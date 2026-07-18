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Захарова нарече ремилитаризацията на фашизма следствие от паневропейската логика

Захарова нарече ремилитаризацията на фашизма следствие от паневропейската логика

18 Юли, 2026 16:51 964 103

  • мария захарова-
  • русия-
  • ремитализация-
  • фашизъм

Така тя коментира мнението на главния изпълнителен директор на Palantir Алекс Карп за следвоенна Германия

Захарова нарече ремилитаризацията на фашизма следствие от паневропейската логика - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Бързата ремилитаризация на фашизма е следствие от паневропейската расистка логика. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, коментирайки мнението на главния изпълнителен директор на Palantir Алекс Карп за следвоенна Германия.

Дипломатът отбеляза, че в книгата си „Технологичната република“, както и в спорния манифест на компанията, главният изпълнителен директор на Palantir пише, че „следвоенната кастрация на Германия и Япония трябва да бъде обърната“ и че Европа „плаща висока цена“ за разоръжаването на Хитлеровия Райх. „Това съдържа и мисли, достойни за нацистките идоли на Карп: „Някои култури са довели до жизненоважни постижения.“ „Други се оказаха посредствени или още по-лошо – регресивни и вредни“, добави Захарова в своя Telegram канал.

„Тази бърза ремилитаризация на фашизма е естествено следствие от паневропейската расистка, колониална логика, където има висши нации и недостойни култури, подложени на унищожение. Втората световна война, за съжаление, не премахна напълно тази логика: всъщност никой не разоръжи Западна Германия след войната и Алекс Карп не просто е лицемерен тук, той умишлено дезинформира читателя. Западна Германия почти веднага беше интегрирана в антисъветския блок като ударна сила“, написа тя.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Минувач

    20 12 Отговор
    Само на мен ли Захарова много ми прилича на вокалиста на Рамщайн?

    Коментиран от #4, #11, #23, #34, #36

    16:52 18.07.2026

  • 2 Ехеее

    26 18 Отговор
    Пак изпуснаха пияната овца Маша от кошарата 🥃🐑😂

    Коментиран от #9, #10, #16, #24

    16:54 18.07.2026

  • 3 Нямат край

    20 14 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    Коментиран от #17

    16:56 18.07.2026

  • 4 едва ли

    4 17 Отговор

    До коментар #1 от "Минувач":

    сугурно и други петроханци имат такива визуални емоции..към мъже, които приличат на жени..

    Коментиран от #14, #49

    16:56 18.07.2026

  • 5 Крем.льовска фаш.истка сган

    17 13 Отговор
    Болше.вишка грозна свин.я.

    Коментиран от #71

    16:56 18.07.2026

  • 6 Марийка З.

    12 5 Отговор
    Трябва да е луд някой да твърди , че аз съм в черна рокля с бели орнаменти , истината е , че съм в бяла рокля с черни орнаменти !

    16:56 18.07.2026

  • 7 реалистъ

    13 8 Отговор
    Банални бръщолевения.

    16:57 18.07.2026

  • 8 Владимир Путин, президент

    15 13 Отговор
    Не xoчу да обиждам пpacкините ама тая мяза на женски Гьобелс в главата 👈😄

    Коментиран от #46

    16:58 18.07.2026

  • 9 хайде

    8 11 Отговор

    До коментар #2 от "Ехеее":

    прибирай вече овцете, че стана икиндия..

    16:58 18.07.2026

  • 10 Умничка е

    6 15 Отговор

    До коментар #2 от "Ехеее":

    Маша.
    А защо днес в украинските сайтове написаха, че наркоЗелето искали да сменя и Сирски?😂🤣😂🤣

    16:58 18.07.2026

  • 11 варна

    11 10 Отговор

    До коментар #1 от "Минувач":

    точно жената мъж е

    Коментиран от #29

    16:58 18.07.2026

  • 12 Сатана Z

    9 11 Отговор
    Из интервю на Виктор Бут:
    "Освен това той отбеляза, че в момента е в ход масово заместване на християнското население на Европа с по-лесна за управление демографска група.

    „Виждаме какво се прави с изкуствения интелект; този манифест на Алекс Карп (Palantir) се равнява на технофашизъм.

