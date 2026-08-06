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Над 55 милиарда долара е загубил израелският авиопревозвач El Al заради войната

Над 55 милиарда долара е загубил израелският авиопревозвач El Al заради войната

6 Август, 2026 12:19 385 11

  • el al-
  • израел-
  • авиопревозвач-
  • загуби-
  • война

Загубите са натрупани от затварянето на израелското въздушно пространство

Над 55 милиарда долара е загубил израелският авиопревозвач El Al заради войната - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Израелският национален превозвач Ел Ал е претърпял загуби от 55 милиона долара поради конфликта с Иран, съобщи аг. Reuters, позовавайки се на финансовия отчет на авиокомпанията.

Загубите са свързани със затварянето на израелското въздушно пространство в началото на пролетта след началото на съвместната военна операция със САЩ срещу Иран. След подписването на споразумението за прекратяване на огъня на 8 април, въздушният трафик в региона се нормализира.

В същото време много големи международни авиокомпании не са възобновили полетите си до Тел Авив. В резултат на това Ел Ал значително увеличи трафика си. През второто тримесечие на тази година авиокомпанията удвои печалбата си до 132 милиона долара в сравнение със същия период на миналата година. На фона на увеличеното търсене превозвачът планира да увеличи капацитета на пътниците на своите самолети с 10%.


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българите

    5 0 Отговор
    Местим

    12:21 06.08.2026

  • 2 Бълха ги е ухапала

    2 4 Отговор
    Ще се възстановят. Израелците имат пари, защото знаят как да ги печелят и да управляват.

    Коментиран от #9

    12:26 06.08.2026

  • 3 идиоти

    4 0 Отговор
    не правят разлика между милиони и милиарди.......

    12:27 06.08.2026

  • 4 55 милиона или милиарда ?

    3 0 Отговор
    вземете коригирайте теста или заглавието. Ако са милиони - какво ни занимавате с трохите на МОше. Ако са милиарди - малко са, трябва повече да изгубят.

    12:31 06.08.2026

  • 5 Да изгори целия

    3 0 Отговор
    израел барабар с жидовете

    12:33 06.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Име

    1 1 Отговор
    Всичко еврейско да изчезне най-добре.

    12:35 06.08.2026

  • 8 DW смърди

    1 0 Отговор
    ФАКТИ, какво се очаква сега от нас?
    Да плачем ли за тях?
    Само да питам - а защо започна всичко това?

    А вие лично - оправете си статията и заглавието, че има разлика между 55 милиона и милиарда...
    П.С. И голяма цензура ей, за няма нищо не се публикуват нормални мнения...

    12:37 06.08.2026

  • 9 Да де

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Бълха ги е ухапала":

    Знаят как да крадат и лъжат, долните 4фути.

    12:39 06.08.2026

  • 10 КАЛКУЛАТОРА

    0 0 Отговор
    МИЛИОНИ МИЛИАРДИ - КОЙ ТИ ГИ БРОИ КАТО СА НА ЧУЖД ГРЪБ

    12:47 06.08.2026

  • 11 МАЛКО СА

    3 0 Отговор
    ДАЙ БОЖЕ ПОВЕЧЕ ДА ЗАГУБЯТ,А НАЙ ДОБРЕ ДА ЗАКРИВАТ ИЗЛИШНАТА ДЪРЖАВА.

    12:53 06.08.2026