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Радев: Космическият и технологичен център в Доброславци ще създаде нови възможности

Радев: Космическият и технологичен център в Доброславци ще създаде нови възможности

6 Август, 2026 12:16 598 32

  • доброславци-
  • космически център-
  • инвестиции

Министър-председателят отбеляза, че проектът ще даде силен тласък за развитието на общините в региона и ще създаде нови възможности за инвестиции, научни изследвания и високотехнологични производства

Радев: Космическият и технологичен център в Доброславци ще създаде нови възможности - 1
Снимка: МС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

От днес отваряме вратите за иновативни български компании, иновативни български бизнес лидери, които имат смели амбиции, смели визии и най-вече доказан международен успех в областта на иновативните индустрии.“ Това заяви министър-председателят Румен Радев, който посети терена, на който ще бъде изграден космически и технологичен център. На събитието присъстваха и заместник министър-председателите Александър Пулев и Атанас Пеканов.

Вчера Министерският съвет прие решение за одобряване на проект на Меморандум за разбирателство относно сътрудничество между правителството на Република България и „СТАРБЕЙС ЮРЪП“ ЕООД във връзка с реализацията на приоритетния инвестиционен проект „Високотехнологичен индустриален парк и космически и отбранителен развоен център – Доброславци“. Проектът предвижда развитие на високотехнологична индустриална зона с фокус върху космическите технологии, научноизследователска и развойна дейност, като целта е да се насърчат инвестициите, технологичният трансфер, иновациите и създаването на висококвалифицирани работни места в България.

Премиерът подчерта, че летище Доброславци е преустановило активна летателна дейност преди 25 години. Радев заяви, че през 2023 г., по време на служебното правителство с министър-председател Гълъб Донев, е било взето стратегическото решение за обособяването на икономическа зона „Доброславци“ с цел привличане на инвестиции във високите технологии и развитието на иновативни индустрии. С реализацията на проекта започва изграждането на високотехнологичен индустриален парк чрез публично-частно партньорство с фокус върху космическите технологии, отбранителната индустрия и индустриите на бъдещето. Предвижда се пистата на летище Доброславци да запази своята функционалност, като бъде ремонтирана и удължена. Тя ще продължи да се използва и като база за подготовка на Националната служба за охрана.

Министър-председателят отбеляза, че проектът ще даде силен тласък за развитието на общините в региона и ще създаде нови възможности за инвестиции, научни изследвания и високотехнологични производства. Радев подчерта още, че предстои изграждането на Национален център за наблюдение, координация и управление чрез данни от Космоса, който ще даде възможност на българската държава да управлява по-ефективно важни процеси в различни обществени и икономически сфери. „Това, което се случва тук, е събирателен образ на икономическата политика на правителството – инвестиции в икономиката на знанието, във високотехнологични производства, в научни изследвания и развойна дейност. Тук ще има развитие и за отбранителната индустрия. Надявам се точно по този начин да превърнем България от страна, която консумира технологии, в страна, която ги създава“, заяви Румен Радев.

Премиерът отбеляза, че успехът на инициативата няма да се измерва единствено с размера на инвестициите и броя на създадените работни места, а с възможността България да развива и задържа таланта на младите хора и да заеме достойно място в индустриите на бъдещето.

Основателят на EnduroSat, българска компания, специализирана в производството на сателитни технологии и услуги, Райчо Райчев заяви, че амбицията е в Доброславци да бъде изграден един от най-големите космически и отбранителни развойни центрове в Европа. „Проектът е много сложен и голям. Амбицията ни е да направим тук цялостен център за сглобяване, тестове и квалификация на новите поколения сателити, както и развоен и образователен кампус“, посочи Райчев.

Кметът на Нови Искър Владислав Владимиров приветства старта на проекта и подчерта значението му за развитието на района. „Всичко, което се случва в момента, ще доведе до благоприятно развитие за района, до нови работни места и ще вдъхне нов живот на едно пространство, което беше оставено да се саморазрушава“, заяви Владимиров. Кметът благодари на правителството и на Румен Радев за реализирането на проекта, като подчерта, че това е изключително важно събитие не само за Доброславци, а за целия регион.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    10 6 Отговор
    Кой ще работи в на Мунчо центровете, сигурно фашистите от Банско или убийците от Пловдив бъдещите доктори и инженери 😆

    Коментиран от #12

    12:19 06.08.2026

  • 2 Последния Софиянец

    13 1 Отговор
    Фирма създадена миналата година с 25 000 капитал.Ясно че е куха за точене на държавни средства.