    Ако Илон Мъск създаде армия от дронове и ги разположи на бойното поле, това ще доведе до пълно наблюдение на цялото население – системата за социален кредит, която те целят да въведат.“

    16:58 18.07.2026

  • 13 Въш.кар.ис.тан

    13 9 Отговор
    В сравнение с това същество Дъртия Кон направо е красавец

    16:58 18.07.2026

  • 14 Минувач

    5 7 Отговор

    До коментар #4 от "едва ли":

    Ако визираш мен, то аз съм от Възраждане. Е, също слушам и рок/метъл и т.н.. и не ми пречи да видя подобна прилика, особено с този грим.

    Коментиран от #20

    16:58 18.07.2026

  • 15 Рефер

    10 8 Отговор
    Може да няма бензин ,ама водка има в изобилие....видимо е...!

    Коментиран от #26

    16:59 18.07.2026

  • 16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 12 Отговор

    До коментар #2 от "Ехеее":

    Ехоооо, верно ли не знаеш, че Окупаторът СССР напусна своята зона ГДР, но Окупаторът САШт още е в своята зона ГФР, че и се настани в бившето ГДР❗

    16:59 18.07.2026

  • 17 друго си е у нас

    8 9 Отговор

    До коментар #3 от "Нямат край":

    силни, горди българи..през глава напускат славната си родина... и бягат в Германия да мият чинии

    17:00 18.07.2026

  • 18 Бисери на Маша

    13 5 Отговор
    Само луди хора, лишени от морал, могат да допуснат, че Русия има намерение да нападне Украйна.

    17:00 18.07.2026

  • 19 Европа на нациите

    3 7 Отговор
    Както социалистическите страни бяха разделени 45 години вместо пролетариите да се съединяват по панславянски признак

    17:00 18.07.2026

  • 20 ти си знаеш.

    3 3 Отговор

    До коментар #14 от "Минувач":

    ......

    17:01 18.07.2026

  • 21 Владимир Путин, президент

    12 2 Отговор
    Като последния руски президент не панимаю кви ги върши руската армия в Украйна !!! Ами след като не може и няма потенциал нещо да направи, що се не изнася от там докато още може ? Реално всеки контрактник отива доброволно на евтаназия, време е това да се спре 👆

    17:03 18.07.2026

  • 22 Кажи честно ... 🤣

    11 4 Отговор
    Тази УфсЪ що се е газирала пак ?! Да си пусне кадри от горяща Москва или горящи танкери в Азовско море , действа много успокояващо.

    17:04 18.07.2026

  • 23 0001

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Минувач":

    Не е само на теб 😂

    17:04 18.07.2026

  • 24 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 8 Отговор

    До коментар #2 от "Ехеее":

    Ехоооо, а знаеш ли, че ШАШт изпускат доскоро секретни документи на СеРеУ❗
    И в тях пише, че агенти в Южна Америка са докладвали и следили от 1945-та до 1973-та година лице със специфично оформени мустачки и име Адолф❗
    Май поредната "Теория на конспирацията"
    ще се окаже ПОРЕДНАТА ИСТИНА крита под този термина❗

    17:04 18.07.2026

  • 25 Може само да благодарим на Русия

    2 14 Отговор
    че отново се изправи срещу фашизма възродил се на запад!

    Коментиран от #28, #37, #54

    17:04 18.07.2026

  • 26 варна

    9 2 Отговор

    До коментар #15 от "Рефер":

    водка няма..пият одеколон

    17:05 18.07.2026

  • 27 Руснаците изпуснаха 26 години при путин

    11 2 Отговор
    Да станат 500 милиона
    Маша сколко у тебя ребенка
    С чего начинается родину

    Коментиран от #33, #51

    17:06 18.07.2026

  • 28 Малката Бахама

    9 2 Отговор

    До коментар #25 от "Може само да благодарим на Русия":

    Мога благодаря на макккя ти руска !!!
    Три раза👆😄

    Коментиран от #31, #35

    17:06 18.07.2026

  • 29 не е страшно

    1 8 Отговор

    До коментар #11 от "варна":

    "демократичното" ти възпитание обърква възприятията ти..

    17:07 18.07.2026

  • 30 хахаха

    8 0 Отговор
    А иначе Путин повече от 20 години президент на капиталистическа Русия .....много са интересни тези болшевики

    17:07 18.07.2026

  • 31 Не става

    0 7 Отговор

    До коментар #28 от "Малката Бахама":

    Не си пада по отпадъци!

