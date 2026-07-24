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Руската централна банка взе неочаквано решение, което изненада пазарите
  Тема: Украйна

Руската централна банка взе неочаквано решение, което изненада пазарите

24 Юли, 2026 15:49 1 965 82

  • руска икономика-
  • русия-
  • руска централна банка-
  • украйна-
  • инфлация

Украинските атаки срещу руски петролни рафинерии нарушиха доставките на бензин в страната, което доведе до дълги опашки по бензиностанциите и до поскъпване на горивата

Руската централна банка взе неочаквано решение, което изненада пазарите - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руската централна банка (РЦБ) понижи днес основния си лихвен процент с 25 базисни пункта (0,25 процентни пункта) до 14 на сто от досегашните 14,25 на сто въпреки ускоряването на инфлацията, свързано с украинските атаки с дронове срещу големи петролни рафинерии и складове на компании за електронна търговия, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Решението изненада пазарите. Повечето анализатори, анкетирани от Ройтерс, очакваха лихвеният процент да остане без промяна.

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РЦБ също така влоши прогнозата си за икономическия растеж през 2026 г., като вече очаква той да бъде между 0 и 1 на сто при предишна прогноза за увеличение между 0,5 и 1,5 на сто.

В същото време банката повиши очакванията си за инфлацията през 2026 г. до 6-7 на сто спрямо досегашната прогноза за 4,5-5,5 на сто.

„През второто тримесечие на 2026 г. икономиката като цяло нарастваше с умерен темп. Значителното поскъпване и повишените инфлационни очаквания през летните месеци се дължаха основно на еднократни фактори“, се посочва в изявление на финансовата институция.

Украинските атаки срещу руски петролни рафинерии нарушиха доставките на бензин в страната, което доведе до дълги опашки по бензиностанциите и до поскъпване на горивата. Междувременно нападенията срещу складове на руския онлайн търговец „Уайлдберис“ (Wildberries) засегнаха и един от водещите сектори на потребителската икономика.

По официални данни индексът на потребителските цени се е повишил с 0,9 на сто през юни след увеличение от 0,2 на сто през май. На годишна база инфлацията е достигнала 6 на сто спрямо 5,3 на сто месец по-рано. От началото на годината цените на бензина са се повишили с 16 на сто.

Инфлационните очаквания на домакинствата, които са сред основните показатели, следени от РЦБ при определянето на паричната политика, са нараснали през юли до най-високото си равнище от март 2022 г. – първия пълен месец след началото на войната в Украйна.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Джо пaaааацyyуулaaa👋💯👈

    28 25 Отговор
    Фалита за раша е зловещ! Глад ,мизерия и купони за храна и горива!

    Коментиран от #60, #69

    15:51 24.07.2026

  • 2 Факт

    25 18 Отговор
    14%=африканска република!

    Коментиран от #9, #10

    15:52 24.07.2026

  • 3 стоян георгиев

    21 15 Отговор
    14%основен лихвен процент....много готино другари...хаха...само за русия сте до един!

    Коментиран от #65

    15:53 24.07.2026

  • 4 Европеец

    8 14 Отговор
    Да коментират икономистите..... Ще кажа само, че женската шефка на руската централна банка си е чисто соросоиди недоразумение....

    15:53 24.07.2026

  • 5 военен неможач

    20 15 Отговор
    Руските въоръжени сили са нанесли удар по украински тренировъчен полигон в Киев, където в същия момент се е провеждала изложба на военна техника и дронове. Новината съобщи Валерий Боровик — основател на компанията за отбранителни продукти First Contact и участник във военните действия — в ефира на Aпостроф.

    По първоначални данни в резултат на атаката има жертви и значителни материални щети.

    Ударът най-вероятно е бил насочен целево спрямо конкретното събитие, тъй като по това време на полигона се провеждаше демонстрация, посочва Боровик.

    Властите в Киев все още не са оповестили подробно

    Коментиран от #37, #40, #42

    15:54 24.07.2026

  • 6 Хубаво е да се върне към централния кред

    20 12 Отговор
    Страна - бензиколонка. Ще става и по хуже. Народна република Русия, се връща към плановата икономика. Зимата ще има купони за бензин, хляб и гречка. Ще има конфискация на спестените пари на обикновените граждани на НРР.