    12:19 06.08.2026

  • 3 ББ от Банкя

    11 4 Отговор
    Мунчо Радев реши и той да се прави на бизнесмен да говори за инвестиции, ма в акъла му е само как да ме настигне на чекмедже

    12:21 06.08.2026

  • 4 Дърта костенурка

    9 1 Отговор
    селташки измишльотини

    12:21 06.08.2026

  • 5 Хорхе

    9 2 Отговор
    Знаем го Рундьо, същите възможности има
    и фабриката в Шумен! Повсеместно крадене, на гърба на народа! Драги Боташ, ефенди Гадев, кога ще спреш да лъжеш народа, български!

    12:22 06.08.2026

  • 6 БоГАташки Мунчовизъм

    6 3 Отговор
    Ще прозивеждаме тройни чушкопеци за МКС!

    12:22 06.08.2026

  • 7 Космически център-хубаво

    8 1 Отговор
    Ама , България е изостанала с 100 години от Европа и света в тая област. То сме бедни защото сме обрани от Тиквата , а и не произвежда и изнася стока навън за приходи.

    12:24 06.08.2026

  • 8 от село

    7 1 Отговор
    А бочко ни караше да садим компири и да ядем асфалт !!

    12:24 06.08.2026

  • 9 Баш Майстора

    3 6 Отговор
    Розовите пижами врякат на умряло

    12:25 06.08.2026

  • 10 Последния Софиянец

    5 1 Отговор
    Идеята за наносателити е добра но само китайците имат нужните технологии.Тук става дума за кражба на държавни средства.

    12:26 06.08.2026

  • 11 ШишевоМунчовите псета

    4 1 Отговор
    джавкат във възторг от новите стари схеми за кражби

    12:27 06.08.2026

  • 12 Караджата

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "Хаха":

    Който е учил.Ти не се класираш.

    Коментиран от #18

    12:27 06.08.2026

  • 13 Българин

    3 3 Отговор
    Предлагам да преселим останалото провинциално НРБ население в софийското поле и да разпродадем останалата част на страната на Боташи и руснаци. Видинско-Монтанско да го подарим за Цигански рай.
    Софето ще бъде Автономна руска република под водачеството на губернатор Румень Раадевь

    12:28 06.08.2026

  • 14 Гумен Крадев

    3 3 Отговор
    Да преименуваме Летише София на Летище Путин Велики!

    12:29 06.08.2026

  • 15 РАДОО МУн4о бавния

    4 0 Отговор
    ко сми4ески галакти4ески ала бала.. хората и змерха от ГЛАД РАДо се разхогда пак пО потник и се Упитфаа да праи ли це ви.... Ру БАшка сър

    12:29 06.08.2026

  • 16 Зевзек

    4 4 Отговор
    Браво на Радев !Напред и нагоре!

    12:29 06.08.2026

  • 17 Нови

    7 2 Отговор
    възможности за далавери и борчове бъдева ! Нищичко друго !

    12:30 06.08.2026

  • 18 Бея

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Караджата":

    Едно е да си учил друго е да искаш трето е да можеш 😆

    12:31 06.08.2026

  • 19 Ами

    3 0 Отговор
    Да кажем, че съм проектант и производител на летящи чинии. Как точно този център ще ми е от полза? на мен, или на когото и да било извън собствениците на това дружество?

    12:35 06.08.2026

  • 20 Със

    7 0 Отговор
    снежно бяла риза като сватбарин !

    12:35 06.08.2026

  • 21 Баш Майстора

    1 2 Отговор
    Розовите тролове наместват като марокански скакалци

    12:38 06.08.2026

  • 22 Баш Майстора

    1 2 Отговор
    Де били те искат да върнат зайчарника на власт и пак да правят сглобка

    12:40 06.08.2026

  • 23 Радев космонавта

    4 1 Отговор
    Цяла Мара втасала, сега ще изпълняваме чужди проекти!
    Кво става с барута, бе тупан

    12:46 06.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Славуца Чалгарска

    2 0 Отговор
    Тоя славяновския каун ще ми откдадне идеята и за македонския космонавт!

    12:49 06.08.2026

  • 26 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 0 Отговор
    МУНЧО ДА НЕ ИZПРАЩА .................... ПИГИ ЙОТОВА В КОСМОСА ....................... ИхххТ ! ..................... ПРАZHИ МИСЛИ, НА ЕДИН ПРАZEH KOMУНОПИТЕК ..........,........

