"Те ме заглушават, правят живота ми изключително труден": руски опозиционер излезе от политиката

Борис Надеждин - руски политик, противник на войната, който се надяваше да участва на парламентарните избори по-късно тази година, обяви, че засега се оттегля от ролята си в опозиционерската политика, като посочи за това "политически мотивирани съдебни спънки" за кандидатурата му за депутат, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Шестдесет и три годишният либерал Надеждин, бивш депутат, е отявлен противник на войната, която Москва води в Украйна. Подобно обаче на някои други политици от опозицията, той се опитва да работи в границите на правилата на руската силно контролирана политическа система, за да има възможност да продължи публично да дава гласност на своите виждания, отбелязва агенцията.
В изявление Надеждин каза, че неговият политически път е завършил, след като властта му е поставила поредица от препятствия. В петък съд постанови той да плати глоба в малък размер за „екстремистки символи“ на публично място, а по-рано този месец бе обявен за „чуждестранен агент“ от Министерството на правосъдието на Русия.
Тези две съдебни постановления изключват възможността през септември да се кандидатира на изборите за Държавната дума, долната камара на руския парламент (Федералното събрание), отбеляза Надеждин. Той допълни, че освен това му е забранено да напуска страната.
„Те ме заглушават, принуждават ме да изляза от политиката и правят живота ми изключително труден“, каза Надеждин. „За мен възможностите за законно участие в опозиционната политика на Русия се изчерпаха“, обобщи той.
Политиците, подкрепящи Кремъл, обвиняват Запада в опити за дестабилизиране на страната преди изборите и твърдят, че частичната цензура е наложителна, за да се запази националното единство във време, когато Русия е изправена пред въпроса за съществуването си във войната с Украйна, посочва Ройтерс.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Коментиран от #7
19:22 20.07.2026
2 Руската демокрация не прощава на опозици
Коментиран от #24
19:24 20.07.2026
3 Герги
19:24 20.07.2026
4 Парцалите
19:25 20.07.2026
5 Не е вярно това...
Коментиран от #40, #65
19:25 20.07.2026
6 Скоро Путин ке Падне
Коментиран от #22
19:26 20.07.2026
7 Животът му бил труден?
До коментар #1 от "Сатана Z":Ами, да отиде на фронта, там по-лесно ли е?
19:26 20.07.2026
8 Боцко
19:26 20.07.2026
9 Мутата
Коментиран от #37
19:26 20.07.2026
10 Значиии,
19:28 20.07.2026
11 Когато страната ти
Никоя страна не може да си позволи опозиция, по време на война!
"Всичко за фронта, всичко за победата!"
Коментиран от #21, #23
19:29 20.07.2026
12 Отказвай се
Коментиран от #59
19:29 20.07.2026
13 Страшно е!
19:30 20.07.2026
14 Софиянец
19:34 20.07.2026
15 ежко
19:34 20.07.2026
16 Луганск
Вие сте все още жив-това е щедрост, благородство и отговорност за цялото човечество на Русия!
Това, че западният малък англосаксонски и еврейски свят за пореден път нападна Русия, използвайки цялото си въоръжение, специалисти и окупираната от него бивша Украйна, като таран, не е ново! Така беше и с вашите Карл 12, Наполеон и Хитлер!
Вече Русия унищожи 3 от вашите натовски армии заедно с вашето въоръжение!
Руската противовъздушна отбрана отразява 99% от набезите! Това е фантастичен и ненадминат резултат! Всяка натовска страна вече би се превърнала в лунен пейзаж и руини! Всяка западна страна би умряла за един месец под санкциите, които се опитвате да наложите!
Ще дойде време и вие и вашите гнили западни страни просто ще умрете, превърнати в прах! И вие знаете кой ще го направи - руският народ!
ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ!
