Бързата ремилитаризация на фашизма е следствие от паневропейската расистка логика. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, коментирайки мнението на главния изпълнителен директор на Palantir Алекс Карп за следвоенна Германия.
Дипломатът отбеляза, че в книгата си „Технологичната република“, както и в спорния манифест на компанията, главният изпълнителен директор на Palantir пише, че „следвоенната кастрация на Германия и Япония трябва да бъде обърната“ и че Европа „плаща висока цена“ за разоръжаването на Хитлеровия Райх. „Това съдържа и мисли, достойни за нацистките идоли на Карп: „Някои култури са довели до жизненоважни постижения.“ „Други се оказаха посредствени или още по-лошо – регресивни и вредни“, добави Захарова в своя Telegram канал.
„Тази бърза ремилитаризация на фашизма е естествено следствие от паневропейската расистка, колониална логика, където има висши нации и недостойни култури, подложени на унищожение. Втората световна война, за съжаление, не премахна напълно тази логика: всъщност никой не разоръжи Западна Германия след войната и Алекс Карп не просто е лицемерен тук, той умишлено дезинформира читателя. Западна Германия почти веднага беше интегрирана в антисъветския блок като ударна сила“, написа тя.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Минувач
Коментиран от #4, #11, #23, #34, #36
16:52 18.07.2026
2 Ехеее
Коментиран от #9, #10, #16, #24
16:54 18.07.2026
3 Нямат край
Коментиран от #17
16:56 18.07.2026
4 едва ли
До коментар #1 от "Минувач":сугурно и други петроханци имат такива визуални емоции..към мъже, които приличат на жени..
Коментиран от #14, #49
16:56 18.07.2026
5 Крем.льовска фаш.истка сган
Коментиран от #71
16:56 18.07.2026
6 Марийка З.
16:56 18.07.2026
7 реалистъ
16:57 18.07.2026
8 Владимир Путин, президент
Коментиран от #46
16:58 18.07.2026
9 хайде
До коментар #2 от "Ехеее":прибирай вече овцете, че стана икиндия..
16:58 18.07.2026
10 Умничка е
До коментар #2 от "Ехеее":Маша.
А защо днес в украинските сайтове написаха, че наркоЗелето искали да сменя и Сирски?😂🤣😂🤣
16:58 18.07.2026
11 варна
До коментар #1 от "Минувач":точно жената мъж е
Коментиран от #29
16:58 18.07.2026
12 Сатана Z
"Освен това той отбеляза, че в момента е в ход масово заместване на християнското население на Европа с по-лесна за управление демографска група.
„Виждаме какво се прави с изкуствения интелект; този манифест на Алекс Карп (Palantir) се равнява на технофашизъм.
Ако Илон Мъск създаде армия от дронове и ги разположи на бойното поле, това ще доведе до пълно наблюдение на цялото население – системата за социален кредит, която те целят да въведат.“
16:58 18.07.2026
13 Въш.кар.ис.тан
16:58 18.07.2026
14 Минувач
До коментар #4 от "едва ли":Ако визираш мен, то аз съм от Възраждане. Е, също слушам и рок/метъл и т.н.. и не ми пречи да видя подобна прилика, особено с този грим.
Коментиран от #20
16:58 18.07.2026
15 Рефер
Коментиран от #26
16:59 18.07.2026
16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #2 от "Ехеее":Ехоооо, верно ли не знаеш, че Окупаторът СССР напусна своята зона ГДР, но Окупаторът САШт още е в своята зона ГФР, че и се настани в бившето ГДР❗
16:59 18.07.2026
17 друго си е у нас
До коментар #3 от "Нямат край":силни, горди българи..през глава напускат славната си родина... и бягат в Германия да мият чинии
17:00 18.07.2026
18 Бисери на Маша
17:00 18.07.2026
19 Европа на нациите
17:00 18.07.2026
20 ти си знаеш.
До коментар #14 от "Минувач":......
