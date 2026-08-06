Свлачища във Филипините отнеха живота на четирима души след проливни дъждове

Свлачища, предизвикани от тропически циклон, са убили четирима души в северната част на Филипините, съобщават властите, цитирани от Франс прес, предава БТА.

На главния остров Лусон проливни дъждове продължават вече четири дни, което доведе до затваряне на държавни учреждения и училища в столицата Манила и някои северни провинции.

В провинция Бенгет свлачище е затрупало малък ресторант, в който са се намирали трима служители. Двама от тях са загинали на място, а един човек е бил спасен, съобщи полковник Дионисио Боной от местната полиция.

В съседната провинция Ризал друго свлачище е затрупало двама души, според националната агенция за управление на природни бедствия.

На остров Лусон живее почти половината от населението на Филипините, което наброява около 116 милиона души. Районът е и център на приблизително половината от икономическата дейност на страната.

Филипините са сред държавите, които най-често са засегнати от екстремни метеорологични явления. Всяка година около 20 бури и тайфуни достигат или преминават в близост до архипелага, като най-тежките последствия обикновено са за по-бедните региони. Според учените климатичните промени увеличават честотата и разрушителната сила на подобни природни явления.