    17:07 18.07.2026

  • 32 Град Козлодуй

    6 4 Отговор
    Коя е въпросната ку:rva u за какво се бори?

    17:08 18.07.2026

  • 33 Маша Захарова, говорител МИД

    8 3 Отговор

    До коментар #27 от "Руснаците изпуснаха 26 години при путин":

    "...С чего начинается родина..."

    Рассия начинается с три бутилки Финландия, пич 😄

    17:08 18.07.2026

  • 34 Даа...

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "Минувач":

    По скоро е позирала за обложката на Мейдън ...

    Коментиран от #45

    17:08 18.07.2026

  • 35 Може само да благодарим на Русия

    1 8 Отговор

    До коментар #28 от "Малката Бахама":

    че отново се изправи срещу фашизма възродил се на запад!

    Коментиран от #38

    17:09 18.07.2026

  • 36 Даа...

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Минувач":

    По скоро е позирала за обложката на Мейдън ...

    17:09 18.07.2026

  • 37 Ксаниба

    7 1 Отговор

    До коментар #25 от "Може само да благодарим на Русия":

    VaTите като се натряскат и почват да бълнуват за фашизъм.

    Коментиран от #41

    17:09 18.07.2026

  • 38 Адолф Гитлер, фюрер

    11 1 Отговор

    До коментар #35 от "Може само да благодарим на Русия":

    По-голям фашист от руснак нет !!!
    Понял лично 👈😁

    Коментиран от #44

    17:11 18.07.2026

  • 39 Не трябва

    7 2 Отговор
    Да се обръща внимание на разни пияни жени

    17:11 18.07.2026

  • 40 Д-р Коджабаш/дентология и олигофрения

    8 1 Отговор
    Иновативни решения за лечение на русофили!Ползваме зъбен къртач, електрошок и фадрома.

    17:11 18.07.2026

  • 41 Може само да благодарим на Русия

    1 8 Отговор

    До коментар #37 от "Ксаниба":

    че отново се изправи срещу фашизма възродил се на запад!

    Кажи благодаря на Русия, вместо да тролиш жално и тъпо и да показваш трагедията си.

    17:11 18.07.2026

  • 42 Дзак

    1 7 Отговор
    Умна, Красива и Работлива!

    Коментиран от #65

    17:12 18.07.2026

  • 43 Съдбата на давещите се е между

    2 4 Отговор
    Краката на давещите се

    Коментиран от #62

    17:12 18.07.2026

  • 44 Не виуждам

    0 9 Отговор

    До коментар #38 от "Адолф Гитлер, фюрер":

    евтините глупаци дето ви ползва пропадналият запад залят от фашизъм да тролите и показвате трагедията си да сте руснаци. Но е факт, че сте глупаци. 😄

    Коментиран от #52

    17:12 18.07.2026

  • 45 Маша Захарова, говорител МИД

    8 1 Отговор

    До коментар #34 от "Даа...":

    Праскините сме най-красиви !!!
    Затова всите руснаци бягат от нас на фронта 👈

    17:13 18.07.2026

  • 46 Брат Пит от съседната палата

    1 6 Отговор

    До коментар #8 от "Владимир Путин, президент":

    Колега, днес президент ли си?

    17:13 18.07.2026

  • 47 !!!?

    7 1 Отговор
    Преди 2014 година когато Макрон обяви НАТО в състояние на кома, Путлер през месец кръщаване нова ракета, а сега когато башибозука на кремълската фашистка хунта убива и мародерства в Украйна и Запада реши да помисли за своята отбрана, то за кремълската пропаганда това е "ремилитаризация на фашизма" !!!?

    17:14 18.07.2026

  • 48 стоян георгиев

    8 2 Отговор
    Захарова коментира някакъв директор на компания за фашизма...хах..какво значение има калво е написал подобен човек?европа не е русия където всеки трябва да пише в полза ма Путин или да скача от прозореца.