17:01 18.07.2026
21 Владимир Путин, президент
17:03 18.07.2026
22 Кажи честно ... 🤣
17:04 18.07.2026
23 0001
До коментар #1 от "Минувач":Не е само на теб 😂
17:04 18.07.2026
24 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #2 от "Ехеее":Ехоооо, а знаеш ли, че ШАШт изпускат доскоро секретни документи на СеРеУ❗
И в тях пише, че агенти в Южна Америка са докладвали и следили от 1945-та до 1973-та година лице със специфично оформени мустачки и име Адолф❗
Май поредната "Теория на конспирацията"
ще се окаже ПОРЕДНАТА ИСТИНА крита под този термина❗
17:04 18.07.2026
25 Може само да благодарим на Русия
Коментиран от #28, #37, #54
17:04 18.07.2026
26 варна
До коментар #15 от "Рефер":водка няма..пият одеколон
17:05 18.07.2026
27 Руснаците изпуснаха 26 години при путин
Маша сколко у тебя ребенка
С чего начинается родину
Коментиран от #33, #51
17:06 18.07.2026
28 Малката Бахама
До коментар #25 от "Може само да благодарим на Русия":Мога благодаря на макккя ти руска !!!
Три раза👆😄
Коментиран от #31, #35
17:06 18.07.2026
29 не е страшно
До коментар #11 от "варна":"демократичното" ти възпитание обърква възприятията ти..
17:07 18.07.2026
30 хахаха
17:07 18.07.2026
31 Не става
До коментар #28 от "Малката Бахама":Не си пада по отпадъци!
17:07 18.07.2026
32 Град Козлодуй
17:08 18.07.2026
33 Маша Захарова, говорител МИД
До коментар #27 от "Руснаците изпуснаха 26 години при путин":"...С чего начинается родина..."
Рассия начинается с три бутилки Финландия, пич 😄
17:08 18.07.2026
34 Даа...
До коментар #1 от "Минувач":По скоро е позирала за обложката на Мейдън ...
Коментиран от #45
17:08 18.07.2026
35 Може само да благодарим на Русия
До коментар #28 от "Малката Бахама":че отново се изправи срещу фашизма възродил се на запад!
Коментиран от #38
17:09 18.07.2026
36 Даа...
До коментар #1 от "Минувач":По скоро е позирала за обложката на Мейдън ...
17:09 18.07.2026
37 Ксаниба
До коментар #25 от "Може само да благодарим на Русия":VaTите като се натряскат и почват да бълнуват за фашизъм.
Коментиран от #41
17:09 18.07.2026
38 Адолф Гитлер, фюрер
До коментар #35 от "Може само да благодарим на Русия":По-голям фашист от руснак нет !!!
Понял лично 👈😁
Коментиран от #44
17:11 18.07.2026
39 Не трябва
17:11 18.07.2026
40 Д-р Коджабаш/дентология и олигофрения
17:11 18.07.2026
41 Може само да благодарим на Русия
До коментар #37 от "Ксаниба":че отново се изправи срещу фашизма възродил се на запад!
Кажи благодаря на Русия, вместо да тролиш жално и тъпо и да показваш трагедията си.
17:11 18.07.2026
42 Дзак
Коментиран от #65
17:12 18.07.2026
43 Съдбата на давещите се е между
Коментиран от #62
17:12 18.07.2026
44 Не виуждам
До коментар #38 от "Адолф Гитлер, фюрер":евтините глупаци дето ви ползва пропадналият запад залят от фашизъм да тролите и показвате трагедията си да сте руснаци. Но е факт, че сте глупаци. 😄
Коментиран от #52
17:12 18.07.2026
45 Маша Захарова, говорител МИД
До коментар #34 от "Даа...":Праскините сме най-красиви !!!
Затова всите руснаци бягат от нас на фронта 👈
17:13 18.07.2026
46 Брат Пит от съседната палата
До коментар #8 от "Владимир Путин, президент":Колега, днес президент ли си?
