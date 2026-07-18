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Германия ще се доближи до война с Русия, като разположи ракети „Томахоук“

Германия ще се доближи до война с Русия, като разположи ракети „Томахоук“

18 Юли, 2026 17:05 1 784 115

  • tomahawk-
  • армандо мема-
  • русия-
  • украйна-
  • война-
  • германия

Берлин иска да покаже на Москва „зъбите“ си, вместо дипломация

Германия ще се доближи до война с Русия, като разположи ракети „Томахоук“ - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Армандо Мема, член на финландската национално-консервативна партия „Съюз за свобода“, смята, че превъоръжаването на Германия доближава страната до война с Русия.

„Германия възнамерява да закупи ракети „Томахоук“ от САЩ и да ги разположи с цел възпиране. Това е опасна стъпка, която ще ескалира конфликта с Русия. Мащабното превъоръжаване на Германия и Европа е поредната стъпка към директна война с Русия“, пише Мема в X.

Според него Берлин иска да покаже на Москва „зъбите“ си, вместо дипломация. „Русия има по-силни зъби дори от превъоръжена Европа“, отбелязва Мема.

Той подчерта, че Западът прави тежка грешка, като избира враждебна тактика срещу Русия.


Финландия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    56 24 Отговор
    Руснака е ходил до Германия с танкове.
    Сега ще е по различно.
    Дълго време на дойчланд няма да има живот

    Коментиран от #6, #11, #16, #34, #63

    17:07 18.07.2026

  • 2 Явно

    22 45 Отговор
    Тази финландска партия е партия на финландските копейки, спонсорирани от Москва

    Коментиран от #8, #18

    17:08 18.07.2026

  • 3 пръц

    32 9 Отговор
    ако има мач приемам залози за резултата орехи срещу томахавки.

    Коментиран от #40, #76, #102

    17:09 18.07.2026

  • 4 Също така

    18 15 Отговор
    Мерц и Макрон се разбраха за ядрен чадър

    Коментиран от #22, #112

    17:09 18.07.2026

  • 5 Редактор

    44 14 Отговор
    Само една корекция Германия може не да покаже зъби а да загуби такива.

    Коментиран от #60

    17:10 18.07.2026

  • 6 нали знаеш кои са на власт

    44 14 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    наследниците на нацистите...победените нацисти. Място не си намират, че Русия влезе в Берлин. Реванш търсят.
    При анкета в Германия 80% казват, че ако ги пратят на фронта евентуално....ще емигрират в Русия.

    Коментиран от #21, #78

    17:10 18.07.2026

  • 7 Сaтана Z

    39 10 Отговор
    Чак сега Германците ще разберат има ли живот след смъртта.

    17:10 18.07.2026

  • 8 Мурка

    15 5 Отговор

    До коментар #2 от "Явно":

    ъ ъ обърка се ----ПЕТРОХАНСКА ШИ ДА Е

    Коментиран от #37

    17:11 18.07.2026

  • 9 стоян георгиев

    15 42 Отговор
    Европа не се ли превъоръжи няма шанс да бъде взета на сериозно и да се защити от руските варвари.няма друга възможност освен мощно и сериозно въоръжаване .

    17:11 18.07.2026

  • 10 гост

    17 43 Отговор
    Аз пък не знам руските подлоги кого си мислят , че плашат , като повтарят , че се "доближавал до война с Раша " !!! Ми че то по-голямо доближане от това накъде ?? На Европа отдавна и се изясни , още 2022 г , че с рашистката хунта мирно съжителство е невъзможно и единствения начин да има сигурност е тя да иде при СССР !! Което и ще стане скоро !

    Коментиран от #42

    17:11 18.07.2026

  • 11 2222

    32 11 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    От друга анкета в Германия, 54%от германците казват, че обичат да ходят в с бельото на съпругите си.

    Коментиран от #64

    17:12 18.07.2026

  • 12 Шмекер Копейкин празнодумеца

    14 29 Отговор
    Армандо Мема е същия неудачник като късата карабина Къстадин cKoпейкин .
    Така, че е без значение какво е казал някакво фашизоидно маргиналче.

    17:12 18.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Сатана Z

    13 32 Отговор
    Ватата трябва да се млати до като шава, копейките им тоже.