    Коментиран от #53

    17:14 18.07.2026

  • 49 Лама Шойгу, Лама Путин и Лама Лавров😂

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "едва ли":

    На нас ни казаха да сме многоходови и загадъчни в Украйна и затова сме от 5 год.в Донецк, пабедата се очаква през 2065 год, но първо да намерим бензин 😂

    Коментиран от #50, #67, #79

    17:17 18.07.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Атина Палада

    6 2 Отговор

    До коментар #27 от "Руснаците изпуснаха 26 години при путин":

    Руснаците са в каменната ера

    Коментиран от #82

    17:18 18.07.2026

  • 52 Владимир Путин, президент

    6 2 Отговор

    До коментар #44 от "Не виуждам":

    "...пропадналия Запад.."

    Абе pycoдебил yмрел, я ми обясни пачему щерките ми са в "прогнилите" Германия, Норвегия, децата на Лавров, Песков, Соловьов, Шойгу и кой ли още не в "изгнилите" Америка, Франция, Монако, а руските кинти в "пропадлата" Белгия и пачему в "процъфтяваща" Русия нет бензина, заплати и валят бомби като град ?

    Коментиран от #81

    17:20 18.07.2026

  • 53 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 5 Отговор

    До коментар #48 от "стоян георгиев":

    😀😀😀
    "Европа не е Русия"
    Само където половината Европа е.....
    ВЪВ РУСИЯ‼️

    Коментиран от #61, #64

    17:20 18.07.2026

  • 54 хаха🤣

    6 1 Отговор

    До коментар #25 от "Може само да благодарим на Русия":

    Ей,голям страх от тия фашисти, голямо нещо🤣 стегнете малко бе таваришчи и памперси се продават по магазините, недейте така🤣

    Коментиран от #80

    17:21 18.07.2026

  • 55 некъпаната

    5 2 Отговор
    пак се изпусна

    17:22 18.07.2026

  • 56 Анонимен

    2 3 Отговор
    Което предизвика поредна гай-буря във факти бг!

    17:23 18.07.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 АБВ

    2 5 Отговор
    Влезте в сайта на "Гласове" и прочетете интервюто с Пламен Константинов, ако въобще знаете кой е. За сведение - един от най-добрите ни волейболисти и треньори.
    Ще научите някои истини, които никога няма да прочетете тук.

    Коментиран от #63

    17:25 18.07.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 ПРОВОКАТОР

    4 0 Отговор
    А вие хич не сте расистс само малко.ЛИЦЕМЕРИ СТЕ КАТО ДРУГИТЕ

    17:25 18.07.2026

  • 61 Духа на Анкоридж

    6 3 Отговор

    До коментар #53 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    "..Само където половината Европа е в РУСИЯ.."

    Бъркаш много !!!
    Не половината, а всички европейски, че и български бомби, снаряди, дронове, муниции са в Русия и носят мир и благодат на руския дypaк👆

    Коментиран от #68, #73

    17:26 18.07.2026

  • 62 Факт

    0 2 Отговор

    До коментар #43 от "Съдбата на давещите се е между":

    Радваме се, че сте осъзнали истинския си пол!

    17:26 18.07.2026

  • 63 Бега бе😂

    3 2 Отговор

    До коментар #58 от "АБВ":

    Гласове викаш?По-добре РИА новости викам..😂🤣

    17:27 18.07.2026

  • 64 стоян георгиев

    4 0 Отговор

    До коментар #53 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Ти си номер едно!отново неповторим коментар.

    17:27 18.07.2026

  • 65 хаха 🤣

    3 1 Отговор

    До коментар #42 от "Дзак":

    баба Маша става работлива само след като си вземе дозата бело+ одеколон за пиене 🤣

    Коментиран от #66

    17:28 18.07.2026

  • 66 Анонимен

    0 1 Отговор

    До коментар #65 от "хаха 🤣":

    Нима сте опитвали лакочистителя на масата в хола ни?

    Коментиран от #74

    17:34 18.07.2026

  • 67 Щом казваш

    0 1 Отговор

    До коментар #49 от "Лама Шойгу, Лама Путин и Лама Лавров😂":

    Само, че си напиши своя ник.

    17:35 18.07.2026

  • 68 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 2 Отговор

    До коментар #61 от "Духа на Анкоридж":

    Бъркали са ти в мозАка❗
    Ама май не само там,
    ами и в глутеус максимус ❗

    17:35 18.07.2026

  • 69 Анджо

    2 1 Отговор
    Тая защо не каже нещо за Полша , как са разделили Полша Сталин и Хитлер. Защо хвърля тая тия предупреждения и защо правят това което правеше Хитлер.