17:13 18.07.2026
47 !!!?
17:14 18.07.2026
48 стоян георгиев
Коментиран от #53
17:14 18.07.2026
49 Лама Шойгу, Лама Путин и Лама Лавров😂
До коментар #4 от "едва ли":На нас ни казаха да сме многоходови и загадъчни в Украйна и затова сме от 5 год.в Донецк, пабедата се очаква през 2065 год, но първо да намерим бензин 😂
Коментиран от #50, #67, #79
17:17 18.07.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Атина Палада
До коментар #27 от "Руснаците изпуснаха 26 години при путин":Руснаците са в каменната ера
Коментиран от #82
17:18 18.07.2026
52 Владимир Путин, президент
До коментар #44 от "Не виуждам":"...пропадналия Запад.."
Абе pycoдебил yмрел, я ми обясни пачему щерките ми са в "прогнилите" Германия, Норвегия, децата на Лавров, Песков, Соловьов, Шойгу и кой ли още не в "изгнилите" Америка, Франция, Монако, а руските кинти в "пропадлата" Белгия и пачему в "процъфтяваща" Русия нет бензина, заплати и валят бомби като град ?
Коментиран от #81
17:20 18.07.2026
53 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #48 от "стоян георгиев":😀😀😀
"Европа не е Русия"
Само където половината Европа е.....
ВЪВ РУСИЯ‼️
Коментиран от #61, #64
17:20 18.07.2026
54 хаха🤣
До коментар #25 от "Може само да благодарим на Русия":Ей,голям страх от тия фашисти, голямо нещо🤣 стегнете малко бе таваришчи и памперси се продават по магазините, недейте така🤣
Коментиран от #80
17:21 18.07.2026
55 некъпаната
17:22 18.07.2026
56 Анонимен
17:23 18.07.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 АБВ
Ще научите някои истини, които никога няма да прочетете тук.
Коментиран от #63
17:25 18.07.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 ПРОВОКАТОР
17:25 18.07.2026
61 Духа на Анкоридж
До коментар #53 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":"..Само където половината Европа е в РУСИЯ.."
Бъркаш много !!!
Не половината, а всички европейски, че и български бомби, снаряди, дронове, муниции са в Русия и носят мир и благодат на руския дypaк👆
Коментиран от #68, #73
17:26 18.07.2026
62 Факт
До коментар #43 от "Съдбата на давещите се е между":Радваме се, че сте осъзнали истинския си пол!
17:26 18.07.2026
63 Бега бе😂
До коментар #58 от "АБВ":Гласове викаш?По-добре РИА новости викам..😂🤣
17:27 18.07.2026
64 стоян георгиев
До коментар #53 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Ти си номер едно!отново неповторим коментар.
17:27 18.07.2026
65 хаха 🤣
До коментар #42 от "Дзак":баба Маша става работлива само след като си вземе дозата бело+ одеколон за пиене 🤣
Коментиран от #66
17:28 18.07.2026
66 Анонимен
До коментар #65 от "хаха 🤣":Нима сте опитвали лакочистителя на масата в хола ни?
Коментиран от #74
17:34 18.07.2026
67 Щом казваш
До коментар #49 от "Лама Шойгу, Лама Путин и Лама Лавров😂":Само, че си напиши своя ник.
17:35 18.07.2026
68 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #61 от "Духа на Анкоридж":Бъркали са ти в мозАка❗
Ама май не само там,
ами и в глутеус максимус ❗
17:35 18.07.2026
69 Анджо
Коментиран от #77
17:35 18.07.2026
70 Мога да се обзаложа,
17:36 18.07.2026
71 кой го казва?
До коментар #5 от "Крем.льовска фаш.истка сган":виж се в огледалото..
17:36 18.07.2026
72 Жалки станаха
17:36 18.07.2026
73 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #61 от "Духа на Анкоридж":Духа й на Анко рижия ❗
17:36 18.07.2026
74 Дзак
До коментар #66 от "Анонимен":Нашия тършува в чуждите къщи!