    15:55 24.07.2026

  • 7 Отиде пропагандата на фашисткият запад

    18 12 Отговор
    за инфлацията в Русия! 😄

    15:56 24.07.2026

  • 8 Някой

    16 12 Отговор
    Е, изненадата на пазарите (Запада) означава, че просто не разбират начина, по който ункционира Русия. Не ги мислете руснаците, а си погледнете собствената кочинка. Няма петрол, няма газ, инфлация, деиндустриализация, море от готованци от Близкия и Далечния изток...

    Коментиран от #53

    15:57 24.07.2026

  • 9 Европеец

    23 6 Отговор

    До коментар #2 от "Факт":

    Не знам какво имаш предвид за африканската република..... Ама оня ден четох тука в сайта, че е лекар от Нигерия спасил българка в болница в бг територията... Четох още, че окръжната болница в Силистра остава без детско отделение и ще бъдат принудени да лекуват децата в детското отделение на болницата в Дулово, където работи ли двама 80-годишни педиатри.... Да като гледам бг територията е тръгнала към африканските републики и дори ще ги задмине.... Що се касае за Русия, да я мислят руснаците и либералният Путин...

    Коментиран от #16, #18, #54

    15:57 24.07.2026

  • 10 Въпрос

    10 10 Отговор

    До коментар #2 от "Факт":

    Лихвата по депозитите в европейските банки е 0%. Това добре ли е? Една моя позната, милионерка, плачеше но не от щастие.

    Коментиран от #20

    15:57 24.07.2026

  • 11 Запознат

    12 3 Отговор
    За първите 6 месеца има дефицит от 5.7 трилиона рубли.

    Коментиран от #15, #22

    15:59 24.07.2026

  • 12 Някой

    11 9 Отговор
    Ние и без война сме по-зле от тях.

    Коментиран от #35, #62

    15:59 24.07.2026

  • 13 оня с коня

    10 7 Отговор
    Цени горива Русия - България
    Бензин75-6 цента
    В България знаете
    Дизел 81-2 цента
    В България знаете

    Коментиран от #68

    16:00 24.07.2026

  • 14 ЦЪНЦАРОВА

    16 13 Отговор
    Руски войник живее на предната военна линия 20 / 30 минути, след това го убиват.

    Коментиран от #34, #51

    16:01 24.07.2026

  • 15 Някой

    5 8 Отговор

    До коментар #11 от "Запознат":

    То почти толкова или наполовина им е струвалата войната с Иран на САЩ.
    Руснаците си имат злато, диаманти и какво ли не.

    Коментиран от #28, #41

    16:01 24.07.2026

  • 16 Също европеец

    8 9 Отговор

    До коментар #9 от "Европеец":

    България по покупателна способност беше след бившата африканска колония Гана, но сега навярно с инфлацията се е наредила след Гватемала. На 73 място. Половината страна са пенсионери и безработни. От другата половина почти всички работят на минимална. Само няколко хиляди се къпят в пари и задръстват КПП към Гърция и Турция.

    Коментиран от #74

    16:02 24.07.2026

  • 17 Честити евра ! 😜 €

    11 12 Отговор
    И какво се оказва ? Цялото нату воюва срещу Русия , и пак инфлацията там по-ниска от българската !!

    Коментиран от #25

    16:02 24.07.2026

  • 18 стоян георгиев

    10 6 Отговор

    До коментар #9 от "Европеец":

    Демек в русия като е 14 %основния лихвен процент трябва да видим какво се случва в болницата в дулово.хах...хаха...я разкажи как в сащ бият черните щото в русия няма бензин...хах

    16:02 24.07.2026

  • 19 ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИ КИБИКОВ ПАЧКОВ

    6 2 Отговор
    АКО БЕ МИРНО СТОЯЛО НЕ БЕ ЧУДО ВИДЯЛО.

