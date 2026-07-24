Руската централна банка взе неочаквано решение, което изненада пазарите

Руската централна банка (РЦБ) понижи днес основния си лихвен процент с 25 базисни пункта (0,25 процентни пункта) до 14 на сто от досегашните 14,25 на сто въпреки ускоряването на инфлацията, свързано с украинските атаки с дронове срещу големи петролни рафинерии и складове на компании за електронна търговия, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Решението изненада пазарите. Повечето анализатори, анкетирани от Ройтерс, очакваха лихвеният процент да остане без промяна.
РЦБ също така влоши прогнозата си за икономическия растеж през 2026 г., като вече очаква той да бъде между 0 и 1 на сто при предишна прогноза за увеличение между 0,5 и 1,5 на сто.
В същото време банката повиши очакванията си за инфлацията през 2026 г. до 6-7 на сто спрямо досегашната прогноза за 4,5-5,5 на сто.
„През второто тримесечие на 2026 г. икономиката като цяло нарастваше с умерен темп. Значителното поскъпване и повишените инфлационни очаквания през летните месеци се дължаха основно на еднократни фактори“, се посочва в изявление на финансовата институция.
Украинските атаки срещу руски петролни рафинерии нарушиха доставките на бензин в страната, което доведе до дълги опашки по бензиностанциите и до поскъпване на горивата. Междувременно нападенията срещу складове на руския онлайн търговец „Уайлдберис“ (Wildberries) засегнаха и един от водещите сектори на потребителската икономика.
По официални данни индексът на потребителските цени се е повишил с 0,9 на сто през юни след увеличение от 0,2 на сто през май. На годишна база инфлацията е достигнала 6 на сто спрямо 5,3 на сто месец по-рано. От началото на годината цените на бензина са се повишили с 16 на сто.
Инфлационните очаквания на домакинствата, които са сред основните показатели, следени от РЦБ при определянето на паричната политика, са нараснали през юли до най-високото си равнище от март 2022 г. – първия пълен месец след началото на войната в Украйна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Джо пaaааацyyуулaaa👋💯👈
Коментиран от #60, #69
15:51 24.07.2026
2 Факт
Коментиран от #9, #10
15:52 24.07.2026
3 стоян георгиев
Коментиран от #65
15:53 24.07.2026
4 Европеец
15:53 24.07.2026
5 военен неможач
По първоначални данни в резултат на атаката има жертви и значителни материални щети.
Ударът най-вероятно е бил насочен целево спрямо конкретното събитие, тъй като по това време на полигона се провеждаше демонстрация, посочва Боровик.
Властите в Киев все още не са оповестили подробно
Коментиран от #37, #40, #42
15:54 24.07.2026
6 Хубаво е да се върне към централния кред
15:55 24.07.2026
7 Отиде пропагандата на фашисткият запад
15:56 24.07.2026
8 Някой
Коментиран от #53
15:57 24.07.2026
9 Европеец
До коментар #2 от "Факт":Не знам какво имаш предвид за африканската република..... Ама оня ден четох тука в сайта, че е лекар от Нигерия спасил българка в болница в бг територията... Четох още, че окръжната болница в Силистра остава без детско отделение и ще бъдат принудени да лекуват децата в детското отделение на болницата в Дулово, където работи ли двама 80-годишни педиатри.... Да като гледам бг територията е тръгнала към африканските републики и дори ще ги задмине.... Що се касае за Русия, да я мислят руснаците и либералният Путин...
Коментиран от #16, #18, #54
15:57 24.07.2026
10 Въпрос
До коментар #2 от "Факт":Лихвата по депозитите в европейските банки е 0%. Това добре ли е? Една моя позната, милионерка, плачеше но не от щастие.
Коментиран от #20
15:57 24.07.2026
11 Запознат
Коментиран от #15, #22
15:59 24.07.2026
12 Някой
Коментиран от #35, #62
15:59 24.07.2026
13 оня с коня
Бензин75-6 цента
В България знаете
Дизел 81-2 цента
В България знаете
Коментиран от #68
16:00 24.07.2026
14 ЦЪНЦАРОВА
Коментиран от #34, #51
16:01 24.07.2026
15 Някой
До коментар #11 от "Запознат":То почти толкова или наполовина им е струвалата войната с Иран на САЩ.
Руснаците си имат злато, диаманти и какво ли не.
