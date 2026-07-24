Руската централна банка взе неочаквано решение, което изненада пазарите

Руската централна банка (РЦБ) понижи днес основния си лихвен процент с 25 базисни пункта (0,25 процентни пункта) до 14 на сто от досегашните 14,25 на сто въпреки ускоряването на инфлацията, свързано с украинските атаки с дронове срещу големи петролни рафинерии и складове на компании за електронна търговия, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Решението изненада пазарите. Повечето анализатори, анкетирани от Ройтерс, очакваха лихвеният процент да остане без промяна.

Още новини от Украйна

РЦБ също така влоши прогнозата си за икономическия растеж през 2026 г., като вече очаква той да бъде между 0 и 1 на сто при предишна прогноза за увеличение между 0,5 и 1,5 на сто.

В същото време банката повиши очакванията си за инфлацията през 2026 г. до 6-7 на сто спрямо досегашната прогноза за 4,5-5,5 на сто.

„През второто тримесечие на 2026 г. икономиката като цяло нарастваше с умерен темп. Значителното поскъпване и повишените инфлационни очаквания през летните месеци се дължаха основно на еднократни фактори“, се посочва в изявление на финансовата институция.

Украинските атаки срещу руски петролни рафинерии нарушиха доставките на бензин в страната, което доведе до дълги опашки по бензиностанциите и до поскъпване на горивата. Междувременно нападенията срещу складове на руския онлайн търговец „Уайлдберис“ (Wildberries) засегнаха и един от водещите сектори на потребителската икономика.

По официални данни индексът на потребителските цени се е повишил с 0,9 на сто през юни след увеличение от 0,2 на сто през май. На годишна база инфлацията е достигнала 6 на сто спрямо 5,3 на сто месец по-рано. От началото на годината цените на бензина са се повишили с 16 на сто.

Инфлационните очаквания на домакинствата, които са сред основните показатели, следени от РЦБ при определянето на паричната политика, са нараснали през юли до най-високото си равнище от март 2022 г. – първия пълен месец след началото на войната в Украйна.