Коментиран от #20, #56
19:35 20.07.2026
17 стоян георгиев
19:36 20.07.2026
18 Кремълският Чикатило
Там всичко е написано черно на бяло:
„ФСБ взривява Русия“ (заедно с Юрий Фелщински) – разкрива как през 1999 г. руските тайни служби сами взривяват жилищни блокове в Москва и други градове, избивайки стотици собствени граждани. Целта? Да обвинят чеченците, да оправдаят втората война в Чечня и да качат Путин на власт чрез вълна от страх и национал-социализъм. Кошмарен, перфиден план, доказан с факти.
„Лубянската престъпна групировка“ – втората му книга, която показва бруталното лице на диктатурата отвътре. Тя описва как ФСБ (бившето КГБ) се е превърнала в мафиотски синдикат, който се занимава с поръчкови убийства, рекет, трафик на наркотици и ликвидиране на политически опоненти. Точно това, което виждаме и днес!
Литвиненко беше отровен в Лондон с радиоактивен полоний, защото дръзна да освети тези чудовищни престъпления. Прочетете ги, за да разберете, че за Кремъл човешкият живот – дори на собствения им народ – няма никаква стойност!
Коментиран от #39
19:37 20.07.2026
19 Механик
Те го заглушават, ама инак му дават да пише за това в цял свят???
Като как стават тия работи? Като Навални, дето бил в карцера и докато е там се снима и поства цели фермани из фейсбука, тик-тока и къде ли не.
Коментиран от #26, #31
19:38 20.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Каква
До коментар #11 от "Когато страната ти":война? СВО не е война. Или искаш да кажеш че малката страна която Русия окупира се оказа толкова корава и така размаза агресора че Русия сега вече води война за собственото си оцеляване? Мале колко е паднала Русия не е истина 😆
Коментиран от #53
19:40 20.07.2026
22 Хи хи
До коментар #6 от "Скоро Путин ке Падне":Путин ко падне, ще дойде медведя. А той първо бомби, после мисли.
Коментиран от #43
19:41 20.07.2026
23 гост
До коментар #11 от "Когато страната ти":Полиран...никой не говори за война,тя опозицията е няма при всякакви условия и ситуации,РФ няма право на друго мнение освен това на Кремъл...папагал...война та война....ще те чуе Фюрера и за тази дума в Сибир...
19:41 20.07.2026
24 Алексей Петров трактора
До коментар #2 от "Руската демокрация не прощава на опозици":И българската..
19:41 20.07.2026
25 Хей, Надеждин
19:41 20.07.2026
26 Виж там кво казва
До коментар #19 от "Механик":Лекаря.
19:42 20.07.2026
27 Kaлпазанин
19:43 20.07.2026
28 Обикновен човек
Коментиран от #30
19:44 20.07.2026
29 Стойко
19:45 20.07.2026
30 Хихихи
До коментар #28 от "Обикновен човек":За тва пък си мазен боклук 😄
19:45 20.07.2026
31 Оди у Въш.кар.истан
До коментар #19 от "Механик":Виж как стават тия работи.Кво врещиш като разпран?
19:46 20.07.2026
32 Варненец
19:46 20.07.2026
33 Говед О
19:47 20.07.2026
34 Кико
19:47 20.07.2026
35 Коста
19:47 20.07.2026
36 Любо Жечев
Коментиран от #42
19:49 20.07.2026
37 Коста
До коментар #9 от "Мутата":Драпа за политическо убежище горкия... Като няма как.
19:49 20.07.2026
38 Ватнишки драми
Коментиран от #45
19:50 20.07.2026
39 Иван Димитров, санитар в Карлуково
До коментар #18 от "Кремълският Чикатило":Това същото нещо го твърди един наш пациент от стая 345.
Тази вечер старшата сестра трябваше да му увеличи дозата от лекарства защото каза, че е видял през прозореца двама агенти на руската ФСБ, които идват да го убият по поръка на Путин.
Той иначе е много добро момче, но такива мисли му идват главно в дните когато времето е по-горещо.
Ако ти имаш проблеми, само позвъни и моите колеги ще дойдат да те спасят от руските агенти.
Коментиран от #44
19:51 20.07.2026
40 Ха-ха
До коментар #5 от "Не е вярно това...":Откога на робството му викат демокрация.?!
