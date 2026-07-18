Армандо Мема, член на финландската национално-консервативна партия „Съюз за свобода“, смята, че превъоръжаването на Германия доближава страната до война с Русия.

„Германия възнамерява да закупи ракети „Томахоук“ от САЩ и да ги разположи с цел възпиране. Това е опасна стъпка, която ще ескалира конфликта с Русия. Мащабното превъоръжаване на Германия и Европа е поредната стъпка към директна война с Русия“, пише Мема в X.

Според него Берлин иска да покаже на Москва „зъбите“ си, вместо дипломация. „Русия има по-силни зъби дори от превъоръжена Европа“, отбелязва Мема.

Той подчерта, че Западът прави тежка грешка, като избира враждебна тактика срещу Русия.