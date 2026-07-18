Германия ще се доближи до война с Русия, като разположи ракети „Томахоук“

Армандо Мема, член на финландската национално-консервативна партия „Съюз за свобода“, смята, че превъоръжаването на Германия доближава страната до война с Русия.
„Германия възнамерява да закупи ракети „Томахоук“ от САЩ и да ги разположи с цел възпиране. Това е опасна стъпка, която ще ескалира конфликта с Русия. Мащабното превъоръжаване на Германия и Европа е поредната стъпка към директна война с Русия“, пише Мема в X.
Според него Берлин иска да покаже на Москва „зъбите“ си, вместо дипломация. „Русия има по-силни зъби дори от превъоръжена Европа“, отбелязва Мема.
Той подчерта, че Западът прави тежка грешка, като избира враждебна тактика срещу Русия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
Сега ще е по различно.
Дълго време на дойчланд няма да има живот
Коментиран от #6, #11, #16, #34, #63
17:07 18.07.2026
2 Явно
Коментиран от #8, #18
17:08 18.07.2026
3 пръц
Коментиран от #40, #76, #102
17:09 18.07.2026
4 Също така
Коментиран от #22, #112
17:09 18.07.2026
5 Редактор
Коментиран от #60
17:10 18.07.2026
6 нали знаеш кои са на власт
До коментар #1 от "оня с коня":наследниците на нацистите...победените нацисти. Място не си намират, че Русия влезе в Берлин. Реванш търсят.
При анкета в Германия 80% казват, че ако ги пратят на фронта евентуално....ще емигрират в Русия.
Коментиран от #21, #78
17:10 18.07.2026
7 Сaтана Z
17:10 18.07.2026
8 Мурка
До коментар #2 от "Явно":ъ ъ обърка се ----ПЕТРОХАНСКА ШИ ДА Е
Коментиран от #37
17:11 18.07.2026
9 стоян георгиев
17:11 18.07.2026
10 гост
Коментиран от #42
17:11 18.07.2026
11 2222
До коментар #1 от "оня с коня":От друга анкета в Германия, 54%от германците казват, че обичат да ходят в с бельото на съпругите си.
Коментиран от #64
17:12 18.07.2026
12 Шмекер Копейкин празнодумеца
Така, че е без значение какво е казал някакво фашизоидно маргиналче.
17:12 18.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Сатана Z
Коментиран от #43
17:12 18.07.2026
15 Квартал 95
Коментиран от #23, #36, #69
17:13 18.07.2026
16 гост
До коментар #1 от "оня с коня":Верно ще е по-различно , тоя път няма да успее даже да мине Киев , за Берлин и на снимка няма да го види ! !
17:13 18.07.2026
17 гост
17:14 18.07.2026
18 оня с коня
До коментар #2 от "Явно":Същите продажни подлоги са като задунаайските копейки, огън да ги гори.
Коментиран от #24
17:14 18.07.2026
19 СЛАВА УКРАИНУ
Коментиран от #29, #47, #53, #58
17:14 18.07.2026
20 Ддддд
17:15 18.07.2026
21 оня с коня
До коментар #6 от "нали знаеш кои са на власт":През юли 2026 г. Льоклер получи руски паспорт чрез указ, подписан лично от Владимир Путин.
Това е дизайнер на БМВ Х 5 и 6 серия
Коментиран от #25, #27
17:15 18.07.2026
22 гост
До коментар #4 от "Също така":Ма няма нужда Макрон и Мерц да се разбират за нищо , докога ще обяснявам , че НЯМА ДА ИМА ЯДРЕНИ БОМБИ !! НЯМА !! За ужас на копеите !! Щото им е ясно , че нищо друго няма и няма да има Раша !!
17:16 18.07.2026
23 Последния Софиянец
До коментар #15 от "Квартал 95":Зеленски унишожи калната кочина за няма и 4 години,.ботокса се крие по мазетата от 2022, все па план!
Коментиран от #41
17:16 18.07.2026
24 Удри копейката с лопатЕто!
До коментар #18 от "оня с коня":До нассиране! После повтори!
17:16 18.07.2026
25 Мдаа, прав си
До коментар #21 от "оня с коня":И аз го прочетох. Даже и нтервю имаше с него.
17:17 18.07.2026
26 друга Риба
Коментиран от #59, #81
17:17 18.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 оня с коня
До коментар #19 от "СЛАВА УКРАИНУ":Никой вече не ги брои за живи пияните вати видя се какво могат, 12та годиня боксуват в донбас, а над 1.5М заминаха при кабзоня.
Коментиран от #33
17:19 18.07.2026
30 Войната вече започна
Коментиран от #35
17:19 18.07.2026
31 Дзак
17:20 18.07.2026
32 Нямат край
17:21 18.07.2026
33 Цеко
До коментар #29 от "оня с коня":Много руска смрадт измре.
