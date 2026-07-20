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"Те ме заглушават, правят живота ми изключително труден": руски опозиционер излезе от политиката
  Тема: Украйна

"Те ме заглушават, правят живота ми изключително труден": руски опозиционер излезе от политиката

20 Юли, 2026 19:20 1 090 73

  • владимир путин-
  • борис надеждин-
  • русия-
  • украйна-
  • държавна дума

Борис Надеждин, бивш депутат, е отявлен противник на войната, която Москва води в Украйна

"Те ме заглушават, правят живота ми изключително труден": руски опозиционер излезе от политиката - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Борис Надеждин - руски политик, противник на войната, който се надяваше да участва на парламентарните избори по-късно тази година, обяви, че засега се оттегля от ролята си в опозиционерската политика, като посочи за това "политически мотивирани съдебни спънки" за кандидатурата му за депутат, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Шестдесет и три годишният либерал Надеждин, бивш депутат, е отявлен противник на войната, която Москва води в Украйна. Подобно обаче на някои други политици от опозицията, той се опитва да работи в границите на правилата на руската силно контролирана политическа система, за да има възможност да продължи публично да дава гласност на своите виждания, отбелязва агенцията.

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В изявление Надеждин каза, че неговият политически път е завършил, след като властта му е поставила поредица от препятствия. В петък съд постанови той да плати глоба в малък размер за „екстремистки символи“ на публично място, а по-рано този месец бе обявен за „чуждестранен агент“ от Министерството на правосъдието на Русия.

Тези две съдебни постановления изключват възможността през септември да се кандидатира на изборите за Държавната дума, долната камара на руския парламент (Федералното събрание), отбеляза Надеждин. Той допълни, че освен това му е забранено да напуска страната.

„Те ме заглушават, принуждават ме да изляза от политиката и правят живота ми изключително труден“, каза Надеждин. „За мен възможностите за законно участие в опозиционната политика на Русия се изчерпаха“, обобщи той.

Политиците, подкрепящи Кремъл, обвиняват Запада в опити за дестабилизиране на страната преди изборите и твърдят, че частичната цензура е наложителна, за да се запази националното единство във време, когато Русия е изправена пред въпроса за съществуването си във войната с Украйна, посочва Ройтерс.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    28 12 Отговор
    Може да поиска политическо убежище в Украйна където размитат за него.

    Коментиран от #7

    19:22 20.07.2026

  • 2 Руската демокрация не прощава на опозици

    17 30 Отговор
    Или си с Путин или на Фронта или падаш от Прозореца

    Коментиран от #24

    19:24 20.07.2026

  • 3 Герги

    18 24 Отговор
    Човек,радвай се че си още жив а не си литнал без парашут...Това е РФ...там няма опозиция и инакомислещи,такива отдавна са в гробищата...

    19:24 20.07.2026

  • 4 Парцалите

    23 15 Отговор
    къш при Навални..!

    19:25 20.07.2026

  • 5 Не е вярно това...

    15 13 Отговор
    В русия е демокрация.

    Коментиран от #40, #65

    19:25 20.07.2026

  • 6 Скоро Путин ке Падне

    19 24 Отговор
    И Русия ще е свободна

    Коментиран от #22

    19:26 20.07.2026

  • 7 Животът му бил труден?

    25 12 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Ами, да отиде на фронта, там по-лесно ли е?

    19:26 20.07.2026

  • 8 Боцко

    9 15 Отговор
    Не може да бъде. Това е най свободната страна в света. Ейй винаги има някой либерал да мрънка. Призоваваме Василиса Прекрасная да вземе мерки за прекратяване на подобни случай.

    19:26 20.07.2026

  • 9 Мутата

    25 14 Отговор
    Поредния купен боклук

    Коментиран от #37

    19:26 20.07.2026

  • 10 Значиии,

    8 6 Отговор
    или си с нас,или си враг! А за врагът,предателят се полага само едно!

