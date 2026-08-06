Над 55 милиарда долара е загубил израелският авиопревозвач El Al заради войната

Израелският национален превозвач Ел Ал е претърпял загуби от 55 милиона долара поради конфликта с Иран, съобщи аг. Reuters, позовавайки се на финансовия отчет на авиокомпанията.

Загубите са свързани със затварянето на израелското въздушно пространство в началото на пролетта след началото на съвместната военна операция със САЩ срещу Иран. След подписването на споразумението за прекратяване на огъня на 8 април, въздушният трафик в региона се нормализира.

В същото време много големи международни авиокомпании не са възобновили полетите си до Тел Авив. В резултат на това Ел Ал значително увеличи трафика си. През второто тримесечие на тази година авиокомпанията удвои печалбата си до 132 милиона долара в сравнение със същия период на миналата година. На фона на увеличеното търсене превозвачът планира да увеличи капацитета на пътниците на своите самолети с 10%.