    Коментиран от #43

    17:12 18.07.2026

  • 15 Квартал 95

    25 13 Отговор
    Светът е полудял. Сега ще махат Зеления парцал и готвят друга ескалация с Русия.

    Коментиран от #23, #36, #69

    17:13 18.07.2026

  • 16 гост

    17 29 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Верно ще е по-различно , тоя път няма да успее даже да мине Киев , за Берлин и на снимка няма да го види ! !

    17:13 18.07.2026

  • 17 гост

    7 13 Отговор
    педолин....

    17:14 18.07.2026

  • 18 оня с коня

    10 19 Отговор

    До коментар #2 от "Явно":

    Същите продажни подлоги са като задунаайските копейки, огън да ги гори.

    Коментиран от #24

    17:14 18.07.2026

  • 19 СЛАВА УКРАИНУ

    13 32 Отговор
    Въпроса е защо пияните примати могат да имат ядрено оръжие а другите държави от Европа да не могат да притежават ?

    Коментиран от #29, #47, #53, #58

    17:14 18.07.2026

  • 20 Ддддд

    20 12 Отговор
    Зануляване от и рестарт на Германия няма даим е за пръв път с фюрера Мерц е така.

    17:15 18.07.2026

  • 21 оня с коня

    22 9 Отговор

    До коментар #6 от "нали знаеш кои са на власт":

    През юли 2026 г. Льоклер получи руски паспорт чрез указ, подписан лично от Владимир Путин.
    Това е дизайнер на БМВ Х 5 и 6 серия

    Коментиран от #25, #27

    17:15 18.07.2026

  • 22 гост

    14 17 Отговор

    До коментар #4 от "Също така":

    Ма няма нужда Макрон и Мерц да се разбират за нищо , докога ще обяснявам , че НЯМА ДА ИМА ЯДРЕНИ БОМБИ !! НЯМА !! За ужас на копеите !! Щото им е ясно , че нищо друго няма и няма да има Раша !!

    17:16 18.07.2026

  • 23 Последния Софиянец

    13 20 Отговор

    До коментар #15 от "Квартал 95":

    Зеленски унишожи калната кочина за няма и 4 години,.ботокса се крие по мазетата от 2022, все па план!

    Коментиран от #41

    17:16 18.07.2026

  • 24 Удри копейката с лопатЕто!

    13 19 Отговор

    До коментар #18 от "оня с коня":

    До нассиране! После повтори!

    17:16 18.07.2026

  • 25 Мдаа, прав си

    13 4 Отговор

    До коментар #21 от "оня с коня":

    И аз го прочетох. Даже и нтервю имаше с него.

    17:17 18.07.2026

  • 26 друга Риба

    11 22 Отговор
    Руснаците докато бяха най силни 10 години не успяха да победят афганците.......немците не са голи и боси като афганците

    Коментиран от #59, #81

    17:17 18.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 оня с коня

    7 21 Отговор

    До коментар #19 от "СЛАВА УКРАИНУ":

    Никой вече не ги брои за живи пияните вати видя се какво могат, 12та годиня боксуват в донбас, а над 1.5М заминаха при кабзоня.

    Коментиран от #33

    17:19 18.07.2026

  • 30 Войната вече започна

    17 8 Отговор
    Тя войната вече започна. Извънземните вдигнаха температурите в Западна Европа и Щатите На Запад измират като мухи. Съобщава се за над десет хиляди починали от жегите. Явно Извънземните не харесват военнолюбците на Запад. Така , ака върви, скоро ще стигнат стотици хиляди загинали от топлинен удар.

    Коментиран от #35

    17:19 18.07.2026

  • 31 Дзак

    7 6 Отговор
    Във фронтони държави се инвестира само в периферно военно производство!

    17:20 18.07.2026

  • 32 Нямат край

    11 16 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    17:21 18.07.2026

  • 33 Цеко

    9 17 Отговор

    До коментар #29 от "оня с коня":

    Много руска смрадт измре.

    17:22 18.07.2026

  • 34 Механик

    7 17 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.

    17:22 18.07.2026

  • 35 Как е бизнесът на Кобзон?

    7 15 Отговор

    До коментар #30 от "Войната вече започна":

    Върви ли по план?