17:22 18.07.2026
34 Механик
До коментар #1 от "оня с коня":Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.
17:22 18.07.2026
35 Как е бизнесът на Кобзон?
До коментар #30 от "Войната вече започна":Върви ли по план?
17:23 18.07.2026
36 Ха-ха
До коментар #15 от "Квартал 95":Русийката накрая винаги хваща средния. Това е аксиома.!
17:24 18.07.2026
37 Лама Шойгу, Лама Путин и Лама Лавров😂
До коментар #8 от "Мурка":На нас ни казаха да сме многоходови и загадъчни в Украйна и затова сме от 5 год.в Донецк, пабедата се очаква през 2065 год, но първо да намерим бензин 😂
17:25 18.07.2026
38 Интересно " мнение
От кога... мерките за самозащита е повод за.. война?!? Хахахаха
Защо фашистката пен ДЕЛ Секта у кремля не се разоръжи напълно,..за да избегне война със Запада , своите съседи и ВЕЛИКИТЕ СИЛИ?
Ееееедехееее
17:26 18.07.2026
39 Фори
Коментиран от #68
17:26 18.07.2026
40 Ха-ха
До коментар #3 от "пръц":Няма смисъл. Русийката е бита карта.!
Коментиран от #45
17:26 18.07.2026
41 Ха ХаХа
До коментар #23 от "Последния Софиянец":Наркоизродът загуби 30% територии.
Превзе 0% руски територии.
Ликвидира 3 млн.украинци
Коментиран от #77
17:28 18.07.2026
42 Психиатрията
До коментар #10 от "гост":Радваме се, че си наш гост.
Коментиран от #70
17:28 18.07.2026
43 стоян георгиев
До коментар #14 от "Сатана Z":ами ела да ме млатиш да видиш как ще ти избия зъбките с един прав
още памепрса не можеш сам да си смениш щял да млати мърсоола
Коментиран от #48, #51
17:28 18.07.2026
44 ХЪ ХЪ ЪЪ
Коментиран от #57, #90
17:29 18.07.2026
45 Казал
До коментар #40 от "Ха-ха":Жълтозъбият , въшлив укропомак
17:29 18.07.2026
46 усс.ран русофил
17:30 18.07.2026
47 ами питай гала от козяк по въпроса
До коментар #19 от "СЛАВА УКРАИНУ":по тоя въпрос ще ти отговори оня тръпм защо бие иранците?
17:30 18.07.2026
48 стоян георгиев
До коментар #43 от "стоян георгиев":Само не разбирам защо ми ползваш името?нямаш ли си твое?
Коментиран от #83
17:30 18.07.2026
49 Мика Хакинен, пилот F1
17:30 18.07.2026
50 ?????
Доста е дълго, но си струва.
Фактите май ще го пропуснат.
Пламен Константинов при Явор Дачков.
17:31 18.07.2026
51 Копейкотрошач
До коментар #43 от "стоян георгиев":Една тесла ти стига.
Коментиран от #74
17:31 18.07.2026
52 Само минавам тъдява ама да попитам де
За селскио иди ОТИН Ко пейката питам. Ошашавил се е де Било,..по цела нощ краде бензин от колите и селото а ги праща на пе Деругата у кремля...
Коментиран от #54
17:31 18.07.2026
53 Трето отделение ти е много
До коментар #19 от "СЛАВА УКРАИНУ":Явно не знаеш какво е това История, а случайно да знаеш, че е имало Втора Световна Война, след която Победителите решават кой, какво да има и до къде да си отваря устата?
Явно ти е много сложно, за това ще ти цитирам Ейбрахам Линкълн питай Гугле кой е той/ какво е казал:
"По-добре да си мълчиш и да изглеждаш като гл@пак, отколкото да отвориш уста и да разсееш всякакво съмнение."
Коментиран от #71
17:33 18.07.2026
54 Владимир Путин, президент
До коментар #52 от "Само минавам тъдява ама да попитам де":Върнах 500 000 ватенки в Руския Мир и още 1млн си върнаха краката Богу !!! Маккята си е и6алo 👈😄
17:34 18.07.2026
55 Клоуна пусин 🤡💩
17:34 18.07.2026
56 АБВ
Ще научите някои истини, които никога няма да прочетете тук.
Коментиран от #86, #108
17:34 18.07.2026
57 Недоученяко
До коментар #44 от "ХЪ ХЪ ЪЪ":Германия и Япония имаха забрана да имат
армии като фашистки държави.
От 1949 г. Канцлерът на Германия се удобрява във Вашингтон.
Англия и САЩ са настоявали Германия да не бъде държава.
Сталин е причината те да съществуват, а Горбачов е причината да се обединят.
