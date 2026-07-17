Земетресение с магнитуд 7,4 бе регистрирано край мексиканския бряг, има предупреждение за цунами

Земетресение с магнитуд 7,4 бе регистрирано днес близо до южното крайбрежие на Мексико. Издадено е предупреждение за цунами, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Засега няма информация от властите за нанесени щети, както и за пострадали, при мощния трус в щата Чиапас, който е бил усетен в съседна Гватемала, както и в Салвадор.

Епицентърът на земетресението, станало на дълбочина от 10 километра, е близо до мексиканския град Пуерто Мадеро, по данни на Геоложкия институт на САЩ

Американската система за предупреждение за цунами обяви, че са възможни опасни вълни в радиус от 300 километра от епицентъра.

Губернаторът на друг южен мексикански щат Оахака - Саломон Хара, заяви в социалните мрежи, че в неговия район земетресението е било усетено със средна сила, като на този етап няма данни за разрушения.

Сгради бяха разтърсени в град Гватемала, като жители бяха принудени панически да побягнат от домовете си, описва Ройтерс. Местни медии показаха кадри, на които се вижда как служители напускат правителствена сграда.

Преди по-малко от месец - на 24 юни, две мощни земетресения с магнитуд 7,5 и 7,2 разтърсиха Венецуела, в северната част на Южна Америка, като броят на жертвите вече надхвърли 4800.