17:37 18.07.2026
75 Фори
17:40 18.07.2026
76 Марчето и Медведья
17:46 18.07.2026
77 АБВ
До коментар #69 от "Анджо":"Тая защо не каже нещо за Полша , как са разделили Полша Сталин и Хитлер. Защо хвърля тая тия предупреждения и защо правят това което правеше Хитлер. "
Чети история, а не политически и журналистически евроатлантически интерпретации.
През 1939 г. СССР си взема своето, заграбено от Полша 20 години преди това през Полско-руската война. Ако знаеш въобще, че такава е имало.
Аре, бегай !
17:46 18.07.2026
78 ЪХЪ
17:48 18.07.2026
79 Ти до тогава ли
До коментар #49 от "Лама Шойгу, Лама Путин и Лама Лавров😂":ще тролиш жално и тъпо? 😄
17:54 18.07.2026
80 Може само да благодарим на Русия
До коментар #54 от "хаха🤣":че отново се изправи срещу фашизма възродил се на запад!
17:55 18.07.2026
81 Не виждам
До коментар #52 от "Владимир Путин, президент":евтините глупаци дето ви ползва пропадналият запад залят от фашизъм да тролите и показвате трагедията си да сте руснаци. Но е факт, че сте глупаци. 😄
17:56 18.07.2026
82 Руснаците не знам
До коментар #51 от "Атина Палада":Но глупак откраднал ник, няма ни чест, ни достойнство и е по жалък и от местен жител на Столипиново, обитаващ сметището.
17:58 18.07.2026
83 русия ТЕРОРИСТ И ФAШИСТ НОМЕР ЕДНО
Коментиран от #84
17:59 18.07.2026
84 Забелязвам
До коментар #83 от "русия ТЕРОРИСТ И ФAШИСТ НОМЕР ЕДНО":няколкото евтини глупака, денонощно тролейки срещу Русия, да показват собствената си трагедия и трагедията и фашизма залял запада!
18:01 18.07.2026
85 Толкова
18:04 18.07.2026
86 анонимен
Захарова си направи мастектомия и хистеректомия, но за беля трябваше да прекрати с процедурите касаещи смяна на пола, тъй като зае поста Директор на отдела за информация и печат към Министерството на външните работи на Руската федерация. В момента напълно отговаря на определението – пол Х. Все пак по паспортни данни се води, че още е жена.
18:06 18.07.2026
87 истината
Коментиран от #88
18:08 18.07.2026
88 Ти си типичен пример
До коментар #87 от "истината":за фашизма залял запада и ползващ първият глупак да троли срещу Русия!
18:09 18.07.2026
89 истината
Коментиран от #90
18:11 18.07.2026
90 Супер
До коментар #89 от "истината":Сега кажи благодаря на русия, че43 за втори път и глупака освобождава от фашизъм!
18:12 18.07.2026
91 анонимен
Коментиран от #95
18:12 18.07.2026
92 Това
18:12 18.07.2026
93 !!!?
Ами, че то пред Тъкър Карлсън самия Путлер оправда Хитлер за инвазията му в Полша...така че първо да се справи с кремълския фашизъм, а не да ръси Гьабелсова пропаганда из медиите...!!!?
18:13 18.07.2026
94 истината
- Хитлер през цялото време твърди, че е нападнал СССР, защото Съветският съюз се е канил да нападне Германия. Като четеш В. Суворов е така, но е странно, че Путин говори същото за Украйна.
- Гьобелс казва, че "воюваме за "жизнено пространтство", при
Путин воюваме за "руския свят"
- Гьобелс - ние воюваме против болшевиките в Москва, а не против Руския народ; Путин - ние воюваме против фашистката хунта в Киев, а не против украинците.
- Гьобелс - когато Рузвелт изгуби изборите , САЩ ще спрат военната помощ за Европа; Путин - когато Байдън изгуби изборите, САЩ ще спрат военната помощ за Европа.