Коментиран от #28, #41
16:01 24.07.2026
16 Също европеец
До коментар #9 от "Европеец":България по покупателна способност беше след бившата африканска колония Гана, но сега навярно с инфлацията се е наредила след Гватемала. На 73 място. Половината страна са пенсионери и безработни. От другата половина почти всички работят на минимална. Само няколко хиляди се къпят в пари и задръстват КПП към Гърция и Турция.
Коментиран от #74
16:02 24.07.2026
17 Честити евра ! 😜 €
Коментиран от #25
16:02 24.07.2026
18 стоян георгиев
До коментар #9 от "Европеец":Демек в русия като е 14 %основния лихвен процент трябва да видим какво се случва в болницата в дулово.хах...хаха...я разкажи как в сащ бият черните щото в русия няма бензин...хах
16:02 24.07.2026
19 ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИ КИБИКОВ ПАЧКОВ
16:03 24.07.2026
20 стоян георгиев
До коментар #10 от "Въпрос":Супер е.не е добре за лихварите ама е супер за бизнеса и за хората.нискиъе лихви водят до повече печалба за работещите.при евтин капитал труда е на далавера.обрвтнпто е при путин в момента.
16:04 24.07.2026
21 Это да си ходи
16:04 24.07.2026
22 Само питам
До коментар #11 от "Запознат":Като го превърнеш в евра не ли точно колкото българския ? И то при несравними мащаби ?! Сега ... банани за българите .
Коментиран от #24, #27
16:05 24.07.2026
23 Запознат
Коментиран от #29
16:06 24.07.2026
24 Целувайте ръцете
До коментар #22 от "Само питам":на премиера за най-евтините горива в Европа! В Белгия дизелът е 2€. Обществото направи правилен избор!
Коментиран от #80
16:08 24.07.2026
25 Оди у Въш.кар.истан
До коментар #17 от "Честити евра ! 😜 €":На богатото.Дедова ли ми крепиш още в ЕС?
Коментиран от #47
16:08 24.07.2026
26 Хвърлиха кърпата
Коментиран от #30
16:09 24.07.2026
27 Движуха
До коментар #22 от "Само питам":5.7 милиарда рубли, са 64 милиарда евро. За 6 месеца и сега започват да печатат нов кеш от 10 трилиона рубли.
16:10 24.07.2026
28 Свършиа, бате!
До коментар #15 от "Някой":Сега принадлежат на Китай.
16:10 24.07.2026
29 Когато Германия
До коментар #23 от "Запознат":плати на нас репарации за ВСВ и вересиите за доставени 4 години стоки. Щели сме да забогатеем и на нас не плати нищо.
Коментиран от #43, #49
16:10 24.07.2026
30 Изглеждаш глупаво да тролиш
До коментар #26 от "Хвърлиха кърпата":на тема показваща, че инфлацията пада в Русия! 😄 Но то троленето е занимание за глупаци де.
Коментиран от #52
16:11 24.07.2026
31 Дон Корлеоне
16:11 24.07.2026
32 Да.........
16:11 24.07.2026
33 Полша иска
Коментиран от #36
16:11 24.07.2026
34 Укропростак
До коментар #14 от "ЦЪНЦАРОВА":120%
16:11 24.07.2026
35 Никой не те задържа тук
До коментар #12 от "Някой":Как пък една копейка не замина за руския рай.
Коментиран от #38, #45
16:12 24.07.2026
36 На кого му пука
До коментар #33 от "Полша иска":от фейка ти
16:13 24.07.2026
37 Жураналист
До коментар #5 от "военен неможач":Говори се, че има над 100 убити при това все специалисти по ракетно и дроново въоръжение.
Сега ще напишат, че има удар върху детска градина сигурно и колективният вой ще е голям.
16:13 24.07.2026
38 Така е
До коментар #35 от "Никой не те задържа тук":Ама как да оставиш тук тролският отпадък с розовото дупи. Нали някой трябва дас го рита боклука. 😄
16:14 24.07.2026
39 Летец Пешеходец
Коментиран от #44
16:14 24.07.2026
40 Без име
До коментар #5 от "военен неможач":Има кадри от изненадата в с.Капитановка, където се е провеждало събитието. Даже Зеля публикувал снимки.