    19:28 20.07.2026

  • 11 Когато страната ти

    19 12 Отговор
    Е във война, каква "опозиция", кви 5 лева?
    Никоя страна не може да си позволи опозиция, по време на война!
    "Всичко за фронта, всичко за победата!"

    Коментиран от #21, #23

    19:29 20.07.2026

  • 12 Отказвай се

    11 18 Отговор
    Иначе като Б.Немцов и Навални малко ще те ликвидират.Така е в Руското блато.И да го намаам до картофите на оня СВО то.Едногънковото недоразумение

    Коментиран от #59

    19:29 20.07.2026

  • 13 Страшно е!

    10 9 Отговор
    Чист болшевизъм и фашизъм!

    19:30 20.07.2026

  • 14 Софиянец

    18 8 Отговор
    Споко чиче, ако си в европа, ще те свалят от власт, ще ти очернят живота чрез "независимите" медии, ще отменят изборните резултати и ще ти забранят да се явяваш пак!

    19:34 20.07.2026

  • 15 ежко

    11 9 Отговор
    Да отиде в Китай.Сигурен съм,че там търсят под дървои камък опозициони политици.Нямали били-щели да внасят.Що г-н Надеждин не се хране да работи нещо, да прави някакъв продукт,а толкова го влече политиката?А....ама той не можел, за нищо друго не ставал.Е, работата е ясна.

    19:34 20.07.2026

  • 16 Луганск

    13 13 Отговор
    ТЪРПЕНИЕТО НА РУСИЯ ЩЕ СЕ СПУКА И ВИЕ ЩЕ СЕ ПРЕВЪРНЕТЕ В РАДИОАКТИВНА ПЕПЕЛ!!

    Вие сте все още жив-това е щедрост, благородство и отговорност за цялото човечество на Русия!

    Това, че западният малък англосаксонски и еврейски свят за пореден път нападна Русия, използвайки цялото си въоръжение, специалисти и окупираната от него бивша Украйна, като таран, не е ново! Така беше и с вашите Карл 12, Наполеон и Хитлер!

    Вече Русия унищожи 3 от вашите натовски армии заедно с вашето въоръжение!
    Руската противовъздушна отбрана отразява 99% от набезите! Това е фантастичен и ненадминат резултат! Всяка натовска страна вече би се превърнала в лунен пейзаж и руини! Всяка западна страна би умряла за един месец под санкциите, които се опитвате да наложите!

    Ще дойде време и вие и вашите гнили западни страни просто ще умрете, превърнати в прах! И вие знаете кой ще го направи - руският народ!

    ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ!

    Коментиран от #20, #56

    19:35 20.07.2026

  • 17 стоян георгиев

    16 8 Отговор
    В ес е същото! Фицо даже се опитаха да го убият! А даже ес не е във война!

    19:36 20.07.2026

  • 18 Кремълският Чикатило

    10 13 Отговор
    Преди да вярвате на руските лъжи по телевизията и в мрежите, отворете и прочетете книгите на Александър Литвиненко – човекът от кухнята на КГБ/ФСБ, който плати с живота си, за да научим истината!
    Там всичко е написано черно на бяло:
    „ФСБ взривява Русия“ (заедно с Юрий Фелщински) – разкрива как през 1999 г. руските тайни служби сами взривяват жилищни блокове в Москва и други градове, избивайки стотици собствени граждани. Целта? Да обвинят чеченците, да оправдаят втората война в Чечня и да качат Путин на власт чрез вълна от страх и национал-социализъм. Кошмарен, перфиден план, доказан с факти.
    „Лубянската престъпна групировка“ – втората му книга, която показва бруталното лице на диктатурата отвътре. Тя описва как ФСБ (бившето КГБ) се е превърнала в мафиотски синдикат, който се занимава с поръчкови убийства, рекет, трафик на наркотици и ликвидиране на политически опоненти. Точно това, което виждаме и днес!
    Литвиненко беше отровен в Лондон с радиоактивен полоний, защото дръзна да освети тези чудовищни престъпления. Прочетете ги, за да разберете, че за Кремъл човешкият живот – дори на собствения им народ – няма никаква стойност!