Коментиран от #72
19:52 20.07.2026
41 Сексуалната
Поне се е ориентирал правилно в последствие.
19:52 20.07.2026
42 Пепи Волгата
До коментар #36 от "Любо Жечев":Аз избрах ЕВРОТО!
19:53 20.07.2026
43 Това ще е най-лошия вариант
До коментар #22 от "Хи хи":за руснаците. Тогава ще станат едно към едно със севернокорейските братя :)))
19:55 20.07.2026
44 Д-р Коджабаш/дентология и олигофрения
До коментар #39 от "Иван Димитров, санитар в Карлуково":Иновации в лечението на рософилия!
Използваме зъбен къртач, перфоратор, електрошок и фадрома.
19:55 20.07.2026
45 Булгаристански драми. Цитат:
До коментар #38 от "Ватнишки драми":В България след падането на социализма през 1989 г. и по време на целия преход са извършени повече от 150 високопрофилни поръчкови убийства. Според официални данни и анализи на криминалната хроника, огромната част от тези престъпления остават напълно неразкрити.
Статистика и разкриваемост
Общ брой: Източници като Уикипедия и медийни разследвания посочват между 150 и 153 емблематични екзекуции на мафиотски босове, бизнесмени и политици.
Неразкрити случаи:
Процентът на разкриваемост е нищожен — официално има само 3 разкрити поръчкови убийства от цялата черна серия.
Период на пик: Най-интензивният период на гангстерската война е между 1993 и 2005 г.
Според архиви на Капитал, активната фаза на разчистване на сметки приключва около 2012 г., макар изолирани случаи да има и по-късно.
Най-известните поръчкови убийства
Сред жертвите на поръчковите екзекуции през годините са лидери на групировките ВИС и СИК, банкери и политически фигури:
Васил Илиев (1995 г.) — основател на ВИС.
Андрей Луканов (1996 г.) — бивш премиер на България.
Илия Павлов (2003 г.) — президент на „Мултигруп“.
Филип Найденов - Фатик (2003 г.) — ключова фигура в подземния свят.
Георги Илиев (2005 г.) — шеф на ВАИ Холдинг (ВИС-2).
Иван Тодоров - Доктора (2006 г.) — свързван с мащабен контрабанден канал.
Коментиран от #47
19:56 20.07.2026
46 Коста
19:56 20.07.2026
47 И кво?
До коментар #45 от "Булгаристански драми. Цитат:":Избрил си утрепани посткомунисти.
Коментиран от #50
19:58 20.07.2026
48 МНОГО ТЕ ЖАЛЯТ ДАЖЕ
19:59 20.07.2026
49 Отец Дионисий
19:59 20.07.2026
50 Лама Мирчев, регулировчик
До коментар #47 от "И кво?":Някой може ли да ми каже от какви семейства произхождат най-големите "русофоби" в България:
- Какво е работил бащата на Мирчев
- Какво е работил бащата на Евгений Дайнов
- Какво е работила мaйката на Христо Иванов
- Какво е работил бащата на Соломон Паси
- Какво е работила самата Елена Поптодорова
- Какъв е бил дядото на Христо Грозев
Коментиран от #70
19:59 20.07.2026
51 Боа
Или ще те очистят светкавично,Надеждин!
20:02 20.07.2026
52 Предай се дедешка Путина .
Ние сме по силни. .
20:04 20.07.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Механик
Досега са заминали НУЛА броя!
ЗЕРО!
Коментиран от #57
20:05 20.07.2026
55 Клиника "Света Чебурашка"
Държавната психиатрична болница „Свети Чебурашка“ обявява ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ (и на отключените стаи) поради невиждана епидемия от тежка геополитическа шизофрения!
Ако припознаете себе си или ваш близък в следните симптоми, спешно потърсете дежурния санитар:
Симптом 1: Смятате, че Европейският съюз е „неолиберална фашистка диктатура“, която ви кара насила да ядете скакалци, но в същото време вярвате, че в Русия (където те затварят за празен лист хартия) цари „абсолютна свобода на духа и словото“.