    16:03 24.07.2026

  • 20 стоян георгиев

    4 4 Отговор

    До коментар #10 от "Въпрос":

    Супер е.не е добре за лихварите ама е супер за бизнеса и за хората.нискиъе лихви водят до повече печалба за работещите.при евтин капитал труда е на далавера.обрвтнпто е при путин в момента.

    16:04 24.07.2026

  • 21 Это да си ходи

    13 5 Отговор
    500 000 убити и 1 000 000 ранени руски войници, за 4,5 години война.

    16:04 24.07.2026

  • 22 Само питам

    4 7 Отговор

    До коментар #11 от "Запознат":

    Като го превърнеш в евра не ли точно колкото българския ? И то при несравними мащаби ?! Сега ... банани за българите .

    Коментиран от #24, #27

    16:05 24.07.2026

  • 23 Запознат

    11 6 Отговор
    Русия има да плаща репарации в продължение на 100 години.

    Коментиран от #29

    16:06 24.07.2026

  • 24 Целувайте ръцете

    1 8 Отговор

    До коментар #22 от "Само питам":

    на премиера за най-евтините горива в Европа! В Белгия дизелът е 2€. Обществото направи правилен избор!

    Коментиран от #80

    16:08 24.07.2026

  • 25 Оди у Въш.кар.истан

    7 3 Отговор

    До коментар #17 от "Честити евра ! 😜 €":

    На богатото.Дедова ли ми крепиш още в ЕС?

    Коментиран от #47

    16:08 24.07.2026

  • 26 Хвърлиха кърпата

    7 7 Отговор
    Ясно е че Руската централна банка не може да удържи цените горивото и логистиката расте с десетки проценти, износа на зърно и други ресурси ще бъде ограничен. Дефицита расте и трябва да се печатат пари. Няма да се учудя да стигнат 100 % инфлация на годишна база следващата година. Няма смисъл да я борят сега е важно да спасят колкото може от банките и индустрията и обикновения руснак ще го отнесе като цените скочат двойно

    Коментиран от #30

    16:09 24.07.2026

  • 27 Движуха

    5 3 Отговор

    До коментар #22 от "Само питам":

    5.7 милиарда рубли, са 64 милиарда евро. За 6 месеца и сега започват да печатат нов кеш от 10 трилиона рубли.

    16:10 24.07.2026

  • 28 Свършиа, бате!

    8 3 Отговор

    До коментар #15 от "Някой":

    Сега принадлежат на Китай.

    16:10 24.07.2026

  • 29 Когато Германия

    1 3 Отговор

    До коментар #23 от "Запознат":

    плати на нас репарации за ВСВ и вересиите за доставени 4 години стоки. Щели сме да забогатеем и на нас не плати нищо.

    Коментиран от #43, #49

    16:10 24.07.2026

  • 30 Изглеждаш глупаво да тролиш

    0 5 Отговор

    До коментар #26 от "Хвърлиха кърпата":

    на тема показваща, че инфлацията пада в Русия! 😄 Но то троленето е занимание за глупаци де.

    Коментиран от #52

    16:11 24.07.2026

  • 31 Дон Корлеоне

    3 2 Отговор
    Хаяско що не печата долари?

    16:11 24.07.2026

  • 32 Да.........

    3 3 Отговор
    Да бе мирно седяло, не би чудо видяло!

    16:11 24.07.2026

  • 33 Полша иска

    2 3 Отговор
    2000 милиарда РЕПАРАЦИИ от Германия. Ще ги получи ли?

    Коментиран от #36

    16:11 24.07.2026

  • 34 Укропростак

    1 5 Отговор

    До коментар #14 от "ЦЪНЦАРОВА":

    120%

    16:11 24.07.2026

  • 35 Никой не те задържа тук

    5 2 Отговор

    До коментар #12 от "Някой":

    Как пък една копейка не замина за руския рай.

    Коментиран от #38, #45

    16:12 24.07.2026

  • 36 На кого му пука

    2 1 Отговор

    До коментар #33 от "Полша иска":

    от фейка ти

    16:13 24.07.2026

  • 37 Жураналист

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "военен неможач":

    Говори се, че има над 100 убити при това все специалисти по ракетно и дроново въоръжение.
    Сега ще напишат, че има удар върху детска градина сигурно и колективният вой ще е голям.