    Коментиран от #77

    17:35 18.07.2026

  • 70 Мога да се обзаложа,

    1 0 Отговор
    че Маша такива дълги думи не може да изговори даже в трезво състояние. Туй последното само по себе си е трудно постижимо.

    17:36 18.07.2026

  • 71 кой го казва?

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Крем.льовска фаш.истка сган":

    виж се в огледалото..

    17:36 18.07.2026

  • 72 Жалки станаха

    2 0 Отговор
    С това всекидневно скимтене

    17:36 18.07.2026

  • 73 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 1 Отговор

    До коментар #61 от "Духа на Анкоридж":

    Духа й на Анко рижия ❗

    17:36 18.07.2026

  • 74 Дзак

    0 1 Отговор

    До коментар #66 от "Анонимен":

    Нашия тършува в чуждите къщи!

    17:37 18.07.2026

  • 75 Фори

    1 2 Отговор
    Свръх милитаризирана Русия се чувства заплашена от напълно ръзоръжена Европа.

    17:40 18.07.2026

  • 76 Марчето и Медведья

    2 1 Отговор
    Рузки пи@дурници , класни ...😀

    17:46 18.07.2026

  • 77 АБВ

    1 1 Отговор

    До коментар #69 от "Анджо":

    "Тая защо не каже нещо за Полша , как са разделили Полша Сталин и Хитлер. Защо хвърля тая тия предупреждения и защо правят това което правеше Хитлер. "

    Чети история, а не политически и журналистически евроатлантически интерпретации.
    През 1939 г. СССР си взема своето, заграбено от Полша 20 години преди това през Полско-руската война. Ако знаеш въобще, че такава е имало.
    Аре, бегай !

    17:46 18.07.2026

  • 78 ЪХЪ

    1 1 Отговор
    Да го дуят рашките 👍

    17:48 18.07.2026

  • 79 Ти до тогава ли

    1 1 Отговор

    До коментар #49 от "Лама Шойгу, Лама Путин и Лама Лавров😂":

    ще тролиш жално и тъпо? 😄

    17:54 18.07.2026

  • 80 Може само да благодарим на Русия

    1 2 Отговор

    До коментар #54 от "хаха🤣":

    че отново се изправи срещу фашизма възродил се на запад!

    17:55 18.07.2026

  • 81 Не виждам

    1 1 Отговор

    До коментар #52 от "Владимир Путин, президент":

    евтините глупаци дето ви ползва пропадналият запад залят от фашизъм да тролите и показвате трагедията си да сте руснаци. Но е факт, че сте глупаци. 😄

    17:56 18.07.2026

  • 82 Руснаците не знам

    1 1 Отговор

    До коментар #51 от "Атина Палада":

    Но глупак откраднал ник, няма ни чест, ни достойнство и е по жалък и от местен жител на Столипиново, обитаващ сметището.

    17:58 18.07.2026

  • 83 русия ТЕРОРИСТ И ФAШИСТ НОМЕР ЕДНО

    2 2 Отговор
    Забелязвате ли,че руснаците само реват всеки божи ден без никой да ги пита или да се интерсува от мнението им.Водят монолог ,а се взживяват ,че е диалог.Само говорят за някакви фашисти,за да се опитат да си орпавдяят терористичните действия в Украйна пред света.Лошото за тях е обаче,че никой не им вярва на глупостите освен orpaничения руския народ,който няма избор да не вярва защото ще бъде вкаран в затвора.Фашизма съществува в ден днешен и той се нарича Русия.Фашистка Русия!

    Коментиран от #84

    17:59 18.07.2026

  • 84 Забелязвам

    0 1 Отговор

    До коментар #83 от "русия ТЕРОРИСТ И ФAШИСТ НОМЕР ЕДНО":

    няколкото евтини глупака, денонощно тролейки срещу Русия, да показват собствената си трагедия и трагедията и фашизма залял запада!

    18:01 18.07.2026

  • 85 Толкова

    0 0 Отговор
    сложно нещо?В Събота?