    12:50 06.08.2026

  • 27 комичен е

    1 0 Отговор
    И Радев ще изпраща Македония в космоса!

    12:54 06.08.2026

  • 28 ВЪРНЕТЕ ЗЕМЯТА НА ХОРАТА!

    1 0 Отговор
    СЛУЖИЛ СЪМ В ДОБРОСЛАВЦИ,то е летище от 1951-52г. ДО 2003г.!
    ЗЕМЯТА Е НАЦИОНАЛИЗИРА ОТ КОМУНЯГИТ€ ЗА НУЖДИТЕ НА ОТБРАНАТА ,ТОЕСТ ДН€$ € НА мини$т€р$твото на О(т)БРАНАТА, А Е БИЛА НИВИ НА НА ХОРАТА ОТ село МИРОВЯНЕ И село ДОБРОСЛАВЦИ!
    КАКВО СЕ СЛУЧВА СЪС СОБСТВЕНОСТТА НА ЗЕМЯТА,НАСЛЕДНИЦИТЕ ЩЕ ЗАВЕДАТ СЪВСЕМ ОСНОВАТЕЛНО ДЕЛА, КАКТО СТАНА СЪС $€В€РНАТА ТАНГ€НТА НА разбойкУ?!?!?!

    Коментиран от #29, #30

    12:55 06.08.2026

  • 29 ДОЧУТО

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "ВЪРНЕТЕ ЗЕМЯТА НА ХОРАТА!":

    -ТАТЕ,ТАТЕ, ЗАЩО ТАКА ЛОШО МИРИШ€€€ НАПО$Л€ДЪК?
    -АМИ ЗАЩОТО ТАТИ, р"ум€н" БО(га)ТАШ ОТ НАПЪВАН€ ПРЪ Д НАЛ на К.Ра на ОЛИГАР$ИТ€,
    А НА €ДИН ПЛОВДИВ$КИ ма $он( г. г.) ,р.р. НАПРАВО МУ ИЗЯЛ "Б А Х У Р А" !

    ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р. $ТИ!

    12:57 06.08.2026

  • 30 ВЪН мунчо "БО(га)ТАШ"!

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "ВЪРНЕТЕ ЗЕМЯТА НА ХОРАТА!":

    НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ- пр€ми€рът € ПРО $$$Т ф а т м а к!
    ДО КЪДЕ ДОКАРАХА Я тази "държава"- г€н€рал Д€$И ДА НИ УПРАВЛЯВА!
    ПО-$ТРАШ€Н ОТ СПИН-а, ПО-ОПА$€Н ОТ РАКА-СЕГА ЗА СЕГА СИ ОСТАВА ф а т м а к а!
    ГОСПОД,ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€Д€Р . $ТИ!
    ВЪН Ч€РВ€НИЯ Mr. К € Ш -нато-БКП К € Л € Ш!
    СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
    ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД, ф а т м а к а ОСЪДЕН ПРЪВ!
    82г. КОМУНИЗЪМ И К А Р М А З Ъ ф а т м а ц и-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!

    Коментиран от #31, #32

    12:58 06.08.2026

  • 31 Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "ВЪН мунчо "БО(га)ТАШ"!":

    МОЛОД€Ц ШТИРЛИЦ( р.р.) МОЛОД€Ц рад€в! В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!
    КАК ГОВОРИТ Г Р У: НАШ ЛУЧШИЙ ТРОЙНОЙ АГ€НТ-Mr.К€Ш(нато-БКП К€ Л€Ш)!
    В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!ТАК Д€РЖАТЬ И Д€НЬГИ БУДУТ!
    €$ТЬ "БО ТАШ", €$ТЬ БОЛЬШИ€ Д€НЬГИ!
    "ПБ"-Партия Больш€виков-НОВЫЙ Г€РБ!
    "ПБ"-ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА!

    12:59 06.08.2026

  • 32 Г€Н€РАЛ Д€$И

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "ВЪН мунчо "БО(га)ТАШ"!":

    р"ум€н" МИ ОБ€ЩА L€XU$ И КЪЩА В БАР$€ЛОНА!
    НО В€Ч€ И$КАМ ХОТ€Л $ ВОДОПАД!
    ДА ГО Д . Х . Т € Б€ДНИТ€!:))ДА ГО Д . Х . Т € Б€ДНИТ€!:))

    12:59 06.08.2026

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