    16:13 24.07.2026

  • 38 Така е

    1 3 Отговор

    До коментар #35 от "Никой не те задържа тук":

    Ама как да оставиш тук тролският отпадък с розовото дупи. Нали някой трябва дас го рита боклука. 😄

    16:14 24.07.2026

  • 39 Летец Пешеходец

    6 3 Отговор
    Нещата отиват към фалит. Идва зима, която в Русия настъпва рано, а горивата свършват, тока започва да спира и парите са все по-малко. Нищо хубаво не я чака русийката, освен галопираща инфлация, мизерия, революции, погроми, гладни бунтове, разбиване на магазини, бензиностанции, обири на банки и трезори и т. н. А само как еуфорично започна всичко преди повече от четири години.

    Коментиран от #44

    16:14 24.07.2026

  • 40 Без име

    1 4 Отговор

    До коментар #5 от "военен неможач":

    Има кадри от изненадата в с.Капитановка, където се е провеждало събитието. Даже Зеля публикувал снимки.

    16:14 24.07.2026

  • 41 Нещо си се

    6 2 Отговор

    До коментар #15 от "Някой":

    Объркал. Росияните си нямат нищо. Диаманти, злато и нефт имат няколко олигарха. Но за това пък в Америка бият черните

    16:14 24.07.2026

  • 42 Соломон

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "военен неможач":

    Знаем за това.Унищожени са 200 натовски генерала .1000 колумбийски наемника и баджанака на Зеленски

    16:15 24.07.2026

  • 43 Аз искам репарации за руското робство

    7 2 Отговор

    До коментар #29 от "Когато Германия":

    и Раша завърне откраднатия златен резерв на България.

    Коментиран от #48, #58

    16:15 24.07.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Как?

    1 4 Отговор

    До коментар #35 от "Никой не те задържа тук":

    Не дават визи на българи. Само за Украйна и дирекшън на фронта.

    Коментиран от #50

    16:16 24.07.2026

  • 46 Бъъъ

    2 1 Отговор
    Ляяяя, бля, бля, много ИИ-превод.

    16:17 24.07.2026

  • 47 стоян георгиев

    4 1 Отговор

    До коментар #25 от "Оди у Въш.кар.истан":

    Недей така че се обиждат.най се обижда копея ако го пратиш в русия.

    Коментиран от #56, #59

    16:18 24.07.2026

  • 48 Репарации

    2 1 Отговор

    До коментар #43 от "Аз искам репарации за руското робство":

    получава победителят. Ние сме победени и плащахме репарации на Гърция до 1980 година. СССР и Югославия се отказаха от репарации.

    16:18 24.07.2026

  • 49 Соломон

    3 1 Отговор

    До коментар #29 от "Когато Германия":

    Германия ни си плати репарациите но все още продължава да плаща на пострадали и в този момент.Русия винаги е избягвала този момент но и нейния ред ще дойде

    16:18 24.07.2026

  • 50 стоян георгиев

    5 1 Отговор

    До коментар #45 от "Как?":

    През турция може да идеш още утре.особено ако кажеш че си фен на путин.дават и гражданство без ред.

    16:19 24.07.2026

  • 51 Пехливанов

    7 1 Отговор

    До коментар #14 от "ЦЪНЦАРОВА":

    Руските не могат да създават, те могат само да разрушават.

    16:19 24.07.2026

  • 52 Вместо глупака да троли за инфлацията

    3 3 Отговор

    До коментар #30 от "Изглеждаш глупаво да тролиш":

    в кочината,да каже браво на Украйна,че унищожава фашизма залял Русия.Факт.
    Дреме му на глупака.😄

    Коментиран от #64

    16:19 24.07.2026

  • 53 Русия не функционира,

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Някой":

    тя вегетира.

    16:20 24.07.2026

  • 54 Да.........

