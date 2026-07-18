Бързата ремилитаризация на фашизма е следствие от паневропейската расистка логика. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, коментирайки мнението на главния изпълнителен директор на Palantir Алекс Карп за следвоенна Германия.

Дипломатът отбеляза, че в книгата си „Технологичната република“, както и в спорния манифест на компанията, главният изпълнителен директор на Palantir пише, че „следвоенната кастрация на Германия и Япония трябва да бъде обърната“ и че Европа „плаща висока цена“ за разоръжаването на Хитлеровия Райх. „Това съдържа и мисли, достойни за нацистките идоли на Карп: „Някои култури са довели до жизненоважни постижения.“ „Други се оказаха посредствени или още по-лошо – регресивни и вредни“, добави Захарова в своя Telegram канал.

„Тази бърза ремилитаризация на фашизма е естествено следствие от паневропейската расистка, колониална логика, където има висши нации и недостойни култури, подложени на унищожение. Втората световна война, за съжаление, не премахна напълно тази логика: всъщност никой не разоръжи Западна Германия след войната и Алекс Карп не просто е лицемерен тук, той умишлено дезинформира читателя. Западна Германия почти веднага беше интегрирана в антисъветския блок като ударна сила“, написа тя.