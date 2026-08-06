Над 55 милиарда долара е загубил израелският авиопревозвач El Al заради войната

Израелският национален превозвач Ел Ал е претърпял загуби от 55 милиона долара поради конфликта с Иран, съобщи аг. Reuters, позовавайки се на финансовия отчет на авиокомпанията.
Загубите са свързани със затварянето на израелското въздушно пространство в началото на пролетта след началото на съвместната военна операция със САЩ срещу Иран. След подписването на споразумението за прекратяване на огъня на 8 април, въздушният трафик в региона се нормализира.
В същото време много големи международни авиокомпании не са възобновили полетите си до Тел Авив. В резултат на това Ел Ал значително увеличи трафика си. През второто тримесечие на тази година авиокомпанията удвои печалбата си до 132 милиона долара в сравнение със същия период на миналата година. На фона на увеличеното търсене превозвачът планира да увеличи капацитета на пътниците на своите самолети с 10%.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българите
12:21 06.08.2026
2 Бълха ги е ухапала
Коментиран от #9
12:26 06.08.2026
3 идиоти
12:27 06.08.2026
4 55 милиона или милиарда ?
12:31 06.08.2026
5 Да изгори целия
12:33 06.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Име
12:35 06.08.2026
8 DW смърди
Да плачем ли за тях?
Само да питам - а защо започна всичко това?
А вие лично - оправете си статията и заглавието, че има разлика между 55 милиона и милиарда...
П.С. И голяма цензура ей, за няма нищо не се публикуват нормални мнения...
12:37 06.08.2026
9 Да де
До коментар #2 от "Бълха ги е ухапала":Знаят как да крадат и лъжат, долните 4фути.
12:39 06.08.2026
10 КАЛКУЛАТОРА
12:47 06.08.2026
11 МАЛКО СА
12:53 06.08.2026