    Коментиран от #39

    19:37 20.07.2026

  • 19 Механик

    16 9 Отговор
    Нескопосана промивка.
    Те го заглушават, ама инак му дават да пише за това в цял свят???
    Като как стават тия работи? Като Навални, дето бил в карцера и докато е там се снима и поства цели фермани из фейсбука, тик-тока и къде ли не.

    Коментиран от #26, #31

    19:38 20.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Каква

    7 13 Отговор

    До коментар #11 от "Когато страната ти":

    война? СВО не е война. Или искаш да кажеш че малката страна която Русия окупира се оказа толкова корава и така размаза агресора че Русия сега вече води война за собственото си оцеляване? Мале колко е паднала Русия не е истина 😆

    Коментиран от #53

    19:40 20.07.2026

  • 22 Хи хи

    7 9 Отговор

    До коментар #6 от "Скоро Путин ке Падне":

    Путин ко падне, ще дойде медведя. А той първо бомби, после мисли.

    Коментиран от #43

    19:41 20.07.2026

  • 23 гост

    8 6 Отговор

    До коментар #11 от "Когато страната ти":

    Полиран...никой не говори за война,тя опозицията е няма при всякакви условия и ситуации,РФ няма право на друго мнение освен това на Кремъл...папагал...война та война....ще те чуе Фюрера и за тази дума в Сибир...

    19:41 20.07.2026

  • 24 Алексей Петров трактора

    6 9 Отговор

    До коментар #2 от "Руската демокрация не прощава на опозици":

    И българската..

    19:41 20.07.2026

  • 25 Хей, Надеждин

    10 8 Отговор
    ти си ни надеждата, да поведеш руския народ на епичен поход срещу Кремълският Ам Гъл

    19:41 20.07.2026

  • 26 Виж там кво казва

    7 7 Отговор

    До коментар #19 от "Механик":

    Лекаря.

    19:42 20.07.2026

  • 27 Kaлпазанин

    5 8 Отговор
    А тъпите тука ,докога ще ни задушавате с тъпотиите си ?????

    19:43 20.07.2026

  • 28 Обикновен човек

    7 11 Отговор
    Всеки ден благодаря на съдбата че не съм руснак.

    Коментиран от #30

    19:44 20.07.2026

  • 29 Стойко

    7 7 Отговор
    То като във фашистката кочина ЕС, само дето тук е реалност, а не укро пропаганда! 😂

    19:45 20.07.2026

  • 30 Хихихи

    7 6 Отговор

    До коментар #28 от "Обикновен човек":

    За тва пък си мазен боклук 😄

    19:45 20.07.2026

  • 31 Оди у Въш.кар.истан

    5 6 Отговор

    До коментар #19 от "Механик":

    Виж как стават тия работи.Кво врещиш като разпран?

    19:46 20.07.2026

  • 32 Варненец

    5 8 Отговор
    Ццц, и тия станаха като ЕвроФашисткияСъюз! Опозиция не, само думата на урсуляка!

    19:46 20.07.2026

  • 33 Говед О

    3 6 Отговор
    у дйу гарата и з ру ду мръ сенн ЪЪъъЪъъъъ го ве д ооооо го ве д е н цееее.... гож ед О

    19:47 20.07.2026

  • 34 Кико

    1 7 Отговор
    Тичични евро ценности! Евро интеграцията застигна и Русия

    19:47 20.07.2026

  • 35 Коста

    8 6 Отговор
    Ела в България. Тук ще имаш всички условия да плюеш по Русия. Даже апартамент ще ти подаряват. На баба Алено...

    19:47 20.07.2026

  • 36 Любо Жечев

    10 7 Отговор
    В Русия поне има опозиция, тука в европата на урсула и сие няма токова нещо! Само марионетки и каквото нареди стария прилеп!

    Коментиран от #42

    19:49 20.07.2026

  • 37 Коста

    7 6 Отговор

    До коментар #9 от "Мутата":

    Драпа за политическо убежище горкия... Като няма как.