Коментиран от #98
18:13 18.07.2026
95 Така е
До коментар #91 от "анонимен":Затова Русия пак мачка фашизма залял запада и направил гнездо в Украйна.
Коментиран от #97
18:14 18.07.2026
96 Защо
18:14 18.07.2026
97 А що е
До коментар #95 от "Така е":Фашизъм?
Коментиран от #99
18:15 18.07.2026
98 А ти си типочен представител
До коментар #94 от "истината":на гьобелсовата пропаганда, в съвременен вид на евтино тролене срещу Русия! 😄
18:15 18.07.2026
99 Как що е
До коментар #97 от "А що е":Гледаш Украйна, запада, лъжите и пропагандата срещу Русия и ти става ясно. 😄
18:16 18.07.2026
100 истината Без САЩ то нямаше да има СССР
Само за 10 години (1930-1940 г.) американците създават химическата, авиационната, електрическата, нефтената, минната, въгледобивната, металургичната и други индустрии в СССР, най-големите фабрики в Европа за производство на автомобили, трактори, самолети, Zion двигатели и други продукти.
Например, известният завод за трактори в Сталинград е изцяло построен в Съединените щати, демонтиран, транспортиран на 100 кораба - и сглобен в СССР. Dniproges е построен от американската фирма Cooper Engineering Company (и германската компания Siemens). Първите танкове са създадени в този завод.
Автомобилният завод "Горковски" (ГАЗ) е построен от американската компания Austin.
Сегашният AZLC е изграден по проекта на Ford. Известната Магнитка е точно копие на металния завод в град Гари, щатът Индиана.
,,Albert Kahn Inc” проектира и изгражда 500 съветски предприятия!
Алберт Кан - индустриален архитект от Детройт. Причината да се обърне към Кану е, че след като е проектирал всички заводи на Ford, той разработва високопроизводителната технология за проектиране на промишлени заводи.
В Съединените щати неговата компания с персонал от 400 души подготвя работни чертежи за една седмица, издига корпуса на индустриалното предприятие за пет месеца.
Заедно с фабриките са създадени градове за работници. Ернст Май - немски архитект участва в разработването на архитектурни проекти за 20 съветски града!
Около 200 х
Коментиран от #101
18:17 18.07.2026
101 Истината е
До коментар #100 от "истината Без САЩ то нямаше да има СССР":че троленето показва, не само глупака и трагедията му, а и дъното което е ударил запада и фашизма който се възроди. 😄
18:18 18.07.2026
102 истината
18:19 18.07.2026
103 истината
Достоевски:Народ,който блуждае из Европа и търси какво може да разруши,унищожи,ей така,само за развлечение.
Булгаков: Не народ а скотове, мръсници, дива орда, душегубци и злодеи.
Аксаков: Ох, как тежко се живее в Русия, в този смрадлив център на физически и морален
разврат,подлостта на лъжата и злодейството.Вие не може да разберете тези истински мъчения,от стълкновението с продуктите на руската почва.На цялата тази мерзост лежи й руски национален характер.
Горки: Най-важният забележим успех на руския народ е неговата садистична жестокост.
Тургенев: „Руснака е най-големият и най-наглият лъжец в целият свят.“
Тургенев: Ако Русия се провали в дън земя, това няма да бъде никаква загуба,нито ще предизвика някакво вълнение в човечеството.
От Руския писател аристократ М.Салтиков-Щедрин: "Ако заспя и се събудя след сто години и ме питат,какво мисля,че става сега в Русия,аз ще отговоря Пият и крадат".
Иван С. Шмельов :‘‘Народ, който ненавижда свободата, обожава робството, обича веригите на своите ръце и нозе, мръсен физически и морално...е готов във всеки момент да гнети всичко и навсякъде”.
Зинаида Гипиус: “ Русия – това е една огромна психиатрия”
18:22 18.07.2026