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Европеец":

    Заплатите на лекарите са 3-4 пъти по-ниски от тези на милиционерите и овенните. Затова че чакай да те лекуват. По света, лекарите са най-добре платеното съсловие - заплатите им са поне 10 пъти над тези на полицаите.
    А болници, в Бг, колкото искаш. Някои от тях и за конюшни не стават. На държава с население 3-4 милиона /броя тези, със здравни осигуровки/, са достатъчни не повече от 10 държавни болници. Няколко в София, Бургас, Варна, Пловдив и..... защо не в Русе и Стара зЗагора.

    Коментиран от #72

    16:20 24.07.2026

  • 55 Удри пацула с лопатЕто!

    0 0 Отговор
    До насссиране!

    16:20 24.07.2026

  • 56 Хахаха!🎺🥳😀

    0 1 Отговор

    До коментар #47 от "стоян георгиев":

    Ако всички "копеи" заминат за Русия, в България ще останете само цигани и мутри.

    Коментиран от #71

    16:20 24.07.2026

  • 57 Факти

    2 1 Отговор
    При инфлация от 7% и ръст от 1% икономиката реално се свива с 6%. Тия не се усетиха как признаха, че са в сериозна рецесия. Аз съм сигурен, че инфлацията им всъщност е над 10%, което прави реалното свиване двуцифрен %, следователно са не просто в рецесия, а в депресия. Всичко върви по план. Санкциите не работят...

    16:21 24.07.2026

  • 58 Соломон

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "Аз искам репарации за руското робство":

    То да е само нашето.Испанското злато също е натварено на кораби на СССР по време на гражданската война и никога повече не се връща

    16:21 24.07.2026

  • 59 Така е тъ пей

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "стоян георгиев":

    Тролещ отпадък да праща българите наляво и надясно за да прави България на цигански коптор, е повече от обидно. Глупака е отпадък за да троли и да се продава, но България тъ пей не е за продан.

    16:21 24.07.2026

  • 60 Добре ли си?

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Джо пaaааацyyуулaaa👋💯👈":

    Ботче..

    16:22 24.07.2026

  • 61 Специалист

    1 0 Отговор
    Не реви на чуж гроб.Продължението го знаеш. Спрете тъпите статий

    16:22 24.07.2026

  • 62 Що бе?

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Някой":

    Ако мислиш така, защо още не си стегнал чемадана за расия!?

    16:22 24.07.2026

  • 63 Гошо

    1 0 Отговор
    Марче ,а може ли конкретно да кажеш какви са цените на нафта и бензина в Русия Ако не можеш ,аз ще ти ги кажа ,ама няма да ти се хареса и ако те интересува какъв е в момента затруднението в Русия ,то е забавянето доставките на нехранителни стоки Това което го доставяха в рамките на три дни сега отнема около месец

    Коментиран от #66

    16:23 24.07.2026

  • 64 Така е

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "Вместо глупака да троли за инфлацията":

    Вместо глупака да троли глупаво срещу Русия и да показва трагедията си, да слави фашизма в Украйна! Само глупак може да слави фашизма.

    Коментиран от #70

    16:23 24.07.2026

  • 65 България

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "стоян георгиев":

    2 % лихва, двустаен панел в Меден рудник 150 000 евро..
    Заплата 750 евро.

    Коментиран от #67

    16:24 24.07.2026

  • 66 Факти

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "Гошо":

    В Крим цената е 4 евро за литър на бензиностанцията. Скоро и в Москва.

    Коментиран от #76

    16:25 24.07.2026

  • 67 стоян георгиев

    2 0 Отговор

    До коментар #65 от "България":

    Заплата в бг е над 1500евро .говоря за средната.апартамент в софия се изплаща с около 600евро месечно.за това се строи и се купува яко.включително и в бургас.

    Коментиран от #73

    16:26 24.07.2026

  • 68 ?????

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "оня с коня":

    Какъв е смисълът да сравняваш цените в страна-производител със страна вносител през 10 посредника?
    В расия и дизелът и бензинът трябваше да са по 1-2 копейки, а съвсем не са такива!