    19:49 20.07.2026

  • 38 Ватнишки драми

    6 8 Отговор
    Тровят се един друг, стрелят се,скачат през прозорци,избиват ги като мухи в чужди държави/напоследък и в самата кочина!/...ватнишки неволи...

    Коментиран от #45

    19:50 20.07.2026

  • 39 Иван Димитров, санитар в Карлуково

    7 7 Отговор

    До коментар #18 от "Кремълският Чикатило":

    Това същото нещо го твърди един наш пациент от стая 345.
    Тази вечер старшата сестра трябваше да му увеличи дозата от лекарства защото каза, че е видял през прозореца двама агенти на руската ФСБ, които идват да го убият по поръка на Путин.
    Той иначе е много добро момче, но такива мисли му идват главно в дните когато времето е по-горещо.
    Ако ти имаш проблеми, само позвъни и моите колеги ще дойдат да те спасят от руските агенти.

    Коментиран от #44

    19:51 20.07.2026

  • 40 Ха-ха

    5 4 Отговор

    До коментар #5 от "Не е вярно това...":

    Откога на робството му викат демокрация.?!

    Коментиран от #72

    19:52 20.07.2026

  • 41 Сексуалната

    4 6 Отговор
    Ориентация ли са му променили.
    Поне се е ориентирал правилно в последствие.

    19:52 20.07.2026

  • 42 Пепи Волгата

    7 4 Отговор

    До коментар #36 от "Любо Жечев":

    Аз избрах ЕВРОТО!

    19:53 20.07.2026

  • 43 Това ще е най-лошия вариант

    6 4 Отговор

    До коментар #22 от "Хи хи":

    за руснаците. Тогава ще станат едно към едно със севернокорейските братя :)))

    19:55 20.07.2026

  • 44 Д-р Коджабаш/дентология и олигофрения

    6 6 Отговор

    До коментар #39 от "Иван Димитров, санитар в Карлуково":

    Иновации в лечението на рософилия!
    Използваме зъбен къртач, перфоратор, електрошок и фадрома.

    19:55 20.07.2026

  • 45 Булгаристански драми. Цитат:

    5 6 Отговор

    До коментар #38 от "Ватнишки драми":

    В България след падането на социализма през 1989 г. и по време на целия преход са извършени повече от 150 високопрофилни поръчкови убийства. Според официални данни и анализи на криминалната хроника, огромната част от тези престъпления остават напълно неразкрити.

    Статистика и разкриваемост

    Общ брой: Източници като Уикипедия и медийни разследвания посочват между 150 и 153 емблематични екзекуции на мафиотски босове, бизнесмени и политици.

    Неразкрити случаи:
    Процентът на разкриваемост е нищожен — официално има само 3 разкрити поръчкови убийства от цялата черна серия.

    Период на пик: Най-интензивният период на гангстерската война е между 1993 и 2005 г.

    Според архиви на Капитал, активната фаза на разчистване на сметки приключва около 2012 г., макар изолирани случаи да има и по-късно.

    Най-известните поръчкови убийства

    Сред жертвите на поръчковите екзекуции през годините са лидери на групировките ВИС и СИК, банкери и политически фигури:
    Васил Илиев (1995 г.) — основател на ВИС.
    Андрей Луканов (1996 г.) — бивш премиер на България.
    Илия Павлов (2003 г.) — президент на „Мултигруп“.
    Филип Найденов - Фатик (2003 г.) — ключова фигура в подземния свят.
    Георги Илиев (2005 г.) — шеф на ВАИ Холдинг (ВИС-2).
    Иван Тодоров - Доктора (2006 г.) — свързван с мащабен контрабанден канал.

    Коментиран от #47

    19:56 20.07.2026

  • 46 Коста

    4 4 Отговор
    Все едно Благо Коцев слушам... И то в демократична република България...

    19:56 20.07.2026

  • 47 И кво?

