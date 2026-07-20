"Те ме заглушават, правят живота ми изключително труден": руски опозиционер излезе от политиката

Борис Надеждин - руски политик, противник на войната, който се надяваше да участва на парламентарните избори по-късно тази година, обяви, че засега се оттегля от ролята си в опозиционерската политика, като посочи за това "политически мотивирани съдебни спънки" за кандидатурата му за депутат, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Шестдесет и три годишният либерал Надеждин, бивш депутат, е отявлен противник на войната, която Москва води в Украйна. Подобно обаче на някои други политици от опозицията, той се опитва да работи в границите на правилата на руската силно контролирана политическа система, за да има възможност да продължи публично да дава гласност на своите виждания, отбелязва агенцията.

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В изявление Надеждин каза, че неговият политически път е завършил, след като властта му е поставила поредица от препятствия. В петък съд постанови той да плати глоба в малък размер за „екстремистки символи“ на публично място, а по-рано този месец бе обявен за „чуждестранен агент“ от Министерството на правосъдието на Русия.

Тези две съдебни постановления изключват възможността през септември да се кандидатира на изборите за Държавната дума, долната камара на руския парламент (Федералното събрание), отбеляза Надеждин. Той допълни, че освен това му е забранено да напуска страната.

„Те ме заглушават, принуждават ме да изляза от политиката и правят живота ми изключително труден“, каза Надеждин. „За мен възможностите за законно участие в опозиционната политика на Русия се изчерпаха“, обобщи той.

Политиците, подкрепящи Кремъл, обвиняват Запада в опити за дестабилизиране на страната преди изборите и твърдят, че частичната цензура е наложителна, за да се запази националното единство във време, когато Русия е изправена пред въпроса за съществуването си във войната с Украйна, посочва Ройтерс.