    17:23 18.07.2026

  • 36 Ха-ха

    6 15 Отговор

    До коментар #15 от "Квартал 95":

    Русийката накрая винаги хваща средния. Това е аксиома.!

    17:24 18.07.2026

  • 37 Лама Шойгу, Лама Путин и Лама Лавров😂

    8 13 Отговор

    До коментар #8 от "Мурка":

    На нас ни казаха да сме многоходови и загадъчни в Украйна и затова сме от 5 год.в Донецк, пабедата се очаква през 2065 год, но първо да намерим бензин 😂

    17:25 18.07.2026

  • 38 Интересно " мнение

    7 14 Отговор
    На хомо сбърканяк!
    От кога... мерките за самозащита е повод за.. война?!? Хахахаха
    Защо фашистката пен ДЕЛ Секта у кремля не се разоръжи напълно,..за да избегне война със Запада , своите съседи и ВЕЛИКИТЕ СИЛИ?
    Ееееедехееее

    17:26 18.07.2026

  • 39 Фори

    6 18 Отговор
    Добре де? Орешник Сармат Кинжал Циркон са разрешени но Томахоук не. Как да се защити Германия от Русия?

    Коментиран от #68

    17:26 18.07.2026

  • 40 Ха-ха

    9 17 Отговор

    До коментар #3 от "пръц":

    Няма смисъл. Русийката е бита карта.!

    Коментиран от #45

    17:26 18.07.2026

  • 41 Ха ХаХа

    19 7 Отговор

    До коментар #23 от "Последния Софиянец":

    Наркоизродът загуби 30% територии.
    Превзе 0% руски територии.
    Ликвидира 3 млн.украинци

    Коментиран от #77

    17:28 18.07.2026

  • 42 Психиатрията

    7 8 Отговор

    До коментар #10 от "гост":

    Радваме се, че си наш гост.

    Коментиран от #70

    17:28 18.07.2026

  • 43 стоян георгиев

    5 11 Отговор

    До коментар #14 от "Сатана Z":

    ами ела да ме млатиш да видиш как ще ти избия зъбките с един прав
    още памепрса не можеш сам да си смениш щял да млати мърсоола

    Коментиран от #48, #51

    17:28 18.07.2026

  • 44 ХЪ ХЪ ЪЪ

    7 12 Отговор
    Значи мАСКВА може да има ядрени оръжия и куп други оръжия а другите държави не може да закупуват оръжие, пУТИНЧО има криворазбрано мислене. пУТИНЧО се зъби постоянно на Европа и те да му мълчат, няма да стане тая.

    Коментиран от #57, #90

    17:29 18.07.2026

  • 45 Казал

    11 5 Отговор

    До коментар #40 от "Ха-ха":

    Жълтозъбият , въшлив укропомак

    17:29 18.07.2026

  • 46 усс.ран русофил

    7 10 Отговор
    Аз съм силно възмутен!

    17:30 18.07.2026

  • 47 ами питай гала от козяк по въпроса

    11 5 Отговор

    До коментар #19 от "СЛАВА УКРАИНУ":

    по тоя въпрос ще ти отговори оня тръпм защо бие иранците?

    17:30 18.07.2026

  • 48 стоян георгиев

    9 4 Отговор

    До коментар #43 от "стоян георгиев":

    Само не разбирам защо ми ползваш името?нямаш ли си твое?

    Коментиран от #83

    17:30 18.07.2026

  • 49 Мика Хакинен, пилот F1

    5 9 Отговор
    Армандо Мема - типичното, най-чисто финландско име приехало от Русия. Понятно....😆

    17:30 18.07.2026

  • 50 ?????

    1 2 Отговор
    Много добро.
    Доста е дълго, но си струва.
    Фактите май ще го пропуснат.
    Пламен Константинов при Явор Дачков.

    17:31 18.07.2026

  • 51 Копейкотрошач

    5 6 Отговор

    До коментар #43 от "стоян георгиев":

    Една тесла ти стига.