    5 2 Отговор

    До коментар #45 от "Булгаристански драми. Цитат:":

    Избрил си утрепани посткомунисти.

    Коментиран от #50

    19:58 20.07.2026

  • 48 МНОГО ТЕ ЖАЛЯТ ДАЖЕ

    6 4 Отговор
    ЗА ТАКИВА ОТРЕПКИ ЗАТОЧЕНИЕ В ГУЛАГ СИБИР.

    19:59 20.07.2026

  • 49 Отец Дионисий

    5 9 Отговор
    Всяка сутрин 8 милиарда хора по света се събуждат щастливи, че не са родили руснаци или севернокорейци.

    19:59 20.07.2026

  • 50 Лама Мирчев, регулировчик

    5 5 Отговор

    До коментар #47 от "И кво?":

    Някой може ли да ми каже от какви семейства произхождат най-големите "русофоби" в България:

    - Какво е работил бащата на Мирчев
    - Какво е работил бащата на Евгений Дайнов
    - Какво е работила мaйката на Христо Иванов
    - Какво е работил бащата на Соломон Паси
    - Какво е работила самата Елена Поптодорова
    - Какъв е бил дядото на Христо Грозев

    Коментиран от #70

    19:59 20.07.2026

  • 51 Боа

    4 5 Отговор
    В украйна щеше да гниеш в затвора най малко.
    Или ще те очистят светкавично,Надеждин!

    20:02 20.07.2026

  • 52 Предай се дедешка Путина .

    4 2 Отговор
    Предай се. /
    Ние сме по силни. .

    20:04 20.07.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Механик

    5 2 Отговор
    Изминаха две години откакто Путин покани желаещите български русофили да се спасят от евроатлантическото робство.Човека предлага улеснена процедура по получаване на руски паспорт плюс безплатен транспорт до Русия.
    Досега са заминали НУЛА броя!
    ЗЕРО!

    Коментиран от #57

    20:05 20.07.2026

  • 55 Клиника "Света Чебурашка"

    5 2 Отговор
    УВАЖАЕМИ ПАЦИЕНТИ, КЛИЕНТИ И СЛУЧАЙНИ МИНУВАЧИ!

    Държавната психиатрична болница „Свети Чебурашка“ обявява ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ (и на отключените стаи) поради невиждана епидемия от тежка геополитическа шизофрения!
    Ако припознаете себе си или ваш близък в следните симптоми, спешно потърсете дежурния санитар:
    Симптом 1: Смятате, че Европейският съюз е „неолиберална фашистка диктатура“, която ви кара насила да ядете скакалци, но в същото време вярвате, че в Русия (където те затварят за празен лист хартия) цари „абсолютна свобода на духа и словото“.
    Симптом 2: Виждате в Путин православен спасител и пазител на традиционните ценности, въпреки че той праща канибали и изнасилвачи от затворите да преподават на деца в училище като „новия елит“.
    Симптом 3: Твърдо вярвате, че Русия и БРИКСхана ще съсипят американския долар и еврото всеки момент, докато трескаво обръщате спестяванията си в евро, защото в рубли не ви дават дори хляб в бакалията.
    Симптом 4: Публикувате колажи с надпис „Русия ще ни освободи!“, докато пиете немска бира, карате втора употреба японска кола по магистрала, платена с европейски фондове, и пращате децата си да учат в „прогнилия Запад“, а не в Сибир.
    Симптом 5: Убедени сте, че ковид ваксините са били за чипиране и 5G контрол от Бил Гейтс, но нямате нищо против руските служби да ви контролират мозъка през Телеграм канали с фалшиви новини.
    Какво предлага нашата клиника:

    Терапия „Потьомкинско село“: Настаняване в стая с перфектно чи

    Коментиран от #58, #63

    20:09 20.07.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Клиника "Се. Св. Ленин и Сталин"

    3 1 Отговор

    До коментар #55 от "Клиника "Света Чебурашка"":

    Терапия „Потьомкинско село“: Настаняване в стая с перфектно чисти стени и пълен хладилник, но без право да говорите, да мислите и да излизате – за да усетите истинския руски мир.
    Процедура „Пламен Константинов“: Всеки ден ви развеждаме из коридорите на болницата, за да ви покажем колко е „чисто и подредено“, докато в съседната стая бият някого.
    Безплатна валериана: За моментите, в които осъзнаете, че никой няма да ви плати в рубли за коментарите под новините.

