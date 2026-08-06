Радев: Космическият и технологичен център в Доброславци ще създаде нови възможности

От днес отваряме вратите за иновативни български компании, иновативни български бизнес лидери, които имат смели амбиции, смели визии и най-вече доказан международен успех в областта на иновативните индустрии.“ Това заяви министър-председателят Румен Радев, който посети терена, на който ще бъде изграден космически и технологичен център. На събитието присъстваха и заместник министър-председателите Александър Пулев и Атанас Пеканов.
Вчера Министерският съвет прие решение за одобряване на проект на Меморандум за разбирателство относно сътрудничество между правителството на Република България и „СТАРБЕЙС ЮРЪП“ ЕООД във връзка с реализацията на приоритетния инвестиционен проект „Високотехнологичен индустриален парк и космически и отбранителен развоен център – Доброславци“. Проектът предвижда развитие на високотехнологична индустриална зона с фокус върху космическите технологии, научноизследователска и развойна дейност, като целта е да се насърчат инвестициите, технологичният трансфер, иновациите и създаването на висококвалифицирани работни места в България.
Премиерът подчерта, че летище Доброславци е преустановило активна летателна дейност преди 25 години. Радев заяви, че през 2023 г., по време на служебното правителство с министър-председател Гълъб Донев, е било взето стратегическото решение за обособяването на икономическа зона „Доброславци“ с цел привличане на инвестиции във високите технологии и развитието на иновативни индустрии. С реализацията на проекта започва изграждането на високотехнологичен индустриален парк чрез публично-частно партньорство с фокус върху космическите технологии, отбранителната индустрия и индустриите на бъдещето. Предвижда се пистата на летище Доброславци да запази своята функционалност, като бъде ремонтирана и удължена. Тя ще продължи да се използва и като база за подготовка на Националната служба за охрана.
Министър-председателят отбеляза, че проектът ще даде силен тласък за развитието на общините в региона и ще създаде нови възможности за инвестиции, научни изследвания и високотехнологични производства. Радев подчерта още, че предстои изграждането на Национален център за наблюдение, координация и управление чрез данни от Космоса, който ще даде възможност на българската държава да управлява по-ефективно важни процеси в различни обществени и икономически сфери. „Това, което се случва тук, е събирателен образ на икономическата политика на правителството – инвестиции в икономиката на знанието, във високотехнологични производства, в научни изследвания и развойна дейност. Тук ще има развитие и за отбранителната индустрия. Надявам се точно по този начин да превърнем България от страна, която консумира технологии, в страна, която ги създава“, заяви Румен Радев.
Премиерът отбеляза, че успехът на инициативата няма да се измерва единствено с размера на инвестициите и броя на създадените работни места, а с възможността България да развива и задържа таланта на младите хора и да заеме достойно място в индустриите на бъдещето.
Основателят на EnduroSat, българска компания, специализирана в производството на сателитни технологии и услуги, Райчо Райчев заяви, че амбицията е в Доброславци да бъде изграден един от най-големите космически и отбранителни развойни центрове в Европа. „Проектът е много сложен и голям. Амбицията ни е да направим тук цялостен център за сглобяване, тестове и квалификация на новите поколения сателити, както и развоен и образователен кампус“, посочи Райчев.
Кметът на Нови Искър Владислав Владимиров приветства старта на проекта и подчерта значението му за развитието на района. „Всичко, което се случва в момента, ще доведе до благоприятно развитие за района, до нови работни места и ще вдъхне нов живот на едно пространство, което беше оставено да се саморазрушава“, заяви Владимиров. Кметът благодари на правителството и на Румен Радев за реализирането на проекта, като подчерта, че това е изключително важно събитие не само за Доброславци, а за целия регион.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хаха
Коментиран от #12
12:19 06.08.2026
2 Последния Софиянец
12:19 06.08.2026
3 ББ от Банкя
12:21 06.08.2026
4 Дърта костенурка
12:21 06.08.2026
5 Хорхе
и фабриката в Шумен! Повсеместно крадене, на гърба на народа! Драги Боташ, ефенди Гадев, кога ще спреш да лъжеш народа, български!
12:22 06.08.2026
6 БоГАташки Мунчовизъм
12:22 06.08.2026
7 Космически център-хубаво
12:24 06.08.2026
8 от село
12:24 06.08.2026
9 Баш Майстора
12:25 06.08.2026
10 Последния Софиянец
12:26 06.08.2026
11 ШишевоМунчовите псета
12:27 06.08.2026
12 Караджата
До коментар #1 от "Хаха":Който е учил.Ти не се класираш.