16:14 24.07.2026
41 Нещо си се
До коментар #15 от "Някой":Объркал. Росияните си нямат нищо. Диаманти, злато и нефт имат няколко олигарха. Но за това пък в Америка бият черните
16:14 24.07.2026
42 Соломон
До коментар #5 от "военен неможач":Знаем за това.Унищожени са 200 натовски генерала .1000 колумбийски наемника и баджанака на Зеленски
16:15 24.07.2026
43 Аз искам репарации за руското робство
До коментар #29 от "Когато Германия":и Раша завърне откраднатия златен резерв на България.
Коментиран от #48, #58
16:15 24.07.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Как?
До коментар #35 от "Никой не те задържа тук":Не дават визи на българи. Само за Украйна и дирекшън на фронта.
Коментиран от #50
16:16 24.07.2026
46 Бъъъ
16:17 24.07.2026
47 стоян георгиев
До коментар #25 от "Оди у Въш.кар.истан":Недей така че се обиждат.най се обижда копея ако го пратиш в русия.
Коментиран от #56, #59
16:18 24.07.2026
48 Репарации
До коментар #43 от "Аз искам репарации за руското робство":получава победителят. Ние сме победени и плащахме репарации на Гърция до 1980 година. СССР и Югославия се отказаха от репарации.
16:18 24.07.2026
49 Соломон
До коментар #29 от "Когато Германия":Германия ни си плати репарациите но все още продължава да плаща на пострадали и в този момент.Русия винаги е избягвала този момент но и нейния ред ще дойде
16:18 24.07.2026
50 стоян георгиев
До коментар #45 от "Как?":През турция може да идеш още утре.особено ако кажеш че си фен на путин.дават и гражданство без ред.
16:19 24.07.2026
51 Пехливанов
До коментар #14 от "ЦЪНЦАРОВА":Руските не могат да създават, те могат само да разрушават.
16:19 24.07.2026
52 Вместо глупака да троли за инфлацията
До коментар #30 от "Изглеждаш глупаво да тролиш":в кочината,да каже браво на Украйна,че унищожава фашизма залял Русия.Факт.
Дреме му на глупака.😄
Коментиран от #64
16:19 24.07.2026
53 Русия не функционира,
До коментар #8 от "Някой":тя вегетира.
16:20 24.07.2026
54 Да.........
До коментар #9 от "Европеец":Заплатите на лекарите са 3-4 пъти по-ниски от тези на милиционерите и овенните. Затова че чакай да те лекуват. По света, лекарите са най-добре платеното съсловие - заплатите им са поне 10 пъти над тези на полицаите.
А болници, в Бг, колкото искаш. Някои от тях и за конюшни не стават. На държава с население 3-4 милиона /броя тези, със здравни осигуровки/, са достатъчни не повече от 10 държавни болници. Няколко в София, Бургас, Варна, Пловдив и..... защо не в Русе и Стара зЗагора.
Коментиран от #72
16:20 24.07.2026
55 Удри пацула с лопатЕто!
16:20 24.07.2026
56 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #47 от "стоян георгиев":Ако всички "копеи" заминат за Русия, в България ще останете само цигани и мутри.
Коментиран от #71
16:20 24.07.2026
57 Факти
16:21 24.07.2026
58 Соломон
До коментар #43 от "Аз искам репарации за руското робство":То да е само нашето.Испанското злато също е натварено на кораби на СССР по време на гражданската война и никога повече не се връща
16:21 24.07.2026
59 Така е тъ пей
До коментар #47 от "стоян георгиев":Тролещ отпадък да праща българите наляво и надясно за да прави България на цигански коптор, е повече от обидно. Глупака е отпадък за да троли и да се продава, но България тъ пей не е за продан.
16:21 24.07.2026
60 Добре ли си?
До коментар #1 от "Джо пaaааацyyуулaaa👋💯👈":Ботче..
16:22 24.07.2026
61 Специалист
16:22 24.07.2026
62 Що бе?
До коментар #12 от "Някой":Ако мислиш така, защо още не си стегнал чемадана за расия!?
16:22 24.07.2026
63 Гошо
Коментиран от #66
16:23 24.07.2026
64 Така е
До коментар #52 от "Вместо глупака да троли за инфлацията":Вместо глупака да троли глупаво срещу Русия и да показва трагедията си, да слави фашизма в Украйна! Само глупак може да слави фашизма.
Коментиран от #70
16:23 24.07.2026
65 България
До коментар #3 от "стоян георгиев":2 % лихва, двустаен панел в Меден рудник 150 000 евро..