    18:04 18.07.2026

  • 86 анонимен

    1 0 Отговор
    Голямата Мистерия! Къде изчезна бюста на Захарова???
    Захарова си направи мастектомия и хистеректомия, но за беля трябваше да прекрати с процедурите касаещи смяна на пола, тъй като зае поста Директор на отдела за информация и печат към Министерството на външните работи на Руската федерация. В момента напълно отговаря на определението – пол Х. Все пак по паспортни данни се води, че още е жена.

    18:06 18.07.2026

  • 87 истината

    1 1 Отговор
    "демилитаризация и денацификация на Украйна" = който някога се е занимавал с темата "фашизъм" лесно ще открие всичките черти на фашистката държава в сегашна Русия. Препоръчвам за интересуващите се прочитане на книгата на Желю Желев "Фашизмът", която навремето беше забранена в България, поради приликата на тогавашния режим с фашизма. Описанието точно пасва на държавата на Путин. За съжаление. Защото и руснаците са хора, които искат нормален живот.

    Коментиран от #88

    18:08 18.07.2026

  • 88 Ти си типичен пример

    0 1 Отговор

    До коментар #87 от "истината":

    за фашизма залял запада и ползващ първият глупак да троли срещу Русия!

    18:09 18.07.2026

  • 89 истината

    2 0 Отговор
    СССР е ЕДИНСТВЕНАТА държава, подпомагала Хитлер преди и в началото на войната!!!! Единствената. Немската армия, понеже е нямала право на обучение в такива мащаби, заради Първата световна война, СЕ Е ОБУЧАВАЛА в СССР. Това не го знаеш. Дори в деня на нападението на Хитлер срещу СССР комунистическият режим ИЗПРАЩА влак с провизии и други товари КЪМ Германия. Това е защото целта на СССР е Германия на лудия Хитлер ДА ОТСЛАБИ ЗАПАДНИТЕ ДЪРЖАВИ, след което СССР да ЗАВЛАДЕЕ Европа. Те не са били подготвени за отбранителни сражения - САМО НАПАДАТЕЛНИ. А са били СЪЮЗНИК на Германия още от началото на 30-те години на века.

    Коментиран от #90

    18:11 18.07.2026

  • 90 Супер

    0 1 Отговор

    До коментар #89 от "истината":

    Сега кажи благодаря на русия, че43 за втори път и глупака освобождава от фашизъм!

    18:12 18.07.2026

  • 91 анонимен

    2 0 Отговор
    Каквито и да са идеите на Путин, Запад не би трябвало да прави отстъпки. Опитът с Хитлер преди 80 години показва, че такъв род диктатори , не могат да бъдат задоволени и спрат с терористичната си политика. Трябва масов и силен отпор и разгром на властта в Русия и никакви компромиси.

    Коментиран от #95

    18:12 18.07.2026

  • 92 Това

    0 0 Отговор
    само жена на 7 водки може да го каже!

    18:12 18.07.2026

  • 93 !!!?

    1 0 Отговор
    Кремълската метреса се плаши от фашизма...!!!
    Ами, че то пред Тъкър Карлсън самия Путлер оправда Хитлер за инвазията му в Полша...така че първо да се справи с кремълския фашизъм, а не да ръси Гьабелсова пропаганда из медиите...!!!?

    18:13 18.07.2026

  • 94 истината

    1 0 Отговор
    Правят ми впечатления някои сходства.
    - Хитлер през цялото време твърди, че е нападнал СССР, защото Съветският съюз се е канил да нападне Германия. Като четеш В. Суворов е така, но е странно, че Путин говори същото за Украйна.
    - Гьобелс казва, че "воюваме за "жизнено пространтство", при
    Путин воюваме за "руския свят"
    - Гьобелс - ние воюваме против болшевиките в Москва, а не против Руския народ; Путин - ние воюваме против фашистката хунта в Киев, а не против украинците.
    - Гьобелс - когато Рузвелт изгуби изборите , САЩ ще спрат военната помощ за Европа; Путин - когато Байдън изгуби изборите, САЩ ще спрат военната помощ за Европа.

    Коментиран от #98

    18:13 18.07.2026

  • 95 Така е

    0 2 Отговор

    До коментар #91 от "анонимен":

    Затова Русия пак мачка фашизма залял запада и направил гнездо в Украйна.

    Коментиран от #97

    18:14 18.07.2026

  • 96 Защо

    0 0 Отговор
    до сега никой не е обяснил идеологията на фашизма?