Чърчил въобще не е искал да има България.
Съществуване благодарение на Сталин като бивша фашистка държава
17:34 18.07.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 ГанЮ
До коментар #26 от "друга Риба":Америте след 20 г. висяха по колесниците. Честно голям резил беше.
Коментиран от #75
17:35 18.07.2026
60 0001
До коментар #5 от "Редактор":Друг си загуби зъбките 😂
17:35 18.07.2026
61 Добри новини
Дрон удари нефтобазата в Ногинск, Московска област.
Чакаме копейките да обяснят как нефтобазата сама е решила да се самозапали, а руската ПВО героично е унищожила всички дронове... след попадението.
Коментиран от #67
17:36 18.07.2026
62 Жалки наrъZeни копейки 🤪🤡
😎
17:36 18.07.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 хихи
До коментар #11 от "2222":От анкета в Русия, 55% от руснаците казват, че обичат да ходят в с бельото на съпругите си.
17:36 18.07.2026
65 Мишел
17:37 18.07.2026
66 Ами
по-скоро ще пратят няколко ракети.
Хем ще е по-бързо, хем по-ефективно.
17:37 18.07.2026
67 Чакам
До коментар #61 от "Добри новини":Укробоклуците да натоварен кораб от Одеса....
17:37 18.07.2026
68 АБВ
До коментар #39 от "Фори":"Добре де? Орешник Сармат Кинжал Циркон са разрешени но Томахоук не. Как да се защити Германия от Русия? "
Както се защити преди повече от 80 години.
Коментиран от #80
17:37 18.07.2026
69 варна
До коментар #15 от "Квартал 95":Буданов идва на власт
Коментиран от #84
17:38 18.07.2026
70 гост
До коментар #42 от "Психиатрията":Добре е поне , че осъзнавате ,че копеите сте жива психиатрия , хахаха !! А за гости може да чакате любимия ви зелен чорап и дружките му , скоро ще ви ги пратим , хахаха !!
17:38 18.07.2026
71 Миролюб Войнов, историк
До коментар #53 от "Трето отделение ти е много":В Историята пише че април 1945г Първи Украински и Белоруски фронт влизат в Берлин.
Въпроса е, къде е Руския фронт в цялата работа и "приноса" на Русия за Пабедата ? 👆
Коментиран от #79, #101
17:38 18.07.2026
72 BrъZpaждани от кол и въже 🤡💩
17:38 18.07.2026
73 Ако такава националност нямаше
До коментар #63 от "МАЛО-УМИЕТО ТИ НЕ Е ПОВОД":Сега щеше да сервираш на анадолците докато забавляват скапаната ти жена, а после и теб
17:39 18.07.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Не се опоменава къде ще ги разполага
До коментар #3 от "пръц":Много вероятно където и завода за барут.
Честито на натовците !
17:40 18.07.2026
77 Ха-ха
До коментар #41 от "Ха ХаХа":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са 21 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
Коментиран от #107
17:41 18.07.2026
78 АБВ
До коментар #6 от "нали знаеш кои са на власт":"Това те никога няма да ни го простят !" - Пророчески думи на маршал Жуков в разговор с маршал Рокосовски /етнически поляк/ след победата на 9 май 1945 г.
17:41 18.07.2026
79 Когато Бог ти е извадил ума
До коментар #71 от "Миролюб Войнов, историк":Разбира се че ще се питаш безказарменико задръстен
Коментиран от #89
17:41 18.07.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Град Козлодуй
До коментар #26 от "друга Риба":Така е приятел. От руснак войник не става, там е проблема.
17:42 18.07.2026
82 Айнц Цвайн Дрън
17:43 18.07.2026
83 Стоян Гергиев
До коментар #48 от "стоян георгиев":Не знам тебе поп ли те е кръщавал или кварталния на ОФето? С това име ли са те кръщавали или това ти е партизанското? Вашия политкомисар се казва "Гълъб" - баща му не е разбрал, че войната е свършила и го "кръстил" с партизанското име. Така си останал и на училище така ходил ( представяте ли си колко майтап е изял) ...а пък в казарма ако е ходил, бедна ми е фантазията! Та вземи и ти си слложи едно нормално партизанско име! Гугутка...например! Идеално ти е! Остави го това стоян георгиев, не хаби нерви!
17:43 18.07.2026
84 Ха ХаХа
До коментар #69 от "варна":Буданов с трапанираният мозък
Ха ха ха
Коментиран от #87
17:43 18.07.2026
85 Това са безспорни
До коментар #63 от "МАЛО-УМИЕТО ТИ НЕ Е ПОВОД":Факти.
17:44 18.07.2026
86 Баце
До коментар #56 от "АБВ":Не се хаби, това тук не са козяци, а чатботове на Крушарския Тигър. Преди чичо Дони да спре държавните грантове демократите наляха на такива предатели като горният червен наследник десетки милиони за пропаганда. Сега виждаш резултата, па макар и дигитален.