    16:26 24.07.2026

  • 69 Лоша работа

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Джо пaaааацyyуулaaa👋💯👈":

    Русия е продала 50 тона злато, а щяла да добие през тази година само 300.

    16:27 24.07.2026

  • 70 Соломон

    1 0 Отговор

    До коментар #64 от "Така е":

    Вярно е че в момента в Украйна има много фашисти ама всички са от Русия.А ето ти и кратка история на русия.От 1933 до 1941 са дружки с фашисти.От 1941 до 1945 се бият срещу своите дружки фашисти.И от 2022г се превъщат във фашисти

    Коментиран от #75

    16:28 24.07.2026

  • 71 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Да вие за това не ходите а...хаха...що ходите в германия или сащ а не в русия?ако вие заминете за русия ще се оправим за две години.вие сте воденичен камък на врата на българския народ.

    Коментиран от #77

    16:28 24.07.2026

  • 72 Пенсионер 69 годишен

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "Да.........":

    Онова лято се разболях в Белгия. Припаднах и от стреса.получих обриви. Позвъних в поликлиниката и о, чудо! Изпратиха ми докторка българка! Млада жена на около 30 години. На мой приятел емигрант от турски произход едната племенница стана лекарка, а другата медицинска сестра. Купиха на баща си кола, да ги вози по пациенти. Купиха къща на три етажа за половин милион евро.
    Лекари в България ще останат пенсионери и тия в София, но не е сигурно.

    16:29 24.07.2026

  • 73 Колко години

    1 0 Отговор

    До коментар #67 от "стоян георгиев":

    стоенче ще изплащаш апартамент с 600 евро на месец в София? 😄 Тристайна панелка е 250 000 евро. Сложи и лихвите и кажи колко. 😄

    Коментиран от #78

    16:29 24.07.2026

  • 74 ХаХаХа

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Също европеец":

    Щом са само няколко хиляди, то как така "задръстват КПП-тата". Мисли малко, преди да плещиш пр0ст0тии! Ако в твоята расия е по-добре - заминавай немедлено там!

    16:30 24.07.2026

  • 75 Бали ти бях казал

    0 1 Отговор

    До коментар #70 от "Соломон":

    да не тролиш, а да прочетеш какво прави Великобритания, за да се сближи Русия с Германия! 😄

    Коментиран от #82

    16:30 24.07.2026

  • 76 Соломон

    1 1 Отговор

    До коментар #66 от "Факти":

    За сега успяват да компенсират като обират горивото на другите региони но и този момент ще настъпи.И ще им необходимо гориво за да могат да бягат

    16:31 24.07.2026

  • 77 Стояне,

    0 0 Отговор

    До коментар #71 от "стоян георгиев":

    Ти си глуповат да ми даваш акъл. Не те коментирам, не ме коментирай и ти.

    16:31 24.07.2026

  • 78 Какви са тия цени?

    0 0 Отговор

    До коментар #73 от "Колко години":

    В България са подлудели.

    Коментиран от #81

    16:32 24.07.2026

  • 79 Говорещ руски на високо ниво

    0 0 Отговор
    В Крим, няма ток, бензин, вода и туристи. Средна пенсия 24 000 рубли. В Русия живеят 42 милиона пенсионири.

    16:33 24.07.2026

  • 80 Асан

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Целувайте ръцете":

    ти ми цени онаа работа, ама убао ми я цуни!

    16:34 24.07.2026

  • 81 Вярно е

    0 0 Отговор

    До коментар #78 от "Какви са тия цени?":

    Цените в София не са нормални!

    16:34 24.07.2026

  • 82 Соломон

    0 0 Отговор

    До коментар #75 от "Бали ти бях казал":

    Да бе пак Великобритания е виновна или САЩ.За това и те са първите които помогнаха и помагаха до победата над Германия.А нещо за това къде се изпитваха първите оръжия на вермахта,къде тренираха неговите военни когато и бе забранено да имат войска и оръжие.Кой нападна и си подели Полша.Кой нападна Финландия,балтийските републики и румъния

    16:35 24.07.2026

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