    Коментиран от #74

    17:31 18.07.2026

  • 52 Само минавам тъдява ама да попитам де

    10 9 Отговор
    Пиздоглазия ТРИДНЕВЕН педофил върнА ли границите на СССР или след 13 год оше мляска Украински КУ реве у Донбас и ония три села?
    За селскио иди ОТИН Ко пейката питам. Ошашавил се е де Било,..по цела нощ краде бензин от колите и селото а ги праща на пе Деругата у кремля...

    Коментиран от #54

    17:31 18.07.2026

  • 53 Трето отделение ти е много

    11 5 Отговор

    До коментар #19 от "СЛАВА УКРАИНУ":

    Явно не знаеш какво е това История, а случайно да знаеш, че е имало Втора Световна Война, след която Победителите решават кой, какво да има и до къде да си отваря устата?
    Явно ти е много сложно, за това ще ти цитирам Ейбрахам Линкълн питай Гугле кой е той/ какво е казал:
    "По-добре да си мълчиш и да изглеждаш като гл@пак, отколкото да отвориш уста и да разсееш всякакво съмнение."

    Коментиран от #71

    17:33 18.07.2026

  • 54 Владимир Путин, президент

    7 10 Отговор

    До коментар #52 от "Само минавам тъдява ама да попитам де":

    Върнах 500 000 ватенки в Руския Мир и още 1млн си върнаха краката Богу !!! Маккята си е и6алo 👈😄

    17:34 18.07.2026

  • 55 Клоуна пусин 🤡💩

    11 10 Отговор
    Русия ще бъде първата страна в историята, на която след смъртта на президента ѝ другите държави ще изпращат поздравления, а не съболезнования.

    17:34 18.07.2026

  • 56 АБВ

    13 6 Отговор
    Козяци, влезте в сайта на "Гласове" и прочетете интервюто с Пламен Константинов, ако въобще знаете кой е предвид показаната от вас обща култура. За сведение - един от най-добрите ни волейболисти и треньори.
    Ще научите някои истини, които никога няма да прочетете тук.

    Коментиран от #86, #108

    17:34 18.07.2026

  • 57 Недоученяко

    14 7 Отговор

    До коментар #44 от "ХЪ ХЪ ЪЪ":

    Германия и Япония имаха забрана да имат
    армии като фашистки държави.
    От 1949 г. Канцлерът на Германия се удобрява във Вашингтон.
    Англия и САЩ са настоявали Германия да не бъде държава.
    Сталин е причината те да съществуват, а Горбачов е причината да се обединят.
    Чърчил въобще не е искал да има България.
    Съществуване благодарение на Сталин като бивша фашистка държава

    17:34 18.07.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 ГанЮ

    12 4 Отговор

    До коментар #26 от "друга Риба":

    Америте след 20 г. висяха по колесниците. Честно голям резил беше.

    Коментиран от #75

    17:35 18.07.2026

  • 60 0001

    4 3 Отговор

    До коментар #5 от "Редактор":

    Друг си загуби зъбките 😂

    17:35 18.07.2026

  • 61 Добри новини

    8 9 Отговор
    Втори голям облак за днес😎
    Дрон удари нефтобазата в Ногинск, Московска област.
    Чакаме копейките да обяснят как нефтобазата сама е решила да се самозапали, а руската ПВО героично е унищожила всички дронове... след попадението.

    Коментиран от #67

    17:36 18.07.2026

  • 62 Жалки наrъZeни копейки 🤪🤡

    9 11 Отговор
    Търся русофил, който е сменил €-то за рубли и е изпратил детето си да учи МИО в Руzия
    😎

    17:36 18.07.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 хихи

    6 11 Отговор

    До коментар #11 от "2222":

    От анкета в Русия, 55% от руснаците казват, че обичат да ходят в с бельото на съпругите си.

    17:36 18.07.2026

  • 65 Мишел

    6 7 Отговор
    Мощни украински въздушни атаки разтърсиха Русия на 18 юли. Ударени и подпалени са били складове на Wildberries - най-големия руски онлайн търговец на дребно - в Котовск, Тамбовска област и в Електростал, Московска област. Съобщава се 7 загинали служители и 25 ранени. Според данни от последните седмици центровете на Wildberries участват активно в руската логистика за фронта. Гори и петролно депо в Ногинск, пак в Подмосковието.