/Фактът, че се ползват никовете на толкова много хора с обратен ефект няма как да е спонтанен!?!?!/
17:45 18.07.2026
87 Ха ха
До коментар #84 от "Ха ХаХа":Трепанирана е на
майкятипуттката
Коментиран от #92
17:45 18.07.2026
88 До ХАХАХА
17:46 18.07.2026
89 Миролюб Войнов, историк
До коментар #79 от "Когато Бог ти е извадил ума":Не питам !!!
Констатирам 👆😎
Коментиран от #97, #100
17:46 18.07.2026
90 Механик
До коментар #44 от "ХЪ ХЪ ЪЪ":Значи Израел и САЩ може да имат ядрено оръжие, пък Иран не? М?
Нещо ти издишат опорките. Жегата не ти се отразява добре на мозъчния оток.
Коментиран от #99
17:46 18.07.2026
91 Град Козлодуй
17:46 18.07.2026
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Демократ
17:47 18.07.2026
94 седесарко
17:47 18.07.2026
95 Плевню
До коментар #63 от "МАЛО-УМИЕТО ТИ НЕ Е ПОВОД":Звездите ли ти го казаха или някой ти подхвърли лиШче с 5 евро?
17:48 18.07.2026
96 Хахахаха
17:49 18.07.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Айнц, цвайн, драй, дрън
Коментиран от #106
17:50 18.07.2026
99 Шшматко
До коментар #90 от "Механик":Ако чалмите от Иран се сдобият с ЯО първите ракети ще паднат в християнска Европа,европейската част на Русия включая и по празната ти кофа на раменете.
Коментиран от #103
17:51 18.07.2026
100 Ха ХаХа
До коментар #89 от "Миролюб Войнов, историк":Имената на фронтовете са дадени по териториален, а не по национален принцип.
Пишеш констатация а и една книга не си прочел.
Гьоте...Простаците винаги констатират, а не учат
17:52 18.07.2026
101 Ставаш за шоуто на Слави или Азис
До коментар #71 от "Миролюб Войнов, историк":Имената на Армиите не на етнически принцип или по твоята логика Червената Армия е била боядисана изцяло с червена боя?
Верно сте доста семпли и забавни.
17:53 18.07.2026
102 Овчар
До коментар #3 от "пръц":Няма кой да заложи в несигурна и опасна заложна къща като се разбеснее руснака стреля по всички неприятелски орехи..!
17:53 18.07.2026
103 Ха ХаХа
До коментар #99 от "Шшматко":А немските къде ще паднат?
17:54 18.07.2026
104 Кво става
17:55 18.07.2026
105 гост
Вие кремълските ближегъзци - както обясни Кутев - инжектирани с комунистическо минало по наследство или по ПОЛОВ ПЪТ , няма как да имате друг инструмент освен да ЗАПЛАШВАТЕ СЪС СИЛА И СМЪРТ всичко живо което не е на вашият акъл .
17:56 18.07.2026
106 хихи
До коментар #98 от "Айнц, цвайн, драй, дрън":ватенките садят тополи и орехи в собствения си двор😂😂😂
17:57 18.07.2026
107 Какво ли са каже
До коментар #77 от "Ха-ха":Един укроидиот?
17:58 18.07.2026
108 Хм Хм
До коментар #56 от "АБВ":Нещо за волейбол ли говори?
А сега сериозно. "Гласове" е на Явор Дачков. На твое място не бих се хвалил, че го чета.
И още нещо - Владо Николов и Пламен Константинов са страхотни спортисти, които много уважавам, но моля те не ни ги препоръчвай за велики мислители, това са спортисти. Видяхме вече Владо по "Телевезора", не искам да си спомням.
Коментиран от #111
18:00 18.07.2026
109 Мишел
18:01 18.07.2026
110 Оцеола
18:01 18.07.2026
111 АБВ
До коментар #108 от "Хм Хм":И какво като е на Явор Дачков ? Той беше пръв пропагандатор на Иван Костов и някогашното СДС. Ако въобще помниш толкова.
В интервюто Пламен Константинов не философства, а изрежда факти, които лично на място е установил и преживял. А ти се живей в 60-70-80 години на миналия век.
18:08 18.07.2026
112 Мишел
До коментар #4 от "Също така":Когато 2% от руския ядрен арсенал са предостатъчни да изтрият Франция, Англия и Германия, френският ядрен чадър е виц.
Коментиран от #114
18:08 18.07.2026
113 Видял
18:11 18.07.2026
114 Гост
До коментар #112 от "Мишел":Абе не е а е факт ..
18:18 18.07.2026
115 Баба Гошка
18:22 18.07.2026