
42 Доктор Охболи
Коментиран от #45
18:17 20.07.2026
43 Майор Деянов, на всеки километър
Става въпрос за новите американски дронове с ИИ !!! В програмата е заложено, ако целта се скрие или бъде унищожена от друг дрон, ИИ превключва на друга приоритетна цел - линейка, пожарна, автобус, влак. При тия дронове празно няма, задължително поразяват цел, каквато и да е тя. Расийката е време се прибира, има и още по-лоши неща 👆😎
Коментиран от #46, #75
18:19 20.07.2026
44 Абе
18:19 20.07.2026
45 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #42 от "Доктор Охболи":Благодаря, предпочитам докторки да ми преглеждат главичка Та и да я чистят с език.Не съм от прайда
18:20 20.07.2026
46 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #43 от "Майор Деянов, на всеки километър":Америка не участва във войната бе ъп Дал, така каза Тръмп. Така че, бандерите че го ду Фат, хахах, отново.
Всичко се документира, да знаеш.
Коментиран от #52
18:22 20.07.2026
47 Случва се
18:23 20.07.2026
48 Миролюб Войнов, анализатор
До коментар #31 от "не може да бъде":Много хубав коментар, браво 👏
Да допълня, руснаците трябва да осъзнаят че докато 5-тодини гният в окопите, войната мина на Технологично ниво от страна на Украйна и Запада. Срещу руската чалма-армия се бият не хора, а роботи, дронове, ракети и неуморим неумолим ИИ, който не пропуска !!! Няма изходх от тая ситуация освен Капитулация 👈
Коментиран от #54, #56
18:25 20.07.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #33 от "Соломон":Историята на България от 1940 до 1944.
Съюзник на Хитлер.
1944-1945
Воевал с Хитлер.
История развития на Европа
1936 разрешева на Хитлер и Полша да раздели и окупираЧехословакия
1936-1939 съюзник на Хитлер
1939-1945 а обвал с Хитлер
2014-до Сега - въстановява бандеровщината и неонацизма "Азов"
вУкЛайна. За кое-то Дори Полша, " Хиената на Европа" Се рассърди на Укрия и и отне висшата полска награда " Белия Орёл"
18:30 20.07.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #49 от "Град Козлодуй":Фелдмаршал Клейст е писал: «Руснаците от самото начало се показаха като първокласни воини, и нашите успехи в первте месеци на войната се обясняват просто с по добра подготовка. След като получиха боен опит, те станаха първокласни войници. Те се биеха с изключително упорство, имаха поразителна издържливост...
Коментиран от #63
18:31 20.07.2026
54 Тъп си
До коментар #48 от "Миролюб Войнов, анализатор":Като всеки бандера нацист
Коментиран от #59
18:32 20.07.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 ама
До коментар #54 от "Тъп си":тромпочи ма маша ти
18:38 20.07.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Руснак
18:41 20.07.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Миролюб Войнов, историк
До коментар #53 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":"..Клейст е писал: Руснаците от самото начало се показаха първокласни войни.."
Старик...
Под руснаци Клейст е визирал украинци, белоруси, че и българи !!! От русняк войник не става и изобщо нищо не става, което е кристално видно за 35г Русия 2 👈 СССР го дърпаха украинци, беларуси, балтийци - това бяха техногенните, интилигентни народи създали Ядрената физика, Космонавтиката, Авиацията, Радиоелектрониката, Машиностроенето. Руснака е про3д като мартишка, което е видно от ПЕТ години разгром и съдейки по тебе 🐵👈😆
Коментиран от #68
18:42 20.07.2026
64 Така е на война
18:42 20.07.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 При украински дрон
18:43 20.07.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #63 от "Миролюб Войнов, историк":Хахахахах, Клейст не е правил разлика между украинци и руснаци. КАТО западняците сега. Хахаххаа
И Българите я що Ги намеси.? Искаш Малко Руска слава, а? Хахахах
А Тези """" Умни"""" Народи защо за 35 г без Русия нищо, ама нищо, ама пълно Зеро, а?
Само проституыия и приватизация, а?
Щото без Русия сте ЗЕРОоооооооо.
Стойте без Русия и далеч от Русия.
Русия за 6 Години от 2020 до 2026 направи САМА!!! Реактивен двигател .И литограф 130нМ.А вместе как во?
Коментиран от #74, #76, #77, #78, #79
18:50 20.07.2026
69 Иван
Коментиран от #71
18:53 20.07.2026
70 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Пак го лап Нахти, хахахахах
18:53 20.07.2026
71 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #69 от "Иван":Аз Ги давам на бордюрите. КАТО тебе.
Взимат Ги от главичката. С устни.
18:55 20.07.2026
72 Ген.Блюментрит
От Декември 1941 г.започна нашето поражение
18:57 20.07.2026
73 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #31 от "не може да бъде":Руската армия не може да пази всички автобуси, автомобили, деца -колоездачи и мотористи които бандерите убиват. Но всички ще си платите. И българските нацисти също. Пак ще Има народен съд. Ако няма, значи България ще е умряла от корупция, проститууия, и лъжи
18:59 20.07.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #43 от "Майор Деянов, на всеки километър":И Хорнетите вече не СА Нови. Намериха им цаката.Шоссето "Новорусия" към Крис Е под контрол на Руските войски.
19:03 20.07.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Миролюб Войнов, историк
До коментар #68 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":"..Клейст не е правил разлика между украинци и руснаци.."
Точно така, Клейст е ползвал думата pycнак като обобщително !!! Българите - бeсapa6ски, волжки, чyваши са част от Pycката империя и СССР.
Така че са основна част от pyския етнос и армия 👆
19:09 20.07.2026