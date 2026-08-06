Радев: Космическият и технологичен център в Доброславци ще създаде нови възможности

От днес отваряме вратите за иновативни български компании, иновативни български бизнес лидери, които имат смели амбиции, смели визии и най-вече доказан международен успех в областта на иновативните индустрии.“ Това заяви министър-председателят Румен Радев, който посети терена, на който ще бъде изграден космически и технологичен център. На събитието присъстваха и заместник министър-председателите Александър Пулев и Атанас Пеканов.

Вчера Министерският съвет прие решение за одобряване на проект на Меморандум за разбирателство относно сътрудничество между правителството на Република България и „СТАРБЕЙС ЮРЪП“ ЕООД във връзка с реализацията на приоритетния инвестиционен проект „Високотехнологичен индустриален парк и космически и отбранителен развоен център – Доброславци“. Проектът предвижда развитие на високотехнологична индустриална зона с фокус върху космическите технологии, научноизследователска и развойна дейност, като целта е да се насърчат инвестициите, технологичният трансфер, иновациите и създаването на висококвалифицирани работни места в България.

Премиерът подчерта, че летище Доброславци е преустановило активна летателна дейност преди 25 години. Радев заяви, че през 2023 г., по време на служебното правителство с министър-председател Гълъб Донев, е било взето стратегическото решение за обособяването на икономическа зона „Доброславци“ с цел привличане на инвестиции във високите технологии и развитието на иновативни индустрии. С реализацията на проекта започва изграждането на високотехнологичен индустриален парк чрез публично-частно партньорство с фокус върху космическите технологии, отбранителната индустрия и индустриите на бъдещето. Предвижда се пистата на летище Доброславци да запази своята функционалност, като бъде ремонтирана и удължена. Тя ще продължи да се използва и като база за подготовка на Националната служба за охрана.

Министър-председателят отбеляза, че проектът ще даде силен тласък за развитието на общините в региона и ще създаде нови възможности за инвестиции, научни изследвания и високотехнологични производства. Радев подчерта още, че предстои изграждането на Национален център за наблюдение, координация и управление чрез данни от Космоса, който ще даде възможност на българската държава да управлява по-ефективно важни процеси в различни обществени и икономически сфери. „Това, което се случва тук, е събирателен образ на икономическата политика на правителството – инвестиции в икономиката на знанието, във високотехнологични производства, в научни изследвания и развойна дейност. Тук ще има развитие и за отбранителната индустрия. Надявам се точно по този начин да превърнем България от страна, която консумира технологии, в страна, която ги създава“, заяви Румен Радев.

Премиерът отбеляза, че успехът на инициативата няма да се измерва единствено с размера на инвестициите и броя на създадените работни места, а с възможността България да развива и задържа таланта на младите хора и да заеме достойно място в индустриите на бъдещето.

Основателят на EnduroSat, българска компания, специализирана в производството на сателитни технологии и услуги, Райчо Райчев заяви, че амбицията е в Доброславци да бъде изграден един от най-големите космически и отбранителни развойни центрове в Европа. „Проектът е много сложен и голям. Амбицията ни е да направим тук цялостен център за сглобяване, тестове и квалификация на новите поколения сателити, както и развоен и образователен кампус“, посочи Райчев.

Кметът на Нови Искър Владислав Владимиров приветства старта на проекта и подчерта значението му за развитието на района. „Всичко, което се случва в момента, ще доведе до благоприятно развитие за района, до нови работни места и ще вдъхне нов живот на едно пространство, което беше оставено да се саморазрушава“, заяви Владимиров. Кметът благодари на правителството и на Румен Радев за реализирането на проекта, като подчерта, че това е изключително важно събитие не само за Доброславци, а за целия регион.