    Забележка: Пациенти, които все още търсят „натовски биолаборатории с бойни комари“ в двора на клиниката, се приемат с предимство и без направление.
    Очакваме ви! Леглата свършват по-бързо от бензина в Москва!

    20:11 20.07.2026

  • 59 Ха ХаХа

    1 3 Отговор

    До коментар #12 от "Отказвай се":

    Боклуците Немцов и Навални ли?

    20:12 20.07.2026

  • 60 Джорджеску

    3 3 Отговор
    Тоя пък какво се е размъркал?!! Че му и давате терибуна. Аз спечелих народния вот а ме изритаха и съдят неговите спонсори. Ле Пен я осъдиха дори въпреки че води във вота на народа, АзГ я забраняват непрекъснато а води в проучванията... а на тоя Надеждин с 1-2% одобрение, какви са му надеждите болни?! Или само медийна пушилка?

    Коментиран от #71

    20:12 20.07.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 az СВО Победа 81

    2 2 Отговор
    Накратко:

    Един чуждестранен агент в руската политика по-малко!

    Хубава ноеина!

    20:17 20.07.2026

  • 65 господин

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Не е вярно това...":

    „чуждестранен агент“ Това не го измислиха в Русия..а има цял закон в САЩ..за такива които получават пари от чужбина и цял ден плюят по държавата в която живеят..Всички оплаквания в посолството на САЩ..

    20:19 20.07.2026

  • 66 Само един милион индийци в Москва

    1 2 Отговор

    До коментар #57 от "Това са измислици на един деградирал":

    ВСУ държат в плен военнослужещи от 48 държави.
    Аре беги.
    Спечели 12 цента.

    20:20 20.07.2026

  • 67 Д-р Коджабаш/дентология и олигофрения

    2 2 Отговор
    За пенсионери 50% намаление.

    20:24 20.07.2026

  • 68 Мишел

    2 2 Отговор
    "Над 30 милиона руснаци искат да напуснат Русия за постоянно. Растящото желание на руснаците да напуснат родината си представлява "сериозен проблем" за Русия.Така Гуриев коментира
    резултатите от социологическото проучване на център "Левада". От тях става ясно, че всеки пети жител на Русия би искал да живее в чужбина за постоянно. Почти половината от запитаните
    на възраст между 18 и 24 години (48%) имат такова намерение, както и всеки трети от руснаците във възрастовата група между 25 и 39 години.

    Коментиран от #69

    20:25 20.07.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Лама Шойгу, Лама Путин и Лама Лавров😂

    1 2 Отговор

    До коментар #50 от "Лама Мирчев, регулировчик":

    На нас ни казаха да сме многоходови и загадъчни в Украйна и затова сме от 5 год.в Донецк, пабедата се очаква през 2065 год, но първо да намерим бензин 😂

    20:34 20.07.2026

  • 71 Важното е да го направят

    3 1 Отговор

    До коментар #60 от "Джорджеску":

    известен, както Навални който също в най-добрите си години имаше само 2 процента на презодентските и то само от нацистка риторика за "чиста руска раса". На МИ-6 не им пука с какви средства да постигнат целите си, да разпарчетосат Русия.

    20:35 20.07.2026

  • 72 служба

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Ха-ха":

    на родината тук, в Русия или другаде е чест за едни и робство за други, без значение демокрация, диктатура или друга някаква система....

    20:42 20.07.2026

  • 73 Само питам

    1 0 Отговор
    Тоя успя ли да събере 0,2% от гласовете ? Бръсне ли го някой за фиданка ?

    20:45 20.07.2026

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