Заплата 750 евро.
Коментиран от #67
16:24 24.07.2026
66 Факти
До коментар #63 от "Гошо":В Крим цената е 4 евро за литър на бензиностанцията. Скоро и в Москва.
Коментиран от #76
16:25 24.07.2026
67 стоян георгиев
До коментар #65 от "България":Заплата в бг е над 1500евро .говоря за средната.апартамент в софия се изплаща с около 600евро месечно.за това се строи и се купува яко.включително и в бургас.
Коментиран от #73
16:26 24.07.2026
68 ?????
До коментар #13 от "оня с коня":Какъв е смисълът да сравняваш цените в страна-производител със страна вносител през 10 посредника?
В расия и дизелът и бензинът трябваше да са по 1-2 копейки, а съвсем не са такива!
16:26 24.07.2026
69 Лоша работа
До коментар #1 от "Джо пaaааацyyуулaaa👋💯👈":Русия е продала 50 тона злато, а щяла да добие през тази година само 300.
16:27 24.07.2026
70 Соломон
До коментар #64 от "Така е":Вярно е че в момента в Украйна има много фашисти ама всички са от Русия.А ето ти и кратка история на русия.От 1933 до 1941 са дружки с фашисти.От 1941 до 1945 се бият срещу своите дружки фашисти.И от 2022г се превъщат във фашисти
Коментиран от #75
16:28 24.07.2026
71 стоян георгиев
До коментар #56 от "Хахаха!🎺🥳😀":Да вие за това не ходите а...хаха...що ходите в германия или сащ а не в русия?ако вие заминете за русия ще се оправим за две години.вие сте воденичен камък на врата на българския народ.
Коментиран от #77
16:28 24.07.2026
72 Пенсионер 69 годишен
До коментар #54 от "Да.........":Онова лято се разболях в Белгия. Припаднах и от стреса.получих обриви. Позвъних в поликлиниката и о, чудо! Изпратиха ми докторка българка! Млада жена на около 30 години. На мой приятел емигрант от турски произход едната племенница стана лекарка, а другата медицинска сестра. Купиха на баща си кола, да ги вози по пациенти. Купиха къща на три етажа за половин милион евро.
Лекари в България ще останат пенсионери и тия в София, но не е сигурно.
16:29 24.07.2026
73 Колко години
До коментар #67 от "стоян георгиев":стоенче ще изплащаш апартамент с 600 евро на месец в София? 😄 Тристайна панелка е 250 000 евро. Сложи и лихвите и кажи колко. 😄
Коментиран от #78
16:29 24.07.2026
74 ХаХаХа
До коментар #16 от "Също европеец":Щом са само няколко хиляди, то как така "задръстват КПП-тата". Мисли малко, преди да плещиш пр0ст0тии! Ако в твоята расия е по-добре - заминавай немедлено там!
16:30 24.07.2026
75 Бали ти бях казал
До коментар #70 от "Соломон":да не тролиш, а да прочетеш какво прави Великобритания, за да се сближи Русия с Германия! 😄
Коментиран от #82
16:30 24.07.2026
76 Соломон
До коментар #66 от "Факти":За сега успяват да компенсират като обират горивото на другите региони но и този момент ще настъпи.И ще им необходимо гориво за да могат да бягат
16:31 24.07.2026
77 Стояне,
До коментар #71 от "стоян георгиев":Ти си глуповат да ми даваш акъл. Не те коментирам, не ме коментирай и ти.
16:31 24.07.2026
78 Какви са тия цени?
До коментар #73 от "Колко години":В България са подлудели.
Коментиран от #81
16:32 24.07.2026
79 Говорещ руски на високо ниво
16:33 24.07.2026
80 Асан
До коментар #24 от "Целувайте ръцете":ти ми цени онаа работа, ама убао ми я цуни!
16:34 24.07.2026
81 Вярно е
До коментар #78 от "Какви са тия цени?":Цените в София не са нормални!
16:34 24.07.2026
82 Соломон
До коментар #75 от "Бали ти бях казал":Да бе пак Великобритания е виновна или САЩ.За това и те са първите които помогнаха и помагаха до победата над Германия.А нещо за това къде се изпитваха първите оръжия на вермахта,къде тренираха неговите военни когато и бе забранено да имат войска и оръжие.Кой нападна и си подели Полша.Кой нападна Финландия,балтийските републики и румъния
16:35 24.07.2026