Симптом 2: Виждате в Путин православен спасител и пазител на традиционните ценности, въпреки че той праща канибали и изнасилвачи от затворите да преподават на деца в училище като „новия елит“.
Симптом 3: Твърдо вярвате, че Русия и БРИКСхана ще съсипят американския долар и еврото всеки момент, докато трескаво обръщате спестяванията си в евро, защото в рубли не ви дават дори хляб в бакалията.
Симптом 4: Публикувате колажи с надпис „Русия ще ни освободи!“, докато пиете немска бира, карате втора употреба японска кола по магистрала, платена с европейски фондове, и пращате децата си да учат в „прогнилия Запад“, а не в Сибир.
Симптом 5: Убедени сте, че ковид ваксините са били за чипиране и 5G контрол от Бил Гейтс, но нямате нищо против руските служби да ви контролират мозъка през Телеграм канали с фалшиви новини.
Какво предлага нашата клиника:
Терапия „Потьомкинско село“: Настаняване в стая с перфектно чи
Коментиран от #58, #63
20:09 20.07.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Клиника "Се. Св. Ленин и Сталин"
До коментар #55 от "Клиника "Света Чебурашка"":Терапия „Потьомкинско село“: Настаняване в стая с перфектно чисти стени и пълен хладилник, но без право да говорите, да мислите и да излизате – за да усетите истинския руски мир.
Процедура „Пламен Константинов“: Всеки ден ви развеждаме из коридорите на болницата, за да ви покажем колко е „чисто и подредено“, докато в съседната стая бият някого.
Безплатна валериана: За моментите, в които осъзнаете, че никой няма да ви плати в рубли за коментарите под новините.
Забележка: Пациенти, които все още търсят „натовски биолаборатории с бойни комари“ в двора на клиниката, се приемат с предимство и без направление.
Очакваме ви! Леглата свършват по-бързо от бензина в Москва!
20:11 20.07.2026
59 Ха ХаХа
До коментар #12 от "Отказвай се":Боклуците Немцов и Навални ли?
20:12 20.07.2026
60 Джорджеску
Коментиран от #71
20:12 20.07.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 az СВО Победа 81
Един чуждестранен агент в руската политика по-малко!
Хубава ноеина!
20:17 20.07.2026
65 господин
До коментар #5 от "Не е вярно това...":„чуждестранен агент“ Това не го измислиха в Русия..а има цял закон в САЩ..за такива които получават пари от чужбина и цял ден плюят по държавата в която живеят..Всички оплаквания в посолството на САЩ..
20:19 20.07.2026
66 Само един милион индийци в Москва
До коментар #57 от "Това са измислици на един деградирал":ВСУ държат в плен военнослужещи от 48 държави.
Аре беги.
Спечели 12 цента.
20:20 20.07.2026
67 Д-р Коджабаш/дентология и олигофрения
20:24 20.07.2026
68 Мишел
резултатите от социологическото проучване на център "Левада". От тях става ясно, че всеки пети жител на Русия би искал да живее в чужбина за постоянно. Почти половината от запитаните
на възраст между 18 и 24 години (48%) имат такова намерение, както и всеки трети от руснаците във възрастовата група между 25 и 39 години.
Коментиран от #69
20:25 20.07.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Лама Шойгу, Лама Путин и Лама Лавров😂
До коментар #50 от "Лама Мирчев, регулировчик":На нас ни казаха да сме многоходови и загадъчни в Украйна и затова сме от 5 год.в Донецк, пабедата се очаква през 2065 год, но първо да намерим бензин 😂
20:34 20.07.2026
71 Важното е да го направят
До коментар #60 от "Джорджеску":известен, както Навални който също в най-добрите си години имаше само 2 процента на презодентските и то само от нацистка риторика за "чиста руска раса". На МИ-6 не им пука с какви средства да постигнат целите си, да разпарчетосат Русия.
20:35 20.07.2026
72 служба
До коментар #40 от "Ха-ха":на родината тук, в Русия или другаде е чест за едни и робство за други, без значение демокрация, диктатура или друга някаква система....
20:42 20.07.2026
73 Само питам
20:45 20.07.2026