    17:37 18.07.2026

  • 66 Ами

    10 5 Отговор
    Едва ли руснаците пак ще се разхождат до Берлин,
    по-скоро ще пратят няколко ракети.
    Хем ще е по-бързо, хем по-ефективно.

    17:37 18.07.2026

  • 67 Чакам

    7 6 Отговор

    До коментар #61 от "Добри новини":

    Укробоклуците да натоварен кораб от Одеса....

    17:37 18.07.2026

  • 68 АБВ

    7 6 Отговор

    До коментар #39 от "Фори":

    "Добре де? Орешник Сармат Кинжал Циркон са разрешени но Томахоук не. Как да се защити Германия от Русия? "

    Както се защити преди повече от 80 години.

    Коментиран от #80

    17:37 18.07.2026

  • 69 варна

    4 4 Отговор

    До коментар #15 от "Квартал 95":

    Буданов идва на власт

    Коментиран от #84

    17:38 18.07.2026

  • 70 гост

    7 8 Отговор

    До коментар #42 от "Психиатрията":

    Добре е поне , че осъзнавате ,че копеите сте жива психиатрия , хахаха !! А за гости може да чакате любимия ви зелен чорап и дружките му , скоро ще ви ги пратим , хахаха !!

    17:38 18.07.2026

  • 71 Миролюб Войнов, историк

    6 8 Отговор

    До коментар #53 от "Трето отделение ти е много":

    В Историята пише че април 1945г Първи Украински и Белоруски фронт влизат в Берлин.
    Въпроса е, къде е Руския фронт в цялата работа и "приноса" на Русия за Пабедата ? 👆

    Коментиран от #79, #101

    17:38 18.07.2026

  • 72 BrъZpaждани от кол и въже 🤡💩

    6 7 Отговор
    Мокрите сънища на всяка себеуважаваща се малoyмна копейка по територията ни : Мунчо плаши с Xyйло и червено копче. 🤣🤣🤣

    17:38 18.07.2026

  • 73 Ако такава националност нямаше

    8 4 Отговор

    До коментар #63 от "МАЛО-УМИЕТО ТИ НЕ Е ПОВОД":

    Сега щеше да сервираш на анадолците докато забавляват скапаната ти жена, а после и теб

    17:39 18.07.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Не се опоменава къде ще ги разполага

    4 3 Отговор

    До коментар #3 от "пръц":

    Много вероятно където и завода за барут.
    Честито на натовците !

    17:40 18.07.2026

  • 77 Ха-ха

    6 4 Отговор

    До коментар #41 от "Ха ХаХа":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са 21 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    Коментиран от #107

    17:41 18.07.2026

  • 78 АБВ

    7 3 Отговор

    До коментар #6 от "нали знаеш кои са на власт":

    "Това те никога няма да ни го простят !" - Пророчески думи на маршал Жуков в разговор с маршал Рокосовски /етнически поляк/ след победата на 9 май 1945 г.

    17:41 18.07.2026

  • 79 Когато Бог ти е извадил ума

    3 3 Отговор

    До коментар #71 от "Миролюб Войнов, историк":

    Разбира се че ще се питаш безказарменико задръстен

    Коментиран от #89

    17:41 18.07.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Град Козлодуй

    2 3 Отговор

    До коментар #26 от "друга Риба":

    Така е приятел. От руснак войник не става, там е проблема.

    17:42 18.07.2026

  • 82 Айнц Цвайн Дрън

    3 3 Отговор
    Ще им засадят 2-3 тополи и хансовете са дотам. Под тополи, невнятните евроаналтлантици тука да разбират Топол М.

    17:43 18.07.2026

  • 83 Стоян Гергиев

    4 2 Отговор

    До коментар #48 от "стоян георгиев":

    Не знам тебе поп ли те е кръщавал или кварталния на ОФето? С това име ли са те кръщавали или това ти е партизанското? Вашия политкомисар се казва "Гълъб" - баща му не е разбрал, че войната е свършила и го "кръстил" с партизанското име. Така си останал и на училище така ходил ( представяте ли си колко майтап е изял) ...а пък в казарма ако е ходил, бедна ми е фантазията! Та вземи и ти си слложи едно нормално партизанско име! Гугутка...например! Идеално ти е! Остави го това стоян георгиев, не хаби нерви!