Коментиран от #18
12:27 06.08.2026
13 Българин
Софето ще бъде Автономна руска република под водачеството на губернатор Румень Раадевь
12:28 06.08.2026
14 Гумен Крадев
12:29 06.08.2026
15 РАДОО МУн4о бавния
12:29 06.08.2026
16 Зевзек
12:29 06.08.2026
17 Нови
12:30 06.08.2026
18 Бея
До коментар #12 от "Караджата":Едно е да си учил друго е да искаш трето е да можеш 😆
12:31 06.08.2026
19 Ами
12:35 06.08.2026
20 Със
12:35 06.08.2026
21 Баш Майстора
12:38 06.08.2026
22 Баш Майстора
12:40 06.08.2026
23 Радев космонавта
Кво става с барута, бе тупан
12:46 06.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Славуца Чалгарска
12:49 06.08.2026
26 ЕДГАР КЕЙСИ
12:50 06.08.2026
27 комичен е
12:54 06.08.2026
28 ВЪРНЕТЕ ЗЕМЯТА НА ХОРАТА!
ЗЕМЯТА Е НАЦИОНАЛИЗИРА ОТ КОМУНЯГИТ€ ЗА НУЖДИТЕ НА ОТБРАНАТА ,ТОЕСТ ДН€$ € НА мини$т€р$твото на О(т)БРАНАТА, А Е БИЛА НИВИ НА НА ХОРАТА ОТ село МИРОВЯНЕ И село ДОБРОСЛАВЦИ!
КАКВО СЕ СЛУЧВА СЪС СОБСТВЕНОСТТА НА ЗЕМЯТА,НАСЛЕДНИЦИТЕ ЩЕ ЗАВЕДАТ СЪВСЕМ ОСНОВАТЕЛНО ДЕЛА, КАКТО СТАНА СЪС $€В€РНАТА ТАНГ€НТА НА разбойкУ?!?!?!
Коментиран от #29, #30
12:55 06.08.2026
29 ДОЧУТО
До коментар #28 от "ВЪРНЕТЕ ЗЕМЯТА НА ХОРАТА!":-ТАТЕ,ТАТЕ, ЗАЩО ТАКА ЛОШО МИРИШ€€€ НАПО$Л€ДЪК?
-АМИ ЗАЩОТО ТАТИ, р"ум€н" БО(га)ТАШ ОТ НАПЪВАН€ ПРЪ Д НАЛ на К.Ра на ОЛИГАР$ИТ€,
А НА €ДИН ПЛОВДИВ$КИ ма $он( г. г.) ,р.р. НАПРАВО МУ ИЗЯЛ "Б А Х У Р А" !
ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р. $ТИ!
12:57 06.08.2026
30 ВЪН мунчо "БО(га)ТАШ"!
До коментар #28 от "ВЪРНЕТЕ ЗЕМЯТА НА ХОРАТА!":НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ- пр€ми€рът € ПРО $$$Т ф а т м а к!
ДО КЪДЕ ДОКАРАХА Я тази "държава"- г€н€рал Д€$И ДА НИ УПРАВЛЯВА!
ПО-$ТРАШ€Н ОТ СПИН-а, ПО-ОПА$€Н ОТ РАКА-СЕГА ЗА СЕГА СИ ОСТАВА ф а т м а к а!
ГОСПОД,ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€Д€Р . $ТИ!
ВЪН Ч€РВ€НИЯ Mr. К € Ш -нато-БКП К € Л € Ш!
СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
НОВ НАРОДЕН СЪД, ф а т м а к а ОСЪДЕН ПРЪВ!
82г. КОМУНИЗЪМ И К А Р М А З Ъ ф а т м а ц и-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!
Коментиран от #31, #32
12:58 06.08.2026
31 Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ
До коментар #30 от "ВЪН мунчо "БО(га)ТАШ"!":МОЛОД€Ц ШТИРЛИЦ( р.р.) МОЛОД€Ц рад€в! В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!
КАК ГОВОРИТ Г Р У: НАШ ЛУЧШИЙ ТРОЙНОЙ АГ€НТ-Mr.К€Ш(нато-БКП К€ Л€Ш)!
В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!ТАК Д€РЖАТЬ И Д€НЬГИ БУДУТ!
€$ТЬ "БО ТАШ", €$ТЬ БОЛЬШИ€ Д€НЬГИ!
"ПБ"-Партия Больш€виков-НОВЫЙ Г€РБ!
"ПБ"-ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА!
12:59 06.08.2026
32 Г€Н€РАЛ Д€$И
До коментар #30 от "ВЪН мунчо "БО(га)ТАШ"!":р"ум€н" МИ ОБ€ЩА L€XU$ И КЪЩА В БАР$€ЛОНА!
НО В€Ч€ И$КАМ ХОТ€Л $ ВОДОПАД!
ДА ГО Д . Х . Т € Б€ДНИТ€!:))ДА ГО Д . Х . Т € Б€ДНИТ€!:))
12:59 06.08.2026