    18:14 18.07.2026

  • 97 А що е

    0 0 Отговор

    До коментар #95 от "Така е":

    Фашизъм?

    Коментиран от #99

    18:15 18.07.2026

  • 98 А ти си типочен представител

    0 1 Отговор

    До коментар #94 от "истината":

    на гьобелсовата пропаганда, в съвременен вид на евтино тролене срещу Русия! 😄

    18:15 18.07.2026

  • 99 Как що е

    0 1 Отговор

    До коментар #97 от "А що е":

    Гледаш Украйна, запада, лъжите и пропагандата срещу Русия и ти става ясно. 😄

    18:16 18.07.2026

  • 100 истината Без САЩ то нямаше да има СССР

    1 0 Отговор
    За 10 години американците са построили около 1500 фабрики в СССР!
    Само за 10 години (1930-1940 г.) американците създават химическата, авиационната, електрическата, нефтената, минната, въгледобивната, металургичната и други индустрии в СССР, най-големите фабрики в Европа за производство на автомобили, трактори, самолети, Zion двигатели и други продукти.
    Например, известният завод за трактори в Сталинград е изцяло построен в Съединените щати, демонтиран, транспортиран на 100 кораба - и сглобен в СССР. Dniproges е построен от американската фирма Cooper Engineering Company (и германската компания Siemens). Първите танкове са създадени в този завод.
    Автомобилният завод "Горковски" (ГАЗ) е построен от американската компания Austin.
    Сегашният AZLC е изграден по проекта на Ford. Известната Магнитка е точно копие на металния завод в град Гари, щатът Индиана.
    ,,Albert Kahn Inc” проектира и изгражда 500 съветски предприятия!
    Алберт Кан - индустриален архитект от Детройт. Причината да се обърне към Кану е, че след като е проектирал всички заводи на Ford, той разработва високопроизводителната технология за проектиране на промишлени заводи.
    В Съединените щати неговата компания с персонал от 400 души подготвя работни чертежи за една седмица, издига корпуса на индустриалното предприятие за пет месеца.
    Заедно с фабриките са създадени градове за работници. Ернст Май - немски архитект участва в разработването на архитектурни проекти за 20 съветски града!
    Около 200 х

    Коментиран от #101

    18:17 18.07.2026

  • 101 Истината е

    0 0 Отговор

    До коментар #100 от "истината Без САЩ то нямаше да има СССР":

    че троленето показва, не само глупака и трагедията му, а и дъното което е ударил запада и фашизма който се възроди. 😄

    18:18 18.07.2026

  • 102 истината

    1 0 Отговор
    Мир може да има незабавно, ако Путин престане да тероризира украинците и изтегли войските си от Украйна. ЕС приветства всяко сериозно намерение за постигане на мир, никой не иска мир повече от украинците и европейците. Но за това е необходимо да се разговаря с диктатора нападнател.

    18:19 18.07.2026

  • 103 истината

    1 0 Отговор
    Руски класици за Русия:
    Достоевски:Народ,който блуждае из Европа и търси какво може да разруши,унищожи,ей така,само за развлечение.
    Булгаков: Не народ а скотове, мръсници, дива орда, душегубци и злодеи.
    Аксаков: Ох, как тежко се живее в Русия, в този смрадлив център на физически и морален
    разврат,подлостта на лъжата и злодейството.Вие не може да разберете тези истински мъчения,от стълкновението с продуктите на руската почва.На цялата тази мерзост лежи й руски национален характер.
    Горки: Най-важният забележим успех на руския народ е неговата садистична жестокост.
    Тургенев: „Руснака е най-големият и най-наглият лъжец в целият свят.“
    Тургенев: Ако Русия се провали в дън земя, това няма да бъде никаква загуба,нито ще предизвика някакво вълнение в човечеството.
    От Руския писател аристократ М.Салтиков-Щедрин: "Ако заспя и се събудя след сто години и ме питат,какво мисля,че става сега в Русия,аз ще отговоря Пият и крадат".
    Иван С. Шмельов :‘‘Народ, който ненавижда свободата, обожава робството, обича веригите на своите ръце и нозе, мръсен физически и морално...е готов във всеки момент да гнети всичко и навсякъде”.
    Зинаида Гипиус: “ Русия – това е една огромна психиатрия”

    18:22 18.07.2026

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