    17:43 18.07.2026

  • 84 Ха ХаХа

    3 3 Отговор

    До коментар #69 от "варна":

    Буданов с трапанираният мозък
    Ха ха ха

    Коментиран от #87

    17:43 18.07.2026

  • 85 Това са безспорни

    3 0 Отговор

    До коментар #63 от "МАЛО-УМИЕТО ТИ НЕ Е ПОВОД":

    Факти.

    17:44 18.07.2026

  • 86 Баце

    4 4 Отговор

    До коментар #56 от "АБВ":

    Не се хаби, това тук не са козяци, а чатботове на Крушарския Тигър. Преди чичо Дони да спре държавните грантове демократите наляха на такива предатели като горният червен наследник десетки милиони за пропаганда. Сега виждаш резултата, па макар и дигитален.
    /Фактът, че се ползват никовете на толкова много хора с обратен ефект няма как да е спонтанен!?!?!/

    17:45 18.07.2026

  • 87 Ха ха

    2 0 Отговор

    До коментар #84 от "Ха ХаХа":

    Трепанирана е на
    майкятипуттката

    Коментиран от #92

    17:45 18.07.2026

  • 88 До ХАХАХА

    2 2 Отговор
    Знаем от историята когато са нападали Русия,какво следва.Изтеглят се,опожаряват Москва,но накрая стигат до Париж.Днес няма да има подобно както при Наполеон.защото оръжията са мощни и ще има изпепеляване на територии.Жалко за нас,дори Радев правилно да се отдръпна от коалицията на желаещите.Бог да ни пази от война в Европа.

    17:46 18.07.2026

  • 89 Миролюб Войнов, историк

    2 0 Отговор

    До коментар #79 от "Когато Бог ти е извадил ума":

    Не питам !!!
    Констатирам 👆😎

    Коментиран от #97, #100

    17:46 18.07.2026

  • 90 Механик

    6 5 Отговор

    До коментар #44 от "ХЪ ХЪ ЪЪ":

    Значи Израел и САЩ може да имат ядрено оръжие, пък Иран не? М?
    Нещо ти издишат опорките. Жегата не ти се отразява добре на мозъчния оток.

    Коментиран от #99

    17:46 18.07.2026

  • 91 Град Козлодуй

    1 4 Отговор
    Град Козлодуй оригинала съм аз и съм инвалид с телк. Нито войник съм ходил, нито гола жена съм видял. Затова не ми се сърдете, че акъла ми е в @нус@. Полудял съм от злоба.

    17:46 18.07.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Демократ

    4 4 Отговор
    Изконна човешка ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.

    17:47 18.07.2026

  • 94 седесарко

    0 0 Отговор
    само да не се престараят и да покажат д.упето си........

    17:47 18.07.2026

  • 95 Плевню

    2 2 Отговор

    До коментар #63 от "МАЛО-УМИЕТО ТИ НЕ Е ПОВОД":

    Звездите ли ти го казаха или някой ти подхвърли лиШче с 5 евро?

    17:48 18.07.2026

  • 96 Хахахаха

    0 2 Отговор
    Рашата ядоса цяла Европа с използването на ракети арешник.

    17:49 18.07.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Айнц, цвайн, драй, дрън

    1 4 Отговор
    Русите ще им засадят 2-3 тополи и хансовете са дотам. Под тополи, невнятните евроаналтлантици тука да разбират Топол М. Същото се отнася и до ингилизи, франчуги и прочее сбърканяшка пасмина.

    Коментиран от #106

    17:50 18.07.2026

  • 99 Шшматко

    3 3 Отговор

    До коментар #90 от "Механик":

    Ако чалмите от Иран се сдобият с ЯО първите ракети ще паднат в християнска Европа,европейската част на Русия включая и по празната ти кофа на раменете.

    Коментиран от #103

    17:51 18.07.2026

  • 100 Ха ХаХа

    2 2 Отговор

    До коментар #89 от "Миролюб Войнов, историк":

    Имената на фронтовете са дадени по териториален, а не по национален принцип.
    Пишеш констатация а и една книга не си прочел.
    Гьоте...Простаците винаги констатират, а не учат

    17:52 18.07.2026

  • 101 Ставаш за шоуто на Слави или Азис

    2 2 Отговор

    До коментар #71 от "Миролюб Войнов, историк":

    Имената на Армиите не на етнически принцип или по твоята логика Червената Армия е била боядисана изцяло с червена боя?
    Верно сте доста семпли и забавни.

    17:53 18.07.2026

  • 102 Овчар

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "пръц":

    Няма кой да заложи в несигурна и опасна заложна къща като се разбеснее руснака стреля по всички неприятелски орехи..!

    17:53 18.07.2026

  • 103 Ха ХаХа

    3 1 Отговор

    До коментар #99 от "Шшматко":

    А немските къде ще паднат?

    17:54 18.07.2026

  • 104 Кво става

    0 2 Отговор
    ако не разположи!Путин ше ги треска отдалеко!

    17:55 18.07.2026

  • 105 гост

    2 0 Отговор
    Копейкаджии , в природата винаги е имало баланс .... и понеже рашън поробителите се имат за ИЗКЛЮЧЕНИЕ , крайно време е и в политиката да се получи такъв .
    Вие кремълските ближегъзци - както обясни Кутев - инжектирани с комунистическо минало по наследство или по ПОЛОВ ПЪТ , няма как да имате друг инструмент освен да ЗАПЛАШВАТЕ СЪС СИЛА И СМЪРТ всичко живо което не е на вашият акъл .

    17:56 18.07.2026

  • 106 хихи

    2 0 Отговор

    До коментар #98 от "Айнц, цвайн, драй, дрън":

    ватенките садят тополи и орехи в собствения си двор😂😂😂

    17:57 18.07.2026

  • 107 Какво ли са каже

    0 2 Отговор

    До коментар #77 от "Ха-ха":

    Един укроидиот?

    17:58 18.07.2026

  • 108 Хм Хм

    0 3 Отговор

    До коментар #56 от "АБВ":

    Нещо за волейбол ли говори?
    А сега сериозно. "Гласове" е на Явор Дачков. На твое място не бих се хвалил, че го чета.
    И още нещо - Владо Николов и Пламен Константинов са страхотни спортисти, които много уважавам, но моля те не ни ги препоръчвай за велики мислители, това са спортисти. Видяхме вече Владо по "Телевезора", не искам да си спомням.

    Коментиран от #111

    18:00 18.07.2026

  • 109 Мишел

    0 1 Отговор
    Германия смята, че избитите й зъби пак са пораснали . Но този път няма да се отърве и само със строшено чене.

    18:01 18.07.2026

  • 110 Оцеола

    0 1 Отговор
    Те и индианците бяха въоръжени с томахавки, но това не им помогна срещу пришълците емигранти от Европа.

    18:01 18.07.2026

  • 111 АБВ

    2 0 Отговор

    До коментар #108 от "Хм Хм":

    И какво като е на Явор Дачков ? Той беше пръв пропагандатор на Иван Костов и някогашното СДС. Ако въобще помниш толкова.
    В интервюто Пламен Константинов не философства, а изрежда факти, които лично на място е установил и преживял. А ти се живей в 60-70-80 години на миналия век.

    18:08 18.07.2026

  • 112 Мишел

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Също така":

    Когато 2% от руския ядрен арсенал са предостатъчни да изтрият Франция, Англия и Германия, френският ядрен чадър е виц.

    Коментиран от #114

    18:08 18.07.2026

  • 113 Видял

    0 0 Отговор
    1941 г. Целия Ресурс на Европа без бобитата стещу Русия. Резултата се знае. 2025 година целия ресурс на Европа плюс бобитата срещу Русия. Резултата се чака.

    18:11 18.07.2026

  • 114 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #112 от "Мишел":

    Абе не е а е факт ..

    18:18 18.07.2026

  • 115 Баба Гошка

    0 0 Отговор
    Ще им ги избиият, този път дано е за винаги. Вместо да са благодарни, че ги има, тръгнали да се зъббят на мечока. Самозабравиха се. Две мекки китки няма да могат да мобилизиррат за източния фрронт този път, иначе голям го вадят. 800 милиарда за "от брана" искат да харчат? На наш еврогръб да ни фалиррат

    18:22 18.07.2026

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